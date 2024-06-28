Manajemen kerentanan yang berteknologi AI

Manajemen kerentanan melibatkan siklus berkelanjutan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengurangi kerentanan dalam aplikasi perangkat lunak, jaringan, dan sistem komputer. Strategi proaktif ini sangat penting untuk menjaga aset digital organisasi dan menjaga keamanan dan integritasnya.
Untuk membuat prosesnya lebih sederhana dan mudah, kita perlu melibatkan kecerdasan buatan (AI). Mari kita lihat bagaimana AI efektif untuk manajemen kerentanan dan bagaimana cara menerapkannya.
Menggunakan AI akan meningkatkan kualitas manajemen kerentanan. AI tidak hanya mengurangi waktu analisis tetapi juga secara efektif mengidentifikasi ancaman.
Setelah memutuskan untuk menggunakan AI untuk manajemen kerentanan, kita perlu mengumpulkan informasi tentang cara AI merespons dan jenis data apa yang perlu dianalisis untuk mengidentifikasi algoritma yang tepat. Algoritma AI dan teknik machine learning unggul dalam mendeteksi ancaman canggih yang sebelumnya tidak terlihat.
Dengan menganalisis volume data yang sangat besar, termasuk log keamanan, log lalu lintas jaringan, dan feed intelijen ancaman, sistem berbasis AI dapat mengidentifikasi pola dan anomali yang menandakan potensi kerentanan atau serangan. Mengonversi log menjadi data dan grafik akan membuat analisis lebih sederhana dan lebih cepat. Insiden harus diidentifikasi berdasarkan risiko keamanan, dan pemberitahuan harus disampaikan agar tindakan dapat segera dilakukan.
Belajar mandiri adalah area lain di mana AI dapat dilatih dengan data. Langkah ini akan memungkinkan AI untuk mendapatkan informasi terkini tentang lingkungan yang berubah dan mampu mengatasi ancaman baru dan yang sedang berkembang. AI akan mengidentifikasi ancaman berisiko tinggi dan ancaman yang sebelumnya tidak terlihat.
Menerapkan AI membutuhkan iterasi untuk melatih model, yang mungkin memakan waktu. Namun seiring waktu, identifikasi ancaman dan kekurangan akan lebih mudah dilakukan. Platform berbasis AI terus-menerus mengumpulkan insight dari data, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah dan risiko yang muncul. Seiring kemajuannya, AI meningkatkan presisi dan efektivitasnya dalam menentukan kelemahan dan menawarkan panduan praktis.
Saat melatih AI, kita juga perlu mempertimbangkan taktik dan teknik penyerang MITRE ATT&CK sebagai bagian dari pembelajaran mandiri AI. Menggabungkan MITRE dengan AI akan menemukan dan menghentikan 90% ancaman berisiko tinggi.
Melalui analisis data dan pelanggaran keamanan masa lalu, AI memiliki kemampuan untuk memperkirakan serangan dan mencegah eksploitasi kerentanan terlebih dahulu.
Pengumpulan persyaratan: Log dan laporan perlu dianalisis. Ini termasuk spesifikasi seperti input, output, variabel dependen, variabel independen, dan insight yang dapat ditindaklanjuti
Perencanaan: Algoritma dan teknik machine learning perlu dipilih, serta feed serta variabel input dan output. Teknik akan menentukan variabel dan kata kunci mana yang dicari dan bagaimana Hasil akan ditampilkan dalam tabel. Hasil akhir akan diambil dari tabel dan ditambahkan ke bagan untuk memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti.
Pengodean: Kode harus ditulis untuk memenuhi persyaratan. Sebaiknya periksa apakah file input dibaca dan menghasilkan file output.
Pengujian: Pengodean dan komponen program lainnya harus diuji dan masalah didiagnosis.
Siklus Masukan: Sebuah siklus masukan harus dibuat untuk melihat apakah output yang diharapkan diterima. Perbaikan harus dilakukan berdasarkan masukan. Langkah-langkah ini harus diulang untuk perbaikan berkelanjutan.
Organisasi dapat mengubah praktik manajemen kerentanan dengan menggunakan otomatisasi, AI, dan kemampuan proaktif. Dengan memanfaatkan AI dalam manajemen kerentanan, organisasi dapat meningkatkan postur keamanan mereka, mengantisipasi ancaman yang muncul, dan melindungi aset dan data berharga mereka dalam lanskap keamanan siber yang berkembang pesat saat ini.
Namun, penting untuk menyadari bahwa AI tidak boleh dilihat sebagai solusi mandiri, melainkan sebagai peningkatan sistem manajemen kerentanan tradisional. Hasil terbaik dicapai ketika AI diintegrasikan dan digunakan bersama metode yang ada.
