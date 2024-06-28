Manajemen kerentanan yang berteknologi AI

Dengan menganalisis volume data yang sangat besar, termasuk log keamanan, log lalu lintas jaringan, dan feed intelijen ancaman, sistem berbasis AI dapat mengidentifikasi pola dan anomali yang menandakan potensi kerentanan atau serangan. Mengonversi log menjadi data dan grafik akan membuat analisis lebih sederhana dan lebih cepat. Insiden harus diidentifikasi berdasarkan risiko keamanan, dan pemberitahuan harus disampaikan agar tindakan dapat segera dilakukan.

Belajar mandiri adalah area lain di mana AI dapat dilatih dengan data. Langkah ini akan memungkinkan AI untuk mendapatkan informasi terkini tentang lingkungan yang berubah dan mampu mengatasi ancaman baru dan yang sedang berkembang. AI akan mengidentifikasi ancaman berisiko tinggi dan ancaman yang sebelumnya tidak terlihat.

Menerapkan AI membutuhkan iterasi untuk melatih model, yang mungkin memakan waktu. Namun seiring waktu, identifikasi ancaman dan kekurangan akan lebih mudah dilakukan. Platform berbasis AI terus-menerus mengumpulkan insight dari data, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah dan risiko yang muncul. Seiring kemajuannya, AI meningkatkan presisi dan efektivitasnya dalam menentukan kelemahan dan menawarkan panduan praktis.

Saat melatih AI, kita juga perlu mempertimbangkan taktik dan teknik penyerang MITRE ATT&CK sebagai bagian dari pembelajaran mandiri AI. Menggabungkan MITRE dengan AI akan menemukan dan menghentikan 90% ancaman berisiko tinggi.