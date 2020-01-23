Kecerdasan bisnis yang didukung AI: Masa depan analitik

Sebuah survei global IBM® baru-baru ini menemukan bahwa penerapan AI di antara perusahaan besar mencapai 45%, sementara 29% untuk perusahaan kecil dan menengah (dengan kurang dari 1.000 karyawan). Diperkirakan bahwa 80-90% bisnis besar berencana untuk mengadopsi penggunaan AI dalam dua tahun ke depan.

Perusahaan yang menggunakan AI dalam alat BI sudah berada di depan. Misalnya, antarmuka bahasa alami memungkinkan setiap lini pengguna bisnis untuk menanyakan kumpulan data besar dan menerima insight yang kuat dalam visualisasi dan bahasa yang mudah dipahami. Demokratisasi analisis data ini hanyalah salah satu cara di mana AI di BI menawarkan lompatan besar ke depan jika dibandingkan dengan alat BI tradisional.