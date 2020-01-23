Kecerdasan bisnis yang didukung AI: Masa depan analitik

Alat-alat intelijen bisnis (BI) sedang mengalami disrupsi besar-besaran. Integrasi yang kuat dari kerangka kerja kecerdasan buatan (AI) seperti pemrosesan bahasa alami dan insight prediktif otomatis mengubah apa yang dapat dilakukan BI untuk bisnis.
Berikut ini sekilas tentang apa yang akan Anda temukan dalam laporan.
Sebuah survei global IBM® baru-baru ini menemukan bahwa penerapan AI di antara perusahaan besar mencapai 45%, sementara 29% untuk perusahaan kecil dan menengah (dengan kurang dari 1.000 karyawan). Diperkirakan bahwa 80-90% bisnis besar berencana untuk mengadopsi penggunaan AI dalam dua tahun ke depan.
Perusahaan yang menggunakan AI dalam alat BI sudah berada di depan. Misalnya, antarmuka bahasa alami memungkinkan setiap lini pengguna bisnis untuk menanyakan kumpulan data besar dan menerima insight yang kuat dalam visualisasi dan bahasa yang mudah dipahami. Demokratisasi analisis data ini hanyalah salah satu cara di mana AI di BI menawarkan lompatan besar ke depan jika dibandingkan dengan alat BI tradisional.
Laporan ini juga menyelidiki komponen kuat lain dari AI dalam alat BI: pembersihan data dan persiapan otomatis. Daripada harus menyunting spreadsheet secara manual atau memberi tag pada konten satu per satu, AI dalam BI menangani tugas-tugas repetitif tersebut sehingga manusia dapat fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai. AI di BI tidak mengambil alih pekerjaan Anda, AI meningkatkan kemampuan Anda, sehingga Anda bisa menempatkan energi pada tugas-tugas yang paling berarti.
Melalui penggunaan angka dan contoh yang bermanfaat,The Value of Business Intelligence didukung AI menjelaskan masa depan AI di BI. Termasuk di dalamnya adalah insight dari para pakar bidang AI tentang fitur-fitur yang perlu dicari dalamalat BI generasi berikutnya, termasuk insight prediktif. Melalui laporan ini, Anda akan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana AI secara fundamental mengubah disiplin intelijen bisnis menjadi lebih baik.
Berinvestasi dalam alat BI yang didukung AI seharusnya tidak perlu dipikirkan lagi jika Anda mencari insight dalam data Anda untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Pastikan untuk memeriksa Nilai Intelijen Bisnis Didukung AI oleh Michael Norris untuk mempelajari lebih lanjut.
Dapatkan insight unik tentang lingkungan solusi ABI yang terus berkembang, dengan menyoroti temuan utama, asumsi, dan rekomendasi bagi para pemimpin data dan analitik.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Pahami apa yang terjadi serta alasannya, apa yang mungkin terjadi, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk menghadapinya. Dengan penjelasan langkah demi langkah yang jelas mengenai alasannya, Project Ripasso memberdayakan setiap pengguna bisnis dengan insight untuk pengambilan keputusan yang percaya diri dengan kecepatan berpikir.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
