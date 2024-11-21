Dalam dunia kecerdasan buatan, sering kali kita larut dalam antusiasme yang muncul dari percobaan kecil. Pilot AI bisa jadi mendebarkan, terutama ketika teknologi yang mereka andalkan diproyeksikan menghasilkan nilai tahunan sebesar 4,4 triliun USD. Demo chatbot yang berjalan baik atau alat analisis resume internal hanyalah contoh pilot yang memungkinkan kita bereksperimen tanpa perlu komitmen (atau investasi) besar. Meski eksperimen kecil sering memberi rasa berhasil, mereka hampir tidak pernah mencerminkan nilai sesungguhnya yang dapat diberikan AI untuk level perusahaan. Ketika faktor kebaruannya hilang, para pemimpin perusahaan mulai sulit mengukur seberapa efektif AI jika hanya melihat dari uji coba kecil yang berdiri sendiri.
Ini sebagian besar karena pilot atau uji coba sederhana tidak dapat sepenuhnya buka potensi AI. Pada tingkat skala — di mana AI tertanam secara mendalam dalam proses bisnis dan lintas departemen — AI mewujudkan potensinya yang sangat besar. AI Enterprise dalam skala besar adalah tempat nilai nyata muncul, mengubah model bisnis, mendorong efisiensi, dan menciptakan peluang pertumbuhan baru.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Tidak diragukan lagi bahwa pilot itu menyenangkan, dan bahwa mereka mewakili pendekatan tambahan yang hati-hati untuk menerapkan AI. Proyek-proyek ini memberi organisasi rasa tentang apa yang dapat dilakukan teknologi — mungkin untuk meningkatkan satu proses atau mengoptimalkan segmen kecil dari operasi bisnis. Seringkali pilot ini memiliki hasil yang mengesankan, jika sangat terlokalisasi.
Tetapi pilot sering fokus pada contoh penggunaan terisolasi dengan ruang lingkup terbatas. Biasanya, solusi ini dibuat untuk beroperasi di lingkungan yang teratur dan terkelola, misalnya mengotomatisasi pengalaman pelanggan untuk segmen tertentu atau memanfaatkan AI untuk kasus khusus seperti pengelolaan stok. Uji coba ini dimaksudkan untuk membuktikan konsep, bukan untuk memberikan solusi holistik. Pendekatan tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur yang valid untuk memahami manfaat AI yang lebih luas saat diterapkan dalam skala besar.
Penskalaan AI di seluruh perusahaan melibatkan kompleksitas yang tidak dapat ditangkap dalam satu uji coba; serangkaian solusi lintas departemen di seluruh organisasi, dibangun di atas dasar teknologi yang kuat, dapat menghasilkan pengembalian eksponensial.
Namun sejumlah kecil bisnis yang mengejutkan telah benar-benar berkomitmen untuk mengekstraksi nilai ini, terutama ketika lingkungan AI generatif. Menurut riset terbaru dari konsultan McKinsey, hanya 11% perusahaan yang telah mengadopsi AI generatif dalam skala besar.
Tetapi ketika menyangkut potensi transformatif kecerdasan buatan, bermain aman bisa menjadi risiko yang lebih besar daripada meluncurkan serangkaian proyek yang tertutup dengan hati-hati. Menurut laporan terbaru dari IBM® Institute for Business Value (IBV), 43% CEO berencana untuk meningkatkan laju transformasi digital dengan AI pada tahun 2024, khawatir bahwa tanpanya mereka akan tertinggal. Para CEO tersebut menyadari bahwa AI paling berharga ketika dijalin secara mendalam ke dalam operasi organisasi mereka secara menyeluruh.
AI dalam skala besar adalah di mana transformasi bisnis sejati dimungkinkan. Membawa alat-alat ini keluar dari silo proyek-proyek satu kali dan menerapkannya di seluruh organisasi dapat memberikan keuntungan strategis yang signifikan. Sebuah organisasi yang berinvestasi dalam arsitektur fundamental yang diperlukan untuk menskalakan AI tidak hanya menghilangkan masalah tetapi juga mendapatkan insight holistik berbasis data ke dalam operasi mereka secara keseluruhan.
Dan penskalaan, dalam lingkungan saat ini, dapat memecahkan beberapa masalah yang berbeda. Lihat saja angka-angka yang dikumpulkan oleh IBV:
Sebuah proyek percontohan tunggal tidak dapat mengartikulasikan manfaat yang lebih panjang dari mengadopsi AI dalam skala besar, atau biaya pelatihan karyawan dan membangun alat AI secara individual.
AI berkembang pada data, dan membangun fondasi data berkualitas tinggi untuk digunakan di seluruh organisasi meningkatkan peluang akurasi, serta kemampuan untuk membangun alat baru dengan cepat. Dan, seiring dengan peningkatan model AI dari waktu ke waktu, komitmen jangka panjang terhadap AI perusahaan di seluruh bisnis cenderung membuahlkan hasil yang lebih baik.
Untuk melihat cara kerja konsep-konsep ini, ambil sebagai contoh, penyedia layanan komunikasi (CSP). Industri telekomunikasi mengadopsi AI, dan khususnya teknologi agen virtual (PPN), sejak dini. Ini sangat cocok untuk CSP: Banyak yang memiliki volume interaksi pelanggan yang beragam dan mandat untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Sebagian besar bisnis ini memantau biaya interaksi individu dengan cermat, karena pelanggan individu dapat memiliki kontrak yang relatif kecil.
Menerapkan PPN ke contoh penggunaan pengalaman pelanggan yang sempit telah meningkatkan kinerja CSP. Menurut laporan dari Forrester, sebuah organisasi besar yang menerapkan PPN dapat mencapai penghematan biaya sebesar USD 5,50 per percakapan yang terkandung. IBM Institute for Business Value menemukan bahwa 84% dari bisnis ini memenuhi ROI mereka atau melampauinya setelah adopsi, dan 97% melaporkan dampak positif pada kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, adopsi CSP atas PPN untuk pengalaman pelanggan telah menjadi percontohan yang sangat sukses. Mengingat betapa menguntungkannya inisiatif ini, mengejutkan bahwa mereka tidak sering diperluas atau diskalakan.
Tapi Vodaphone, outlier, melakukan lebih dari sekadar menerapkan AI ke fungsi yang didefinisikan secara sempit. Pada 2017, perusahaan memulai asistennya sendiri, ToBi, di Inggris. Enam tahun kemudian, ToBi menangani ratusan ribu panggilan per bulan. Dan ToBi juga menjadi landasan peluncuran untuk serangkaian integrasi yang lebih dalam. Perusahaan menciptakan chatbot pelengkap yang alamat berbagai merek dan geografi dalam suara terpadu merek, dan kemudian menerapkan di seluruh saluran seperti media sosial dan SMS.
Hari ini, Vodaphone telah menambahkan chatbot yang disesuaikan dengan pemasok dan untuk digunakan di lingkungan retail. Integrasi vertikal telah membuatnya lebih mudah tidak hanya untuk mengurangi biaya setiap interaksi, tetapi untuk dengan cepat menambahkan dukungan untuk saluran dan produk baru. Alat multi-saluran yang dapat diskalakan ini dibuat khusus untuk melakukan fungsi yang berbeda di seluruh perusahaan mengungkapkan kesenjangan antara percontohan AI dan pendekatan strategis AI-first: Yang pertama mungkin meningkatkan produktivitas, tetapi yang terakhir menciptakan Avenue untuk pertumbuhan top-line yang signifikan.
Dengan besarnya potensi hasil dari memperluas proyek AI kecil menjadi transformasi besar, para pemimpin bisnis dihadapkan pada keputusan penting: apakah hanya membuat alat terpisah untuk memperbaiki hambatan dan area yang kurang optimal, atau membangun fondasi kokoh agar AI dapat menjadi pilar utama dalam operasional perusahaan.
Dibutuhkan lebih banyak upaya di awal untuk melatih, menyetel, menerapkan, dan mengadopsi AI di berbagai fungsi bisnis, tetapi dalam lingkungan saat ini, mereka yang tidak beradaptasi akan tertinggal. Menurut survei kami, sekitar dua pertiga CEO menilai bahwa manfaat produktivitas dari otomatisasi sangat signifikan hingga mereka berani mengambil risiko untuk mempertahankan daya saing. Membangun arsitektur dasar untuk menanamkan AI di seluruh organisasi lebih dari sekadar percontohan; ini adalah model bisnis untuk masa depan.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Pelajari alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, yang memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan harga murah.
IBM® Granite adalah rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Manfaatkan AI di bisnis Anda dengan perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Dengan menggunakan AI, IBM Concert mengungkap insight penting tentang operasi Anda dan memberikan rekomendasi spesifik aplikasi untuk perbaikan. Temukan cara Concert dapat memajukan bisnis Anda.