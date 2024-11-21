Tidak diragukan lagi bahwa pilot itu menyenangkan, dan bahwa mereka mewakili pendekatan tambahan yang hati-hati untuk menerapkan AI. Proyek-proyek ini memberi organisasi rasa tentang apa yang dapat dilakukan teknologi — mungkin untuk meningkatkan satu proses atau mengoptimalkan segmen kecil dari operasi bisnis. Seringkali pilot ini memiliki hasil yang mengesankan, jika sangat terlokalisasi.

Tetapi pilot sering fokus pada contoh penggunaan terisolasi dengan ruang lingkup terbatas. Biasanya, solusi ini dibuat untuk beroperasi di lingkungan yang teratur dan terkelola, misalnya mengotomatisasi pengalaman pelanggan untuk segmen tertentu atau memanfaatkan AI untuk kasus khusus seperti pengelolaan stok. Uji coba ini dimaksudkan untuk membuktikan konsep, bukan untuk memberikan solusi holistik. Pendekatan tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur yang valid untuk memahami manfaat AI yang lebih luas saat diterapkan dalam skala besar.

Penskalaan AI di seluruh perusahaan melibatkan kompleksitas yang tidak dapat ditangkap dalam satu uji coba; serangkaian solusi lintas departemen di seluruh organisasi, dibangun di atas dasar teknologi yang kuat, dapat menghasilkan pengembalian eksponensial.

Namun sejumlah kecil bisnis yang mengejutkan telah benar-benar berkomitmen untuk mengekstraksi nilai ini, terutama ketika lingkungan AI generatif. Menurut riset terbaru dari konsultan McKinsey, hanya 11% perusahaan yang telah mengadopsi AI generatif dalam skala besar.

Tetapi ketika menyangkut potensi transformatif kecerdasan buatan, bermain aman bisa menjadi risiko yang lebih besar daripada meluncurkan serangkaian proyek yang tertutup dengan hati-hati. Menurut laporan terbaru dari IBM® Institute for Business Value (IBV), 43% CEO berencana untuk meningkatkan laju transformasi digital dengan AI pada tahun 2024, khawatir bahwa tanpanya mereka akan tertinggal. Para CEO tersebut menyadari bahwa AI paling berharga ketika dijalin secara mendalam ke dalam operasi organisasi mereka secara menyeluruh.