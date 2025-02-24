Seiring dengan berkembangnya kecerdasan buatan (AI), kecintaan Hollywood terhadap robot terus berlanjut. Salah satu entri terbaru dalam genre film AI, “The Wild Robot,” berdasarkan buku terlaris dengan nama yang sama, memperebutkan Academy Award tahun ini.
Ini adalah penggambaran film langka tentang mesin “baik”—mesin yang mengembangkan empati seperti manusia dan peduli pada makhluk hidup lainnya.
Penonton bioskop mungkin lebih akrab dengan film AI yang memiliki fitur alur cerita yang lebih gelap. Dalam “Subservience,” “M3gan,” “Ex Machina” dan klasik Stanley Kubrick, “2001: A Space Odyssey,” penjahat didukung AI menyerang kita manusia satu per satu. Dalam film “I, Robot” dan blockbuster seperti film “The Terminator” dan “The Matrix”, sistem cerdas memiliki tujuan perbudakan atau kepunahan kolektif manusia.
Namun tema-tema ini, meskipun menghibur, dapat merusak literasi AI.
Phaedra Boinodiris, Pemimpin Global untuk AI Terpercaya di IBM Consulting, mengatakan bahwa pembuat film sebagian besar berkonsentrasi pada masalah tidak masuk akal yang menarik fokus dari masalah AI kehidupan nyata.
Orang-orang mungkin mendapatkan “kesan bahwa hanya Skynet dan HAL yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan,” katanya, merujuk pada antagonis di “The Terminator” dan “2001.”
Sistem dalam film ini dan film lainnya menggambarkan kecerdasan umum buatan (artificial general intelligence , AGI)—sistem AI hipotetis yang dapat menyaingi atau melampaui kemampuan kognitif manusia. Fiksasi publik pada film-film fiksi ilmiah semacam itu “mungkin akhirnya memperburuk kurangnya pemahaman tentang risiko nyata AI saat ini.”
Risiko-risiko nyata tersebut termasuk output yang bias dan berbahaya yang telah dituding sebagai penyebab kerugian besar bagi manusia. Meskipun upaya oleh ahli etika dan pengembang, masalah seperti itu terbukti kompleks dan membingungkan.
Satu studi, misalnya, menemukan bahwa bahkan ketika model AI generatif menunjukkan bias rasial yang kurang terbuka, mereka menunjukkan bias rasial yang lebih terselubung. Namun, yang tidak terlalu menantang adalah mencegah jenis krisis eksistensial yang dibayangkan dalam film fiksi ilmiah.
Solusi dunia nyata yang menyediakan pagar pembatas untuk model AI dan alat saat ini dapat secara efektif memadamkan pemberontakan mesin dari beberapa film terbaik Hollywood bahkan sebelum penonton teater menyentuh popcorn mereka.
Mari kita lihat lebih dekat.
Dengan permintaan maaf kepada James Cameron, ternyata menghindari visi pembuat film untuk kiamat berbasis AI tidak memerlukan prajurit yang membawa senjata. Insinyur dan programmer dapat menyelesaikan pekerjaan dengan alat dan strategi yang cukup umum seperti:
Teknologi bertenaga GPS yang saat ini membatasi pergerakan skuter bermotor di beberapa kota juga dapat membantu mengendalikan kemampuan perjalanan robot AI. Geofencing menciptakan batas virtual yang tidak dapat dilintasi perangkat yang dilengkapi GPS atau RFID.
Dalam film-film seperti “Ex Machina” dan “Subservience,” geofencing dapat secara efektif menghentikan robot humanoid yang berniat buruk (diperankan oleh Alicia Vikander dan Megan Fox) meninggalkan rumah masing-masing dan menggagalkan beberapa rencana berbahaya mereka.
Ben Gelman, seorang ilmuwan data senior di perusahaan keamanan siber Sophos, menjelaskan bahwa robot tidak akan dapat mengesampingkan batas geofencing karena teknologinya berbasis perangkat keras. “AI tidak dapat menulis program komputer untuk mengubah papan sirkuit terintegrasi,” kata Gelman. “Banyak masalah dalam film robot menjadi sepele hanya dengan solusi menggunakan teknologi geofencing modern.”
Umumnya merupakan ide yang buruk untuk dekat dengan robot pembunuh, baik jika mereka memegang senjata (“The Terminator”), racun (“M3GaN”) atau pelengkap logam yang kuat (“I, Robot”). Namun, bagaimana jika mesin ini bisa dihentikan dari kejauhan?
Gunakan tombol pemutus jarak jauh.
“Jika mobil Tesla mulai mengemudi ke arah tertentu, Tesla dapat mengesampingkannya dari jarak jauh dan membuatnya berhenti,” kata Shobhit Varshney, VP dan Mitra Senior di IBM Consulting yang berfokus pada AI. Teknologi yang sama yang digunakan untuk menonaktifkan kendaraan listrik dari jarak jauh juga dapat diterapkan pada robot yang memberontak, kata Varshney.
Dalam skenario film di mana robot secara aktif mencoba memblokir protagonis mengakses tombol "mati" on premises, kemampuan menonaktifkan jarak jauh akan terbukti sangat berharga. “Kill switch harus menjadi sesuatu yang mudah dicapai [bagi manusia] yang memastikan manusia memegang kendali, bukan AI.”
Poin plot umum dalam film bencana AI adalah bahwa mesin jahat memiliki kemampuan tak terbatas untuk mengeksekusi kode dan mengakses berbagai sumber daya jaringan.
Namun, pada kenyataannya, terdapat berbagai pendekatan yang dapat diterapkan untuk memastikan bahwa model AI hanya dapat melakukan hal-hal tertentu. Misalnya, skrip pemrograman tetap yang tidak didukung AI dapat mencegah AI memanggil fungsi yang tidak ada dalam daftar yang telah disetujui sebelumnya.
Sebagai alternatif, sistem AI dapat berjalan pada perangkat keras khusus atau perangkat keras yang diblokir untuk mengakses sistem luar. Jadi bahkan jika tidak dibatasi dalam eksekusi kodenya, sistem tidak dapat mengambil alih sistem lain.
Perlindungan semacam itu bisa menghentikan Skynet, misalnya, dari mengambil alih kendali persenjataan nuklir di “The Terminator.” “Tidak ada koneksi keluar, jadi Anda mematikan sistem fisik ini da AI akan mati,” kata Gelman.
Seiring berjalannya waktu, pemantauan dan pengendalian sistem AI makin membutuhkan penggunaan sistem AI lainnya. Model klasifikasi dapat mendeteksi dan menghapus ujaran kebencian, bahasa kasar, dan kata-kata kotor dari teks input dan output model bahasa besar (LLM). LLM dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa output sesama LLM sesuai dengan aturan yang digambarkan untuk sistem itu.
Protokol verifikasi semacam itu bisa mencegah banyak kekerasan dalam film-film yang berpusat pada AI, dari menghentikan amukan pembunuhan HAL pada “2001" hingga menghalangi kampanye Skynet untuk menghilangkan umat manusia.
Mungkin contoh penggunaan yang paling jelas untuk verifikasi dapat ditemukan dalam "I, Robot," di mana robot-robotnya seolah-olah diprogram untuk mengikuti Tiga Hukum Robotika karya penulis Isaac Asimov.
Hukum seharusnya mencegah cedera pada manusia, tetapi dalam film, VIKI, pemimpin pasukan robot jahat, menafsirkan kembali hukum dan menyatakan, “Untuk melindungi umat manusia, beberapa manusia harus dikorbankan.” Dengan verifikasi yang tepat, kata Gelman, keputusan VIKI “bisa dengan mudah diklasifikasikan dan dicegah.”
Penyelarasan AI adalah proses pengkodean nilai-nilai dan tujuan manusia ke dalam model AI. Secara praktis, ini adalah perlindungan bawaan untuk mencegah sistem cerdas mengambil tindakan yang tidak etis atau berbahaya dalam mengejar suatu tujuan—seperti keputusan HAL untuk membunuh astronot demi memastikan pesawat ruang angkasa mereka sampai ke tujuan.
Perlu dicatat bahwa, dalam kondisi saat ini, proses penyelarasan AI tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan. “Jaringan saraf cukup buruk dalam menerapkan aturan abstrak untuk situasi tertentu dan skenario tertentu,” jelas Jacek Krywko, seorang penulis asosiasi dengan situs berita dan analisis teknologi, Ars Technica.
Kabar baiknya adalah ada kemajuan di bidang ini. Sebagai contoh, para peneliti di Stanford University dan Meta menciptakan bank pengetahuan yang dirancang untuk "membumikan penalaran normatif yang fleksibel" untuk sistem AI.1
Bank pengetahuan terdiri dari lebih dari 150.000 norma situasional — contoh-contoh seperti pelanggan minum kopi di kafe adalah normatif, sementara seorang anak minum kopi di kelas tidak.
Dengan sedikit keberuntungan, jika kecerdasan buatan di dunia nyata pernah mencapai tingkat HAL, VIKI, dan AGI lainnya yang kita lihat di film, proses penyelarasan AI akan cukup maju untuk mengimbangi.
Memusatkan pengembangan AI di tangan beberapa entitas saja dapat menimbulkan masalah etika yang signifikan.
“Pengembangan AI tidak dapat dikendalikan oleh segelintir pemain — terutama ketika beberapa mungkin tidak berbagi nilai-nilai fundamental seperti perlindungan data perusahaan, privasi data, dan transparansi,” tulis CEO IBM Arvind Krishna dalam kolom baru-baru ini di Fortune.2
“Jawabannya tidaklah membatasi kemajuan—ini memastikan AI dibangun oleh koalisi luas universitas, perusahaan, riset, dan organisasi masyarakat sipil.”
Di ranah fiksi ilmiah, desentralisasi seperti itu dalam pengembangan AI dapat membantu mencegah skala kerusakan yang ditimbulkan oleh gerombolan robot jahat dalam film “The Terminator” dan “I, Robot.” Varshney, dari IBM Consulting, mencatat bahwa AI yang dibuat oleh entitas yang berbeda kemungkinan akan mengalami proses penyelarasan modern yang berbeda.
Jika robot dari satu perusahaan akhirnya menjadi pemberontak, robot yang diproduksi oleh entitas lain tidak akan secara otomatis mengikutinya. "Yang lain tidak akan ikut rusak. Kolusi pun berkurang," kata Varshney.
Selain itu, robot yang tidak memberontak dalam skenario seperti itu dapat bertahan melawan yang lain, jadi “Anda tidak dapat memiliki hanya satu robot perusahaan yang begitu kuat sehingga mereka menguasai pemerintah,” kata Varshney.
Beberapa film AI membutuhkan lebih sedikit rasa percaya daripada yang lain. Film 2013 “Her”, yang menggambarkan perselingkuhan romantis seorang pria dengan chatbot canggih, terbukti menggambarkan perkembangan di masa depan.
Beberapa tahun terakhir ini telah ada banyak kasus yang didokumentasikan tentang orang-orang yang membentuk keterikatan romantis dengan chatbot, meskipun mereka tidak secanggih karakter "Her" yang diperankan oleh Scarlett Johansson.
Film ini menimbulkan pertanyaan tentang keinginan manusia membentuk keterikatan emosional dengan AI. Bertahun-tahun kemudian, para peneliti di MIT menangani masalah ini. Dalam studi tahun 2024, mereka menyimpulkan bahwa pola penggunaan chatbot tertentu dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan pengguna, tetapi yang lain meningkatkan risiko isolasi.
Para peneliti menyarankan bahwa ada nilai dalam mengembangkan pendekatan untuk persahabatan AI “yang melengkapi, daripada menggantikan koneksi manusia.”3 Namun, apakah rekomendasi itu mendapatkan dukungan masih harus diamati lebih jauh.
Setidaknya satu film AI memiliki dampak besar pada praktik teknologi dunia nyata. “WarGames,” dirilis pada tahun 1983, menceritakan kisah seorang remaja yang hampir memicu perang dunia setelah secara tidak sengaja mengakses simulasi perang nuklir yang dikendalikan oleh superkomputer.
Film ini meyakinkan Presiden AS Ronald Reagan untuk memulai upaya yang menghasilkan Kebijakan Nasional tentang Telekomunikasi dan Sistem Informasi Otomatis, atau NSSD-145, arahan keamanan siber yang bertujuan melindungi jaringan pemerintah yang sensitif.
Namun, signifikansi film ini melampaui dampaknya pada kebijakan keamanan siber, kata Boinodiris dari IBM. Film ini menimbulkan pertanyaan filosofis tentang desain AI yang kita, sebagai masyarakat, masih berusaha menjawab.
Misalnya, ketika subjeknya adalah perang, apa yang harus dianggap sistem AI sebagai “menang?” Apakah pihak yang menang memiliki lebih sedikit kematian? Haruskah kerusakan lingkungan diperhitungkan dalam keputusan? Bagaimana dengan rusaknya reputasi?
“Ketika Anda mengembangkan model seperti ini untuk membuat keputusan, semua jenis pakar yang berbeda ini—termasuk filsuf, sejarawan, psikolog—perlu bersatu untuk dapat mengembangkan model-model ini dengan cara yang mencerminkan niat kita,” kata Boinodiris.
Tantangan seperti ini, katanya, yang patut mendapat perhatian lebih besar daripada robot humanoid yang sering digambarkan di layar. Ketika mengurangi konsekuensi nyata yang tidak diinginkan dari AI, “kita berada di awal perjalanan ini,” kata Boinodiris. “Kita punya jalan yang sangat panjang untuk ditempuh.”
