Beberapa film AI membutuhkan lebih sedikit rasa percaya daripada yang lain. Film 2013 “Her”, yang menggambarkan perselingkuhan romantis seorang pria dengan chatbot canggih, terbukti menggambarkan perkembangan di masa depan.



Beberapa tahun terakhir ini telah ada banyak kasus yang didokumentasikan tentang orang-orang yang membentuk keterikatan romantis dengan chatbot, meskipun mereka tidak secanggih karakter "Her" yang diperankan oleh Scarlett Johansson.

Film ini menimbulkan pertanyaan tentang keinginan manusia membentuk keterikatan emosional dengan AI. Bertahun-tahun kemudian, para peneliti di MIT menangani masalah ini. Dalam studi tahun 2024, mereka menyimpulkan bahwa pola penggunaan chatbot tertentu dikaitkan dengan peningkatan kepercayaan pengguna, tetapi yang lain meningkatkan risiko isolasi.



Para peneliti menyarankan bahwa ada nilai dalam mengembangkan pendekatan untuk persahabatan AI “yang melengkapi, daripada menggantikan koneksi manusia.”3 Namun, apakah rekomendasi itu mendapatkan dukungan masih harus diamati lebih jauh.

Setidaknya satu film AI memiliki dampak besar pada praktik teknologi dunia nyata. “WarGames,” dirilis pada tahun 1983, menceritakan kisah seorang remaja yang hampir memicu perang dunia setelah secara tidak sengaja mengakses simulasi perang nuklir yang dikendalikan oleh superkomputer.



Film ini meyakinkan Presiden AS Ronald Reagan untuk memulai upaya yang menghasilkan Kebijakan Nasional tentang Telekomunikasi dan Sistem Informasi Otomatis, atau NSSD-145, arahan keamanan siber yang bertujuan melindungi jaringan pemerintah yang sensitif.

Namun, signifikansi film ini melampaui dampaknya pada kebijakan keamanan siber, kata Boinodiris dari IBM. Film ini menimbulkan pertanyaan filosofis tentang desain AI yang kita, sebagai masyarakat, masih berusaha menjawab.



Misalnya, ketika subjeknya adalah perang, apa yang harus dianggap sistem AI sebagai “menang?” Apakah pihak yang menang memiliki lebih sedikit kematian? Haruskah kerusakan lingkungan diperhitungkan dalam keputusan? Bagaimana dengan rusaknya reputasi?

“Ketika Anda mengembangkan model seperti ini untuk membuat keputusan, semua jenis pakar yang berbeda ini—termasuk filsuf, sejarawan, psikolog—perlu bersatu untuk dapat mengembangkan model-model ini dengan cara yang mencerminkan niat kita,” kata Boinodiris.

Tantangan seperti ini, katanya, yang patut mendapat perhatian lebih besar daripada robot humanoid yang sering digambarkan di layar. Ketika mengurangi konsekuensi nyata yang tidak diinginkan dari AI, “kita berada di awal perjalanan ini,” kata Boinodiris. “Kita punya jalan yang sangat panjang untuk ditempuh.”