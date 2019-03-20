Tag
AI Bukan Sihir: Saatnya Mengungkap Mitos dan Mengaplikasikannya

Rob Thomas

Rob Thomas

Selama berabad-abad, listrik dianggap sebagai domain para penyihir—penyihir yang membuat masyarakat bingung tentang dari mana asalnya dan bagaimana itu dihasilkan. Dan meskipun Benjamin Franklin dan orang-orang sezamannya sangat menyadari fenomena tersebut ketika dia membuktikan hubungan antara listrik dan petir, dia mengalami kesulitan membayangkan penggunaan praktis untuk itu pada tahun 1752. Faktanya, penemuannya yang paling berharga lebih berkaitan dengan upaya menghindari listrik–penangkal petir. Semua inovasi baru mengalami evolusi yang serupa: penolakan, penghindaran, ketakutan, dan mungkin akhirnya penerimaan.

Saat ini, terlalu banyak orang yang memandang kecerdasan buatan (AI) sebagai teknologi ajaib lainnya yang digunakan tanpa memahami cara kerjanya. Mereka memandang AI sebagai spesial dan diturunkan ke para pakar yang telah menguasainya dan membuat kami terpesona dengannya. Dalam lingkungan ini, AI telah mengambil suasana mistisisme dengan janji-janji keagungan, dan di luar jangkauan manusia biasa.

Yang benar, tentu saja, adalah tidak ada keajaiban pada AI. Istilah Kecerdasan Buatan pertama kali diciptakan pada tahun 1956 dan sejak itu teknologi telah berkembang, mengecewakan, dan muncul kembali. Seperti halnya dengan listrik, jalan menuju terobosan AI akan datang dengan eksperimen massal. Sementara banyak dari eksperimen tersebut akan gagal, yang berhasil akan memiliki dampak yang besar.

Di situlah kita menemukan diri kita hari ini. Seperti yang lain, Andrew Ng juga menyatakan bahwa, AI adalah listrik yang baru. Selain menjadi di mana-mana dan makin mudah diakses, AI meningkatkan dan mengubah cara bisnis dilakukan di seluruh dunia. Ini memungkinkan prediksi dengan akurasi tertinggi dan mengotomatiskan proses bisnis dan pengambilan keputusan. Dampaknya sangat luas, mulai dari pengalaman pelanggan yang lebih besar, hingga produk cerdas dan layanan yang lebih efisien. Dan pada akhirnya, hasilnya akan berdampak ekonomi bagi perusahaan, negara, dan masyarakat.

Yang pasti, organisasi yang mendorong eksperimen massal dalam AI akan memenangkan peluang pasar dekade berikutnya. Untuk memecah dan membantu mengungkap mitos AI, seseorang perlu mempertimbangkan dua elemen kunci dari kategori: komponen dan proses. Dengan kata lain, mengidentifikasi apa yang ada di baliknya dan bagaimana itu dapat diadopsi.

Komponennya

Sama seperti listrik digerakkan oleh komponen dasar seperti resistor, kapasitor, dioda, dll., AI digerakkan oleh komponen perangkat lunak modern:

  1. Sebuah jaringan data yang modern dan terpadu. AI memakan data, dan oleh karena itu data harus disiapkan untuk AI. Data fabric bertindak sebagai representasi logis dari semua aset data, di cloud apa pun. Data fabric mengatur dan memberi label data di seluruh perusahaan. Akses mulus ke semua data tersedia melalui virtualisasi dari firewall ke tepi.
  2. Lingkungan pengembangan dan mesin. Tempat untuk membangun, melatih, dan menjalankan model AI. Ini memungkinkan pembelajaran mendalam ujung ke ujung, dari input ke output. Model machine learning, membantu menemukan pola dan struktur dalam data yang disimpulkan, bukan eksplisit. Di sinilah hal itu mulai terasa seperti keajaiban.
  3. Fitur manusia. Mekanisme untuk menghidupkan model, dengan menghubungkan model dan aplikasi ke fitur manusia seperti suara, bahasa, pengelihatan, dan penalaran.
  4. Manajemen dan eksploitasi AI. Ini memungkinkan Anda untuk memasukkan AI ke dalam aplikasi atau proses bisnis apa pun, sambil memahami versi, cara meningkatkan dampak, apa yang telah berubah, bias, dan varians. Di sinilah model-model Anda disimpan untuk dimanfaatkan dan memfasilitasi pengelolaan siklus hidup semua AI. Terakhir, model menawarkan bukti dan kemampuan penjelasan untuk keputusan yang dibuat oleh AI.
Prosesnya

Dengan komponen-komponen ini di tangan, lebih banyak organisasi membuka nilai data. Namun, untuk sepenuhnya memanfaatkan AI, kita juga harus memahami cara mengadopsi dan menerapkan teknologi. Bagi mereka yang merencanakan perubahan ini, pertimbangkan langkah-langkah mendasar berikut terlebih dahulu:

  1. Identifikasi Peluang Bisnis yang Tepat untuk AI. Area potensial untuk adopsi sangat luas: layanan pelanggan, produktivitas karyawan/perusahaan, cacat produksi, pengeluaran rantai pasokan, dan masih banyak lagi. Apa pun yang dapat dengan mudah dijelaskan, dapat diprogram. Setelah diprogram, AI akan membuatnya lebih baik. Peluangnya tidak terbatas.
  2. Siapkan Organisasi untuk AI. Organisasi akan membutuhkan kapasitas dan keahlian yang lebih besar dalam ilmu data. Banyak tugas berulang dan manual saat ini akan diotomatisasi, yang akan mengembangkan peran banyak karyawan. Sangat jarang bahwa seluruh peran dapat dilakukan oleh AI. Namun, jarang juga ada peran yang tidak dapat ditingkatkan oleh AI. Semua Teknologi tidak berguna tanpa bakat untuk menggunakannya, jadi bangun tim pakar yang akan menginspirasi dan melatih orang lain.
  3. Pilihan Teknologi & Mitra. Meskipun tidak mungkin bahwa CEO akan secara pribadi memilih teknologi, implikasinya di sini lebih bersifat budaya. Sebuah organisasi harus mengadopsi banyak teknologi, membandingkan, membedakan, dan belajar melalui proses itu. Sebuah organisasi juga harus memilih beberapa mitra yang memiliki keterampilan dan teknologi untuk menghadirkan AI.
  4. Terima Kegagalan. Jika Anda mencoba 100 proyek AI, 50 mungkin akan gagal. Namun, 50 yang berhasil akan lebih dari sekadar mengimbangi kegagalan. Budaya yang Anda ciptakan harus siap dan mau menerima kegagalan, belajar dari kegagalan, dan bergerak ke yang berikutnya. Gagal cepat, seperti kata mereka.

AI kini menjadi sepenting listrik, internet, dan ponsel saat mereka pertama kali masuk ke masyarakat luas. Tidak memiliki Strategi AI pada tahun 2019 akan seperti tidak memiliki strategi ponsel pada tahun 2010, atau strategi Internet pada tahun 2000.

Mari berharap bahwa ketika Anda melihat kembali momen ini dalam sejarah, Anda dapat melakukannya dengan penuh kasih, sebagai seseorang yang merangkul data sebagai sumber daya baru dan AI sebagai utilitas untuk memanfaatkannya.

______________________________________________

Versi dari cerita ini pertama kali dimuat di Informationweek.

