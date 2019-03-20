AI Bukan Sihir: Saatnya Mengungkap Mitos dan Mengaplikasikannya

Selama berabad-abad, listrik dianggap sebagai domain para penyihir—penyihir yang membuat masyarakat bingung tentang dari mana asalnya dan bagaimana itu dihasilkan. Dan meskipun Benjamin Franklin dan orang-orang sezamannya sangat menyadari fenomena tersebut ketika dia membuktikan hubungan antara listrik dan petir, dia mengalami kesulitan membayangkan penggunaan praktis untuk itu pada tahun 1752. Faktanya, penemuannya yang paling berharga lebih berkaitan dengan upaya menghindari listrik–penangkal petir. Semua inovasi baru mengalami evolusi yang serupa: penolakan, penghindaran, ketakutan, dan mungkin akhirnya penerimaan.
Saat ini, terlalu banyak orang yang memandang kecerdasan buatan (AI) sebagai teknologi ajaib lainnya yang digunakan tanpa memahami cara kerjanya. Mereka memandang AI sebagai spesial dan diturunkan ke para pakar yang telah menguasainya dan membuat kami terpesona dengannya. Dalam lingkungan ini, AI telah mengambil suasana mistisisme dengan janji-janji keagungan, dan di luar jangkauan manusia biasa.
Yang benar, tentu saja, adalah tidak ada keajaiban pada AI. Istilah Kecerdasan Buatan pertama kali diciptakan pada tahun 1956 dan sejak itu teknologi telah berkembang, mengecewakan, dan muncul kembali. Seperti halnya dengan listrik, jalan menuju terobosan AI akan datang dengan eksperimen massal. Sementara banyak dari eksperimen tersebut akan gagal, yang berhasil akan memiliki dampak yang besar.
Di situlah kita menemukan diri kita hari ini. Seperti yang lain, Andrew Ng juga menyatakan bahwa, AI adalah listrik yang baru. Selain menjadi di mana-mana dan makin mudah diakses, AI meningkatkan dan mengubah cara bisnis dilakukan di seluruh dunia. Ini memungkinkan prediksi dengan akurasi tertinggi dan mengotomatiskan proses bisnis dan pengambilan keputusan. Dampaknya sangat luas, mulai dari pengalaman pelanggan yang lebih besar, hingga produk cerdas dan layanan yang lebih efisien. Dan pada akhirnya, hasilnya akan berdampak ekonomi bagi perusahaan, negara, dan masyarakat.
Yang pasti, organisasi yang mendorong eksperimen massal dalam AI akan memenangkan peluang pasar dekade berikutnya. Untuk memecah dan membantu mengungkap mitos AI, seseorang perlu mempertimbangkan dua elemen kunci dari kategori: komponen dan proses. Dengan kata lain, mengidentifikasi apa yang ada di baliknya dan bagaimana itu dapat diadopsi.
Sama seperti listrik digerakkan oleh komponen dasar seperti resistor, kapasitor, dioda, dll., AI digerakkan oleh komponen perangkat lunak modern:
Dengan komponen-komponen ini di tangan, lebih banyak organisasi membuka nilai data. Namun, untuk sepenuhnya memanfaatkan AI, kita juga harus memahami cara mengadopsi dan menerapkan teknologi. Bagi mereka yang merencanakan perubahan ini, pertimbangkan langkah-langkah mendasar berikut terlebih dahulu:
AI kini menjadi sepenting listrik, internet, dan ponsel saat mereka pertama kali masuk ke masyarakat luas. Tidak memiliki Strategi AI pada tahun 2019 akan seperti tidak memiliki strategi ponsel pada tahun 2010, atau strategi Internet pada tahun 2000.
Mari berharap bahwa ketika Anda melihat kembali momen ini dalam sejarah, Anda dapat melakukannya dengan penuh kasih, sebagai seseorang yang merangkul data sebagai sumber daya baru dan AI sebagai utilitas untuk memanfaatkannya.
Versi dari cerita ini pertama kali dimuat di Informationweek.
