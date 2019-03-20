AI Bukan Sihir: Saatnya Mengungkap Mitos dan Mengaplikasikannya

Saat ini, terlalu banyak orang yang memandang kecerdasan buatan (AI) sebagai teknologi ajaib lainnya yang digunakan tanpa memahami cara kerjanya. Mereka memandang AI sebagai spesial dan diturunkan ke para pakar yang telah menguasainya dan membuat kami terpesona dengannya. Dalam lingkungan ini, AI telah mengambil suasana mistisisme dengan janji-janji keagungan, dan di luar jangkauan manusia biasa.



Yang benar, tentu saja, adalah tidak ada keajaiban pada AI. Istilah Kecerdasan Buatan pertama kali diciptakan pada tahun 1956 dan sejak itu teknologi telah berkembang, mengecewakan, dan muncul kembali. Seperti halnya dengan listrik, jalan menuju terobosan AI akan datang dengan eksperimen massal. Sementara banyak dari eksperimen tersebut akan gagal, yang berhasil akan memiliki dampak yang besar.

Di situlah kita menemukan diri kita hari ini. Seperti yang lain, Andrew Ng juga menyatakan bahwa, AI adalah listrik yang baru. Selain menjadi di mana-mana dan makin mudah diakses, AI meningkatkan dan mengubah cara bisnis dilakukan di seluruh dunia. Ini memungkinkan prediksi dengan akurasi tertinggi dan mengotomatiskan proses bisnis dan pengambilan keputusan. Dampaknya sangat luas, mulai dari pengalaman pelanggan yang lebih besar, hingga produk cerdas dan layanan yang lebih efisien. Dan pada akhirnya, hasilnya akan berdampak ekonomi bagi perusahaan, negara, dan masyarakat.

Yang pasti, organisasi yang mendorong eksperimen massal dalam AI akan memenangkan peluang pasar dekade berikutnya. Untuk memecah dan membantu mengungkap mitos AI, seseorang perlu mempertimbangkan dua elemen kunci dari kategori: komponen dan proses. Dengan kata lain, mengidentifikasi apa yang ada di baliknya dan bagaimana itu dapat diadopsi.