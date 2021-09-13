Dari penjaminan hingga manajemen klaim, kecerdasan buatan akan mengubah industri asuransi

Asuransi adalah industri senilai USD 1,2 triliun di AS saja, mempekerjakan 2,9 juta orang.

Secara historis, industri asuransi belum merasakan efek gangguan digital, karena lingkungan peraturan yang ketat, skala yang diperlukan untuk membuat portofolio risiko, dan waktu yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan. Namun dalam survei IBM Institute for Business Value (IBV), eksekutif asuransi mengidentifikasi kekuatan pasar yang berubah (seperti meningkatnya persaingan dan perubahan preferensi pelanggan) sebagai pendorong utama yang mempengaruhi perusahaan mereka.

Fungsi inti industri asuransi, manajemen risiko, telah menjadi lebih kompleks karena data pelanggan terus berakumulasi. Perusahaan asuransi mengumpulkan data yang tersebar di seluruh unit bisnis yang tersilo dalam bentuk cetak atau berbagai format digital yang tidak terstruktur. Dalam lingkungan yang kaya akan data ini, para pekerja underwriting dan manajemen klaim tidak memiliki akses langsung ke informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan internal dan eksternal yang tepat, sehingga menyebabkan kelelahan dan kesalahan yang merugikan.

Faktanya, pekerja pengetahuan menghabiskan 30% waktu mereka untuk menemukan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Akibat volume dan kompleksitas data yang tidak terstruktur, analisis manual menjadi aktivitas yang membosankan, memakan waktu, dan mahal. Informasi yang tidak terhubung ini semakin mempersulit menjaga kepatuhan, menghindari denda, dan menjaga reputasi merek bagi perusahaan asuransi dalam lingkungan peraturan yang terus berubah.

Dalam industri asuransi, proses manual tidak dapat disesuaikan dengan cakupan dan kecepatan pertumbuhan bisnis. Jadi untuk menjadi lebih pintar tentang manajemen pengetahuan dan pendekatan pemrosesan big data mereka, perusahaan asuransi menerapkan kecerdasan buatan (AI) di seluruh operasi mereka untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dan dipersonalisasi bagi karyawan dan klien mereka.

AI adalah masa depan asuransi: Penilaian risiko yang lebih cerdas, operasi yang lebih cerdas

Pada tahun-tahun mendatang, solusi otomatisasi dan AI akan diluncurkan di setiap domain di industri asuransi. Beberapa penyedia asuransi memberdayakan pekerja pengetahuan untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih baik dan lebih cepat menggunakan platform analisis teks berbasis data yang didukung AI. Sebuah aplikasi AI dengan ROI tinggi, platform analitik teks menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk membantu meningkatkan produktivitas pekerja dengan mengungkap insight tersembunyi dalam kumpulan data yang ada dan mengotomatiskan keputusan sederhana atau permintaan pencarian dalam waktu nyaris seketika. Peningkatan efisiensi ini membebaskan para pekerja untuk berfokus pada berbagai tugas yang lebih kompleks dan lebih responsif, sehingga menghasilkan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi.

Mari kita lihat bagaimana platform analitik teks yang didukung AI dapat secara digital mengubah dua contoh penggunaan umum untuk perusahaan asuransi:

Penjaminan

Teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi dan mengotomatiskan alur kerja dengan mempercepat proses penjaminan, mendelegasikan tugas untuk perhatian manusia, menawarkan polis asuransi berdasarkan data yang lebih baik lebih cepat, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan AI, penjamin dapat secara akurat menentukan tingkat optimal berdasarkan masing-masing nasabah untuk manajemen risiko yang optimal. Model penetapan harga berbasis AI juga membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperkenalkan kerangka kerja penetapan harga baru di seluruh siklus penjaminan emisi.

Penjamin emisi juga dapat menggunakan solusi AI untuk mendapatkan jawaban dengan cepat dan meneruskan informasi tersebut kepada klien. Misalnya, perusahaan asuransi dapat menerapkan chatbot secara eksternal dan internal untuk membantu pekerja pengetahuan dengan cepat memberikan insight yang relevan melalui pengalaman digital jarak jauh selama proses penilaian risiko. Karyawan juga dapat menggunakan machine learning untuk menambah model aktuaria tradisional, memberikan manajemen risiko yang lebih akurat dan konsisten. Pekerja pengetahuan kemudian dapat lebih berfokus pada tugas “sentuhan manusia” yang membuat pelanggan merasa dihargai.

Pemrosesan klaim

Dari saat pelanggan membuka klaim asuransi, teknologi AI dapat merampingkan proses administrasi melalui otomatisasi proses. Karyawan dapat menggunakan ilmu data dan solusi AI untuk menganalisis data numerik dan bahasa alami, merujuk informasi polis asuransi yang relevan, formulir perawatan kesehatan, dan dokumen input lainnya di sepanjang jalan. AI dapat memberikan rekomendasi mendalam berdasarkan analisis data manajemen klaim, membantu pekerja pengetahuan menentukan klaim yang memenuhi syarat dan berapa persentase klaim yang harus dibayarkan secara konsisten. Insight ini jauh mempercepat pengambilan keputusan , yang dapat menghasilkan pengalaman karyawan dan pelanggan yang lebih baik.

Algoritma machine learning dapat menemukan “red flag” dengan lebih mudah dalam klaim penipuan dan data manajemen risiko, memberi pekerja lebih banyak waktu untuk mengatasi kasus-kasus unik. Hasil keseluruhannya adalah klaim asuransi bervolume tinggi dan berbiaya rendah seperti kaca depan yang rusak dapat diselesaikan dengan cepat, dan pekerja pengetahuan dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk klaim yang lebih kompleks dan deteksi penipuan.

Tujuan akhir: Pengalaman berpusat pada klien yang dipersonalisasi dengan kecerdasan buatan

Dengan solusi AI, perusahaan asuransi dapat memperoleh satu tampilan tentang pelanggan dengan nyaris seketika. Meskipun data pelanggan terdapat di banyak sistem tradisional dan terisolasi, arsitektur yang dimodernisasi dan ditanamkan AI dapat menyatukan kumpulan data dan mengumpulkan insight dari berbagai dokumen agar mudah diakses oleh siapa pun di seluruh siklus proses klaim atau penjaminan.

Transparansi ini menciptakan peluang bagi perusahaan asuransi untuk menyediakan perjalanan pelanggan yang berpusat pada klien. Dengan AI, penjamin emisi, tim pemrosesan klaim, dan agen asuransi memiliki akses ke insight yang lebih dalam tentang keadaan dan preferensi kehidupan spesifik setiap pelanggan, sehingga setiap titik kontak dalam siklus hidup pelanggan menjadi peluang untuk memberikan iklan yang sangat dipersonalisasi dan rekomendasi kebijakan, kutipan, dan banyak lagi.

Dengan sepenuhnya mengintegrasikan solusi AI ke dalam model bisnis dan operasi mereka, perusahaan asuransi dapat memberdayakan pekerja pengetahuan dengan informasi yang mereka butuhkan untuk memperkuat hubungan pelanggan yang ada dan membawa pengalaman pelanggan ke tingkat berikutnya.

Perusahaan asuransi institusional sudah lama dipercaya dan bekerja di skala yang membawa mereka mencapai kedudukan bisnis mereka saat ini. Jika mereka dapat dengan cepat mengintegrasikan AI dan teknologi baru lainnya di seluruh operasi mereka, terutama dalam meningkatkan kemampuan pekerja pengetahuan, mereka akan dapat menghadapi ketidakpastian saat ini dan bersaing dengan ancaman yang datang dari startup “insurtech” dan pendatang pasar baru lainnya.

