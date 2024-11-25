AI mendorong inovasi pada mainframe di sektor publik

Enam puluh tahun setelah IBM® System/360 memperkenalkan keluarga mainframe pertama, komputer ini tetap diminati. Di AS saja, 89% pemerintah negara bagian masih bergantung pada mainframe dalam beberapa cara, menurut sebuah studi baru-baru ini.
IBM® Institute for Business Value, bekerja sama dengan Oxford Economics, disurvei 2,551 eksekutif TI global untuk memahami bagaimana mainframe digunakan di era kecerdasan buatan (AI) dan hybrid cloud saat ini. Kelompok ini termasuk 255 pemimpin TI pemerintah.
Temuan ini menyoroti peran penting mainframe dalam memajukan inovasi AI, mendukung strategi hybrid cloud dan mendorong transformasi di sektor publik, di mana keamanan, keandalan, dan skalabilitas sangat penting.
Banyak lembaga pemerintah di tingkat lokal, negara bagian dan nasional dan di AS dan negara-negara lain, terus mengandalkan mainframe untuk mengoperasikan berbagai layanan penting. Layanan ini termasuk sistem pajak, pendaftaran kendaraan, dan program manfaat. Dengan kemampuan mereka yang tak tertandingi untuk memproses data dalam jumlah besar dengan cepat, andal, dan aman, mainframe telah membuktikan vitalitas mereka dan merupakan kunci untuk membuka potensi penuh dari inovasi berbasis data.
Hal ini terutama berlaku untuk sistem yang menggunakan sumber terbuka Linux dengan hybrid cloud dan beban kerja AI yang membutuhkan tingkat ketahanan dan fleksibilitas tinggi yang memungkinkan inovasi pada mainframe.
Dengan generasi keempat IBM® LinuxONE, kami memperkenalkan beberapa teknologi. Teknologi tersebut mencakup Security and Compliance Center yang menyederhanakan kesiapan audit; algoritma yang aman dari quantum untuk membantu melindungi data di era pasca-kuantum; serta inferensi Integrated Accelerator for AI pada prosesor IBM Telum®, yang dirancang agar penerapan AI dalam transaksi menjadi lebih praktis.
Dalam sebuah studi baru, 90% pemimpin TI global yang disurvei di pemerintah setuju bahwa aplikasi berbasis mainframe terus memainkan peran penting dalam perjalanan Transformasi digital organisasi mereka. Studi ini juga mengungkapkan bahwa para pemimpin TI sektor publik menganggap mainframe sebagai platform yang tak ternilai untuk menerapkan AI perusahaan. Mereka menggunakannya untuk mendorong inovasi, meningkatkan keamanan siber, merampingkan operasi, dan memodernisasi aplikasi. Perspektif ini lebih lanjut didukung oleh statistik menarik dari penelitian ini:
Dengan menerapkan AI secara langsung pada beban kerja transaksional di mainframe, organisasi pemerintah dapat menggali insight baru, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memaksimalkan nilai sistem inti mereka, sehingga mendorong hasil bisnis yang signifikan.
Mainframe juga memainkan peran penting dalam strategi hybrid cloud yang sukses, memungkinkan organisasi untuk menerapkan beban kerja aplikasi di lingkungan komputasi yang paling sesuai. 84% pemimpin TI pemerintah yang disurvei setuju dengan pendekatan ini, mengatakan penting bagi mainframe untuk mudah berintegrasi dengan teknologi lain.
Seiring perkembangan era hybrid cloud dan AI, kekuatan mainframe lebih jelas dari sebelumnya. Perannya sebagai aset strategis dalam memastikan keamanan, privasi data, dan efisiensi operasional menjadikannya sangat penting bagi lembaga pemerintah yang berupaya melakukan modernisasi dan menghadirkan layanan baru sekaligus mengendalikan biaya.
Dengan memanfaatkan strategi modernisasi yang menggunakan kekuatan mainframe, organisasi di sektor publik dapat mempercepat perjalanan transformasi digital mereka dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi.
Jelajahi bagaimana mainframe dapat meningkatkan strategi hybrid cloud Anda, membantu memastikan keamanan, efisiensi, dan inovasi.
Buka lebih banyak nilai bisnis dengan menghadirkan AI pada beban kerja yang sangat penting di IBM z17.
IBM Z adalah rangkaian infrastruktur modern yang didukung oleh prosesor IBM Telum yang menjalankan sistem operasi perusahaan dan perangkat lunak IBM Z, menghasilkan keakuratan AI, produktivitas, dan ketangkasan yang lebih baik.
IBM z17 mengintegrasikan AI canggih ke dalam hybrid cloud, yang mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan pengambilan keputusan di tempat penyimpanan data penting.
Pelajari bagaimana Anda bisa melindungi data organisasi dari ancaman siber dan memastikan pemulihan yang cepat selama kejadian penting.
Pelajari bagaimana virtualisasi mengubah operasi TI Anda dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan ketangkasan. Temukan manfaat dan contoh penggunaan utama yang menjadikan virtualisasi sebagai pembawa perubahan besar untuk infrastruktur modern.
IBM zSystems adalah rangkaian perangkat keras z/Architecture modern yang menjalankan perangkat lunak z/OS, Linux, z/VSE, TPF, z/VM, dan zSystems.
Dibangun untuk menangani beban kerja yang sangat penting dengan tetap menjaga keamanan, keandalan, dan kendali atas seluruh infrastruktur IT Anda.
Percepat transformasi digital dengan memodernisasi aplikasi mainframe Anda dengan IBM.
Manfaatkan kekuatan IBM Z dan Telum untuk mengamankan data Anda, mengoptimalkan kinerja, dan mendorong insight AI real-time. Bangun masa depan perusahaan Anda dengan solusi dan prosesor mainframe terbaik di industri yang dirancang untuk kecepatan, skalabilitas, dan keamanan.