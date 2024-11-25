AI mendorong inovasi pada mainframe di sektor publik

Enam puluh tahun setelah IBM® System/360 memperkenalkan keluarga mainframe pertama, komputer ini tetap diminati. Di AS saja, 89% pemerintah negara bagian masih bergantung pada mainframe dalam beberapa cara, menurut sebuah studi baru-baru ini.

IBM® Institute for Business Value, bekerja sama dengan Oxford Economics, disurvei 2,551 eksekutif TI global untuk memahami bagaimana mainframe digunakan di era kecerdasan buatan (AI) dan hybrid cloud saat ini. Kelompok ini termasuk 255 pemimpin TI pemerintah.

Temuan ini menyoroti peran penting mainframe dalam memajukan inovasi AI, mendukung strategi hybrid cloud dan mendorong transformasi di sektor publik, di mana keamanan, keandalan, dan skalabilitas sangat penting.