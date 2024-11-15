Tidak ada keraguan bahwa beberapa eksekutif di industri media berita telah melihat kecerdasan buatan (AI) dengan kecemasan. Tetapi ruang redaksi di masa depan tanpa alat AI sangat tidak mungkin.
Menurut Nieman Lab1, ruang redaksi utama di seluruh negeri telah merancang peran dan inisiatif baru seputar cara mengembangkan dan menggunakan alat dan proses AI sambil mempertahankan etika dan standar editorial.
Sudah, penerbit berita seperti New York Times, Associated Press, Washington Post, ESPN dan Semafor telah terbuka tentang berinvestasi dalam inisiatif untuk mengetahui bagaimana teknologi AI dapat digunakan bersama jurnalis manusia.
Artikel ini akan membahas bagaimana AI digunakan dalam jurnalisme, bagaimana publikasi terkemuka memikirkan strategi AI mereka, dan apa yang diperkirakan analis industri mengenai masa depan jurnalisme.
Sebelum AI generatif menjadi populer, organisasi berita sudah menggunakan machine learning dan beberapa bentuk teknologi AI untuk membantu mereka dengan pemantauan media sosial2, mengelola kumpulan data besaryang digunakan dalam cerita baru 3dan mengatur alur kerja rekayasa4 untuk produk digital.
Reporter mendapat manfaat dari layanan transkripsi berbasis pemrosesan bahasa alami seperti Otter dan Trint.rep Organisasi berita telah menggunakan algoritma AI dari platform seperti CrowdTangle dan ChartBeat untuk menganalisis keterlibatan audiens dan melacak topik yang sedang tren di media sosial.
Eksperimen awal seperti aplikasi berita Artifact5yang didukung AI, menunjukkan beberapa potensi cara AI dapat membuat berita menjadi lebih menyenangkan, misalnya melalui fitur yang dapat meringkas berita dalam gaya Gen Z.
Lebih sering daripada tidak, jenis alat ini memungkinkan jurnalis untuk menskalakan pelaporan mereka, mengurangi pekerjaan kesibukan, dan menguraikan hubungan atau pola dalam data yang mereka kikis dari berbagai sumber.
Kebaruan yang diperkenalkan oleh AI generatif adalah mampu menghasilkan konten seperti teks tertulis, audio, video, dan gambar. Dalam beberapa contoh penggunaan, AI generatif dapat membantu editor dan reporter menerjemahkan dan mengubah cerita mereka untuk saluran distribusi yang berbeda. Namun, teknologi ini juga dapat dibajak oleh aktor jahat untuk menghasilkan disinformasi dan deepfake, yang membuat pekerjaan reporter lebih sulit.
Teknologi AI telah mencapai titik infleksi; industri bergerak melampaui hype dan bekerja untuk memahami secara praktis apa yang dapat dan tidak bisa dilakukan AI. Tetapi untuk mengimbangi inovasi dan perubahan, bisnis harus bereksperimen dengan berbagai cara menggunakan AI. Ini termasuk di ruang redaksi.
Analis industri media memprediksi bahwa AI generatif dapat mengurangi beberapa pekerjaan backend yang membosankan di ruang redaksi6. Ini termasuk tugas-tugas seperti penandaan, pengategorian, penambahan metadata, saran judul dan SEO, penyuntingan naskah, pengorganisasian riset, pemrosesan izin, dan moderasi komentar7.
AI generatif mungkin juga berguna untuk tugas-tugas bahasa yang tidak memerlukan memperkenalkan informasi baru yang belum ada dalam dokumen yang sedang dikerjakannya, sebuah laporan 6 oleh Reuters Institute menyarankan. Ini termasuk ringkasan, terjemahan, penyederhanaan, penulisan ulang dalam gaya yang berbeda, dan mengekstraksi salinan untuk media sosial, buletin, dan skrip.
Inisiatif seperti proyek JurnalismaI oleh think tank jurnalisme London School of Economics (LSE) Polis telah mengumpulkan studi kasus8 tentang bagaimana AI diterapkan di ruang redaksi di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa cara industri berita sudah menggunakan AI:
Pengumpulan Berita
Produksi berita
Keterlibatan audiens
Publikasi besar seperti AP, Bloomberg, dan Reuters telah menggunakan komputer dan beberapa tingkat otomatisasi untuk mencari berita di seluruh dunia.
Misalnya, Bloomberg telah membuat model bahasa besar (LLM)9 mereka sendiri yang dilatih pada dokumen keuangan yang telah mereka kurasi dan data di Terminal Bloomberg. Dikatakan bahwa model ini meningkatkan tugas pemrosesan bahasa alami seperti analisis sentimen, named entity recognition dan klasifikasi berita yang terkait dengan istilah keuangan.
Semafor di sisi lain telah berkolaborasi dengan Microsoft dan OpenAI untuk membangun “umpan berita terbaru multi-sumber”yang didukung AI 10 yang disebut Signals. Alat AI ini berfokus pada riset dan membantu jurnalis Semafor mencari sumber berita dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia. Editor manusia pada akhirnya mengevaluasi dan memverifikasi sumber, menulis ringkasan, dan mengutip informasi asli melalui tautan yang relevan.
AP menggunakan AI11 untuk mengotomatiskan cerita pendapatan perusahaan tertentu dengan menyintesiskan informasi dari siaran pers, laporan analis, dan kinerja saham. Dikatakan bahwa kemampuan ini memungkinkan reporter untuk fokus pada pelaporan yang lebih mendalam. Ini juga bereksperimen dengan menggunakan AI untuk deteksi peristiwa berita terbaru dari peringatan media sosial. Baik Financial Times12 dan Wall Street Journal13 sedang mengerjakan model AI yang dapat memprediksi topik yang sedang tren untuk menginformasikan cerita potensial bagi jurnalis dan menemukan kesenjangan dalam liputan14.
AI juga dapat memunculkan riset yang relevan sebagai titik awal untuk pelaporan investigasi. Model bahasa AI dapat membantu reporter mengasah bagian yang menarik15 di dalam kumpulan dokumen, apa pun formatnya. Untuk publikasi pengawas lokal, AI juga dapat mengidentifikasi anomali dalam laporan audit pemerintah untuk memberikan petunjuk bagi para reporternya16. AI juga dapat memproses kumpulan data besar dari catatan keuangan kampanye, undang-undang negara bagian, pengaduan sipil, anggaran kota dan merangkum isi dokumen-dokumen tersebut untuk membantu reporter17. Sebuah surat kabar lokal di Norwegia, iTromsø, bahkan merancang alat didukung AI sendiri untuk menghapus data dari arsip kota, memberi peringkat dokumen berdasarkan relevansi dan mengekstrak informasi kunci yang mungkin berubah menjadi petunjuk untuk cerita.
Alat yang didukung AI juga dapat mengambil dan mengatur catatan dari konferensi lokal atau pertemuan dewan kota, memilah-milah tip, dan membuat transkrip video yang direkam. Banyak ruang redaksi yang menggunakan beberapa perangkat lunak AI speech to text untuk transkripsi dan penerjemahan.
Reuters telah menemukan bahwa sorotan dan ringkasan AI18 memudahkan reporter untuk mencari melalui video yang diarsipkan untuk orang-orang dan momen penting. Sorotan video AI juga menjadi berguna dalam pelaporan olahraga. ESPN menggunakan AI untuk mengidentifikasi sorotan klip dan menghasilkan rekapitulasi dalam skala besar19.
Ada rangkaian alat AI yang dapat membantu jurnalis mengoreksi, menyusun berita utama, dan membuat garis besar. Dalam sebuah postingan di bulanOktober, New York Times mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan AI untuk menulis artikel. Namun, mereka menggunakannya untuk menyaring data yang digunakan untuk pelaporan investigasi, membuat versi audio dari artikel mereka dan menawarkan rekomendasi artikel. Terkadang, mereka dapat menggunakan AI generatif untuk menyusun berita utama potensial, ringkasan artikel, dan terjemahan pertama cerita mereka dari bahasa Inggris ke Spanyol. Semua ini dilakukan dengan pengawasan manusia dan melalui pengeditan sebelum publikasi.
Washington Post bermitra dengan perusahaan perangkat lunak text to speech Eleven Labs untuk menawarkan audio yang dihasilkan oleh AI untuk menemani beberapa buletin tertulisnya21. Audio ini dapat ditambahkan ke daftar putar di aplikasi The Post bersama dengan penawaran lain seperti episode podcast dan artikel audio-first.
BBC sebelumnya telah bereksperimen dengan alat otomatis22 yang dapat menghasilkan ‘potongan kasar‘ dari program video dan audio mereka.
Aplikasi NLP, seperti alat pemeriksaan fakta otomatis Newtral dan FactStream Lab Duke Reporter, dapat membantu mengidentifikasi pernyataan yang perlu diperiksa fakta. Dan editor tampaknya menyetujui secara umum proof-reading dan copyediting yang dibantu AI.
Alat AI untuk deteksi deepfakes sedang diuji dan dikembangkan. Namun, pakar memperingatkan23 bahwa mereka seharusnya hanya berfungsi sebagai titik awal dari proses verifikasi.
Saat publikasi bersaing untuk mendapatkan perhatian, ringkasan AI menunjukkan janji untuk menarik pembaca. Dalam tes awal, itu meningkatkan jumlah pembaca untuk penyiar publik di Norwegia24 dan surat kabar harian di Afrika Selatan25. Sebuah surat kabar kecil di Swedia menemukan bahwa menyertakan ringkasan AI meningkatkan jumlah waktu yang dihabiskan pembaca untuk membaca sebuah artikel26.
Fitur ringkasan AI juga dapat disajikan kepada pembaca dalam bentuk chatbot. Misalnya, The Washington Post memiliki chatbot AI yang dilatih pada artikel arsip yang dapat menjawab pertanyaan pembaca tentang ilmu iklim. The Post merancang alat ini bersama para insinyur dari VirginiaTech27. AI menggunakan Retrieval-Augmented Generation (RAG) (RAG) dan dilatih pada arsip The Post. Ini menghasilkan ringkasan berdasarkan informasi yang ditarik dari artikel di arsip. Model juga akan menunjukkan apakah tidak memiliki informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan pembaca. Juga, daftar artikel yang dirujuk dan memberitahu pembaca untuk berkonsultasi untuk verifikasi.
The Financial Times telah menerapkan chatbot serupa dengan bantuan Anthropic yang menjawab pertanyaan pelanggan tentang peristiwa baru-baru ini serta topik yang lebih luas. Chatbot sedang dalam pengujian beta, tetapi ketika jurnalis dari The Verge mengujinya pada awal 2024, mereka menemukan bahwa jawabannya mengandung inkonsistensi28. Sebuah studi oleh JournalismAI29 menemukan bahwa alat bantu ini kesulitan dalam meringkas artikel yang lebih panjang, terutama artikel yang lebih kreatif dan tidak lugas.
Di luar tugas-tugas bahasa yang ketat, AI dapat membantu keterlibatan pembaca dengan mengelola paywalldinamis30 untuk meningkatkan langganan dan retensi. AI juga dapat menggunakan perilaku, kebiasaan, dan perjalanan pembaca untuk merekomendasikan konten dan mempersonalisasi pengalaman pengguna. Kurasi AI yang baik mungkin mendorong orang untuk menjadi lebih terinformasi dengan mengarahkan mereka ke cerita yang mungkin mereka sukai dan yang biasanya tidak mereka baca.
Terlepas dari studi kasus yang menjanjikan, masih ada sejumlah risiko yang terkait dengan alat AI generatif. Ini termasuk masalah luar biasa seputar akurasi, transparansi, keadilan, privasi, dan pelanggaran kekayaan intelektual.
Cerita yang dihasilkan AI telah menimbulkan kontroversi massal karena tidak hanya ditulis dengan buruk, tetapi juga karena plagiarisme dan ketidakakuratan faktual. Karena semakin banyak mesin pencari menerapkan ringkasan AI, ada kekhawatiran bahwa fitur-fitur ini memberikan tampilan otoritas dengan memasukkan tautan ke sumber. Namun, mereka dapat mengambil fakta di luar konteks dan memberikan informasi yang salah31. Dan bergantung pada sumber data pelatihan mereka, model AI mungkin memperkuat bias yang ada.
Meskipun mudah untuk menunjuk chatbot seperti ChatGPT, Reuters Institute 6 mencatat bahwa organisasi berita tidak dapat dengan mudah menghindari masalah ini. Mengembangkan model eksklusif secara internal memang menantang. Bahkan ruang redaksi terbesar mungkin tidak memiliki arsip yang cukup besar untuk menyediakan semua data pelatihan yang mungkin dibutuhkan LLM.
Solusi terbaik adalah melakukan penyempurnaan atau prompt tuning pada model yang ada, tetapi metode tersebut dapat datang dengan masalah mereka sendiri seputar keamanan, stabilitas, dan interpretabilitas.
Terlepas dari prestasi mengesankan yang dapat dilakukan oleh AI generatif, pada akhirnya mereka tidak memiliki pemahaman yang koheren tentang dunia32. Sebagai hasil, AI tidak dapat memeriksa kualitas sumber, dan terkadang bisa tertipu. Misalnya, Wired33 menemukan bahwa Google, Microsoft, dan produk AI Perplexity telah memunculkan jawaban AI berdasarkan ilmu pengetahuan ras yang telah banyak dibantah karena kurangnya informasi berkualitas tinggi di web. Selain itu, model AI dapat berhalusinasi, dan mereka masih belajar bagaimana menyampaikan ketidakpastian.
Sebelumnya, publikasi menerbitkan data dan kode mereka di samping pekerjaan yang dihasilkan dengan menggunakan machine learning atau AI. Sekarang, ada permintaan yang lebih tinggi untuk akuntabilitas dan penjelasan algoritmik—audiens ingin tahu kapan konten diproduksi oleh AI34. Bahkan kemudian, beberapa penelitian awal telah menunjukkan bahwa audiens cenderung kurang mempercayai konten berita ketika ditandai sebagai buatan AI.
Jurnalisme bergantung pada hubungan antara penulis dan pembaca. Menjaga kepercayaan adalah yang terpenting. Dan karena AI semakin digunakan di berbagai tingkat produksi berita, perusahaan media berusaha setransparan mungkin dalam pengungkapan mereka.
Dalam panduan yang dikeluarkan oleh The New York Times35 pada Mei 2024, editornya mengatakan bahwa AI generatif akan digunakan sebagai alat dalam melayani misi mereka untuk mengungkap kebenaran dan membantu lebih banyak orang memahami dunia. Teknologi ini digunakan dengan bimbingan dan tinjauan manusia, dan editor menjelaskan bagaimana karya itu dibuat dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengurangi risiko, bias, dan ketidaktepatan.
“Hubungan antara jurnalis dan AI tidak ubahnya seperti proses mengembangkan narasumber atau mengembangkan fixer,“ seperti yang dikatakan oleh Columbia Journalism Review36. “Seperti halnya sumber manusia, kecerdasan buatan mungkin berpengetahuan luas, tetapi mereka tidak bebas dari subjektivitas dalam desain mereka—mereka juga perlu dikontekstualisasikan dan memenuhi syarat.”
Ada tren menuju transparansi yang lebih besar dalam sistem AI di berbagai industri. Namun, perusahaan masih menegosiasikan pertukaran antara kode sumber terbuka dan keamanan.
Kedatangan AI memperumit persyaratan hubungan yang berkembang antara perusahaan teknologi besar dan industri media berita. Selama beberapa dekade terakhir, organisasi berita telah berhadapan dengan platform teknologi yang mendistribusikan konten mereka. Karena model bisnis yang saling bertentangan, ada tuntutan hukum yang sedang berlangsung di mana penerbit berpendapat bahwa raksasa teknologi memonopoli pendapatan iklan, lalu lintas, dan dengan menggunakan konten mereka tanpa kompensasi yang adil37. AI tampaknya memperburuk masalah ini.
Beberapa eksekutif media mengatakan kepada New York Magazine 19 bahwa mereka khawatir ringkasan AI di mesin pencari seperti Google memudahkan agregator untuk “merobek konten mereka,” dan membanjiri web dengan informasi berkualitas rendah.
Laporan Tow tahun 202438 di Columbia Journalism Review mencatat bahwa karena AI khusus sulit dikembangkan secara internal, organisasi berita harus bergantung pada perusahaan teknologi. Selanjutnya, pencarian yang disempurnakan AI dapat memengaruhi keterlibatan audiens dan memperkuat kontrol platform teknologi atas ekosistem informasi.
Namun, perusahaan media memang memiliki langkah maju dalam negosiasi dengan perusahaan teknologi kali ini. AI hanya dapat bekerja dengan informasi yang ada. AI tidak dapat pergi ke dunia dan mengumpulkan informasi baru, pengalaman, atau berinteraksi dengan manusia lain. Konten berita adalah sumber informasi real-time yang berharga dalam konteks yang dapat meningkatkan kualitas model dasar, “yang menderita bias, informasi yang salah, dan spam,” menurut komentar oleh Brookings Institute39. Faktanya, artikel berita merupakan bagian penting dari kumpulan data yang digunakan untuk melatih LLM populer, menurut investigasi yang dilakukan oleh Washington Post40.
Yang penting, sistem AI selalu haus akan lebih banyak data. Dan perusahaan teknologi dengan cepat kehabisan41 data pelatihan yang tersedia secara publik untuk model-model ini. Tanpa data berkualitas tinggi baru, model ini mungkin terdegradasi dan bahkan runtuh.
Ini berarti outlet berita mungkin memiliki kekuatan dalam menentukan hubungan yang akan mereka miliki dengan perusahaan yang mengembangkan sistem AI. Dan ada insentif yang lebih tinggi bagi perusahaan teknologi untuk bekerja sama dengan perusahaan media, atau menghadapi masalah dengan kekayaan intelektual.
Saat ini, beberapa penerbit menggugat perusahaan AI atas pelanggaran hak cipta, sementara yang lain menandatangani perjanjian lisensi42.
Ini menyoroti perlunya kerangka kerja yang diperbarui seputar kekayaan intelektual dan kompensasi. The Washington Post43 menemukan bahwa terkadang ringkasan AI memungkinkan platform teknologi untuk mengatasi peraturan sebelumnya yang mengharuskan mereka membayar penerbit untuk konten, terutama konten di balik paywall.
Meskipun masih ada landmark hukum untuk dinavigasi, ada masa depan di mana perusahaan AI dan organisasi berita dapat berkolaborasi dengan cara yang saling menguntungkan. Kuncinya adalah komunikasi dan diskusi terbuka. Alih-alih mengasumsikan mereka tahu44 apa yang dibutuhkan orang, pengembang AI harus bertanya kepada pemangku kepentingan industri individu tentang alat dan layanan yang akan bermanfaat bagi pengguna.
