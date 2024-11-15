Terlepas dari studi kasus yang menjanjikan, masih ada sejumlah risiko yang terkait dengan alat AI generatif. Ini termasuk masalah luar biasa seputar akurasi, transparansi, keadilan, privasi, dan pelanggaran kekayaan intelektual.

Cerita yang dihasilkan AI telah menimbulkan kontroversi massal karena tidak hanya ditulis dengan buruk, tetapi juga karena plagiarisme dan ketidakakuratan faktual. Karena semakin banyak mesin pencari menerapkan ringkasan AI, ada kekhawatiran bahwa fitur-fitur ini memberikan tampilan otoritas dengan memasukkan tautan ke sumber. Namun, mereka dapat mengambil fakta di luar konteks dan memberikan informasi yang salah31. Dan bergantung pada sumber data pelatihan mereka, model AI mungkin memperkuat bias yang ada.

Meskipun mudah untuk menunjuk chatbot seperti ChatGPT, Reuters Institute 6 mencatat bahwa organisasi berita tidak dapat dengan mudah menghindari masalah ini. Mengembangkan model eksklusif secara internal memang menantang. Bahkan ruang redaksi terbesar mungkin tidak memiliki arsip yang cukup besar untuk menyediakan semua data pelatihan yang mungkin dibutuhkan LLM.

Solusi terbaik adalah melakukan penyempurnaan atau prompt tuning pada model yang ada, tetapi metode tersebut dapat datang dengan masalah mereka sendiri seputar keamanan, stabilitas, dan interpretabilitas.

Terlepas dari prestasi mengesankan yang dapat dilakukan oleh AI generatif, pada akhirnya mereka tidak memiliki pemahaman yang koheren tentang dunia32. Sebagai hasil, AI tidak dapat memeriksa kualitas sumber, dan terkadang bisa tertipu. Misalnya, Wired33 menemukan bahwa Google, Microsoft, dan produk AI Perplexity telah memunculkan jawaban AI berdasarkan ilmu pengetahuan ras yang telah banyak dibantah karena kurangnya informasi berkualitas tinggi di web. Selain itu, model AI dapat berhalusinasi, dan mereka masih belajar bagaimana menyampaikan ketidakpastian.

Sebelumnya, publikasi menerbitkan data dan kode mereka di samping pekerjaan yang dihasilkan dengan menggunakan machine learning atau AI. Sekarang, ada permintaan yang lebih tinggi untuk akuntabilitas dan penjelasan algoritmik—audiens ingin tahu kapan konten diproduksi oleh AI34. Bahkan kemudian, beberapa penelitian awal telah menunjukkan bahwa audiens cenderung kurang mempercayai konten berita ketika ditandai sebagai buatan AI.

Jurnalisme bergantung pada hubungan antara penulis dan pembaca. Menjaga kepercayaan adalah yang terpenting. Dan karena AI semakin digunakan di berbagai tingkat produksi berita, perusahaan media berusaha setransparan mungkin dalam pengungkapan mereka.

Dalam panduan yang dikeluarkan oleh The New York Times35 pada Mei 2024, editornya mengatakan bahwa AI generatif akan digunakan sebagai alat dalam melayani misi mereka untuk mengungkap kebenaran dan membantu lebih banyak orang memahami dunia. Teknologi ini digunakan dengan bimbingan dan tinjauan manusia, dan editor menjelaskan bagaimana karya itu dibuat dan langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengurangi risiko, bias, dan ketidaktepatan.

“Hubungan antara jurnalis dan AI tidak ubahnya seperti proses mengembangkan narasumber atau mengembangkan fixer,“ seperti yang dikatakan oleh Columbia Journalism Review36. “Seperti halnya sumber manusia, kecerdasan buatan mungkin berpengetahuan luas, tetapi mereka tidak bebas dari subjektivitas dalam desain mereka—mereka juga perlu dikontekstualisasikan dan memenuhi syarat.”

Ada tren menuju transparansi yang lebih besar dalam sistem AI di berbagai industri. Namun, perusahaan masih menegosiasikan pertukaran antara kode sumber terbuka dan keamanan.