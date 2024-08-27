Sementara itu, iklan Volvo yang dihasilkan oleh AI yang diproduksi oleh kipas angin super pada bulan Juli mendapat pujian luas atas kreativitasnya di bawah tekanan waktu. Laszlo Gaal, seorang ahli warna asal Hungaria yang tidak memiliki hubungan resmi dengan Volvo, menggunakan alat teks-ke-video Runway untuk membuat iklan Volvo secara keseluruhan dalam waktu hanya 24 jam. Iklan ini menjadi viral hampir seketika.

Beberapa industri tertentu lebih antusias terhadap AI generatif. Pengembang dan insinyur perangkat lunak, misalnya, menggunakan beberapa alat yang didukung AI untuk membuat kode dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya karena AI mengambil alih tugas-tugas yang bersifat manual.

Dan di luar pekerjaan yang membosankan, gen AI dapat membantu membuat prototipe dengan lebih cepat karena model bahasa yang besar dapat mengambil alih refactoring dan dokumentasi kode. Kemudian, para pengembang dapat fokus menghabiskan waktu hanya pada prototipe yang paling menjanjikan.

Namun, siapa yang mendapat keputusan terakhir? “Anda bertanya kepada sekelompok kutu buku tentang seni,” jelas Skyler Speakman, Ilmuwan Riset Senior di IBM, dalam podcast Mixture of Experts, yang menyerukan perspektif “seniman dan pengrajin.”

Kreatif, ternyata, beragam. Meskipun kubu yang menentang cukup kuat, banyak orang lain juga menyadari bahwa gen AI dapat menghemat waktu yang sangat besar, di samping manfaat lainnya.

Misalnya, di bidang pemasaran konten, gen AI dapat membantu dengan tugas-tugas yang melibatkan pembuatan ringkasan konten utama atau yang mudah diturunkan dari bagian utama, terang James Pate, Global SEO Strategist di IBM.

Tim Pate menggunakan IBM watsonx untuk mengisi metadata dan tag untuk ribuan halaman konten yang perlu dimigrasi. Ini "membantu kami menghindari penerbitan halaman tanpa deskripsi atau menahan migrasi,” kata Pate.

Gen AI bahkan dapat meningkatkan dan mendemokratisasi kreativitas, kata Rogier Vijverberg, CEO agensi periklanan SuperHeroes.

“Gen AI memungkinkan pembuat konten di seluruh dunia untuk memvisualisasikan imajinasi mereka dengan cara yang tidak mungkin sebelumnya tanpa anggaran yang besar.”

Todd Cramer, Pemimpin Desain Web untuk IBM.com, menyetujui pandangan ini, menyoroti kemampuan AI generatif untuk mempercepat proses prototipe cepat di tim desainnya.

“Kemampuan untuk mengeksplorasi berbagai konsep kreatif dengan teknik rekayasa prompt yang sederhana memungkinkan desainer untuk mengembangkan iterasi konsep dalam hitungan detik dibandingkan dengan jam, yang menghasilkan peningkatan kreativitas serta produktivitas/efisiensi dalam proses desain,” kata Cramer.

Kenyataannya lebih bernuansa daripada AI versus manusia, tambah Vijverberg. “Selalu ada pencipta manusia yang menggunakan alat ini.” Perusahaan Vijverberg baru-baru ini menambahkan enam “seniman AI”—pencipta yang sangat terampil dalam menggunakan alat AI generatif terbaru. Para seniman AI ini berada di divisi baru agensi Vijverberg, sebuah kolektif seni digital bernama Jimmy, yang mewakili "seniman CGI dan AI terbaik di dunia."

Dalam hal ini, Cramer melihat teknologi sebagai alat praktis, bukan pengganti. “Desainer tidak perlu khawatir tentang gen AI mengambil pekerjaan mereka. Mereka harus khawatir tentang desainer yang tahu bagaimana memanfaatkan gen AI untuk bekerja lebih baik,” tegas Cramer. “Alih-alih menjadi pengganti pekerjaan kreatif, gen AI adalah alat bantu yang memungkinkan desainer untuk mempercepat kreativitas, produktivitas, dan pelaksanaan dengan mengintegrasikannya ke dalam bagian yang tepat dari proses desain.”

Bahkan Procreate, yang menjadi sorotan karena menyatakan tidak akan pernah menggunakan AI, akhirnya membuat beberapa kompromi tiga hari setelah posting awal mereka di X.

Menanggapi komentar yang menyoroti peningkatan produktivitas dari AI, Procreate menulis:

“Kami memahami bahwa beberapa alat AI dapat membantu produktivitas. Kami tidak memiliki masalah dengan hal-hal ini selama mereka melakukan pekerjaan yang membosankan atau berbahaya dan data tersebut diperoleh secara etis. Kami hanya akan tertarik untuk mengeksplorasi alat AI guna menciptakan alat yang lebih baik lagi bagi para seniman.

Ingin lainnya? Sebuah penelitian baru melihat apa yang terjadi ketika ChatGPT digunakan untuk membantu manusia pada serangkaian tugas kreatif.