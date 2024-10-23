Halusinasi AI dapat menimbulkan risiko bagi keamanan siber Anda

Sederhananya, halusinasi AI adalah ketika model bahasa besar (LLM), seperti alat AI generatif, memberikan jawaban yang salah. Terkadang, ini berarti bahwa jawabannya memang dibuat-buat, seperti membuat riset yang tidak ada. Ada juga saat ketika jawabannya sepenuhnya salah, contohnya insiden Bard.

Alasan halusinasi bervariasi, tetapi yang terbesar adalah bahwa data yang digunakan model untuk pelatihan tidak benar — AI hanya seakurat informasi yang diserapnya. Bias input juga merupakan penyebab utama. Jika data yang digunakan untuk pelatihan mengandung bias, maka LLM akan menemukan pola yang sebenarnya tidak ada, yang mengarah pada hasil yang salah.

Dengan bisnis dan konsumen yang semakin beralih ke AI untuk otomatisasi dan pengambilan keputusan, terutama di berbagai bidang utama seperti perawatan kesehatan dan keuangan, potensi kesalahan menimbulkan risiko besar. Menurut Gartner, halusinasi AI membahayakan pengambilan keputusan dan reputasi merek. Selain itu, halusinasi AI menyebabkan penyebaran informasi yang salah. Terlebih lagi, setiap halusinasi AI menyebabkan orang tidak mempercayai hasil AI, yang memiliki konsekuensi luas, dan bisnis semakin beralih ke teknologi ini.

Meski AI sering membuat kita ingin mempercayainya begitu saja, kita harus tetap menerapkannya dengan pendekatan yang seimbang. Dengan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi halusinasi AI, organisasi dapat mempertimbangkan manfaat AI dengan komplikasi potensial, yang termasuk halusinasi AI.