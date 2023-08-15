Adopsi kecerdasan buatan (AI) telah tiba. Organisasi tidak lagi bertanya apakah mereka harus menambahkan kemampuan AI, tetapi bagaimana mereka berencana untuk menggunakan teknologi yang berkembang cepat ini. Faktanya, penggunaan kecerdasan buatan dalam bisnis berkembang melampaui aplikasi kecil untuk penggunaan khusus menjadi paradigma yang menempatkan AI di inti strategis operasi bisnis. Dengan menawarkan insight yang lebih dalam dan menghilangkan tugas berulang, pekerja akan memiliki lebih banyak waktu untuk memenuhi peran manusia yang unik, seperti berkolaborasi dalam proyek, mengembangkan solusi inovatif, dan menciptakan pengalaman yang lebih baik.
Kemajuan ini tidak datang tanpa tantangan. Sementara 42% perusahaan mengatakan mereka tengah menjelajahi teknologi AI, tingkat kegagalannya tinggi; rata-rata, 54% proyek AI berhasil beralih dari tahap percontohan ke produksi. Mengatasi tantangan ini akan membutuhkan pergeseran dalam banyak proses dan model yang digunakan bisnis saat ini: perubahan arsitektur TI, manajemen data, dan budaya. Berikut adalah beberapa cara organisasi saat ini membuat perubahan itu dan menuai manfaat AI dengan cara yang praktis dan etis.
Kecerdasan buatan dalam bisnis memanfaatkan data dari seluruh perusahaan serta sumber luar untuk mendapatkan insight dan mengembangkan proses bisnis baru melalui pengembangan model AI. Model-model ini bertujuan untuk mengurangi pekerjaan yang bersifat monoton serta tugas-tugas yang rumit dan memakan waktu, serta membantu perusahaan membuat perubahan strategis pada cara mereka melakukan bisnis untuk efisiensi yang lebih besar, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan hasil bisnis yang lebih baik.
Ungkapan umum yang akan Anda dengar seputar AI adalah bahwa kecerdasan buatan hanya sebagus fondasi data yang membentuknya. Oleh karena itu, program AI untuk bisnis yang dibangun dengan baik juga harus memiliki kerangka kerja tata kelola data yang baik. Ini memastikan data dan model AI tidak hanya akurat, memberikan hasil berkualitas lebih tinggi, tetapi data digunakan dengan cara yang aman dan etis.
Sulit untuk menghindari percakapan tentang kecerdasan buatan dalam bisnis saat ini. Layanan kesehatan, retail, layanan keuangan, manufaktur—apa pun industrinya, para pemimpin bisnis ingin tahu cara menggunakan data untuk menghasilkan keunggulan kompetitif dan membantu mengatasi tantangan pasca-COVID yang mereka hadapi setiap hari.
Sebagian besar percakapan telah difokuskan pada kemampuan AI generatif dan untuk alasan yang baik. Tetapi sementara teknologi AI inovatif ini telah menjadi fokus perhatian media, itu hanya menceritakan sebagian dari cerita. Menyelam lebih dalam, potensi sistem AI juga menantang kita untuk melampaui alat-alat ini dan berpikir lebih besar: Bagaimana penerapan AI dan model machine learning akan mendorong pencapaian tujuan bisnis strategis secara keseluruhan?
Kecerdasan buatan dalam bisnis sudah mendorong perubahan organisasi dalam cara perusahaan mendekati analisis data dan deteksi ancaman keamanan siber. AI telah diterapkan dalam alur kerja utama seperti akuisisi dan retensi bakat, layanan pelanggan, dan modernisasi aplikasi, terutama dipasangkan dengan teknologi lain seperti agen virtual atau chatbot.
Perkembangan AI terbaru juga membantu bisnis mengotomatiskan dan mengoptimalkan perekrutan SDM dan pengembangan profesional, DevOps dan cloud management, serta riset dan manufaktur biotek. Ketika perubahan organisasi ini berkembang, bisnis akan mulai beralih dari menggunakan AI untuk membantu dalam proses bisnis yang ada ke proses di mana AI mendorong otomatisasi proses baru, mengurangi kesalahan manusia, dan memberikan insight yang lebih dalam. Ini adalah pendekatan yang mengutamakan AI, yang dikenal sebagai AI-first atau AI+.
Seperti apa membangun sebuah proses dengan pendekatan yang mengutamakan AI? Seperti semua perubahan sistemik, ini adalah proses langkah demi langkah, sebuah tangga menuju AI, yang memungkinkan perusahaan menciptakan strategi bisnis yang jelas dan membangun kemampuan AI dengan cara yang bijaksana dan terintegrasi penuh dengan tiga langkah yang jelas.
Langkah pertama menuju pendekatan yang mengutamakan AI adalah memodernisasi data Anda dalam lingkungan hybrid multicloud. Kemampuan AI membutuhkan infrastruktur yang sangat elastis untuk menyatukan berbagai kemampuan dan alur kerja dalam platform tim. Lingkungan hybrid multicloud menawarkan hal tersebut, memberi Anda pilihan dan fleksibilitas di seluruh perusahaan Anda.
Menciptakan model dasar dimulai dengan data bersih. Ini termasuk membangun proses untuk mengintegrasikan, membersihkan, dan membuat katalog siklus hidup penuh dari data AI Anda. Melakukan hal itu memungkinkan organisasi Anda untuk menskalakan dengan penuh kepercayaan dan transparansi.
Tata kelola data yang tepat membantu organisasi membangun kepercayaan dan transparansi, memperkuat deteksi bias dan pengambilan keputusan. Ketika data dapat diakses, dapat dipercaya, dan akurat, itu juga memungkinkan perusahaan untuk menerapkan AI dengan lebih baik di seluruh organisasi.
Model dasar adalah model AI yang dilatih dengan algoritme machine learning pada sekumpulan data tanpa label yang dapat digunakan untuk berbagai tugas dengan penyempurnaan minimal. Model ini dapat menerapkan informasi yang dipelajari tentang satu situasi ke situasi lain menggunakan pembelajaran yang diawasi mandiri dan pembelajaran transfer. Misalnya, ChatGPT dibangun di atas model dasar GPT-3.5 dan GPT-4 yang dibuat oleh OpenAI.
Model dasar yang dibangun dengan baik menawarkan manfaat yang signifikan; penggunaan AI dapat menghemat waktu bisnis yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun model dasar mereka sendiri. Keuntungan hemat waktu inilah yang menarik banyak bisnis untuk melakukan adopsi yang lebih luas. IBM mengharapkan bahwa dalam dua tahun, model dasar akan menggerakkan sekitar sepertiga AI dalam lingkungan perusahaan.
Dari perspektif biaya, model dasar memerlukan investasi awal yang signifikan. Namun, model ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya awal pembuatan model karena mereka mudah diskalakan ke penggunaan lain, memberikan ROI yang lebih tinggi, dan kecepatan yang lebih cepat ke pasar untuk investasi AI.
Untuk itu, IBM membangun satu set model dasar khusus domain yang melampaui model pembelajaran bahasa alami dan dilatih pada berbagai jenis data bisnis, termasuk kode, data deret waktu, data tabular, data geospasial, data semi-terstruktur, dan data modalitas campuran seperti teks yang dikombinasikan dengan gambar. Yang pertama, Slate, baru-baru ini dirilis.
Untuk meluncurkan program AI yang benar-benar efektif untuk bisnis, Anda harus memiliki kumpulan data berkualitas bersih dan arsitektur data yang memadai untuk menyimpan dan mengaksesnya. Transformasi digital organisasi Anda harus cukup matang untuk memastikan data dikumpulkan di titik kontak yang diperlukan di seluruh organisasi dan data harus dapat diakses oleh siapa pun yang melakukan analisis data.
Membangun model hybrid multicloud yang efektif sangat penting bagi AI untuk mengelola sejumlah besar data yang harus disimpan, diproses, dan dianalisis. Arsitektur data modern sering kali menggunakan pendekatan arsitektur data fabric, yang menyederhanakan akses data dan membuat konsumsi data mandiri menjadi lebih mudah. Mengadopsi arsitektur data fabric juga menciptakan arsitektur siap AI yang dapat dikomposisikan yang menawarkan kemampuan konsisten di seluruh lingkungan hybrid cloud.
Pentingnya akurasi dan penggunaan data secara etis membuat tata kelola data menjadi bagian penting dalam strategi AI organisasi mana pun. Ini termasuk mengadopsi alat tata kelola dan menyertakan tata kelola ke dalam alur kerja untuk mempertahankan standar yang konsisten. Platform manajemen data juga memungkinkan organisasi untuk mendokumentasikan dengan benar data yang digunakan untuk membangun atau menyempurnakan model, memberikan insight pengguna tentang data apa yang digunakan untuk membentuk output dan tim pengawasan peraturan informasi yang mereka butuhkan untuk memastikan keamanan dan privasi.
Perusahaan yang mengadopsi pendekatan yang mengutamakan AI untuk secara efektif dan etis menggunakan AI untuk mendorong pendapatan serta meningkatkan operasi, akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan-perusahaan yang gagal mengintegrasikan AI sepenuhnya ke dalam proses mereka. Saat Anda membangun strategi AI pertama Anda, berikut adalah beberapa pertimbangan penting:
Langkah pertama ketika mengintegrasikan AI ke dalam organisasi Anda adalah mengidentifikasi cara berbagai platform AI dan jenis AI selaras dengan tujuan utama. Perusahaan seharusnya tidak hanya membahas bagaimana AI akan diterapkan untuk mencapai tujuan ini, tetapi juga hasil yang diinginkan.
Misalnya, data membuka peluang untuk pengalaman pelanggan yang lebih personal dan, yang kemudian memberikan keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat membuat alur kerja layanan pelanggan otomatis dengan model AI khusus yang dibangun di atas data pelanggan. Interaksi chatbot yang lebih otentik, rekomendasi produk, konten yang dipersonalisasi, dan fungsionalitas AI lainnya berpotensi untuk memberikan pelanggan lebih banyak hal yang mereka inginkan. Selain itu, insight yang lebih dalam tentang tren pasar dan konsumen dapat membantu tim mengembangkan produk baru.
Untuk pengalaman pelanggan yang lebih baik dan efisiensi operasional, fokus pada bagaimana AI dapat mengoptimalkan alur kerja dan sistem penting, seperti layanan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan keamanan siber.
Salah satu elemen kunci dalam demokratisasi data adalah konsep data sebagai produk. Data perusahaan Anda tersebar di berbagai pusat data on premises, mainframe, cloud pribadi, cloud publik, dan infrastruktur edge. Untuk berhasil meningkatkan upaya AI Anda, Anda harus berhasil menggunakan “produk” data Anda.
Arsitektur hybrid cloud memungkinkan Anda untuk menggunakan data dari sumber-sumber berbeda secara lancar dan menskalakan secara efektif di seluruh bisnis. Setelah memahami semua data Anda dan lokasinya, putuskan data mana yang paling penting dan mana yang menawarkan keunggulan kompetitif terkuat.
Dengan akselerasi teknologi AI yang pesat, banyak yang mulai mengajukan pertanyaan tentang etika, privasi, dan bias. Untuk memastikan solusi AI akurat, adil, transparan, dan melindungi privasi pelanggan, perusahaan harus memiliki manajemen data yang terstruktur dengan baik dan sistem siklus hidup AI.
Peraturan untuk melindungi konsumen terus berkembang. Pada Juli 2023, Komisi UE mengusulkan standar baru penegakan GDPR dan kebijakan data yang akan mulai berlaku pada bulan September. Tanpa tata kelola dan transparansi yang tepat, perusahaan berisiko mengalami kerusakan reputasi, kerugian ekonomi, dan pelanggaran peraturan.
Baik menggunakan teknologi AI untuk chatbot atau menulis kode, ada banyak cara pembelajaran mendalam, AI generatif, pemrosesan bahasa alami, dan alat AI lainnya diterapkan untuk mengoptimalkan operasi bisnis dan pengalaman pelanggan. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi bisnis kecerdasan buatan:
Perusahaan menggunakan AI untuk modernisasi aplikasi dan operasi TI perusahaan, memanfaatkan AI untuk mengotomatisasi pengodean, penerapan, dan penskalaan. Contohnya, Project Wisdom memungkinkan pengembang yang menggunakan Red Hat Ansible untuk memasukkan perintah pengodean dalam kalimat bahasa Inggris langsung melalui antarmuka bahasa alami dan mendapatkan kode yang dihasilkan secara otomatis. Proyek ini adalah hasil dari inisiatif IBM yang disebut AI for Code dan rilis IBM Proyek CodeNet, kumpulan data terbesar dari jenisnya yang ditujukan untuk mengajarkan AI untuk menulis kode.
AI efektif untuk menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi dalam skala besar melalui chatbot, asisten digital, dan antarmuka pelanggan lainnya. McDonald's, perusahaan restoran terbesar di dunia, sedang membangun solusi layanan pelanggan dengan teknologi IBM Watson AI dan pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk mempercepat pengembangan teknologi pengambilan pesanan otomatis (AOT). Solusi ini tidak hanya akan membantu meningkatkan skala teknologi AOT di seluruh pasar, tetapi juga akan membantu menangani integrasi termasuk bahasa, dialek, dan variasi menu tambahan.
Ketika IBM menerapkan IBM watsonx Orchestrate sebagai bagian dari program percontohan untuk IBM Consulting di Amerika Utara, perusahaan menghemat 12.000 jam dalam satu kuartal untuk tugas penilaian promosi manual, mengurangi proses yang pernah memakan waktu 10 minggu menjadi lima minggu. Program percontohan juga memudahkan untuk mendapatkan insight SDM yang penting. Dengan menggunakan alat pekerja digital, HiRo, tim SDM IBM sekarang memiliki pandangan yang lebih jelas tentang setiap karyawan yang akan dipromosikan dan dapat lebih cepat menilai apakah tolok ukur telah terpenuhi.
AI dalam bisnis memiliki potensi untuk meningkatkan berbagai proses bisnis dan domain, terutama ketika organisasi mengambil pendekatan yang mengutamakan AI.
Dalam lima tahun ke depan, kita kemungkinan akan melihat bisnis menskalakan program AI lebih cepat dengan melihat ke area di mana AI telah mulai membuat kemajuan baru-baru ini, seperti tenaga kerja digital, otomatisasi TI, keamanan, keberlanjutan, dan modernisasi aplikasi.
Pada akhirnya, kesuksesan dengan teknologi baru dalam AI akan bergantung pada kualitas data, arsitektur manajemen data, model dasar yang muncul dan tata kelola yang baik. Dengan elemen-elemen ini, dan dengan tujuan praktis berbasis bisnis, organisasi dapat memanfaatkan peluang AI semaksimal mungkin.
