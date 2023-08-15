Model dasar adalah model AI yang dilatih dengan algoritme machine learning pada sekumpulan data tanpa label yang dapat digunakan untuk berbagai tugas dengan penyempurnaan minimal. Model ini dapat menerapkan informasi yang dipelajari tentang satu situasi ke situasi lain menggunakan pembelajaran yang diawasi mandiri dan pembelajaran transfer. Misalnya, ChatGPT dibangun di atas model dasar GPT-3.5 dan GPT-4 yang dibuat oleh OpenAI.

Model dasar yang dibangun dengan baik menawarkan manfaat yang signifikan; penggunaan AI dapat menghemat waktu bisnis yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun model dasar mereka sendiri. Keuntungan hemat waktu inilah yang menarik banyak bisnis untuk melakukan adopsi yang lebih luas. IBM mengharapkan bahwa dalam dua tahun, model dasar akan menggerakkan sekitar sepertiga AI dalam lingkungan perusahaan.

Dari perspektif biaya, model dasar memerlukan investasi awal yang signifikan. Namun, model ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya awal pembuatan model karena mereka mudah diskalakan ke penggunaan lain, memberikan ROI yang lebih tinggi, dan kecepatan yang lebih cepat ke pasar untuk investasi AI.

Untuk itu, IBM membangun satu set model dasar khusus domain yang melampaui model pembelajaran bahasa alami dan dilatih pada berbagai jenis data bisnis, termasuk kode, data deret waktu, data tabular, data geospasial, data semi-terstruktur, dan data modalitas campuran seperti teks yang dikombinasikan dengan gambar. Yang pertama, Slate, baru-baru ini dirilis.

AI dimulai dengan data

Untuk meluncurkan program AI yang benar-benar efektif untuk bisnis, Anda harus memiliki kumpulan data berkualitas bersih dan arsitektur data yang memadai untuk menyimpan dan mengaksesnya. Transformasi digital organisasi Anda harus cukup matang untuk memastikan data dikumpulkan di titik kontak yang diperlukan di seluruh organisasi dan data harus dapat diakses oleh siapa pun yang melakukan analisis data.

Membangun model hybrid multicloud yang efektif sangat penting bagi AI untuk mengelola sejumlah besar data yang harus disimpan, diproses, dan dianalisis. Arsitektur data modern sering kali menggunakan pendekatan arsitektur data fabric, yang menyederhanakan akses data dan membuat konsumsi data mandiri menjadi lebih mudah. Mengadopsi arsitektur data fabric juga menciptakan arsitektur siap AI yang dapat dikomposisikan yang menawarkan kemampuan konsisten di seluruh lingkungan hybrid cloud.

Tata kelola dan mengetahui dari mana data Anda berasal

Pentingnya akurasi dan penggunaan data secara etis membuat tata kelola data menjadi bagian penting dalam strategi AI organisasi mana pun. Ini termasuk mengadopsi alat tata kelola dan menyertakan tata kelola ke dalam alur kerja untuk mempertahankan standar yang konsisten. Platform manajemen data juga memungkinkan organisasi untuk mendokumentasikan dengan benar data yang digunakan untuk membangun atau menyempurnakan model, memberikan insight pengguna tentang data apa yang digunakan untuk membentuk output dan tim pengawasan peraturan informasi yang mereka butuhkan untuk memastikan keamanan dan privasi.