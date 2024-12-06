Etika dan tata kelola AI pada tahun 2025: Tanya Jawab dengan Phaedra Boinodiris

Saat kita mendekati akhir dari tahun yang penuh dengan inovasi, skandal, dan keajaiban di bidang AI, etika dan tata kelola teknologi tidak pernah lebih penting atau lebih tidak pasti. Dalam tiga bagian Tanya Jawab ini, kami beralih ke pemimpin AI Tepercaya Global IBM® Consulting, Phaedra Boinodiris, untuk melihat prediksinya pada tahun 2025.
Jawabannya sederhana: literasi. Literasi AI merujuk pada kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi kecerdasan buatan. AI kini hadir di mana-mana; setiap hari ada saja berita bernuansa fiksi ilmiah yang menarik perhatian. Namun, banyak orang di seluruh dunia, melintasi berbagai peran dan industri, masih tidak menyadari bahwa mereka sudah menggunakannya. Karena itu, meskipun penting untuk mengatasi masalah yang lebih layak diberitakan (dan sangat nyata) seperti bias algoritma, privasi data, dampak lingkungan, dan perpindahan pekerjaan, semua upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa masyarakat yang melek AI, mulai dari tenaga kerja, pemerintah, hingga sistem sekolah, dan seterusnya.
Yang kedua adalah akuntabilitas. Kita membutuhkan orang-orang yang berada dalam posisi kekuasaan yang didanai yang bertanggung jawab atas hasil dari model-model ini.
Agar tim pengembang memahami bahwa membangun AI yang etis bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan sosio-teknis, penting bahwa tim perancang model bersifat multidisiplin, bukan bekerja dalam kotak-kotak terpisah. Selama beberapa dekade, kita kerap beranggapan bahwa siapa pun yang tidak memiliki keahlian domain tradisional tidak layak berada dalam ruangan tersebut. Itu adalah langkah keliru yang sangat besar.
Untuk membangun model AI yang dikurasi secara bertanggung jawab yang, omong-omong, juga menghasilkan akurasi lebih tinggi, Anda membutuhkan tim yang jauh lebih beragam daripada sekadar ilmuwan data yang mampu mempertimbangkan pertanyaan seperti, “Apakah AI ini benar-benar memecahkan masalah yang kita perlukan? Apakah data yang digunakan sudah tepat menurut pakar domain? Apa saja potensi dampak yang tidak diharapkan? Bagaimana kita dapat memitigasinya?” Libatkan pakar linguistik dan filsafat, para orang tua, anak muda, serta individu dengan pengalaman hidup beragam dari latar sosial ekonomi yang berbeda. Semakin luas keberagamannya, semakin baik hasilnya. Ini bukan soal moralitas; ini soal matematika.
Di seluruh dunia, kita menyaksikan tarik-menarik klasik antara inovasi dan kepatuhan dalam perkembangan AI. Saya baru saja kembali dari presentasi di komisi trilateral Eropa, dan saya merasa sangat terinspirasi oleh visi berani Uni Eropa untuk AI.
Memang benar bahwa modal investasi untuk AI di UE saat ini masih jauh lebih kecil dibandingkan di AS, dan saya sangat berharap hal ini segera berubah. Saya percaya UE memiliki peluang besar untuk menggandakan upayanya dalam menunjukkan kepada dunia bagaimana memberi pakar domain kendali lebih besar atas data serta cara data tersebut digunakan untuk melatih AI. Saya pikir Uni Eropa dapat menunjukkan bagaimana pendekatan holistik terhadap literasi AI dapat merangkul program multidisiplin. UE juga bisa memperlihatkan kepada dunia bagaimana mengesahkan auditor pihak ketiga yang mampu meminta pertanggungjawaban organisasi atas model-model yang bertindak di luar kendali.
Bagi saya, Eropa saat ini tampak memimpin dalam banyak aspek tata kelola AI, dan saya berharap negara-negara lain akan mengikuti langkah tersebut. Komitmen Eropa untuk menanamkan prinsip etika dalam pengembangan AI benar-benar tak tertandingi. Ada penekanan kuat pada hak asasi manusia dalam hal melindungi privasi, mendorong transparansi, dan mengurangi bias yang tidak diinginkan. Kolaborasi antardisiplin pun sangat menonjol melalui program seperti Horizon Europe dan ‘How to change the World’, serta upaya Uni Eropa membangun aliansi dengan negara dan organisasi yang sevisi.
AI yang bertanggung jawab bukan hanya soal apa yang dapat kita bangun, tetapi juga mengapa dan bagaimana kita membangunnya. Keberagaman, kesetaraan, dan inklusi menjadi inti strategi inovasi AI bukan hanya karena itu pilihan etis, tetapi karena perspektif yang beragam mendorong pemecahan masalah yang lebih kreatif, akses yang adil memperluas dampak sosial, dan desain inklusif membantu mengurangi bias yang tidak diinginkan, sehingga menghasilkan teknologi yang bekerja untuk semua orang.
