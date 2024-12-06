Etika dan tata kelola AI pada tahun 2025: Tanya Jawab dengan Phaedra Boinodiris

Di seluruh dunia, kita menyaksikan tarik-menarik klasik antara inovasi dan kepatuhan dalam perkembangan AI. Saya baru saja kembali dari presentasi di komisi trilateral Eropa, dan saya merasa sangat terinspirasi oleh visi berani Uni Eropa untuk AI.

Memang benar bahwa modal investasi untuk AI di UE saat ini masih jauh lebih kecil dibandingkan di AS, dan saya sangat berharap hal ini segera berubah. Saya percaya UE memiliki peluang besar untuk menggandakan upayanya dalam menunjukkan kepada dunia bagaimana memberi pakar domain kendali lebih besar atas data serta cara data tersebut digunakan untuk melatih AI. Saya pikir Uni Eropa dapat menunjukkan bagaimana pendekatan holistik terhadap literasi AI dapat merangkul program multidisiplin. UE juga bisa memperlihatkan kepada dunia bagaimana mengesahkan auditor pihak ketiga yang mampu meminta pertanggungjawaban organisasi atas model-model yang bertindak di luar kendali.

Bagi saya, Eropa saat ini tampak memimpin dalam banyak aspek tata kelola AI, dan saya berharap negara-negara lain akan mengikuti langkah tersebut. Komitmen Eropa untuk menanamkan prinsip etika dalam pengembangan AI benar-benar tak tertandingi. Ada penekanan kuat pada hak asasi manusia dalam hal melindungi privasi, mendorong transparansi, dan mengurangi bias yang tidak diinginkan. Kolaborasi antardisiplin pun sangat menonjol melalui program seperti Horizon Europe dan ‘How to change the World’, serta upaya Uni Eropa membangun aliansi dengan negara dan organisasi yang sevisi.

AI yang bertanggung jawab bukan hanya soal apa yang dapat kita bangun, tetapi juga mengapa dan bagaimana kita membangunnya. Keberagaman, kesetaraan, dan inklusi menjadi inti strategi inovasi AI bukan hanya karena itu pilihan etis, tetapi karena perspektif yang beragam mendorong pemecahan masalah yang lebih kreatif, akses yang adil memperluas dampak sosial, dan desain inklusif membantu mengurangi bias yang tidak diinginkan, sehingga menghasilkan teknologi yang bekerja untuk semua orang.

