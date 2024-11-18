Tag
Artificial Intelligence

Mengurangi risiko dan mendorong efisiensi dengan pemodelan skenario yang disempurnakan AI untuk pemindaian horizon

Orang-orang berkumpul di sekitar meja melakukan ulasan dokumen

Manajemen perubahan regulasi (RCM) sangat penting bagi organisasi untuk tetap mematuhi peraturan yang berkembang dan mengurangi potensi risiko. Inti dari RCM adalah praktik pemindaian cakrawala, yang melibatkan mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko baru dan yang muncul yang dapat mempengaruhi postur risiko organisasi.

Alat yang andal dalam pemindaian horizon adalah pemodelan skenario, yang menggunakan data dan analitik untuk menyimulasikan potensi skenario di masa depan dan implikasinya. AI generatif (gen AI) mengubah pemodelan skenario untuk pemindaian horizon RCM, menawarkan akurasi, efisiensi, dan insight strategis yang ditingkatkan.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.

Peran pemodelan skenario dalam pemindaian horizon

Pemodelan skenario memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dan mempersiapkan potensi perubahan peraturan. Dengan menyimulasikan skenario masa depan yang berbeda, organisasi dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam program kepatuhan mereka, mengevaluasi dampak peraturan baru dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko terkait.

Namun, pemodelan skenario tradisional dapat memakan banyak sumber daya, membutuhkan analisis data yang substansif dan keahlian pemodelan. Di sinilah gen AI masuk, mengotomatiskan dan meningkatkan proses untuk membuatnya lebih efisien dan dapat diandalkan.

Akademi AI

Bangkitnya AI generatif untuk bisnis

Pelajari tentang sejarah kebangkitan AI generatif dan apa pengaruhnya bagi bisnis.
Buka episode

Bagaimana gen AI meningkatkan pemodelan skenario

Mengotomatisasi analisis data dan pengenalan pola:

  • Gen AI dapat memproses sejumlah besar data dari berbagai sumber, termasuk teks peraturan, laporan industri, dan artikel berita.
  • Model kecerdasan buatan (AI) dapat mengekstrak informasi yang relevan, mengidentifikasi pola, dan mendeteksi tren yang muncul. Analisis otomatis ini memungkinkan organisasi untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan peraturan terbaru tanpa perlu upaya manual yang ekstensif.
  • Pertimbangkan model AI yang menganalisis kumpulan data peraturan keuangan global dengan volume besar. Model ini dapat dengan cepat mengidentifikasi tren peraturan baru, seperti peningkatan fokus pada kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta menandainya sebagai area potensial untuk penyelidikan lebih lanjut dan pemodelan skenario.

Menyimulasikan skenario masa depan yang realistis:

  • Gen AI menggunakan data historis dan analisis prediktif untuk membuat skenario masa depan yang realistis dan beragam. Simulasi ini dapat mencakup berbagai kemungkinan, dari amandemen peraturan kecil hingga perombakan legislatif yang signifikan. Dengan menjelajahi berbagai skenario, organisasi dapat mengevaluasi dampak potensial pada operasi dan strategi mereka.
  • Lembaga keuangan mungkin menggunakan gen AI untuk menyimulasikan dampak dari peraturan yang diusulkan pada privasi data. Model AI dapat menghasilkan skenario di mana peraturan diterapkan dalam berbagai bentuk, memungkinkan lembaga untuk menilai potensi tantangan kepatuhan dan mengembangkan strategi mitigasi risiko yang tepat.

Meningkatkan akurasi dan keandalan skenario:

  • Model AI dapat belajar dari data historis untuk meningkatkan akurasi dan keandalan simulasi mereka. Dengan memperbarui model dari waktu ke waktu dengan data baru, organisasi dapat membantu memastikan bahwa pemodelan skenario mereka tetap terkini dan mencerminkan lingkungan peraturan terbaru.
  • Model AI yang dilatih tentang perubahan peraturan masa lalu di industri farmasi dapat menghasilkan skenario yang sangat akurat untuk perubahan peraturan di masa depan. Hal ini memungkinkan perusahaan farmasi untuk secara proaktif menyesuaikan program kepatuhan mereka dan meminimalkan gangguan.

Keuntungan utama dari gen AI dalam konteks pemodelan skenario RCM

  • Efisiensi dan penghematan sumber daya: Dengan mengotomatiskan analisis data dan pembuatan skenario, gen AI secara signifikan mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk pemodelan skenario yang efektif. Hal ini memungkinkan tim kepatuhan untuk berfokus pada pengambilan keputusan strategis daripada pemrosesan data manual.
  • Manajemen risiko proaktif: Gen AI memungkinkan organisasi mengidentifikasi potensi risiko peraturan sebelum terwujud. Pendekatan proaktif terhadap manajemen risiko ini membantu organisasi tetap berada di depan perubahan peraturan dan mempertahankan kepatuhan.
  • Insight strategis dan keunggulan kompetitif: Dengan memberikan analisis skenario yang akurat dan komprehensif, gen AI melengkapi organisasi dengan insight yang berharga. Ini dapat menginformasikan pengambilan keputusan dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menavigasi lingkungan peraturan yang kompleks.

Pemodelan skenario adalah komponen penting dari pemindaian cakrawala RCM, memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi dan mempersiapkan perubahan peraturan di masa depan. Gen AI meningkatkan proses ini dengan mengotomatiskan analisis data, mensimulasikan skenario realistis dan meningkatkan akurasi dan keandalan. Ketika lingkungan peraturan terus berkembang, Integrasi gen AI ke dalam pemodelan skenario menjadi semakin penting bagi organisasi yang ingin tetap patuh dan kompetitif.

Pemanfaatan teknologi AI canggih ini menyederhanakan upaya kepatuhan dan memberikan insight strategis yang mendorong manajemen risiko proaktif dan pengambilan keputusan yang tepat.

Temukan proses kepatuhan yang lebih efisien
Solusi terkait
Solusi operasi bisnis

Bangun bisnis yang lebih tangguh dengan didukung solusi AI untuk manajemen aset dan rantai pasokan yang cerdas.

 Jelajahi solusi operasi
Layanan konsultasi operasi bisnis

Transformasikan operasi bisnis Anda dengan IBM menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang tangguh untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan.

 Jelajahi layanan operasi bisnis
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.

 Jelajahi Otomatisasi Bisnis
Ambil langkah selanjutnya

Transformasikan operasi bisnis Anda dengan solusi IBM yang terdepan dalam industri. Tingkatkan produktivitas, ketangkasan, dan inovasi melalui alur kerja cerdas dan teknologi otomatisasi.

 

 Jelajahi solusi operasi Jelajahi layanan kecerdasan buatan