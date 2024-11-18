Mengurangi risiko dan mendorong efisiensi dengan pemodelan skenario yang disempurnakan AI untuk pemindaian horizon

Manajemen perubahan regulasi (RCM) sangat penting bagi organisasi untuk tetap mematuhi peraturan yang berkembang dan mengurangi potensi risiko. Inti dari RCM adalah praktik pemindaian cakrawala, yang melibatkan mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko baru dan yang muncul yang dapat mempengaruhi postur risiko organisasi.

Alat yang andal dalam pemindaian horizon adalah pemodelan skenario, yang menggunakan data dan analitik untuk menyimulasikan potensi skenario di masa depan dan implikasinya. AI generatif (gen AI) mengubah pemodelan skenario untuk pemindaian horizon RCM, menawarkan akurasi, efisiensi, dan insight strategis yang ditingkatkan.