Ketika agensi memodernisasi sistem penggajian, manfaat atau SDM, karyawan sering merasakan ketidakpastian dan kecemasan. AI dapat bertindak sebagai panduan mantap — menjawab pertanyaan, menjelaskan apa yang berubah, dan membantu orang menavigasi transisi dengan percaya diri.

Ini bukanlah janji-janji untuk masa depan. Mereka adalah kemampuan yang sudah digunakan saat ini—memberikan nilai nyata bagi tim SDM pemerintah dan karyawan.

Mengapa pemerintah memilih IBM: Pengalaman, skala, dan kepercayaan

Banyak penyedia menawarkan AI. Sedikit yang memahami SDM pemerintah dari dalam ke luar.

Perjalanan “Client Zero” IBM sendiri mencerminkan apa yang diperlukan untuk memodernisasi SDM untuk tenaga kerja global. Prosesnya mencakup perubahan budaya, desain ulang alur kerja, tantangan adopsi dan pembangunan kepercayaan yang diperlukan untuk membuat AI bekerja dalam praktik. Bagi para pemimpin pemerintah, aspek ini penting. Ini menunjukkan apa yang mungkin dan apa yang diperlukan untuk sampai ke sana.

Selama lebih dari satu dekade, IBM telah memberikan layanan SDM untuk organisasi pemerintah, mendukung sekitar setengah juta karyawan federal saja. Model AI IBM dilatih dan disesuaikan dengan kebijakan SDM pemerintah yang sebenarnya — memungkinkan akurasi, konsistensi, dan kepercayaan yang tidak dapat diberikan oleh solusi generik.

Kemampuan AI yang didukung IBM secara aktif membantu agensi meningkatkan pengiriman layanan SDM dan mempersiapkan upaya modernisasi besar—termasuk salah satu penerapan penggajian federal baru pertama dalam hampir dua puluh tahun.

Ini adalah AI yang didasarkan pada operasi nyata, kebijakan nyata, dan orang nyata.

