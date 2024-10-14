Biaya tersembunyi AI: Bagaimana model generatif membentuk kembali anggaran perusahaan

Para pakar mengatakan bahwa langkah ke depan bukan hanya soal memangkas biaya. “Anda dapat menggunakan AI generatif untuk meningkatkan efisiensi pengodean Anda; cara Anda mengkodekan aplikasi dapat membuatnya lebih atau kurang hemat energi dalam penggunaannya. Beberapa perkiraan menyarankan Anda dapat mengurangi konsumsi energi menggunakan aplikasi sebanyak 50% dengan beralih ke bahasa pengodean yang lebih baik dan kode yang lebih efisien.

Organisasi juga menggunakan AI generatif untuk mengoptimalkan tata letak pusat data dan meningkatkan desain server. “Ada berbagai cara di mana AI generatif dapat mendukung efisiensi komputasi Anda dan efisiensi sumber daya komputasi Anda,” kata Dencik. “Itu bisa menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sumber masalah.”

Masood menyarankan strategi tambahan: “Ada cara kreatif untuk mengatasi tantangan ini, seperti perutean LLM, atau mengarahkan permintaan masuk secara cerdas ke model bahasa besar yang paling sesuai berdasarkan faktor-faktor seperti kompleksitas, biaya dan kinerja, memastikan pemanfaatan Sumber daya yang efisien dan hasil yang optimal.” Dia juga menyebutkan “mengurangi biaya menjalankan LLM dengan mengecilkan ukurannya dan membuatnya lebih cepat. Menggunakan kuantisasi untuk mengurangi memori yang diperlukan untuk model dan penyetelan yang efisien untuk mempercepat pelatihan berarti biaya perangkat keras yang lebih rendah dan waktu pemrosesan yang lebih cepat, sehingga model ini lebih terjangkau untuk diterapkan dan digunakan.

Meningkatnya kompleksitas model AI adalah faktor lain yang menaikkan biaya. Dencik menyarankan pendekatan yang strategis: “Anda tidak perlu menggunakan large language model untuk setiap kebutuhan,” ujarnya. “Model kecil yang dilatih dengan data berkualitas tinggi dapat lebih efisien dan mencapai hasil yang sama—atau lebih baik—bergantung pada tugas yang dihadapi. Memilih model yang tepat adalah kuncinya, sementara memanfaatkan kembali dan melakukan fine-tuning pada model yang sudah ada sering kali lebih baik daripada membuat model baru untuk setiap tugas baru yang ingin Anda jalankan dengan AI.”

Dia menganjurkan pendekatan multimodal, multi-model untuk penerapan AI: “Agar hemat biaya, Anda harus mengizinkan organisasi Anda pindah menuju penggunaan AI multimodal dan multi-model dan memiliki platform yang memungkinkan Anda melakukannya di dalam organisasi,” katanya. “Meskipun itu mungkin terdengar lebih kompleks, ini adalah cara bagi organisasi Anda untuk mendapatkan hasil maksimal dari AI dengan cara yang paling hemat biaya.”

Kekhawatiran keberlanjutan juga mempengaruhi total biaya kepemilikan untuk sistem AI. Sementara biaya energi mungkin sebagian besar tersembunyi dalam pengeluaran cloud, daripada muncul langsung pada tagihan utilitas, ada kesadaran yang berkembang tentang dampak lingkungan dari AI generatif. “Ini bukan hanya biaya ekonomi; ini adalah biaya lingkungan yang terkait dengan penggunaan AI,” kata Dencik. Dia menunjuk pada praktik yang muncul seperti “operasi hijau,” yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan cloud untuk mengurangi dampak lingkungan.

Ketika perusahaan bergulat dengan tantangan ini, belajar bagaimana mengelola biaya komputasi secara efektif dapat menjadi pembeda pasar utama. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa “CEO yang paling baik mengelola biaya ini akan dapat menjalankan bisnis mereka seperti mesin kinerja tinggi—mengurangi hambatan sambil menggunakan teknologi terbaru untuk mengungguli persaingan.”