AI Hari Bumi ini: Peluang utama untuk memajukan inisiatif keberlanjutan

Hari Bumi ini, kami menyerukan tindakan untuk melestarikan sumber daya kami yang paling langka: planet ini. Untuk mendorong perubahan nyata, sangat penting bagi individu, industri, organisasi, dan pemerintah untuk bekerja sama, menggunakan data dan teknologi untuk mengungkap peluang baru yang akan membantu memajukan inisiatif keberlanjutan di seluruh dunia.
Dunia tertinggal dalam mengatasi perubahan iklim. Dengan tahun 2024 yang diperkirakan akan menjadi tahun terpanas dalam catatan sejarah, data dan AI dapat diterapkan di berbagai bidang untuk membantu meningkatkan upaya keberlanjutan. Kami percaya ada tiga bidang inti yang harus difokuskan setiap organisasi: strategi dan pelaporan keberlanjutan; transisi energi dan ketahanan iklim; dan manajemen aset, fasilitas, dan infrastruktur cerdas.
Menggunakan data dan AI untuk mendorong strategi keberlanjutan Anda sambil memenuhi persyaratan pelaporan
Dalam berbicara dengan klien kami di seluruh dunia, kami menemukan bahwa keberlanjutan tetap menjadi prioritas dalam agenda mereka. CEO mengatakan bahwa investasi keberlanjutan akan membantu mendorong hasil bisnis yang lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Namun, beberapa organisasi berjuang untuk maju pada tingkat yang diinginkan meskipun memiliki komitmen yang kuat dan bertindak sesuai dengan itu. Salah satu tantangan utama yang mereka hadapi adalah kurangnya data dan insight yang dapat diandalkan, menurut survei IBM® terhadap para pemimpin bisnis.
Teknologi AI dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan mengubah intel menjadi insight lebih cepat, memungkinkan bisnis untuk bergerak menuju tujuan keberlanjutan dan target keuangan dengan lebih cepat. Dengan menggunakan AI, tim bisnis dapat “membersihkan” data, mengelola kesenjangan, dan melaporkan di berbagai kerangka kerja. Ini akan membantu membuka insight yang merupakan kunci untuk membuat keputusan strategis, lebih cepat dan konsisten, dan dengan lebih sedikit kesalahan. Pendekatan ini dapat membantu organisasi untuk lebih mudah menetapkan strategi keberlanjutan di seluruh bisnis. Selain itu, ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan data dan insight tersebut untuk meningkatkan kemajuan mereka dengan cara yang meningkatkan kinerja dan memenuhi persyaratan peraturan.
Di IBM®, kami bertindak sebagai “klien nol” untuk beberapa solusi kami sendiri. Sebagai contoh, IBM® Global Real Estate menggunakan teknologi kami untuk melacak, menganalisis, dan melaporkan kemajuan menuju tujuan keberlanjutan secara tepat waktu dan akurat. Kami menggunakan IBM® Envizi untuk mengumpulkan data dari 6.500+ tagihan utilitas yang kami terima secara global setiap tahun dan merangkum total konsumsi energi, biaya, dan pembelian listrik terbarukan di seluruh IBM® untuk menghemat banyak jam perhitungan. Dengan teknologi ini, kita dapat menarik laporan dan memfilter berdasarkan lokasi, geografi, dan utilitas, antara lain, untuk memahami di mana konsumsi energi tertinggi, mengidentifikasi perubahan yang tidak terduga, dan mencari tahu di mana IBM® memiliki peluang paling besar untuk mendorong konservasi energi.
Menerapkan AI dan IoT untuk mempercepat transisi ke sumber energi berkelanjutan
Ada kebutuhan yang jelas untuk mempercepat transisi ke sumber energi rendah karbon dan mengubah infrastruktur untuk membangun organisasi yang lebih tangguh. Pendekatan kami mencakup penerapan AI, Internet of Things (IoT), dan solusi data dan otomatisasi canggih untuk memberdayakan transisi ini.
Misalnya, rantai supermarket Salling Group memanfaatkan Platform Flex IBM Consulting untuk menyeimbangkan konsumsi listrik mereka dalam kaitannya dengan pasokan sumber daya terbarukan di jaringan. Platform ini, yang dibuat dalam kemitraan dengan Andel Energi di Denmark, menggunakan sensor IoT, AI, dan cloud untuk menyediakan ekosistem energi bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam pengoptimalan jaringan cerdas real-time. Teknologi ini memfasilitasi bekerja dengan sumber energi intermiten seperti energi terbarukan, berinteraksi dengan platform manajemen bangunan yang ada. Hal ini memungkinkan bangunan besar, seperti toko, untuk menghentikan sebagian penggunaan energi mereka—misalnya pemanasan atau pendinginan—hingga ambang batas di mana tidak ada dampak material terhadap operasi mereka, berdasarkan listrik yang tersedia melalui produksi listrik terbarukan - dan harus dibayar untuk fleksibilitas ini.
Kami juga bekerja untuk membantu organisasi menjadi lebih tahan terhadap iklim dengan menyediakan alat yang dibutuhkan untuk memprediksi dampak iklim. Sebagai contoh, kami sedang mengerjakan model dasar geospasial yang dapat disesuaikan untuk melacak deforestasi, deteksi gas rumah kaca, atau memprediksi hasil panen. Model dasar membantu mengidentifikasi dan menganalisis data, tren permukaan seperti di mana dan mengapa populasi bergerak, memberikan insight tentang cara melayani mereka dengan energi terbarukan, dan juga memperkirakan di mana karbon disimpan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menurun, dan banyak lagi. Kita juga tahu bahwa menggunakan AI membutuhkan sejumlah besar energi dan data. Seiring AI semakin banyak dimanfaatkan, organisasi perlu mempertimbangkan bagaimana merancang dan mengelola sistem AI secara berkelanjutan, yang dapat mencakup menjalankan sistem pemrosesan di wilayah yang menggunakan lebih banyak energi terbarukan, serta memastikan bahwa beban komputasi menggunakan energi tersebut secara efisien. IBM® telah mengambil banyak langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari sistem AI, menurut dewan etika AI kami. Misalnya, pada tahun 2023, 70,6% dari total konsumsi listrik IBM® berasal dari sumber terbarukan, termasuk 74% listrik yang dikonsumsi di pusat data IBM®. Selain itu, di pusat data kami IBM® Hursley, kami memanfaatkan teknologi kami sendiri untuk menghemat daya di 4.500 sistem komputasi fisik.
Memanfaatkan AI untuk membangun operasi fisik yang efisien, mengelola biaya, dan mengurangi jejak lingkungan
Kunci untuk mencapai target PBB hingga 2030 terletak pada peningkatan kinerja aset, fasilitas, dan infrastruktur. Ini akan membantu memajukan kemajuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang digunakan.
Kota AtlantaA.S. , misalnya, menggunakan IBM® Maximo untuk memelihara 51 fasilitas termasuk Pemadam Kebakaran, Polisi, Taman, Pekerjaan Umum, dan semua bangunan milik kota. Solusi ini menyediakan satu platform terpadu dengan akses ke aplikasi pemantauan, pemeliharaan, dan keandalan yang komprehensif di seluruh departemen kota, yang dapat menggunakan platform ini untuk merencanakan dan menjadwalkan pemeliharaan, melacak pesanan kerja, mengelola pemeliharaan, dan seterusnya, semuanya dalam satu platform. Pada akhirnya, teknologi ini berkontribusi pada inisiatif keberlanjutan kota dengan membantu memelihara dan melestarikan aset mereka dan membantu fasilitas berjalan lebih efisien, menghemat waktu dan uang kota. Atlanta berencana untuk melanjutkan memperluas kemampuan Maximo, terutama di bidang AI.
Kami sudah mengembangkan teknologi inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan ini dan mengatasi tantangan yang akan datang, sambil mengikuti peraturan yang muncul dan industri yang selalu berubah. Kami melihat pergeseran industri dari manajemen aset perusahaan (EAM) menuju manajemen siklus hidup aset (ALM) karena munculnya AI dan peraturan keberlanjutan baru. ALM memungkinkan kita untuk memperpanjang umur aset secara keseluruhan, meningkatkan efisiensinya dengan cara yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya. Downer Jelajahi hal ini dengan bekerja sama dengan IBM® Consulting dan menggunakan Teknologi kami untuk memanfaatkan data real-time dari 200+ melatih di seluruh Australia. Analisis ini mendukung pemeliharaan prediktif, mengurangi kerusakan, dan meningkatkan keandalan melatih sebesar 51%.
Mempercepat kemajuan dengan bantuan AI generatif
Ketika berpikir tentang masa depan keberlanjutan, AI Generatif muncul di benak karena memiliki potensi untuk memainkan peran penting. AI generatif mengacu pada model pembelajaran mendalam yang dapat mengambil data mentah dan “belajar” untuk menghasilkan output yang mungkin secara statistik ketika di-prompt. Memanfaatkan AI generatif untuk memajukan target keberlanjutan dapat memungkinkan bisnis untuk mewujudkan tujuan keberlanjutan dan target keuangan dengan cepat. Riset IBM® menunjukkan bahwa organisasi yang mengoperasionalkan keberlanjutan (baca: menanamkan praktik keberlanjutan dalam bisnis) 52% lebih mungkin mengungguli rekan-rekan mereka dalam hal profitabilitas, dan menikmati tingkat pertumbuhan pendapatan 16% lebih tinggi. Riset tambahan IBM® menunjukkan bahwa 61% eksekutif yang disurvei mengatakan AI generatif akan penting untuk agenda keberlanjutan mereka dan bahwa mereka berencana untuk meningkatkan investasi mereka dalam AI generatif untuk keberlanjutan. Seperti biasa, bagaimana teknologi ini diterapkan perlu pertimbangan yang cermat untuk memastikan penyampaian manfaat bisnis dan manfaat keberlanjutan.
Di IBM®, kami menjelajahi berbagai cara untuk memanfaatkan data dan AI untuk membantu organisasi mencapai kemajuan untuk bisnis mereka dan menanamkan keberlanjutan ke dalam operasi bisnis inti sehari-hari. Masalah lingkungan tidak akan diselesaikan tanpa kolaborasi bisnis, pemerintah dan masyarakat bersama-sama, dan Hari Bumi adalah pengingat bahwa kita semua perlu mengambil tindakan untuk mencapai kemajuan nyata. Setiap orang memiliki peran dalam mengatasi tantangan saat ini, dan IBM® berkomitmen untuk membantu membimbing organisasi menuju praktik berkelanjutan serta menerapkan teknologi berbasis data untuk memberikan dampak lingkungan yang positif.
