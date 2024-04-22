AI Hari Bumi ini: Peluang utama untuk memajukan inisiatif keberlanjutan

Menggunakan data dan AI untuk mendorong strategi keberlanjutan Anda sambil memenuhi persyaratan pelaporan

Dalam berbicara dengan klien kami di seluruh dunia, kami menemukan bahwa keberlanjutan tetap menjadi prioritas dalam agenda mereka. CEO mengatakan bahwa investasi keberlanjutan akan membantu mendorong hasil bisnis yang lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Namun, beberapa organisasi berjuang untuk maju pada tingkat yang diinginkan meskipun memiliki komitmen yang kuat dan bertindak sesuai dengan itu. Salah satu tantangan utama yang mereka hadapi adalah kurangnya data dan insight yang dapat diandalkan, menurut survei IBM® terhadap para pemimpin bisnis.

Teknologi AI dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan mengubah intel menjadi insight lebih cepat, memungkinkan bisnis untuk bergerak menuju tujuan keberlanjutan dan target keuangan dengan lebih cepat. Dengan menggunakan AI, tim bisnis dapat “membersihkan” data, mengelola kesenjangan, dan melaporkan di berbagai kerangka kerja. Ini akan membantu membuka insight yang merupakan kunci untuk membuat keputusan strategis, lebih cepat dan konsisten, dan dengan lebih sedikit kesalahan. Pendekatan ini dapat membantu organisasi untuk lebih mudah menetapkan strategi keberlanjutan di seluruh bisnis. Selain itu, ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan data dan insight tersebut untuk meningkatkan kemajuan mereka dengan cara yang meningkatkan kinerja dan memenuhi persyaratan peraturan.

Di IBM®, kami bertindak sebagai “klien nol” untuk beberapa solusi kami sendiri. Sebagai contoh, IBM® Global Real Estate menggunakan teknologi kami untuk melacak, menganalisis, dan melaporkan kemajuan menuju tujuan keberlanjutan secara tepat waktu dan akurat. Kami menggunakan IBM® Envizi untuk mengumpulkan data dari 6.500+ tagihan utilitas yang kami terima secara global setiap tahun dan merangkum total konsumsi energi, biaya, dan pembelian listrik terbarukan di seluruh IBM® untuk menghemat banyak jam perhitungan. Dengan teknologi ini, kita dapat menarik laporan dan memfilter berdasarkan lokasi, geografi, dan utilitas, antara lain, untuk memahami di mana konsumsi energi tertinggi, mengidentifikasi perubahan yang tidak terduga, dan mencari tahu di mana IBM® memiliki peluang paling besar untuk mendorong konservasi energi.