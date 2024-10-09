Tag
IT infrastructure Artificial Intelligence

Studi IBV baru: AI mendorong inovasi mainframe

1196 Buka kunci gambar email mainframe

Untuk lebih memahami bagaimana para pemimpin TI memanfaatkan mainframe saat ini dan membayangkan masa depan mereka di era AI dan cloud hybrid, IBM® Institute for Business Value, (IBV) bekerja sama dengan Oxford Economics, melakukan survei terhadap 2.551 eksekutif TI global. Temuan menunjukkan mainframe sudah memainkan peran penting dalam mendukung inovasi AI, strategi hybrid cloud, dan percepatan transformasi digital. Dengan kemampuan keamanan dan pemrosesan yang tak tertandingi, mainframe mendukung 70% transaksi global, berdasarkan nilai.

Mainframe telah membuktikan vitalitas mereka melalui kemampuan mereka untuk memproses sejumlah besar data dengan cepat, andal, dan aman, dan mereka akan menjadi kunci untuk buka potensi penuh inovasi berbasis data.

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.

Bagaimana AI memengaruhi mainframe

Studi ini menunjukkan bahwa 78% eksekutif TI yang disurvei mengatakan organisasi mereka menguji coba proyek atau mengoperasionalkan inisiatif yang menggabungkan kemampuan AI ke dalam aplikasi dan transaksi mainframe. Studi ini menemukan bahwa organisasi melihat mainframe sebagai platform yang tak ternilai untuk menerapkan AI perusahaan untuk berbagai fungsi termasuk mendorong inovasi, memperkuat keamanan siber, merampingkan operasi, dan memodernisasi aplikasi. Sebagai contoh:

  • Mendorong inovasi — 79% responden setuju bahwa mainframe sangat penting untuk memungkinkan inovasi berbasis AI dan penciptaan nilai. Dengan menerapkan AI langsung ke beban kerja transaksional di mainframe, bisnis dapat mengekstrak insight baru dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Ini memaksimalkan nilai sistem intinya dan mendorong hasil bisnis yang bermakna.
  • Meningkatkan keamanan – Dalam hal keamanan, 90% eksekutif yang disurvei mengindikasikan organisasi mereka sedang menguji coba atau menerapkan proyek keamanan siber didukung AI; dengan 82% dari mereka yang disurvei mengutip pentingnya mainframe untuk memantau, menganalisis, dan menanggapi ancaman siber, sistem yang sudah dikenal karena kecakapan keamanannya.
  • Modernisasi manajemen sistem – 74% responden mengatakan bahwa mereka mengintegrasikan AI ke dalam operasi mainframe untuk meningkatkan manajemen dan pemeliharaan sistem. Sementara itu, 61% eksekutif mengatakan menggunakan AI generatif (gen AI) untuk upaya modernisasi aplikasi pada mainframe penting bagi organisasi mereka. Alat modernisasi aplikasi berbasis Gen AI merevolusi strategi modernisasi mainframe, mempercepat time to value, dan menutup kesenjangan keterampilan mainframe dengan memungkinkan pengembang untuk memodernisasi atau membangun aplikasi lebih cepat dan lebih efisien.
AI Academy

Apa tahap selanjutnya untuk mainframe dan AI?

Dalam episode Akademi AI kali ini, Christian Jacobi menjelaskan betapa pentingnya mainframe untuk TI perusahaan, dan bagaimana — dengan integrasi dan peningkatan baru — mainframe memperkuat peran esensialnya dalam TI modern.
Temukan IBM Akademi AI

Mainframe sebagai bagian dari hybrid cloud

Mainframe juga memainkan peran penting dalam strategi hybrid cloud yang sukses, memungkinkan organisasi untuk menerapkan beban kerja aplikasi di lingkungan komputasi yang paling sesuai. Beban kerja penting, seperti transaksi keuangan, catatan perawatan kesehatan, dan layanan pemerintah, menuntut keamanan, keandalan, dan skalabilitas lanjut. Dengan menggunakan mainframe untuk beban kerja ini, organisasi dapat memanfaatkan arsitektur yang dioptimalkan untuk kinerja dan efisiensi yang tak tertandingi, meminimalkan biaya dan risiko di seluruh ekosistem TI mereka.

Pendekatan ini telah terbukti memberikan pengembalian investasi yang signifikan, dengan perusahaan-perusahaan yang menerapkan hybrid dengan desain mencapai lebih dari 3x lipat keuntungan dari upaya transformasi digital mereka. Namun, untuk sepenuhnya mewujudkan manfaat ini, organisasi harus memelihara sistem mainframe untuk memastikan mata uang, memodernisasi aplikasi mainframe dan mengintegrasikannya dengan data terdistribusi, aplikasi, cloud, dan praktik pengembangan modern.

Buka potensi penuh dari hybrid cloud dan AI

Seiring kemajuan organisasi dalam perjalanan transformasi digital mereka, mereka harus memanfaatkan investasi mereka yang ada di mainframe untuk buka potensi penuh data mereka dengan teknologi hybrid cloud dan AI.

Para pemimpin TI yang ingin merevitalisasi strategi mainframe mereka harus mempertimbangkan beberapa tindakan penting sekarang:

Bersungguh-sungguhlah dengan fondasi TI Anda.

Untuk membangun fondasi TI yang kuat, organisasi harus berkomitmen pada strategi hybrid dengan desain, memodernisasi aplikasi mainframe, dan mengembangkan strategi integrasi dan berbagi data yang jelas. Hal ini mencakup optimalisasi nilai bisnis di seluruh lanskap teknologi, penyusunan strategi modernisasi aplikasi yang selaras dengan tujuan bisnis, serta penetapan prioritas integrasi antara mainframe dan teknologi lainnya guna memastikan pertukaran data dan konektivitas API yang mulus. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan daya saing secara keseluruhan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menanggapi perubahan persyaratan bisnis.

Bersandar pada inovasi AI.

Organisasi harus memanfaatkan AI untuk memberdayakan tim DevOps, meningkatkan operasi mainframe, dan menanamkan AI ke dalam transaksi bisnis. Hal ini dapat dicapai dengan membekali pengembang dengan alat bantu berbasis AI generatif untuk mempercepat proses penemuan, analisis, dan modernisasi aplikasi; meningkatkan fungsi operasional melalui asisten cerdas dan chatbot generasi berikutnya; serta memanfaatkan AI untuk insight real-time di dalam transaksi guna memperkuat contoh penggunaan bisnis. Dengan mengadopsi inovasi AI, organisasi dapat menyederhanakan proses modernisasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong keberhasilan bisnis di dunia yang didukung hybrid cloud dan AI.

Investasikan dalam kemampuan mainframe canggih dan keahlian.

Organisasi harus memanfaatkan kemampuan mainframe saat ini, menumbuhkan tenaga kerja mainframe yang beragam dan terampil, dan meningkatkan keterampilan profesional mainframe dengan alat AI dan inisiatif kolaboratif. Solusi ini melibatkan pemanfaatan kemampuan mainframe baru, seperti enkripsi dan autentikasi canggih, dan chip prosesor canggih dan akselerator AI khusus; mengatasi kesenjangan keterampilan melalui inisiatif keterampilan yang ditargetkan dan program bimbingan; dan memberdayakan profesional mainframe dengan alat AI, asisten, dan inisiatif kolaboratif seperti Dewan Keterampilan Mainframe.

Mempercepat transformasi digital Anda

Seiring era hybrid cloud dan AI terbentang, daya tahan mainframe lebih jelas dari sebelumnya. Perannya sebagai aset strategis dalam membantu memastikan keamanan, privasi data, dan efisiensi operasional membuatnya sangat diperlukan bagi organisasi yang berusaha untuk tetap kompetitif. Dengan merangkul strategi modernisasi yang memanfaatkan kekuatan mainframe, organisasi dapat mempercepat perjalanan transformasi digital mereka dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi.
Solusi terkait
IBM zSystems Mainframe Servers and Software

IBM zSystems adalah rangkaian perangkat keras z/Architecture modern yang menjalankan perangkat lunak z/OS, Linux, z/VSE, TPF, z/VM, dan zSystems.

 Jelajahi Z
Solusi Server Bisnis Perusahaan

Dibangun untuk menangani beban kerja yang sangat penting dengan tetap menjaga keamanan, keandalan, dan kendali atas seluruh infrastruktur IT Anda.

 Jelajahi solusi
Layanan Modernisasi Mainframe

Percepat transformasi digital dengan memodernisasi aplikasi mainframe Anda dengan IBM.

 Layanan mainframe
Ambil langkah selanjutnya

Manfaatkan kekuatan IBM Z dan Telum untuk mengamankan data Anda, mengoptimalkan kinerja, dan mendorong insight AI real-time. Bangun masa depan perusahaan Anda dengan solusi dan prosesor mainframe terbaik di industri yang dirancang untuk kecepatan, skalabilitas, dan keamanan.

 Jelajahi kemampuan IBM Z Temukan Telum untuk akselerasi AI