Studi IBV baru: AI mendorong inovasi mainframe

Untuk lebih memahami bagaimana para pemimpin TI memanfaatkan mainframe saat ini dan membayangkan masa depan mereka di era AI dan cloud hybrid, IBM® Institute for Business Value, (IBV) bekerja sama dengan Oxford Economics, melakukan survei terhadap 2.551 eksekutif TI global. Temuan menunjukkan mainframe sudah memainkan peran penting dalam mendukung inovasi AI, strategi hybrid cloud, dan percepatan transformasi digital. Dengan kemampuan keamanan dan pemrosesan yang tak tertandingi, mainframe mendukung 70% transaksi global, berdasarkan nilai.

Mainframe telah membuktikan vitalitas mereka melalui kemampuan mereka untuk memproses sejumlah besar data dengan cepat, andal, dan aman, dan mereka akan menjadi kunci untuk buka potensi penuh inovasi berbasis data.