Ketika agensi menghadapi banyak tantangan, mungkin sulit untuk memutuskan dari mana harus memulai. Langkah pertama yang cerdas adalah fokus pada beban kerja yang berdampak tetapi relatif independen dari sistem lain. Mengidentifikasi kemenangan awal dimulai dengan pemahaman mendalam tentang lanskap teknologi Anda saat ini, itulah sebabnya fase penemuan sangat penting.

Selama tahap penemuan, kami menggunakan alat seperti CAST Highlight untuk membantu lembaga menilai kesehatan dan kompleksitas aplikasi mereka dalam sistem yang lebih luas. Tindakan ini membantu mengidentifikasi kesenjangan, risiko, dan peluang. Dari situ, kami menambahkan AI generatif untuk mengevaluasi kesesuaian beban kerja dan kesiapan cloud, serta merekomendasikan jalur modernisasi yang paling efisien untuk setiap aplikasi. Seringkali, pendekatan berbasis AI ini meningkatkan efisiensi migrasi hingga 70%1.

Baca white paper: Put AI to work for federal application modernization with IBM and AWS (Memanfaatkan AI untuk modernisasi aplikasi federal dengan IBM dan AWS)

Namun, kesuksesan bukan hanya tentang mencapai cloud, tetapi juga tentang berkembang setelah Anda berada di sana. Untuk alasan itu, kami juga fokus pada Perencanaan Hari 2: cara menjalankan dan memelihara sistem modern Anda setelah peluncuran. Pertanyaan penting yang harus ditanyakan lembaga adalah, apakah tim saya memiliki keterampilan untuk mengelola ini?

Pada tahap ini, IBM® Consulting mengambil peran. Kami membantu mengotomatiskan tugas rutin dan menyederhanakan operasi, mengurangi beban pada tim Anda. Tindakan ini memungkinkan lembaga untuk bergerak maju dengan percaya diri, bahkan dengan tim yang ramping atau keahlian internal yang terbatas.