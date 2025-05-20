Di era yang serba instan, ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut BCG 2024 Digital Government Citizen Survey, 77% responden survei AS mengatakan bahwa mereka mengharapkan layanan pemerintah digital untuk memenuhi atau melebihi layanan digital sektor swasta. Survei yang sama menemukan bahwa 74% pengguna yang disurvei menghadapi masalah dalam mengakses layanan pemerintah AS online selama dua tahun terakhir.
Instansi pemerintah merasakan tekanan untuk melakukan modernisasi, tetapi seringkali kesulitan untuk memberikan pengalaman yang lancar dan sesuai harapan warga. Hambatan utama? Sistem lama. Karena banyak di antaranya sudah berusia puluhan tahun, akan sulit untuk menambahkan alat baru atau memperbaiki masalah dengan cepat. Sistem yang sudah ketinggalan zaman ini menghambat inovasi dan mencegah lembaga-lembaga untuk mengikuti perkembangan kebutuhan warga.
Untuk memenuhi ekspektasi yang meningkat dan mengatasi keterbatasan lama, lembaga-lembaga membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan cepat; mereka membutuhkan pendekatan strategis. Di sini, kecerdasan buatan (AI) dan modernisasi aplikasi berbasis AI memainkan peran kunci. Dengan memikirkan ulang cara sistem dibangun, dipelihara, dan diskalakan, lembaga-lembaga dapat membuka jalan menuju cloud—menghadirkan fleksibilitas, kecepatan, dan inovasi yang dibutuhkan oleh layanan digital saat ini.
Modernisasi dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang lingkungan TI Anda saat ini. Seiring waktu, banyak lembaga telah mengakumulasi utang teknis melalui perbaikan jangka pendek. Untuk maju, lembaga-lembaga harus mundur sejenak dan bertanya: Apa yang mendorong kebutuhan untuk memodernisasi? Tantangan apa yang sedang Anda selesaikan? Apa yang menghalangi?
Berikut adalah tantangan umum yang mendorong lembaga untuk memodernisasi:
Ketika agensi menghadapi banyak tantangan, mungkin sulit untuk memutuskan dari mana harus memulai. Langkah pertama yang cerdas adalah fokus pada beban kerja yang berdampak tetapi relatif independen dari sistem lain. Mengidentifikasi kemenangan awal dimulai dengan pemahaman mendalam tentang lanskap teknologi Anda saat ini, itulah sebabnya fase penemuan sangat penting.
Selama tahap penemuan, kami menggunakan alat seperti CAST Highlight untuk membantu lembaga menilai kesehatan dan kompleksitas aplikasi mereka dalam sistem yang lebih luas. Tindakan ini membantu mengidentifikasi kesenjangan, risiko, dan peluang. Dari situ, kami menambahkan AI generatif untuk mengevaluasi kesesuaian beban kerja dan kesiapan cloud, serta merekomendasikan jalur modernisasi yang paling efisien untuk setiap aplikasi. Seringkali, pendekatan berbasis AI ini meningkatkan efisiensi migrasi hingga 70%1.
Baca white paper: Put AI to work for federal application modernization with IBM and AWS (Memanfaatkan AI untuk modernisasi aplikasi federal dengan IBM dan AWS)
Namun, kesuksesan bukan hanya tentang mencapai cloud, tetapi juga tentang berkembang setelah Anda berada di sana. Untuk alasan itu, kami juga fokus pada Perencanaan Hari 2: cara menjalankan dan memelihara sistem modern Anda setelah peluncuran. Pertanyaan penting yang harus ditanyakan lembaga adalah, apakah tim saya memiliki keterampilan untuk mengelola ini?
Pada tahap ini, IBM® Consulting mengambil peran. Kami membantu mengotomatiskan tugas rutin dan menyederhanakan operasi, mengurangi beban pada tim Anda. Tindakan ini memungkinkan lembaga untuk bergerak maju dengan percaya diri, bahkan dengan tim yang ramping atau keahlian internal yang terbatas.
Memodernisasi sistem pemerintah bukanlah hal yang mudah, tetapi kemitraan antara IBM dan AWS memungkinkan hal itu terjadi. Dengan keahlian mendalam dalam migrasi data dan teknologi mainframe , IBM adalah salah satu dari sedikit mitra yang dipercaya untuk menangani kompleksitas sistem lama. Kami juga mengoperasikan lingkungan cloud yang aman dan khusus dengan AWS GovCloud yang dapat memastikan privasi dan perlindungan di setiap level.
Bersama-sama, kami menghadirkan inovasi seperti continuous ATO (cATO) dan pendekatan DevSecOps untuk kepatuhan. Inovasi ini menyederhanakan proses pengembangan sekaligus mempertahankan standar keamanan tertinggi, yang berarti kemajuan lebih cepat tanpa mengorbankan kepercayaan.
Modernisasi bukanlah proyek sekali jadi; ini adalah perjalanan berkelanjutan. Kolaborasi antara IBM dan AWS mendukung berbagai lembaga di setiap langkahnya, mulai dari menerjemahkan kode mainframe hingga merancang lingkungan cloud yang disesuaikan dengan setiap misi. Hasilnya? Lebih banyak otomatisasi, lebih banyak personalisasi dan sistem yang dibangun untuk menskalakan dengan aman untuk masa depan.
