Membangun masa depan bersama: Manfaatkan AI untuk mendorong hasil strategis

IBM telah lama menjadi pemimpin dalam inovasi AI, menawarkan alat dan keahlian mutakhir untuk membantu perusahaan memanfaatkan kekuatan AI untuk memajukan tujuan strategis mereka. Baik bisnis memulai dari awal atau ingin meningkatkan sistem yang ada, IBM dapat menyediakan kombinasi infrastruktur cloud, model AI, dan layanan rekayasa langsung untuk meningkatkan efisiensi.

Tim IBM Client Engineering dan Build Lab adalah inti dari upaya ini. Kedua tim ini bekerja sama dengan klien, menggunakan kemampuan seperti portofolio produk AI watsonx.ai™ untuk membuat alat AI yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Pendekatan IBM menekankan kolaborasi dengan mitra Build, bersama-sama menciptakan solusi yang dapat mendorong hasil bisnis yang terukur.

Misalnya, IBM Build Lab memainkan peran kunci dalam mendukung perusahaan Migrato yang berbasis di Belanda dalam menambah solusi teknologi yang ada dan mengakses pasar baru yang berharga. Sebagai spesialis dalam pemrosesan data tidak terstruktur, Migrato menggunakan alat yang dikembangkan khusus untuk memberdayakan organisasi untuk mengubah data tidak terstruktur menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti.

Di Belanda, undang-undang baru mewajibkan organisasi pemerintah untuk mempublikasikan semua informasi untuk kepentingan publik sambil membantu memastikan bahwa data pribadi apa pun disunting. Dengan bermitra dengan IBM, Migrato melihat peluang untuk membantu klien pemerintah dalam mengotomatisasi proses ini.

Migrato berkolaborasi dengan IBM Build Lab untuk meningkatkan toolset yang ada dengan mengintegrasikan IBM® Watson NLP Library for Embed—menyelesaikan 70% pekerjaan pengembangan dalam beberapa jam dan menjalankan solusi produksi hanya dalam lima hari. Saat ini, perusahaan mengonfigurasi solusi baru untuk memungkinkan pemerintah kota di seluruh negeri merampingkan tugas kepatuhan mereka.