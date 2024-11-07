Membangun masa depan bersama: Manfaatkan AI untuk mendorong hasil strategis

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa AI mengubah dunia. Solusi AI generatif (gen AI) dan machine learning (ML) terbaru dapat melakukan tugas dengan kecepatan dan akurasi yang menakjubkan dibandingkan dengan pekerja manusia. Hasilnya, perusahaan dapat mempercepat pengodean dari hari ke menit, mempersonalisasi pengalaman pelanggan dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membebaskan karyawan dari tugas administrasi berulang.
Sejak 2022, laba atas investasi (ROI) dari solusi AI telah melonjak dari 13% menjadi 31%, dan riset terbaru dari IBM Institute for Business Value (IBV) menunjukkan bahwa menyematkan gen AI ke dalam alur kerja perangkat lunak perusahaan yang sudah ada dapat memberikan nilai berkelanjutan. Untuk berkembang dalam revolusi industri baru ini, para pemimpin bisnis mencari solusi AI dan ML untuk mempertahankan dan mempertajam keunggulan kompetitif mereka—dan lebih dari separuh CEO sekarang melihat teknologi ini lebih sebagai peluang, bukan risiko.
Untuk vendor perangkat lunak independen (ISV) dan penyedia layanan terkelola (MSP), peluangnya jelas. Mengembangkan solusi baru yang ditanamkan AI atau menanamkan AI ke dalam solusi yang ada berpotensi membuka berbagai aliran pendapatan baru. Menggunakan tumpukan teknologi dan jangkauan global IBM dapat membantu mitra Build kami mencapai kesuksesan AI.
IBM telah lama menjadi pemimpin dalam inovasi AI, menawarkan alat dan keahlian mutakhir untuk membantu perusahaan memanfaatkan kekuatan AI untuk memajukan tujuan strategis mereka. Baik bisnis memulai dari awal atau ingin meningkatkan sistem yang ada, IBM dapat menyediakan kombinasi infrastruktur cloud, model AI, dan layanan rekayasa langsung untuk meningkatkan efisiensi.
Tim IBM Client Engineering dan Build Lab adalah inti dari upaya ini. Kedua tim ini bekerja sama dengan klien, menggunakan kemampuan seperti portofolio produk AI watsonx.ai™ untuk membuat alat AI yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Pendekatan IBM menekankan kolaborasi dengan mitra Build, bersama-sama menciptakan solusi yang dapat mendorong hasil bisnis yang terukur.
Misalnya, IBM Build Lab memainkan peran kunci dalam mendukung perusahaan Migrato yang berbasis di Belanda dalam menambah solusi teknologi yang ada dan mengakses pasar baru yang berharga. Sebagai spesialis dalam pemrosesan data tidak terstruktur, Migrato menggunakan alat yang dikembangkan khusus untuk memberdayakan organisasi untuk mengubah data tidak terstruktur menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti.
Di Belanda, undang-undang baru mewajibkan organisasi pemerintah untuk mempublikasikan semua informasi untuk kepentingan publik sambil membantu memastikan bahwa data pribadi apa pun disunting. Dengan bermitra dengan IBM, Migrato melihat peluang untuk membantu klien pemerintah dalam mengotomatisasi proses ini.
Migrato berkolaborasi dengan IBM Build Lab untuk meningkatkan toolset yang ada dengan mengintegrasikan IBM® Watson NLP Library for Embed—menyelesaikan 70% pekerjaan pengembangan dalam beberapa jam dan menjalankan solusi produksi hanya dalam lima hari. Saat ini, perusahaan mengonfigurasi solusi baru untuk memungkinkan pemerintah kota di seluruh negeri merampingkan tugas kepatuhan mereka.
Kombinasi alat AI dan layanan yang dipimpin agen merupakan peluang besar bagi bisnis untuk meningkatkan nilai layanan pelanggan mereka. Menurut IBV, 63% eksekutif melaporkan bahwa mereka telah berinvestasi dalam contoh penggunaan gen AI untuk secara langsung mendukung agen layanan mereka. Layanan pelanggan adalah fungsi organisasi yang paling sering dikutip oleh CEO sebagai area fokus utama untuk inovasi gen AI.
Salah satu pendorong tren ini adalah bahwa pusat panggilan sangat penting untuk menjaga kepuasan pelanggan, tetapi mengelola operasi pusat panggilan yang efektif dalam skala besar merupakan tantangan yang signifikan. ExpertSource, sebuah perusahaan dengan lebih dari 300 agen yang melakukan sekitar 250 panggilan sehari, ingin mendapatkan kontrol yang lebih ketat atas upaya pemantauan dan kepatuhannya sambil menjaga jumlah karyawan tetap stabil.
CXReview, penyedia teknologi ulasan yang ada di perusahaan, berkreasi bersama menciptakan solusi untuk ExpertSource menggunakan layanan Watson AI. Dikembangkan hanya dalam 16 minggu oleh tim gabungan dari CXReview dan IBM Client Engineering, solusi ulasan panggilan terbaru ini mendukung ExpertSource dalam melakukan 280.000 pemeriksaan kepatuhan terpisah setiap hari. Ini memantau semuanya mulai dari pembukaan salam hingga dokumentasi pasca-panggilan untuk 100% panggilannya.
Otomatisasi AI tidak hanya membantu ExpertSource dalam membantu memastikan kepatuhan dan standar kualitas yang lebih tinggi, tetapi juga berkontribusi pada intinya: mengurangi beban pada tim manajemen, meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi risiko kepatuhan.
Organisasi lain yang mendapat manfaat dari otomatisasi AI adalah Digital Office Company (DOC), penyedia solusi dan layanan manajemen informasi yang berbasis di Finlandia. Untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dokumen, DOC berkolaborasi dengan IBM Ecosystem Engineering Build Lab, IBM Client Engineering dan IBM Technology Expert Labs untuk mengembangkan uji coba yang menggabungkan ML dan gen AI. Pilot terbukti sangat berhasil dalam hal meningkatkan kecepatan dan kualitas klasifikasi dokumen: apa yang dulunya memakan waktu beberapa menit bagi individu sekarang dapat memakan waktu hanya 2 detik.
Dalam survei global oleh IBV, 62% eksekutif melaporkan bahwa gen AI mengganggu bagaimana organisasi mereka merancang pengalaman. Ada beberapa industri yang pengalaman pelanggan lebih penting daripada sektor perhotelan, dan mitra IBM Build menggunakan alat dan teknologi kami untuk mendukung mereka dalam mendorong hasil.
HTOP Hotels mengelola ribuan reservasi setiap hari di 16 hotel di seluruh wilayah Catalonia, Spanyol, menyambut lebih dari 500.000 tamu setiap tahun. Pada masa lalu, perusahaan mengandalkan proses manual berbasis spreadsheet untuk mengelola jadwal karyawan dan membantu memastikan bahwa ada cakupan staf yang cukup untuk memberikan pengalaman luar biasa bagi setiap tamu. Namun, prosesnya tidak efisien dan rawan kesalahan, meningkatkan risiko krisis kepegawaian.
IBM Business Partner Integra mengembangkan solusi untuk HTOP yang dibangun di atas IBM Planning Analytics, yang digunakan rantai hotel untuk memperkirakan permintaan pelanggan dan mengoptimalkan rencana kepegawaiannya secara real time. Solusi baru yang ditanamkan AI telah berkontribusi pada pengurangan waktu perencanaan sebesar 30% dan wawasan yang lebih dalam tentang ketersediaan karyawan—mengurangi kesenjangan antara permintaan dan staf hingga 75%, meningkatkan efisiensi biaya operasional, dan mendukung pengalaman tamu yang berkilau.
Mitra Bisnis IBM lainnya yang mengalami efisiensi teknologi IBM watsonx adalah GigaSpaces, pelopor global komputasi dalam memori. GigaSpaces sedang membangun salah satu Digital Integrasi Hub (DIH) pertama di pasar dengan tujuan menyederhanakan Transformasi digital dan memungkinkan perusahaan lain untuk mengembangkan dan meluncurkan layanan digital lebih cepat.
Menggunakan watsonx.ai dan watsonx Assistant™ dan bekerja dengan IBM Build Lab, GigaSpaces akan memungkinkan pelanggannya untuk menanyakan data perusahaan dalam bahasa alami, sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis yang lebih andal. Saat ini, insinyur yang menggunakan AI untuk bekerja dengan informasi terstruktur melihat akurasi hingga 55%. Target GigaSpaces adalah untuk membantu pelanggannya mencapai akurasi hampir 95%. Dan dengan mengintegrasikan Watsonx Assistant, GigaSpaces mampu mengurangi waktu prototipe untuk solusinya dari bulan ke hari.
Seperti yang telah kita lihat, mitra IBM Build bekerja sama dengan kami untuk membuka kemampuan yang mengubah permainan bagi klien mereka. Baik bisnis Anda bertujuan untuk membangun produk AI baru dari awal atau untuk menambahkan kemampuan AI ke penawaran yang ada, IBM menawarkan alat, keahlian, dan pendekatan kolaboratif yang Anda butuhkan untuk berhasil.
Sebagai ISV atau MSP, bermitra dengan IBM memberdayakan Anda untuk mencapai hasil yang luar biasa, dengan cepat. Dengan kemampuan kelas Enterprise termasuk watsonx, API, pustaka dan aplikasi, bisnis Anda dapat mengintegrasikan AI yang dapat dipercaya ke dalam aplikasi Anda dengan cepat.
