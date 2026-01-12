Peretail beroperasi dalam lingkungan di mana ekspektasi pelanggan meningkat lebih cepat dibandingkan margin, sehingga hampir tidak menyisakan ruang untuk keraguan terhadap kebutuhan transformasi. Kecerdasan buatan dengan cepat menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh yang membentuk ulang cara industri berinteraksi dengan pembeli, merancang produk, dan menjalankan operasinya.+
Studi terbaru dari IBM® Institute for Business Value, Retail and Consumer Products in the AI Era, mengungkapkan bahwa dua tahun ke depan akan menjadi periode yang sangat penting.
Keputusan yang dibuat oleh para pemimpin retail terkait AI pada tahun 2026 dan 2027 tidak hanya akan memengaruhi diferensiasi kompetitif. Keputusan tersebut juga akan menentukan seberapa efektif merek mampu mengimbangi pelanggan yang mengintegrasikan AI ke dalam kehidupan sehari-hari mereka—menggunakannya untuk mendukung pengambilan keputusan, menavigasi pilihan, serta membentuk bagaimana dan di mana mereka berbelanja.
Harapan pelanggan terus berubah, dan industri kini membutuhkan agenda yang jelas serta praktis mengenai langkah selanjutnya. Insight dari penelitian ini menyoroti area di mana AI telah menciptakan dampak yang terukur dan di mana peretail perlu memusatkan perhatian mereka untuk membuka nilai.
Temuan penting dari studi IBV menunjukkan adanya pergeseran sumber investasi AI. Pada tahun 2027, 35% dari total biaya AI akan berada di luar anggaran TI, meningkat dari 28% pada tahun 2025. Sementara itu, biaya AI di dalam anggaran TI juga mengalami peningkatan—dari sedikit di bawah 10% dari anggaran TI tahunan saat ini menjadi 13% pada tahun 2027.
Ini menandakan perubahan industri yang penting: AI telah menjadi keputusan bisnis, bukan hanya teknologi.
Tim merchandising semakin mendanai AI untuk meningkatkan penemuan produk. Tim pemasaran menerapkan AI untuk mempersonalisasi konten dan penawaran. Para pemimpin rantai pasokan menerapkan AI untuk mengantisipasi permintaan dan mengelola pengecualian. Ketika investasi mengalir keluar dari silo tradisional, hal ini mencerminkan pergeseran organisasi yang lebih luas menuju operasionalisasi AI di seluruh perusahaan.
Studi ini menunjukkan bahwa 80% perusahaan retail dan konsumen kini telah memiliki strategi inovasi untuk AI. Langkah ini menegaskan bahwa AI tidak lagi diposisikan sebagai eksperimen sampingan, melainkan sebagai mesin inti bagi pertumbuhan.
Menjelang tahun 2026 dan 2027, investasi ini menjadi titik balik. Pengeluaran untuk AI kini bergeser dari eksperimen alat menuju fase yang berfokus pada pembangunan kemampuan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar yang dibentuk oleh keputusan waktu nyata, harapan pelanggan yang semakin canggih, serta digital commerce.
Peretail selalu mengandalkan data untuk memahami pelanggan, namun banyak dari data tersebut masih kurang dimanfaatkan. Menurut studi IBV, 64% perusahaan menyatakan bahwa data yang mereka miliki dapat diakses oleh AI, tetapi hanya 49% dari data tersebut yang benar-benar dapat digunakan. Selain itu, hanya 26% yang saat ini dimanfaatkan untuk melatih model AI.
Kesenjangan ini menyoroti peluang yang signifikan. Membuka kunci data eksklusif menjadi salah satu komponen paling penting dalam agenda AI 2026—2027 karena kinerja kemampuan AI bernilai tinggi—baik dalam personalisasi, pengoptimalan inventaris, maupun forecasting—bergantung pada kualitas serta aksesibilitas data.
Retail memiliki keunggulan: industri ini secara historis telah mengumpulkan data pelanggan dan transaksi yang kaya serta bervolume tinggi. Ketika data menjadi lebih bersih, lebih terstruktur, dan semakin terhubung, nilai hilir AI meningkat secara signifikan di seluruh pengalaman dan operasional.
Pelanggan sudah mulai merasakan dampaknya. 58% eksekutif menyatakan bahwa AI meningkatkan retensi dan kepuasan pelanggan, dan selama setahun terakhir, AI telah berkontribusi pada rata-rata 31% peningkatan di bidang tersebut. Bagi industri yang dibangun di atas loyalitas, keuntungan ini sangat signifikan.
Peran AI dalam retail bergeser dari sekadar penasihat menjadi lebih berorientasi pada tindakan. Studi IBV menunjukkan bahwa 84% eksekutif mengharapkan AI secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka untuk merespons dengan cepat gangguan pasar dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Namun, pergeseran yang paling transformatif bukanlah semata-mata soal kecepatan—melainkan kemampuan AI untuk mengambil tindakan pada tugas-tugas yang kompleks.
Sistem AI agentic dan otonom kini telah menjalankan alur kerja multi-langkah: mengoordinasikan inventaris, mempersonalisasi penawaran, serta membimbing pelanggan melalui keputusan pembelian yang kompleks. Menurut studi tersebut, 76% eksekutif mengubah model bisnis mereka untuk memanfaatkan AI tidak hanya demi efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan aliran pendapatan baru.
Pergeseran menuju AI yang digerakkan oleh tindakan ini diperkirakan akan menjadi salah satu karakteristik utama yang menentukan transformasi retail selama dua tahun ke depan. Organisasi yang membangun fondasi untuk AI agen pada tahun 2026 akan berada pada posisi yang lebih baik untuk meningkatkan pengalaman serta menangkap nilai baru pada tahun 2027.
Contoh menarik berasal dari Al Futtaim Group, di mana aplikasi yang didukung AI, Blue, mengintegrasikan loyalitas, pembayaran, dan belanja ke dalam satu perjalanan terpadu. Pelanggan dapat memperoleh dan menebus manfaat lintas kategori secara instan, menelusuri tanpa hambatan, serta menyelesaikan transaksi dalam satu alur—menunjukkan dampak orkestrasi yang dipimpin AI yang dipadukan dengan pengawasan manusia.
Studi ini memperjelas bahwa AI melengkapi, bukan menggantikan, peran manusia. Agen AI semakin mengambil alih proses multi-langkah yang berulang di seluruh rantai nilai—menghubungkan inventaris, pembayaran, logistik, dan data pelanggan—sementara karyawan berperan pada area yang memerlukan penilaian, empati, dan kepercayaan merek.
Model ini membebaskan rekan kerja dan tim layanan untuk berfokus pada interaksi bernilai lebih tinggi serta kebutuhan pelanggan yang kompleks. Eksekutif melaporkan bahwa AI memberikan nilai terbesar dalam pemasaran, layanan pelanggan, operasi rantai pasokan, dan digital commerce—area di mana presisi operasional dan koneksi manusia saling beririsan.
Hasilnya adalah model operasi hybrid di mana AI mengelola kompleksitas, sementara manusia memperkuat aspek yang menjadikan retail tetap khas dan berpusat pada manusia.
Studi ini juga menyoroti semakin pentingnya ekosistem. AI hanya dapat memberikan dampak transformatif ketika alat, mitra, platform, dan agen bekerja bersama dengan lancar dan aman. AI otonom tidak dapat mencapai potensinya dalam sistem yang terfragmentasi.
Untuk mempersiapkan perubahan ini, peretail perlu memodernisasi platform perdagangan, mendesain ulang proses untuk perjalanan pelanggan yang non-linier, serta memperkuat tata kelola data. Ketika sistem AI mampu memahami dan bertindak di seluruh bisnis, peretail dapat mengorkestrasi pengalaman secara holistik, bukan lagi pada titik kontak yang terisolasi.
Inilah alasan mengapa integrasi ekosistem berada di pusat agenda AI 2026–2027. Masa depan akan dimiliki oleh peretail yang mampu mengoordinasikan kecerdasan di seluruh rantai nilai, bukan hanya dalam fungsi individu.
Insight dari studi IBV menunjukkan tiga area di mana para pemimpin retail dapat berfokus untuk mempercepat kemajuan:
Sesuaikan perjalanan pelanggan melalui data yang aman, terapkan AI pada proses berdampak tinggi seperti pemesanan hingga pembayaran dan orkestrasi rantai pasokan, serta pastikan bahwa alat AI mencerminkan kebenaran merek Anda—bahkan ketika pelanggan berinteraksi melalui asisten AI eksternal.
Jadikan informasi produk Anda mudah ditemukan dan ramah AI. Mulailah mengotomatiskan tugas operasional yang berulang, kemudian perluas peran AI seiring Anda membangun kepercayaan—baik bagi pelanggan maupun tim Anda.
Hancurkan silo. Hubungkan sistem bisnis. Biarkan agen AI mengoordinasikan pekerjaan di seluruh fungsi. Pastikan rekomendasi dan transaksi berbasis AI tetap aman, akurat, dan selaras dengan nilai-nilai merek Anda.
Dalam retail, setiap klik, keranjang, dan percakapan memiliki arti penting—dan AI memperkuat hal terbaik dari apa yang menjadikan industri retail tetap manusiawi. Selama dua tahun ke depan, kesenjangan akan semakin melebar antara peretail yang memanfaatkan AI untuk memikirkan ulang cara mereka beroperasi secara fundamental dan peretail yang melihatnya hanya sebagai lapisan teknologi tambahan.
Perbedaan yang menentukan akan bergantung pada keputusan yang jelas terkait fondasi data, model operasi, dan sejauh mana AI dipercaya untuk bertindak. Memperkuat fondasi ini sejak sekarang akan membentuk era kinerja retail berikutnya.
Peluang di depan sangat signifikan—dan sangat nyata. Peretail yang bertindak dengan niat yang jelas hari ini akan membantu menentukan seperti apa standar “baik” di masa depan. Peretail yang menunggu mungkin akan mendapati bahwa langkah mereka telah ditentukan oleh pihak lain.
