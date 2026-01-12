Peretail beroperasi dalam lingkungan di mana ekspektasi pelanggan meningkat lebih cepat dibandingkan margin, sehingga hampir tidak menyisakan ruang untuk keraguan terhadap kebutuhan transformasi. Kecerdasan buatan dengan cepat menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh yang membentuk ulang cara industri berinteraksi dengan pembeli, merancang produk, dan menjalankan operasinya.+

Studi terbaru dari IBM® Institute for Business Value, Retail and Consumer Products in the AI Era, mengungkapkan bahwa dua tahun ke depan akan menjadi periode yang sangat penting.

Keputusan yang dibuat oleh para pemimpin retail terkait AI pada tahun 2026 dan 2027 tidak hanya akan memengaruhi diferensiasi kompetitif. Keputusan tersebut juga akan menentukan seberapa efektif merek mampu mengimbangi pelanggan yang mengintegrasikan AI ke dalam kehidupan sehari-hari mereka—menggunakannya untuk mendukung pengambilan keputusan, menavigasi pilihan, serta membentuk bagaimana dan di mana mereka berbelanja.

Harapan pelanggan terus berubah, dan industri kini membutuhkan agenda yang jelas serta praktis mengenai langkah selanjutnya. Insight dari penelitian ini menyoroti area di mana AI telah menciptakan dampak yang terukur dan di mana peretail perlu memusatkan perhatian mereka untuk membuka nilai.