Pengambilan keputusan AI: Di mana bisnis menarik garis?

“Komputer tidak pernah dapat dimintakan pertanggungjawaban, dan karena itu komputer tidak boleh membuat keputusan manajemen.”

– IBM® Training Manual, 1979

Adopsi kecerdasan buatan (AI) sedang meningkat. Menurut IBM® Global AI Adoption Index 2023, 42% perusahaan telah aktif menerapkan AI, sementara 40% lainnya masih bereksperimen dengan teknologi tersebut. Di antara organisasi yang sudah menggunakan atau menjajaki AI, 59% mempercepat investasi dan penerapannya dalam dua tahun terakhir. Dampaknya terlihat pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis AI, yang kini memanfaatkan alat-alat cerdas untuk menghasilkan jawaban yang lebih akurat.

Namun, adopsi yang cepat memunculkan pertanyaan penting: siapa yang bertanggung jawab ketika AI membuat keputusan yang keliru? Apakah kesalahannya ada pada tim TI? Eksekutif? Pembuat model AI? Atau produsen perangkat?

Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi dunia AI yang berkembang dan memeriksa kembali kutipan di atas dalam konteks contoh penggunaan saat ini: Apakah perusahaan masih membutuhkan manusia dalam lingkaran, atau dapatkah AI melakukan panggilan?