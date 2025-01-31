Pengambilan keputusan AI: Di mana bisnis menarik garis?

“Komputer tidak pernah dapat dimintakan pertanggungjawaban, dan karena itu komputer tidak boleh membuat keputusan manajemen.”
– IBM® Training Manual, 1979
Adopsi kecerdasan buatan (AI) sedang meningkat. Menurut IBM® Global AI Adoption Index 2023, 42% perusahaan telah aktif menerapkan AI, sementara 40% lainnya masih bereksperimen dengan teknologi tersebut. Di antara organisasi yang sudah menggunakan atau menjajaki AI, 59% mempercepat investasi dan penerapannya dalam dua tahun terakhir. Dampaknya terlihat pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis AI, yang kini memanfaatkan alat-alat cerdas untuk menghasilkan jawaban yang lebih akurat.
Namun, adopsi yang cepat memunculkan pertanyaan penting: siapa yang bertanggung jawab ketika AI membuat keputusan yang keliru? Apakah kesalahannya ada pada tim TI? Eksekutif? Pembuat model AI? Atau produsen perangkat?
Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi dunia AI yang berkembang dan memeriksa kembali kutipan di atas dalam konteks contoh penggunaan saat ini: Apakah perusahaan masih membutuhkan manusia dalam lingkaran, atau dapatkah AI melakukan panggilan?
Guy Pearce, konsultan utama di DEGI sekaligus anggota kelompok tren kerja ISACA, telah berkecimpung di dunia AI selama lebih dari tiga dekade. “Dulu AI bersifat simbolis,” katanya, “dan kini bersifat statistik. Kita berbicara tentang algoritma dan model yang memungkinkan pemrosesan data serta meningkatkan kinerja bisnis dari waktu ke waktu.”
Data dari laporan Cara Kerja AI IBM® terbaru menunjukkan besarnya dampak pergeseran ini. Dua pertiga pemimpin menyatakan bahwa AI telah meningkatkan tingkat pertumbuhan pendapatan lebih dari 25%, dan 72% mengatakan bahwa C-suite kini sepenuhnya selaras dengan kepemimpinan TI mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perjalanan menuju kematangan AI.
Dengan meningkatnya kepercayaan terhadap AI, perusahaan mulai mengadopsi alat-alat cerdas untuk mendorong hasil bisnis yang lebih baik. Misalnya, perusahaan manajemen kekayaan Consult Venture Partners menerapkan AIda AI, sebuah concierge digital berbasis percakapan yang memanfaatkan teknologi IBM® watsonx Assistant untuk menjawab pertanyaan calon klien tanpa membutuhkan dukungan agen manusia.
Hasilnya berbicara sendiri: Alda AI menjawab 92% pertanyaan dengan tepat, 47% pertanyaan berujung pada pendaftaran webinar, dan 39% lainnya berubah menjadi prospek.
92% adalah capaian yang mengesankan bagi Alda AI. Catatannya? Masih ada 8% kasus di mana ia keliru. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika AI membuat kesalahan?
Bagi Pearce, itu tergantung taruhannya.
Dia mencontohkan sebuah perusahaan keuangan yang memanfaatkan AI untuk menilai skor kredit dan mengeluarkan pinjaman. Risiko dari keputusan semacam ini relatif rendah. Pada skenario terbaik, AI menyetujui pinjaman yang kemudian dibayar kembali tepat waktu dan lunas. Pada skenario terburuk, peminjam gagal bayar dan perusahaan harus menempuh langkah hukum. Meski tidak ideal, dampak negatifnya tetap lebih kecil dibanding potensi manfaat yang bisa diperoleh.
“Ketika berbicara tentang taruhan tinggi,” ujar Pearce, “lihat industri medis. Misalnya, kita menggunakan AI untuk mengatasi masalah waktu tunggu. Apakah kita memiliki data yang cukup untuk memastikan pasien ditangani dalam urutan yang tepat? Bagaimana jika kita salah? Konsekuensinya bisa berupa kehilangan nyawa.”
Akibatnya, cara AI digunakan dalam pengambilan keputusan sangat bergantung pada topik yang diputuskan serta bagaimana keputusan tersebut memengaruhi perusahaan yang membuatnya dan pihak-pihak yang terdampak.
Dalam beberapa kasus, bahkan skenario terburuk hanya berujung pada ketidaknyamanan kecil. Namun di situasi lain, dampaknya bisa mengakibatkan kerusakan yang signifikan.
Pada April 2024, sebuah Tesla yang beroperasi dalam mode “full self-driving”menabrak dan membunuh seorang pengendara sepeda motor. driver kendaraan mengaku melihat ponsel mereka sebelum kecelakaan meskipun pengawasan driver aktif diperlukan.
Jadi, siapa yang harus disalahkan? Pengemudi adalah tersangka yang paling jelas dan telah ditangkap dengan tuduhan pembunuhan kendaraan.
Namun ini bukan satu-satunya jalur menuju akuntabilitas. Ada pula argumen bahwa Tesla turut memikul tanggung jawab karena algoritma AI mereka gagal mendeteksi korban. Sebagian kesalahan juga dapat diarahkan pada badan pengatur seperti Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional (NHTSA). Mungkin saja menjalankan pengujian yang kurang ketat atau belum sepenuhnya menyeluruh.
Orang bahkan bisa berargumen bahwa pencipta AI Tesla turut bertanggung jawab karena membiarkan kode yang berpotensi membahayakan nyawa seseorang digunakan secara langsung.
Ini adalah paradoks dalam pengambilan keputusan AI: apakah satu orang yang bersalah, atau justru semua orang? “Jika Anda mengumpulkan semua pemangku kepentingan yang harus bertanggung jawab, di mana sebenarnya akuntabilitas itu berada?” tanya Pearce. “Apakah di tangan C-suite? Atau seluruh tim? Jika akuntabilitas tersebar di seluruh organisasi, tidak mungkin semua orang berakhir di penjara. Pada akhirnya, akuntabilitas yang dibagi-bagi sering kali berujung pada tidak adanya akuntabilitas sama sekali.”
Jadi, di mana organisasi harus menarik garis? Pada titik mana insight dari AI harus memberi ruang bagi pengambilan keputusan oleh manusia?
Tiga pertimbangan adalah kuncinya: Etika, risiko dan kepercayaan.
“Ketika berhadapan dengan dilema etika,” kata Pearce, “AI tidak bisa melakukannya.” Hal ini karena alat cerdas secara alami mencari jalur paling efisien, bukan yang paling etis. Akibatnya, setiap keputusan yang melibatkan pertanyaan atau persoalan etika harus tetap berada di bawah pengawasan manusia.
Sementara itu, risiko adalah keahlian khusus AI. “AI baik dalam hal risiko,” kata Pearce. “Apa yang dilakukan model statistik adalah memberi Anda sesuatu yang disebut kesalahan standar, yang memungkinkan Anda tahu apakah apa yang direkomendasikan AI memiliki variabilitas potensial tinggi atau rendah.” Hal ini membuat AI sangat cocok untuk keputusan berbasis risiko seperti yang ada di bidang keuangan atau asuransi..
Akhirnya, perusahaan perlu memprioritaskan kepercayaan. “Tingkat kepercayaan terhadap institusi terus menurun,” kata Pearce. “Banyak warga tidak yakin bahwa data yang mereka bagikan digunakan dengan cara yang dapat dipercaya.”
Misalnya, di bawah GDPR, perusahaan harus transparan mengenai bagaimana data dikumpulkan dan dikelola, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih keluar. Untuk meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan AI, organisasi perlu menjelaskan dengan jelas bagaimana dan mengapa mereka memanfaatkan AI dan (bila memungkinkan), memberikan opsi bagi pelanggan dan klien untuk memilih keluar dari proses berbasis AI.
Haruskah AI digunakan untuk keputusan manajemen? Mungkin. Apakah AI akan digunakan untuk membuat sebagian dari keputusan tersebut? Hampir pasti. Daya tarik AI — kemampuannya menangkap, menghubungkan, dan menganalisis berbagai kumpulan data untuk menghasilkan insight baru — menjadikannya alat yang kuat bagi perusahaan untuk merampingkan operasi dan menekan biaya.
Yang kurang jelas adalah bagaimana pergeseran menuju pengambilan keputusan di tingkat manajemen akan memengaruhi akuntabilitas. Menurut Pearce, kondisi saat ini menciptakan “garis yang buram” dalam aspek tersebut; regulasi belum mampu mengejar peningkatan penggunaan AI.
Untuk memastikan keselarasan dengan prinsip etika, meminimalkan risiko keputusan yang keliru, dan membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan serta pelanggan, bisnis akan lebih terlindungi jika tetap melibatkan manusia dalam prosesnya. Mungkin Ini bisa berarti bahwa persetujuan langsung dari staf diperlukan sebelum AI mengambil tindakan. Mungkin hasil pengambilan keputusan AI perlu ditinjau dan dievaluasi secara berkala.
Namun, apa pun pendekatan yang dipilih perusahaan, pesannya tetap sama: dalam keputusan berbasis AI, tidak ada garis yang benar-benar tegas. Ini adalah sasaran yang terus bergerak, ditentukan oleh potensi risiko, peluang imbalan, dan kemungkinan hasil.
