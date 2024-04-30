Solusi keamanan siber AI mendeteksi ransomware dalam waktu kurang dari 60 detik

Khawatir dengan ransomware? Jika begitu, itu tidak mengherankan. Menurut Forum Ekonomi Dunia, untuk kerugian siber yang besar (€1 juta+), jumlah kasus di mana data dieksfiltrasi meningkat, dua kali lipat dari 40% pada 2019 menjadi hampir 80% pada 2022. Dan aktivitas yang lebih baru dilacak bahkan lebih tinggi.
Sementara itu, ancaman lain juga mulai terlihat di depan. Misalnya,IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024 menyatakan bahwa investasi kelompok ancaman semakin difokuskan pada alat serangan AI generatif.
Penjahat telah menggunakan AI untuk beberapa waktu sekarang—misalnya, untuk membantu pembuatan konten email phishing. Selain itu, berbagai kelompok telah menggunakan LLM Untuk membantu dalam tugas-tugas pemrograman dasar, termasuk manipulasi file, pemilihan data, ekspresi reguler, dan pemrosesan multi-proses, guna mengotomatisasi atau mengoptimalkan operasi teknis.
Seperti dalam permainan catur, organisasi harus merencanakan beberapa langkah di depan lawan-lawannya. Salah satu langkah antisipatif ini dapat mencakup keamanan siber AI berbasis cloud untuk membantu mengidentifikasi anomali yang mungkin mengindikasikan dimulainya serangan siber.
Baru-baru ini, solusi AI keamanan siber telah muncul yang dapat deteksi anomali seperti ransomware dalam waktu kurang dari 60 detik. Untuk membantu klien melawan ancaman dengan deteksi yang lebih awal dan lebih akurat, IBM telah mengumumkan versi baru yang ditingkatkan AI dari teknologi IBM FlashCore Module yang tersedia di dalam produk IBM Storage FlashSystem dan versi baru perangkat lunak IBM Storage Defender. Solusi ini akan membantu tim keamanan mendeteksi dan merespons serangan dengan lebih baik di era kecerdasan buatan.
Salinan data yang tidak dapat diubah digunakan untuk melindungi data dari korupsi, seperti serangan ransomware, penghapusan yang tidak disengaja, bencana alam, dan pemadaman. Cadangan ini juga berguna untuk membantu organisasi mematuhi peraturan data.
Perlindungan penyimpanan berdasarkan salinan data yang tidak dapat diubah biasanya dipisahkan dari lingkungan produksi. Salinan terlindungi ini tidak dapat dimodifikasi atau dihapus oleh siapa pun dan hanya dapat diakses oleh administrator yang berwenang. Jenis solusi ini menawarkan ketahanan siber yang diperlukan untuk memastikan akses segera ke pemulihan data dalam menanggapi serangan ransomware.
Namun, mengingat kebutuhan yang semakin meningkat akan keamanan ransomware yang siap AI, solusi baru sangat dibutuhkan. Berbeda dengan sistem penyimpanan tradisional, sistem seperti IBM FlashSystem memanfaatkan machine learning untuk memantau pola data, mencari perilaku yang tidak biasa yang menandakan ancaman siber.
Teknologi baru ini dirancang untuk terus memantau statistik yang dikumpulkan dari setiap I/O menggunakan model machine learning untuk mendeteksi anomali seperti ransomware dalam waktu kurang dari satu menit.
Sistem Advanced dapat menggunakan model machine learning untuk membedakan ransomware dan malware dari perilaku normal. Ini secara dramatis mempercepat deteksi dan respons ancaman, memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan dan terus beroperasi selama serangan. Misalnya, respons otonom dapat memicu peringatan atau aktivasi pedoman TI yang akan meminimalkan dampak serangan terhadap data.
Penjahat siber terus mengembangkan kemampuan serangan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI). Serangan siber yang didorong oleh AI berkembang dengan cepat, mampu mengidentifikasi kerentanan, mendeteksi pola, dan memanfaatkan kelemahan. Selain itu, efisiensi AI dan analisis data yang cepat dapat memberikan keunggulan taktis bagi peretas dibandingkan dengan sistem pertahanan siber yang kurang memadai. Metode keamanan siber tradisional tidak lagi cukup untuk menghadapi ancaman keamanan AI seiring dengan perkembangan alat-alat baru secara real-time. Hasilnya adalah serangan yang cepat dan penyebaran ransomware yang tidak terdeteksi.
Selain itu, ada juga prediksi tentang bagaimana LLM dan alat AI generatif lainnya akan ditawarkan sebagai layanan berbayar, seperti Ransomware-as-a-Service, untuk membantu penyerang menerapkan serangan mereka lebih efisien dengan sedikit usaha yang terlibat. Ini berarti ancaman akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih berbahaya dan lebih berkembang biak.
Satu-satunya cara adalah melawan api dengan api. Solusi keamanan siber AI, seperti versi teknologi IBM FlashCore Module yang disempurnakan dengan AI, dirancang untuk menggagalkan serangan paling berbahaya sekarang—serta serangan yang akan dihadapi tim keamanan di masa depan.
