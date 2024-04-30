Solusi keamanan siber AI mendeteksi ransomware dalam waktu kurang dari 60 detik

Khawatir dengan ransomware? Jika begitu, itu tidak mengherankan. Menurut Forum Ekonomi Dunia, untuk kerugian siber yang besar (€1 juta+), jumlah kasus di mana data dieksfiltrasi meningkat, dua kali lipat dari 40% pada 2019 menjadi hampir 80% pada 2022. Dan aktivitas yang lebih baru dilacak bahkan lebih tinggi.

Sementara itu, ancaman lain juga mulai terlihat di depan. Misalnya,IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024 menyatakan bahwa investasi kelompok ancaman semakin difokuskan pada alat serangan AI generatif.

Penjahat telah menggunakan AI untuk beberapa waktu sekarang—misalnya, untuk membantu pembuatan konten email phishing. Selain itu, berbagai kelompok telah menggunakan LLM Untuk membantu dalam tugas-tugas pemrograman dasar, termasuk manipulasi file, pemilihan data, ekspresi reguler, dan pemrosesan multi-proses, guna mengotomatisasi atau mengoptimalkan operasi teknis.

Seperti dalam permainan catur, organisasi harus merencanakan beberapa langkah di depan lawan-lawannya. Salah satu langkah antisipatif ini dapat mencakup keamanan siber AI berbasis cloud untuk membantu mengidentifikasi anomali yang mungkin mengindikasikan dimulainya serangan siber.

Baru-baru ini, solusi AI keamanan siber telah muncul yang dapat deteksi anomali seperti ransomware dalam waktu kurang dari 60 detik. Untuk membantu klien melawan ancaman dengan deteksi yang lebih awal dan lebih akurat, IBM telah mengumumkan versi baru yang ditingkatkan AI dari teknologi IBM FlashCore Module yang tersedia di dalam produk IBM Storage FlashSystem dan versi baru perangkat lunak IBM Storage Defender. Solusi ini akan membantu tim keamanan mendeteksi dan merespons serangan dengan lebih baik di era kecerdasan buatan.