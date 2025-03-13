Literasi data: AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan ramalan, tetapi tidak selalu melakukan hal yang benar. Seorang CFO harus memahami bagaimana model AI bekerja, menemukan potensi kekurangan dan mengetahui kapan penilaian manusia diperlukan.



Misalnya, model keuangan berbasis AI memprediksi peningkatan pendapatan 30% pada kuartal berikutnya berdasarkan tren historis. Namun, CFO tahu bahwa perubahan peraturan besar akan datang yang akan berdampak pada penjualan. Jika CFO membabi buta mempercayai AI, perusahaan mungkin terlalu banyak menggunakan sumber daya dan menderita kerugian finansial. Sebaliknya, mereka menyesuaikan perkiraan berdasarkan pengetahuan pasar eksternal, memastikan strategi yang lebih realistis.



AI hanya dapat bekerja dengan data yang dimilikinya — ia tidak dapat menjelaskan pergeseran pasar yang tidak terduga, perubahan hukum, atau gerakan strategis perusahaan. CFO perlu menafsirkan insight berbasis AI dengan mata yang penting.



Mendongeng dan komunikasi: AI dapat menghasilkan laporan keuangan dan proyeksi yang kompleks, tetapi angka saja tidak mendorong keputusan—orang melakukannya. Seorang CFO harus mengambil insight berbasis AI dan menerjemahkannya ke dalam narasi bisnis yang menarik yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh eksekutif, investor, dan tim.



Contoh, alat AI deteksi penurunan margin keuntungan di lini produk utama. Alih-alih menyajikan data sebagai masalah, CFO strategis. Mereka akan membingkai masalah ini sebagai peluang, menyarankan bahwa mereka dapat memulihkan margin yang hilang dengan menyesuaikan harga dan menegosiasikan ulang kontrak pemasok. Mereka kemudian akan menggunakan analisis skenario yang dihasilkan AI untuk menunjukkan dampak dari model penetapan harga yang berbeda. Akhirnya, mereka akan menyusun cerita menarik untuk kepemimpinan yang menjelaskan mengapa strategi yang direkomendasikan adalah jalan terbaik ke depan.



CFO bukan hanya pemecah angka — mereka adalah pendongeng bisnis yang menggunakan wawasan berbasis AI untuk membujuk, memengaruhi, dan mendorong tindakan.



Pemikiran kritis: Model AI hanya sebagus data yang dilatih. Jika mereka bias, kehilangan data atau membuat asumsi yang cacat, AI dapat menghasilkan hasil yang menyesatkan. Seorang CFO harus dapat mempertanyakan keluaran AI dan memastikannya masuk akal dalam konteks bisnis dunia nyata.



Misalnya, sistem AI merekomendasikan pemotongan biaya besar-besaran di departemen R & D (riset dan pengembangan) untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek. Di permukaan, rencana ini tampaknya logis, tetapi CFO mengakui bahwa memotong R & D akan merusak inovasi jangka panjang dan menempatkan perusahaan dalam risiko. Alih-alih mengikuti rekomendasi AI secara membabi buta, CFO menyeimbangkan efisiensi jangka pendek dengan strategi jangka panjang, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.



AI tidak “berpikir”—ia mengikuti pola. CFO harus bertindak sebagai filter, memisahkan insight yang berguna dari rekomendasi cacat yang mungkin merugikan perusahaan pada akhirnya.



Kecerdasan emosional: AI dapat menganalisis data, tetapi tidak dapat membangun kepercayaan, menegosiasikan kesepakatan atau memimpin tim. Kemampuan CFO untuk mengelola hubungan, memahami emosi dan mempengaruhi pemangku kepentingan tidak tergantikan.



Misalnya, sebuah perusahaan sedang mengalami restrukturisasi besar, dan AI menyarankan PHK untuk memotong biaya. CFO tidak hanya menerima rekomendasi AI. Mereka terlibat dengan kepala departemen untuk memahami dampak pada moral dan operasi dan kemudian mengeksplorasi langkah-langkah penghematan biaya alternatif (misalnya, peningkatan efisiensi atau pengerahan kembali staf ke area yang berkembang). Mereka berkomunikasi secara transparan dengan karyawan, memastikan kepercayaan dan keselarasan dengan kepemimpinan.

