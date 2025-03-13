Bayangkan skenario ini: Anda seorang CFO dalam rapat dewan, yakin dengan strategi keuangan terbaru Anda. Tapi kemudian, CEO menoleh kepada Anda dan berkata, “Sistem AI kami menjalankan angka-angka dan menghasilkan rencana yang lebih baik. Mungkin kita tidak membutuhkan CFO lagi.” Anda tertawa gugup... Itu lelucon, kan? Tapi jauh di lubuk hati, sebuah pemikiran tetap ada: Bisakah AI menggantikan saya?
AI sudah mengubah keuangan—AI mengotomatiskan laporan, memprediksi tren pasar, dan mendeteksi penipuan sebelum itu terjadi. Beberapa perusahaan bahkan mengklaim mereka memiliki CFO AI yang membuat keputusan keuangan tanpa input manusia.
Jadi, apakah AI merupakan awal dari akhir bagi para pemimpin keuangan, atau hanya sekadar alat baru dalam perangkat mereka? Mari kita pisahkan sensasi dari kenyataannya.
Yang benar adalah bahwa AI dapat melakukan banyak hal yang dulunya menjadi domain CFO—dan AI melakukannya dengan sangat baik. Inilah kekuatan super AI di bidang keuangan:
• Menghitung angka secepat kilat: AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dalam hitungan detik, sementara manusia membutuhkan waktu berhari-hari. Solusi AI generatif (gen AI) yang berskala tepat dapat meningkatkan analisis dengan kinerja 0,1 detik per baris.
• Menemukan tren sebelum manusia: AI dapat memprediksi pergeseran pasar dan masalah arus kas sebelum menjadi masalah.
• Mendeteksi penipuan secara real time: AI selalu mengawasi, menandai transaksi yang mencurigakan secara instan.
• Mengotomatiskan tugas berulang: Entri jurnal, rekonsiliasi, pelaporan keuangan—AI menanganinya dengan mudah. Misalnya, dengan IBM® watsonx Orchestrate, 90% jurnal keuangan dapat diotomatisasi.
Tidak heran CFO merasa sedikit gelisah. AI tidak pernah tidur, tidak pernah membuat keputusan emosional dan tidak pernah melupakan aturan. Tetapi apakah itu berarti dapat menggantikan kepemimpinan manusia?
Alat seperti IBM® Planning Analytics menceritakan kisah yang berbeda. Alih-alih menggantikan CFO, AI menjadi sekutu mereka yang paling berharga. Dengan memberikan wawasan real-time, mengotomatiskan tugas berulang, dan meningkatkan pengambilan keputusan, Planning Analytics member dayakan para pemimpin keuangan untuk memimpin dengan presisi dan percaya diri, memberikan wawasan dan perkiraan yang dapat ditindaklanjuti. Tetapi terserah kepada CFO untuk menentukan jalur yang tepat untuk bisnis.
AI mungkin brilian dalam angka, tetapi tidak memiliki sesuatu yang penting: penilaian, strategi, dan kepemimpinan. Dalam krisis keuangan, misalnya, AI dapat menganalisis data masa lalu dan menyarankan rencana pemotongan biaya tetapi tidak akan mempertimbangkan moral karyawan, reputasi merek, atau pertumbuhan jangka panjang. AI tidak tahu visi CFO dan pasti tidak bisa bernegosiasi dengan investor. AI dapat memberikan insight, tetapi tidak memahami strategi, visi kepemimpinan atau negosiasi bisnis rahasia seperti yang dilakukan CFO manusia.
Di mana manusia masih memiliki keunggulan atas AI?
• Pemikiran gambaran besar: AI dapat menghitung angka dan menyarankan peningkatan efisiensi dan jalur, tetapi tidak berada di ruang dewan eksekutif atau memahami strategi perusahaan jangka panjang. Hanya CFO manusia yang dapat memutuskan keputusan keuangan mana yang selaras dengan visi perusahaan dan tujuan jangka panjang. Misalnya, Planning Analytics memberi CFO insight yang dapat ditindaklanjuti dan perkiraan AI. Namun, CFO mengevaluasi konteks bisnis yang lebih luas, menantang asumsi, menyesuaikan berbagai faktor eksternal seperti perubahan peraturan atau gangguan pasar, dan membuat keputusan strategis akhir selaras dengan tujuan perusahaan.
• Kecerdasan emosional: AI dapat merekomendasikan poin harga, strategi investasi atau penilaian risiko, tetapi bisnis bukan hanya tentang angka; ini tentang hubungan. AI tidak membangun hubungan, membujuk pemangku kepentingan atau menginspirasi tim, tetapi CFO melakukannya.
• Manajemen krisis: AI berkembang pada data terstruktur dan pola masa lalu. Tetapi apa yang terjadi ketika situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul? AI tidak memiliki penilaian dalam situasi yang kompleks dan tidak terstruktur, dan ia berjuang ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak dapat diprediksi—seperti kehancuran pasar yang tiba-tiba atau pandemi global.
• Pengambilan keputusan etis: AI mungkin menyarankan PHK untuk meningkatkan profitabilitas, tetapi CFO tahu itu tidak selalu keputusan yang tepat. Atau AI dapat menyarankan langkah-langkah pemotongan biaya, tetapi tidak tahu apakah kepemimpinan berencana untuk bergabung dengan pesaing, memperoleh start-up atau menjual bisnis yang sedang berjuang — hanya CFO yang tahu.
Keuangan bukan hanya tentang membuat perhitungan yang tepat—ini tentang membuat keputusan yang tepat. AI tidak dapat melakukan ini semua sendiri. AI adalah alat, tetapi CFO yang mengarahkan kapalnya. Dengan Planning Analytics, CFO lebih siap untuk membuat keputusan berdasarkan informasi, tetapi keputusan tersebut masih membutuhkan insight manusia.
Masa depan bukanlah AI yang menggantikan cFos—tetapi CFO yang didukung AI membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih strategis. Alih-alih menggantikan CFO, AI justru menambah kemampuannya. Think of it like Iron Man: AI adalah setelan berteknologi tinggi, tetapi manusia masih memegang kendali
Jadi bagaimana AI menolong—bukan mengganti—CFO? Ini bekerja bersama para pemimpin keuangan dengan cara-cara utama ini:
• AI melakukan pekerjaan berat: Pada tahun 2027, 64% organisasi berencana untuk mengadopsi AI generatif untuk memprediksi, memantau, dan mengurangi risiko reputasi. AI memproses data, menghasilkan laporan, dan menyoroti risiko sehingga CFO dapat fokus pada strategi.
• AI membuat CFO lebih cepat dan lebih tajam: Alih-alih menunggu berminggu-minggu untuk insight, CFO mendapatkannya secara real time. Planning Analytics membantu Mawgif menganalisis dan mengelola data secara real time untuk meningkatkan kinerja operasional sebesar 10% melalui optimalisasi pendapatan dan efisiensi.
• AI mengurangi kesalahan manusia: Tidak ada lagi kesalahan manual dalam spreadsheet; AI memastikan akurasi.
• AI memberi CFO lebih banyak waktu untuk kepemimpinan: Lebih sedikit waktu menghitung angka berarti lebih banyak waktu untuk inovasi dan pengambilan keputusan.
Alih-alih mengambil alih, alat yang didukung AI seperti Planning Analytics memberi cFo keunggulan yang lebih tajam —mengubah mereka menjadi pemimpin yang paham teknologi yang dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat.
AI bukanlah ancaman—tetapi mengabaikan. CFO yang berkembang di masa depan akan merangkul AI, bukan takut. Think AI seperti kebanyakan mobil self-driving: ia dapat menavigasi, tetapi manusia masih diperlukan untuk mengambil kendali bila diperlukan. Sebagai orkestra dan pemimpin strategis, CFO bertanggung jawab untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Dengan menggabungkan teknologi baru seperti AI generatif, mereka dapat mengubah cara mereka beroperasi, berinovasi, dan memberikan nilai di seluruh organisasi mereka.
Tetapi CFO masih membutuhkan alat tertentu di gudang senjata mereka sehingga AI dapat memberi mereka keunggulan yang mereka butuhkan.
Literasi data: AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan ramalan, tetapi tidak selalu melakukan hal yang benar. Seorang CFO harus memahami bagaimana model AI bekerja, menemukan potensi kekurangan dan mengetahui kapan penilaian manusia diperlukan.
Misalnya, model keuangan berbasis AI memprediksi peningkatan pendapatan 30% pada kuartal berikutnya berdasarkan tren historis. Namun, CFO tahu bahwa perubahan peraturan besar akan datang yang akan berdampak pada penjualan. Jika CFO membabi buta mempercayai AI, perusahaan mungkin terlalu banyak menggunakan sumber daya dan menderita kerugian finansial. Sebaliknya, mereka menyesuaikan perkiraan berdasarkan pengetahuan pasar eksternal, memastikan strategi yang lebih realistis.
AI hanya dapat bekerja dengan data yang dimilikinya — ia tidak dapat menjelaskan pergeseran pasar yang tidak terduga, perubahan hukum, atau gerakan strategis perusahaan. CFO perlu menafsirkan insight berbasis AI dengan mata yang penting.
Mendongeng dan komunikasi: AI dapat menghasilkan laporan keuangan dan proyeksi yang kompleks, tetapi angka saja tidak mendorong keputusan—orang melakukannya. Seorang CFO harus mengambil insight berbasis AI dan menerjemahkannya ke dalam narasi bisnis yang menarik yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh eksekutif, investor, dan tim.
Contoh, alat AI deteksi penurunan margin keuntungan di lini produk utama. Alih-alih menyajikan data sebagai masalah, CFO strategis. Mereka akan membingkai masalah ini sebagai peluang, menyarankan bahwa mereka dapat memulihkan margin yang hilang dengan menyesuaikan harga dan menegosiasikan ulang kontrak pemasok. Mereka kemudian akan menggunakan analisis skenario yang dihasilkan AI untuk menunjukkan dampak dari model penetapan harga yang berbeda. Akhirnya, mereka akan menyusun cerita menarik untuk kepemimpinan yang menjelaskan mengapa strategi yang direkomendasikan adalah jalan terbaik ke depan.
CFO bukan hanya pemecah angka — mereka adalah pendongeng bisnis yang menggunakan wawasan berbasis AI untuk membujuk, memengaruhi, dan mendorong tindakan.
Pemikiran kritis: Model AI hanya sebagus data yang dilatih. Jika mereka bias, kehilangan data atau membuat asumsi yang cacat, AI dapat menghasilkan hasil yang menyesatkan. Seorang CFO harus dapat mempertanyakan keluaran AI dan memastikannya masuk akal dalam konteks bisnis dunia nyata.
Misalnya, sistem AI merekomendasikan pemotongan biaya besar-besaran di departemen R & D (riset dan pengembangan) untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek. Di permukaan, rencana ini tampaknya logis, tetapi CFO mengakui bahwa memotong R & D akan merusak inovasi jangka panjang dan menempatkan perusahaan dalam risiko. Alih-alih mengikuti rekomendasi AI secara membabi buta, CFO menyeimbangkan efisiensi jangka pendek dengan strategi jangka panjang, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
AI tidak “berpikir”—ia mengikuti pola. CFO harus bertindak sebagai filter, memisahkan insight yang berguna dari rekomendasi cacat yang mungkin merugikan perusahaan pada akhirnya.
Kecerdasan emosional: AI dapat menganalisis data, tetapi tidak dapat membangun kepercayaan, menegosiasikan kesepakatan atau memimpin tim. Kemampuan CFO untuk mengelola hubungan, memahami emosi dan mempengaruhi pemangku kepentingan tidak tergantikan.
Misalnya, sebuah perusahaan sedang mengalami restrukturisasi besar, dan AI menyarankan PHK untuk memotong biaya. CFO tidak hanya menerima rekomendasi AI. Mereka terlibat dengan kepala departemen untuk memahami dampak pada moral dan operasi dan kemudian mengeksplorasi langkah-langkah penghematan biaya alternatif (misalnya, peningkatan efisiensi atau pengerahan kembali staf ke area yang berkembang). Mereka berkomunikasi secara transparan dengan karyawan, memastikan kepercayaan dan keselarasan dengan kepemimpinan.
CFO tidak perlu takut—selama mereka mau beradaptasi. AI tidak akan menggantikan pemimpin keuangan—tetapi CFO yang menolak menggunakan AI bisa digantikan oleh pemimpin yang memanfaatkannya.
CFO terbaik di masa depan adalah:
• Lebih berbasis data, menggunakan insight yang didukung AI untuk membuat keputusan yang lebih baik.
• Lebih adaptif, cepat mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan
.• Lebih paham teknologi, mengetahui cara bekerja dengan AI alih-alih bersaing dengannya.
Pertanyaan sebenarnya bukan “Akankah AI menggantikan CFO?” tetapi “Bagaimana CFO akan belajar bekerja dengan AI?” Masa depan keuangan bukanlah AI versus CFO—melainkan CFO yang memanfaatkan AI. Bersama-sama, keduanya membentuk tim pemenang.
AI akan tetap ada di sini. Para pemimpin keuangan paling cerdas tidak akan menunggu—mereka akan mulai merangkul alat-alat seperti IBM® Planning Analytics sekarang untuk tetap berada di depan. Jadi, apa langkah Anda selanjutnya? Apakah Anda akan memimpin revolusi AI di bidang keuangan, atau akankah Anda membiarkannya berlalu begitu saja? Pilihan ada di tangan Anda: beradaptasi atau tertinggal.
