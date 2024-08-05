Kota-kota mulai mencetak rekor suhu tinggi pada bulan Mei, dan 22 Juli 2024, adalah hari terpanas yang pernah ada dalam sejarah planet ini, memecahkan rekor terbaru yang ditetapkan sehari sebelumnya.
“Karena suhu terus meningkat, sangat penting kita memberitahu mereka yang paling rentan terhadap gelombang panas ekstrem,” kata Etienne Vos, seorang manajer riset di IBM®. Vos adalah bagian dari konsorsium yang mengembangkan sistem peringatan dini untuk peristiwa panas ekstrem, salah satu dari banyak kelompok di seluruh dunia yang menciptakan alat yang didukung AI baru untuk melawan panas ekstrem.
Para perencana kota telah menyadari adanya pulau-pulau panas, yaitu daerah perkotaan yang memiliki pengalaman suhu lebih tinggi daripada daerah-daerah terpencil selama beberapa dekade. Namun, mengkarakterisasi dan forecasting pulau-pulau panas secara akurat, dalam skala besar, dan dengan resolusi tinggi masih menjadi masalah yang belum terpecahkan, atau paling tidak, masalah yang sangat mahal. Beberapa satelit yang mengorbit Bumi dapat mengukur radiasi termal, yang berfungsi sebagai observasi ground-truth untuk mengidentifikasi area panas dan dingin di dalam suatu kota, tetapi karena jeda waktu yang panjang antara lintasan satelit, observasi ini menjadi cukup jarang.
Sekarang para peneliti seperti Vos, bagian dari Pusat Transdisipliner Afrika Panas dan Kesehatan (HE2AT Center), memanfaatkan model dasar Pengamatan Bumi IBM untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkarakterisasi pulau panas perkotaan permukaan dan mengeluarkan peringatan tentang kapan dan di mana titik panas ekstrem muncul di dalam kota. Mitra akademisi dan industri dari HE2AT Center menggabungkan informasi ini dengan data kesehatan, informasi kerentanan sosial ekonomi, geolokasi, dan faktor lain yang berkontribusi terhadap risiko paparan panas. Dengan menggunakan aplikasi, orang akan menerima informasi dan peringatan mengenai paparan panas berdasarkan profil risiko individual mereka.
Selama lebih dari satu dekade, para peneliti termasuk sekelompok insinyur di Princeton University telah menyelidiki “atap sejuk,“ atap berwarna lebih terang yang tetap lebih dingin daripada atap yang lebih gelap. Misalnya, para peneliti Princeton mengukur suhu atap hitam ketika suhu udara berada di tahun 90-an. Atap hitam mencapai 130 derajat Fahrenheit yang terik (cukup hangat untuk menggoreng telur). Atap putih dengan suhu udara yang sama, bagaimanapun, berkisar antara 90-100 derajat Fahrenheit.
Melalui pemanfaatan citra udara dan algoritma AI, Google membuat pengukuran reflektivitas matahari beresolusi tinggi yang dapat membantu perencana kota mengidentifikasi wilayah yang paling cocok untuk pemasangan atap dingin.
Atap dingin “memantulkan sinar matahari dan menyerap lebih sedikit panas. Itu mengarah pada penurunan suhu dalam ruangan dan peningkatan hasil kesehatan,” kata Mansi Kansal, manajer produk senior di Google. “Atap dingin memiliki potensi besar di masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses ke AC,” kata Kansal.
Kota Los Angeles telah membuat langkah besar dalam mengurangi risiko panas ekstrem menggunakan alat lain yang didukung oleh AI: Tree Canopy Lab. Menggunakan citra udara Google yang dikumpulkan dari pesawat serta citra satelit Bumi, algoritma dapat menentukan semua pohon di kota dan mengukur kepadatannya.
Sistem AI khusus kemudian secara otomatis memindai gambar, deteksi keberadaan pohon dan menghasilkan peta yang menunjukkan kepadatan tutupan pohon atau “kanopi pohon.”
Secara umum, mengumpulkan data tutupan pohon membutuhkan biaya besar dan waktu lama, karena survei dilakukan secara manual per blok kota dan biasanya hanya mencakup pohon di area publik.
Alat kanopi pohon yang didukung AI dapat membantu perencana kota mengidentifikasi blok pemukiman yang paling membutuhkan penanaman pohon serta menemukan trotoar yang rentan terhadap suhu tinggi karena rendahnya tutupan kanopi.
Tetapi bagaimana Anda memutuskan apakah atap yang dingin atau lebih banyak pohon adalah solusi terbaik untuk zona panas tinggi tertentu? Para pakar mengatakan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti riset terbaru yang menunjukkan bahwa kanopi pohon, misalnya, memiliki dampak positif terbesar di iklim kering daripada yang lembap.
Kembaran digital replika digital penuh kota dan lokasi yang didukung oleh AI, adalah perbatasan baru lainnya dalam alat untuk memerangi panas ekstrem. Dr. Iphigenia Keramitsoglou, direktur riset di Observatorium Nasional di Athena, sedang mengembangkan kembaran digital Athena yang menggunakan machine learning untuk mengintegrasikan beragam data perkotaan dan memprediksi kematian terkait panas. Hal ini memungkinkan manajemen gelombang panas real-time dan jangka panjang.
Jadi, misalnya, responden darurat dapat mengalokasikan ambulans ke daerah-daerah yang berisiko terbesar sehingga mereka dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang paling mungkin menderita dalam panas ekstrem. Setelah Athena, Keramitsoglou dan timnya, yang telah menciptakan sejumlah alat untuk melawan panas yang disebut Extrema Global, berencana untuk membuat kembaran digital Praha dan Budapest.
Di luar solusi teknis, mempelajari cara menghindari panas ekstrem dapat didekati, bahkan menarik. Alat baru lain yang dikembangkan tim Extrema Global adalah permainan digital untuk anak-anak untuk belajar tentang keamanan panas. “Berdasarkan kondisi saat ini, seorang anak dapat memutuskan pakaian mana yang tepat untuk dipakai sehingga mereka dapat tetap aman. Tidak ada alasan untuk tetap keren juga tidak bisa menyenangkan,” kata Keramitsoglou.
