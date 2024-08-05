Para perencana kota telah menyadari adanya pulau-pulau panas, yaitu daerah perkotaan yang memiliki pengalaman suhu lebih tinggi daripada daerah-daerah terpencil selama beberapa dekade. Namun, mengkarakterisasi dan forecasting pulau-pulau panas secara akurat, dalam skala besar, dan dengan resolusi tinggi masih menjadi masalah yang belum terpecahkan, atau paling tidak, masalah yang sangat mahal. Beberapa satelit yang mengorbit Bumi dapat mengukur radiasi termal, yang berfungsi sebagai observasi ground-truth untuk mengidentifikasi area panas dan dingin di dalam suatu kota, tetapi karena jeda waktu yang panjang antara lintasan satelit, observasi ini menjadi cukup jarang.

Sekarang para peneliti seperti Vos, bagian dari Pusat Transdisipliner Afrika Panas dan Kesehatan (HE2AT Center), memanfaatkan model dasar Pengamatan Bumi IBM untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkarakterisasi pulau panas perkotaan permukaan dan mengeluarkan peringatan tentang kapan dan di mana titik panas ekstrem muncul di dalam kota. Mitra akademisi dan industri dari HE2AT Center menggabungkan informasi ini dengan data kesehatan, informasi kerentanan sosial ekonomi, geolokasi, dan faktor lain yang berkontribusi terhadap risiko paparan panas. Dengan menggunakan aplikasi, orang akan menerima informasi dan peringatan mengenai paparan panas berdasarkan profil risiko individual mereka.