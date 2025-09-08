AI agen bukanlah tujuan

Ini adalah mekanisme untuk mewujudkan tujuan

Memberdayakan seluruh organisasi untuk mendapatkan manfaat dari AI bukan hanya menyangkut adopsi AI, ini tentang menerapkannya dengan cermat pada titik masalah dan peluang pertumbuhan di seluruh organisasi.

Meningkatnya penggunaan AI di seluruh organisasi tanpa visi yang jelas untuk komunikasi dan orkestrasi di seluruh bisnis akan menimbulkan kekurangan produktivitas—bukan janji AI yang diharapkan oleh para pemimpin. 

Paradoks ini menekankan betapa pentingnya bagi para pemimpin bisnis untuk mengidentifikasi AI yang tepat untuk proses yang tepat dan menemukan alur kerja utama yang bernilai tinggi untuk menerapkan perpaduan AI yang tepat untuk transformasi organisasi yang mengutamakan AI.

Masa depan pekerjaan bukanlah antara manusia versus mesin; ini tentang manusia dan mesin yang bekerja bersama. AI sering menyoroti apa yang tidak berfungsi dalam organisasi

Ann Funai

CIO dan VP of Business Platforms Transformation

IBM

Ketahui masalah Anda untuk menemukan alat yang tepat

Pada titik ini, CIO harus menentukan bagaimana AI akan membantu bisnis dan mengubah contoh kemenangan cepat menjadi transformasi organisasi. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk diajukan saat menentukan cara mengarahkan penggunaan AI—agen AI, asisten, dan otomatisasi—untuk mencapai tujuan bisnis Anda:
#1 Di mana AI akan memberikan nilai bisnis terbesar?

Terapkan AI untuk contoh penggunaan yang terkait dengan pertumbuhan, efisiensi, atau pengurangan risiko—bukan hanya apa yang mungkin dilakukan dari segi teknis.

 #2 Apakah ekosistem data kami siap mendukung AI yang dapat diskalakan?

Nilai kualitas, aksesibilitas, tata kelola, dan silsilah data Anda untuk memastikan agen AI beroperasi pada input yang dapat dipercaya.

 #3 Dapatkah orang dan proses kita menyerap perubahan ini?

Berinvestasi dalam manajemen perubahan, peningkatan keterampilan karyawan, dan desain ulang alur kerja untuk mendorong adopsi dan dampak jangka panjang.

 #4 Apakah platform kami mendukung integrasi AI yang aman dan dapat diskalakan?

Evaluasi arsitektur, API, dan kesiapan otomatisasi untuk membantu memastikan bahwa agen AI dapat disematkan tanpa gangguan.

AI Sesungguhnya

AI bergantung pada proses Anda

Misalnya, Avid Solutions, sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan produksi makanan, menggunakan AI dan otomatisasi untuk mengoptimalkan proses orientasi pelanggan baru sebesar 25% dan mengurangi jumlah kesalahan proses manajemen proyek sebesar 10%. 

Dengan berfokus pada proses bisnis penting yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, mereka mengidentifikasi peluang yang ideal untuk pengoptimalan. Tim mereka kini menghabiskan lebih sedikit waktu untuk tugas manual dan lebih berfokus pada pekerjaan strategis.

Karyawan kami lebih puas dengan pekerjaan mereka karena mereka tidak lagi terjebak oleh tugas yang berulang.

Dr. Malcolm Adams

Chief Executive Officer

Avid Solutions

