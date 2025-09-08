Memberdayakan seluruh organisasi untuk mendapatkan manfaat dari AI bukan hanya menyangkut adopsi AI, ini tentang menerapkannya dengan cermat pada titik masalah dan peluang pertumbuhan di seluruh organisasi.
Meningkatnya penggunaan AI di seluruh organisasi tanpa visi yang jelas untuk komunikasi dan orkestrasi di seluruh bisnis akan menimbulkan kekurangan produktivitas—bukan janji AI yang diharapkan oleh para pemimpin.
Paradoks ini menekankan betapa pentingnya bagi para pemimpin bisnis untuk mengidentifikasi AI yang tepat untuk proses yang tepat dan menemukan alur kerja utama yang bernilai tinggi untuk menerapkan perpaduan AI yang tepat untuk transformasi organisasi yang mengutamakan AI.
Ann Funai
CIO dan VP of Business Platforms Transformation
IBM
Pada titik ini, CIO harus menentukan bagaimana AI akan membantu bisnis dan mengubah contoh kemenangan cepat menjadi transformasi organisasi. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk diajukan saat menentukan cara mengarahkan penggunaan AI—agen AI, asisten, dan otomatisasi—untuk mencapai tujuan bisnis Anda:
Terapkan AI untuk contoh penggunaan yang terkait dengan pertumbuhan, efisiensi, atau pengurangan risiko—bukan hanya apa yang mungkin dilakukan dari segi teknis.
Nilai kualitas, aksesibilitas, tata kelola, dan silsilah data Anda untuk memastikan agen AI beroperasi pada input yang dapat dipercaya.
Berinvestasi dalam manajemen perubahan, peningkatan keterampilan karyawan, dan desain ulang alur kerja untuk mendorong adopsi dan dampak jangka panjang.
Evaluasi arsitektur, API, dan kesiapan otomatisasi untuk membantu memastikan bahwa agen AI dapat disematkan tanpa gangguan.
Misalnya, Avid Solutions, sebuah perusahaan penelitian dan pengembangan produksi makanan, menggunakan AI dan otomatisasi untuk mengoptimalkan proses orientasi pelanggan baru sebesar 25% dan mengurangi jumlah kesalahan proses manajemen proyek sebesar 10%.
Dengan berfokus pada proses bisnis penting yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, mereka mengidentifikasi peluang yang ideal untuk pengoptimalan. Tim mereka kini menghabiskan lebih sedikit waktu untuk tugas manual dan lebih berfokus pada pekerjaan strategis.
Dr. Malcolm Adams
Chief Executive Officer
Avid Solutions