Memberdayakan seluruh organisasi untuk mendapatkan manfaat dari AI bukan hanya menyangkut adopsi AI, ini tentang menerapkannya dengan cermat pada titik masalah dan peluang pertumbuhan di seluruh organisasi.



Meningkatnya penggunaan AI di seluruh organisasi tanpa visi yang jelas untuk komunikasi dan orkestrasi di seluruh bisnis akan menimbulkan kekurangan produktivitas—bukan janji AI yang diharapkan oleh para pemimpin.



Paradoks ini menekankan betapa pentingnya bagi para pemimpin bisnis untuk mengidentifikasi AI yang tepat untuk proses yang tepat dan menemukan alur kerja utama yang bernilai tinggi untuk menerapkan perpaduan AI yang tepat untuk transformasi organisasi yang mengutamakan AI.