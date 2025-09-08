Mengintegrasikan AI dengan alat lain

Agen AI paling berdampak ketika mereka bekerja dengan alat, aplikasi, dan otomatisasi yang ada.

Namun, meskipun integrasi penting untuk membuka nilai AI, hanya 40% CIO merasa siap sepenuhnya untuk mengelola dan mengintegrasikan teknologi AI ke dalam bisnis mereka saat ini1. Banyak agen dan asisten AI yang saat ini beroperasi secara terpisah, yang bisa menjadi penghalang untuk beralih dari adopsi yang terbagi-bagi ke mekanisme AI agen yang sistematis.
Nilai sistem agen adalah saling berinteraksi di antara beberapa agen. Agen AI dapat mulai bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, sehingga orang dapat berfokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tinggi. IBM watsonx Orchestrate dapat membantu mengintegrasikan, menghubungkan, dan mengelola semua agen AI Anda di satu tempat, dan membangun sistem agen dari banyak agen AI untuk membantu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.

Gambar buatan AI yang menunjukkan paradoks sebuah kursi tanpa kegunaan praktis untuk menyoroti bagaimana AI dapat menjadi ambigu jika tidak digunakan dengan benar

Mengintegrasikan AI dengan manusia

Ketika AI menjadi lebih terpadu dalam bisnis Anda, hambatan untuk menggunakan agen dan asisten AI turun secara signifikan, sehingga menciptakan lingkungan di mana orang dengan sedikit atau tanpa keterampilan teknologi dapat membangun agen AI untuk alur kerja individual, dan organisasi harus mempersiapkan diri.

Penting untuk memastikan bahwa karyawan Anda mendapatkan pelatihan dan dukungan yang tepat bukan hanya untuk menggunakan AI, tetapi juga menggunakannya untuk memberikan dampak yang maksimal. Dukunglah alat AI yang berpusat pada manusia dan buatlah keputusan tersebut dengan metrik yang tidak hanya didasarkan pada hasil bisnis.

Pertama-tama, pahami apakah alat AI Anda memberikan kemudahan penggunaan dan membebaskan tim Anda dari tugas berulang. Kemudian, hitung persentase pengguna AI di organisasi Anda, lacak frekuensi penggunaan AI dalam pekerjaan sehari-hari, dan tetapkan skor gesekan manusia dan mesin untuk tugas yang menggunakan AI.

Apakah Anda siap untuk transformasi?

Sudahkah Anda menetapkan prinsip-prinsip AI yang bertanggung jawab?
Mengatur batasan sangat penting karena AI menjadi bagian integral dari cara bisnis Anda beroperasi. Tentukan praktik AI yang bertanggung jawab, edukasi tim Anda, dan pertahankan keterlibatan manusia.
Berapa persentase karyawan yang dilatih tentang dasar-dasar AI?
Menurut studi IBM Institute for Business Value, CEO mengatakan 31% tenaga kerja mereka akan membutuhkan pelatihan ulang dan pelatihan keterampilan baru selama 3 tahun ke depan. Seraya menata ulang proses dan menghilangkan hambatan, identifikasi di mana karyawan Anda akan membutuhkan peningkatan keterampilan dan gunakan pelatihan AI dasar yang tersedia.
Apakah CXO Anda berpartisipasi dalam dewan atau gugus tugas AI?
Inisiatif AI dapat segera terbagi-bagi dan tidak efektif tanpa koordinasi strategis. Dewan AI dapat membantu menentukan strategi AI yang selaras dengan perusahaan Anda, menetapkan kebijakan, dan memfasilitasi berbagi pengetahuan.
Apakah Anda tengah menata ulang proses bisnis Anda untuk AI?
Ketika Anda meningkatkan dan menata ulang proses sebelum mengotomatiskan atau menambahkan agen AI, Anda akan meningkatkan produktivitas melampaui harapan awal dan menghasilkan nilai yang lebih besar.

Gambar buatan AI yang menunjukkan paradoks sebuah balon tanpa kegunaan praktis untuk menyoroti bagaimana AI dapat menjadi ambigu jika tidak digunakan dengan benar

Kesimpulan terakhir

Saat Anda mempersiapkan ambisi Anda sebagai CIO pada masa depan yang mengutamakan AI, ingatlah bahwa hal-hal berikut dapat membantu Anda meruntuhkan paradoks produktivitas dan mencapai hasil AI yang lebih tinggi.

  • Identifikasi kelemahan atau hambatan dalam organisasi Anda yang dapat diselesaikan dengan agen AI atau asisten.
  • Tunjukkan disiplin di mana Anda mengadopsi AI; tahan diri dari kekhawatiran (FOMO) bahwa Anda tidak merasakan manfaat AI.
  • Integrasikan AI Anda dengan beragam ekosistem Anda.
  • Hubungkan AI Anda ke data, aplikasi, alat, dan karyawan yang ada.
Ambil langkah selanjutnya

Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana IBM dapat membantu Anda mengatur dan menata agen dan asisten AI di seluruh bisnis Anda.

 Jelajahi watsonx Orchestrate Webinar: Capai ROI dengan agen AI
Catatan kaki

1 Evans, N. “5 cara mengatasi proliferasi AI” , CIO.com (blog), 17 Maret 2025.
2 “5 pergeseran pola pikir untuk mempercepat pertumbuhan bisnis”, IBM Institute for Business Value (IBM IBV), 2025.