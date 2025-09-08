Namun, meskipun integrasi penting untuk membuka nilai AI, hanya 40% CIO merasa siap sepenuhnya untuk mengelola dan mengintegrasikan teknologi AI ke dalam bisnis mereka saat ini1. Banyak agen dan asisten AI yang saat ini beroperasi secara terpisah, yang bisa menjadi penghalang untuk beralih dari adopsi yang terbagi-bagi ke mekanisme AI agen yang sistematis.
Nilai sistem agen adalah saling berinteraksi di antara beberapa agen. Agen AI dapat mulai bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, sehingga orang dapat berfokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tinggi. IBM watsonx Orchestrate dapat membantu mengintegrasikan, menghubungkan, dan mengelola semua agen AI Anda di satu tempat, dan membangun sistem agen dari banyak agen AI untuk membantu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.
Ketika AI menjadi lebih terpadu dalam bisnis Anda, hambatan untuk menggunakan agen dan asisten AI turun secara signifikan, sehingga menciptakan lingkungan di mana orang dengan sedikit atau tanpa keterampilan teknologi dapat membangun agen AI untuk alur kerja individual, dan organisasi harus mempersiapkan diri.
Penting untuk memastikan bahwa karyawan Anda mendapatkan pelatihan dan dukungan yang tepat bukan hanya untuk menggunakan AI, tetapi juga menggunakannya untuk memberikan dampak yang maksimal. Dukunglah alat AI yang berpusat pada manusia dan buatlah keputusan tersebut dengan metrik yang tidak hanya didasarkan pada hasil bisnis.
Pertama-tama, pahami apakah alat AI Anda memberikan kemudahan penggunaan dan membebaskan tim Anda dari tugas berulang. Kemudian, hitung persentase pengguna AI di organisasi Anda, lacak frekuensi penggunaan AI dalam pekerjaan sehari-hari, dan tetapkan skor gesekan manusia dan mesin untuk tugas yang menggunakan AI.
Saat Anda mempersiapkan ambisi Anda sebagai CIO pada masa depan yang mengutamakan AI, ingatlah bahwa hal-hal berikut dapat membantu Anda meruntuhkan paradoks produktivitas dan mencapai hasil AI yang lebih tinggi.
Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana IBM dapat membantu Anda mengatur dan menata agen dan asisten AI di seluruh bisnis Anda.
