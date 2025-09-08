Ketika AI menjadi lebih terpadu dalam bisnis Anda, hambatan untuk menggunakan agen dan asisten AI turun secara signifikan, sehingga menciptakan lingkungan di mana orang dengan sedikit atau tanpa keterampilan teknologi dapat membangun agen AI untuk alur kerja individual, dan organisasi harus mempersiapkan diri.



Penting untuk memastikan bahwa karyawan Anda mendapatkan pelatihan dan dukungan yang tepat bukan hanya untuk menggunakan AI, tetapi juga menggunakannya untuk memberikan dampak yang maksimal. Dukunglah alat AI yang berpusat pada manusia dan buatlah keputusan tersebut dengan metrik yang tidak hanya didasarkan pada hasil bisnis.



Pertama-tama, pahami apakah alat AI Anda memberikan kemudahan penggunaan dan membebaskan tim Anda dari tugas berulang. Kemudian, hitung persentase pengguna AI di organisasi Anda, lacak frekuensi penggunaan AI dalam pekerjaan sehari-hari, dan tetapkan skor gesekan manusia dan mesin untuk tugas yang menggunakan AI.