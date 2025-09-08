Rata-rata perusahaan sekarang menggunakan 254 aplikasi yang mengintegrasikan AI1—termasuk aplikasi yang tidak disetujui oleh bisnis. Eksekutif mengakui penyebaran ini dan berusaha mengendalikannya, karena 84% CIO mengatakan bahwa ada terlalu banyak alat AI2.
AI dan Agen AI paling berharga ketika dengan sengaja diintegrasikan secara mendalam ke dalam organisasi Anda, bekerja di seluruh alat yang digunakan setiap hari untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Berfokuslah untuk menciptakan lapisan orkestrasi terbuka yang berkomunikasi dan terhubung di seluruh data bisnis, alur kerja, dan alat Anda. Ini akan meruntuhkan silo secara efektif dan menciptakan lebih banyak nilai. Ekosistem terkoordinasi dan terpadu akan membuka lebih banyak kemungkinan.
Meskipun istilah asisten AI dan agen AI sering digunakan secara bergantian, asisten AI biasanya menangani tugas berulang dan ditetapkan dengan baik, sedangkan agen AI beroperasi dengan otonomi yang lebih besar—menggunakan penalaran untuk mengejar hasil dengan intervensi manusia minimal.
Berikut adalah 6 pertanyaan untuk membantu Anda memutuskan di mana harus memulai penggunaan agen AI atau asisten AI.
Tugas apa yang berulang, ditetapkan dengan baik, atau bernilai rendah di mana karyawan Anda menghabiskan waktu mereka?
Proses pengambilan keputusan mana yang mengikuti aturan atau pola yang dapat diprediksi dan dapat ditingkatkan atau dipercepat dengan insight berbasis data?
Apakah ada alur kerja yang menjangkau beberapa sistem atau departemen dan mengalami penundaan serah terima atau koordinasi manual?
Tujuan berdampak tinggi apa yang dapat dipercepat jika suatu sistem dapat bertindak secara independen dalam batasan yang ditentukan?
Apakah ada area di mana layanan pelanggan atau kepuasan karyawan tertinggal karena waktu respons yang lambat atau tidak konsisten?
Apakah Anda memiliki akses ke data yang diperlukan untuk mendukung agen AI di bidang ini—dan apakah data tersebut dapat dipercaya?
Jika Anda bertanya-tanya harus mulai dari mana, ketahuilah bahwa dukungan klien dan layanan pelanggan, sumber daya manusia, pengadaan digital, dan modernisasi TI semuanya memiliki rekam jejak dalam menghasilkan perolehan produktivitas yang dapat diukur dengan menggunakan agen dan asisten AI.
Sebagai contoh, AskHR IBM telah mengotomatiskan 80 proses SDM yang berbeda dan 94% tugas sederhana, seperti permintaan liburan dan laporan penggajian. Dan di berbagai contoh penggunaan ini IBM telah merealisasikan penghematan biaya sebesar USD 4,5 miliar.
