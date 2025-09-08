Katakan "ya" untuk AI dengan strategis

Berinvestasi dan berfokus pada area di mana AI berdampak paling besar

Rata-rata perusahaan sekarang menggunakan 254 aplikasi yang mengintegrasikan AI1—termasuk aplikasi yang tidak disetujui oleh bisnis. Eksekutif mengakui penyebaran ini dan berusaha mengendalikannya, karena 84% CIO mengatakan bahwa ada terlalu banyak alat AI2.

AI dan Agen AI paling berharga ketika dengan sengaja diintegrasikan secara mendalam ke dalam organisasi Anda, bekerja di seluruh alat yang digunakan setiap hari untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Berfokuslah untuk menciptakan lapisan orkestrasi terbuka yang berkomunikasi dan terhubung di seluruh data bisnis, alur kerja, dan alat Anda. Ini akan meruntuhkan silo secara efektif dan menciptakan lebih banyak nilai. Ekosistem terkoordinasi dan terpadu akan membuka lebih banyak kemungkinan.

Kaleng penyiram air berwarna biru yang janggal dengan banyak cerat, membuatnya tidak praktis untuk digunakan
Kita harus terus mengevaluasi bagaimana AI masuk ke lingkungan dan potensi dampaknya

Matt Lyteson

CIO, Technology Platform Transformation

IBM

Agen dan asisten AI

Kapan mengatakan “Ya” kepada agen atau asisten AI

Meskipun istilah asisten AI dan agen AI sering digunakan secara bergantian, asisten AI biasanya menangani tugas berulang dan ditetapkan dengan baik, sedangkan agen AI beroperasi dengan otonomi yang lebih besar—menggunakan penalaran untuk mengejar hasil dengan intervensi manusia minimal.

Berikut adalah 6 pertanyaan untuk membantu Anda memutuskan di mana harus memulai penggunaan agen AI atau asisten AI.

Mouse komputer putih janggal dengan paku logam, tidak praktis untuk digunakan
6 pertanyaan untuk membantu Anda memulai Pertanyaan #01

Tugas apa yang berulang, ditetapkan dengan baik, atau bernilai rendah di mana karyawan Anda menghabiskan waktu mereka?

 Pertanyaan #02

Proses pengambilan keputusan mana yang mengikuti aturan atau pola yang dapat diprediksi dan dapat ditingkatkan atau dipercepat dengan insight berbasis data?

 Pertanyaan #03

Apakah ada alur kerja yang menjangkau beberapa sistem atau departemen dan mengalami penundaan serah terima atau koordinasi manual?

 Pertanyaan #04

Tujuan berdampak tinggi apa yang dapat dipercepat jika suatu sistem dapat bertindak secara independen dalam batasan yang ditentukan?

 Pertanyaan #05

Apakah ada area di mana layanan pelanggan atau kepuasan karyawan tertinggal karena waktu respons yang lambat atau tidak konsisten?

 Pertanyaan #06

Apakah Anda memiliki akses ke data yang diperlukan untuk mendukung agen AI di bidang ini—dan apakah data tersebut dapat dipercaya?

Payung berwarna hitam bermotif polkadot dengan desain berlubang dan gagang melengkung

Ingin tahu harus mulai dari mana?

Jika Anda bertanya-tanya harus mulai dari mana, ketahuilah bahwa dukungan klien dan layanan pelanggan, sumber daya manusia, pengadaan digital, dan modernisasi TI semuanya memiliki rekam jejak dalam menghasilkan perolehan produktivitas yang dapat diukur dengan menggunakan agen dan asisten AI.

Sebagai contoh, AskHR IBM telah mengotomatiskan 80 proses SDM yang berbeda dan 94% tugas sederhana, seperti permintaan liburan dan laporan penggajian. Dan di berbagai contoh penggunaan ini IBM telah merealisasikan penghematan biaya sebesar USD 4,5 miliar.

 

Baca terus

Tantangan 03: Jangan mengisolasi AI Anda Tantangan 01: Temukan masalah Anda terlebih dahulu CIO: 3 tindakan untuk meningkatkan dampak AI agen Anda Jelajahi watsonx Orchestrate