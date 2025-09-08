Rata-rata perusahaan sekarang menggunakan 254 aplikasi yang mengintegrasikan AI1—termasuk aplikasi yang tidak disetujui oleh bisnis. Eksekutif mengakui penyebaran ini dan berusaha mengendalikannya, karena 84% CIO mengatakan bahwa ada terlalu banyak alat AI2.



AI dan Agen AI paling berharga ketika dengan sengaja diintegrasikan secara mendalam ke dalam organisasi Anda, bekerja di seluruh alat yang digunakan setiap hari untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Berfokuslah untuk menciptakan lapisan orkestrasi terbuka yang berkomunikasi dan terhubung di seluruh data bisnis, alur kerja, dan alat Anda. Ini akan meruntuhkan silo secara efektif dan menciptakan lebih banyak nilai. Ekosistem terkoordinasi dan terpadu akan membuka lebih banyak kemungkinan.