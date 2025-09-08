Beberapa pintu putih bersandar satu sama lain, membentuk pola melingkar, menyebabkan pintu ini tidak dapat digunakan

3 tindakan untuk meningkatkan dampak AI agen Anda

Payung berwarna kuning bermotif polkadot dengan desain berlubang dan gagang melengkung
Temukan masalah Anda terlebih dahulu

AI dengan visi yang jelas

Jangan mengisolasi AI Anda

Momen CIO

Dari paradoks ke transformasi bisnis

Alat bantu AI seperti copilot, asisten, dan agen menjanjikan revolusi produktivitas, namun banyak organisasi menghadapi paradoks yang meresahkan. Alih-alih menyederhanakan alur kerja, AI yang diimplementasikan dengan buruk dapat menghalangi tim, menciptakan tantangan bagi para pemimpin bisnis yang dibebani tugas untuk mengubah proses sekaligus mencapai hasil.

Bagi CIO, ini adalah momen penting. Evolusi AI berikutnya—agen otonom yang digerakkan oleh hasil—berpotensi mematahkan paradoks ini. Sistem ini dapat menjalankan tugas yang kompleks, membuka efisiensi baru, dan memberikan nilai bisnis yang transformatif. Sukses membutuhkan lebih dari sekadar adopsi teknologi; sukses menuntut kesadaran, penyelarasan AI dengan alur kerja, data, dan tujuan strategis.

Seiring perkembangan AI dari inisiatif teknologi menjadi peluang di seluruh bisnis, CIO harus memimpin tanggung jawab ini, memastikan bahwa AI yang tepat diterapkan pada tantangan yang tepat.
Palu janggal dengan gagang kayu bengkok pada sudut yang tepat, tergantung di tepi dinding putih

Pensil berwarna kuning terpilin dengan paku
Banyak organisasi berjuang untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi AI dan implementasi praktis.
Foto headshot Shobhit Varshney

Shobhit Varshney

Pakar Data dan AI

Tiga tantangan penting

Jelajahi tiga tantangan penting yang dihadapi CIO dalam memaksimalkan dampak AI agen—dan cara mengatasinya untuk memberikan hasil yang berarti.
Tantangan 01: Temukan masalah Anda terlebih dahulu Tantangan 02: AI dengan visi yang jelas Tantangan 03: Jangan mengisolasi AI Anda Jelajahi watsonx Orchestrate
Catatan kaki

©Hak Cipta IBM Corporation 2025.

IBM, logo IBM, IBM® Consulting, dan IBM watsonx Orchestrate adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari International Business Machines Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain. Nama produk dan layanan lain mungkin merupakan merek dagang milik IBM atau perusahaan lain. Daftar merek dagang IBM terkini tersedia di ibm.com/legal/copytrade. Informasi dalam dokumen ini diberikan “sebagaimana adanya” tanpa jaminan apa pun, tersurat maupun tersirat, termasuk tanpa jaminan kelayakan untuk diperjualbelikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan garansi atau ketentuan apa pun yang tidak melanggar. Produk IBM dijamin sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian di mana mereka disediakan.

Memenangkan permainan panjang AI , Bussiness Insider dan IBM, 14 Mei 2025.

 