Alat bantu AI seperti copilot, asisten, dan agen menjanjikan revolusi produktivitas, namun banyak organisasi menghadapi paradoks yang meresahkan. Alih-alih menyederhanakan alur kerja, AI yang diimplementasikan dengan buruk dapat menghalangi tim, menciptakan tantangan bagi para pemimpin bisnis yang dibebani tugas untuk mengubah proses sekaligus mencapai hasil.



Bagi CIO, ini adalah momen penting. Evolusi AI berikutnya—agen otonom yang digerakkan oleh hasil—berpotensi mematahkan paradoks ini. Sistem ini dapat menjalankan tugas yang kompleks, membuka efisiensi baru, dan memberikan nilai bisnis yang transformatif. Sukses membutuhkan lebih dari sekadar adopsi teknologi; sukses menuntut kesadaran, penyelarasan AI dengan alur kerja, data, dan tujuan strategis.



Seiring perkembangan AI dari inisiatif teknologi menjadi peluang di seluruh bisnis, CIO harus memimpin tanggung jawab ini, memastikan bahwa AI yang tepat diterapkan pada tantangan yang tepat.