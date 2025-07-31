TF: Kritik dalam hal tata kelola AI yang bertanggung jawab adalah melumpuhkan inovasi. Bisakah Anda menggambarkan keseimbangan etika dan kreativitas ini?

PB: Menurut saya ketika seseorang kritis terhadap subjek etika dan tata kelola AI, atau kritis tentang subjek regulasi ketika menyangkut AI, mereka telah menyatakan keprihatinan tentang terhambatnya inovasi dan kreativitas. Tapi saya akan menunjuk ke statistik kegagalan 75% yang banyak dirujuk oleh analis.

75% investasi dalam AI gagal. Mereka terjebak. Mereka terjebak dalam bukti konsep. Mereka tidak pernah memberikan ROI yang diharapkan yang dicari investor. Dan salah satu alasan utama mengapa mereka gagal adalah karena mereka belum mendapatkan kepercayaan dari orang-orang atau orang-orang terlalu percaya pada AI.

Tujuan utamanya adalah memilih AI yang tepat untuk memecahkan masalah yang akan meningkatkan kecerdasan kita, dan kemudian menjalankan AI tersebut dengan benar dengan melakukan kerja keras yang diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Tidak ada tombol mudah di sini.

Sistem AI harus aman terhadap musuh. Mereka perlu mencerminkan maksud dengan tepat. Mereka harus memiliki hasil yang adil, transparan dan benar-benar dapat dijelaskan, serta menjaga privasi data kita. Agen perlu dapat diamati sehingga kita dapat melacak apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya, mengingat besarnya keinginan AI akan energi dan air, kita perlu sistem ini agar juga berkelanjutan secara lingkungan.

Anda tidak dapat memiliki kepercayaan tanpa memiliki akuntabilitas. Saya telah menulis secara ekstensif tentang masalah akuntabilitas, dan kami telah merilis banyak makalah IBV tentang hal ini. Gartner baru saja tahun ini menerbitkan makalah luar biasa yang merinci kepada klien mereka bagaimana membuat vendor bertanggung jawab secara kontraktual atas hasil AI.

Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, semua ini tidak mudah. Tidak ada tombol yang mudah untuk mengembangkan AI dengan cara yang layak dipercaya, tetapi upaya itu sangat penting. Dan setelah Anda melakukan upaya dasar, MAKA Anda dapat melaju cepat seperti yang dijelaskan dengan baik dalam analogi trek mobil balap ini. Terutama karena teknologi seperti AI agen terus berkembang, lebih banyak tata kelola akan diperlukan.