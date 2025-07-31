Perlu merencanakan perjalanan? Memesan kereta? Merencanakan tempat makan? AI Agen dapat melakukan itu dan banyak lagi. Sistem AI intuitif canggih dan dirancang untuk memutuskan secara mandiri. Tetapi membutuhkan tata kelola yang kuat karena otonomi pengambilan keputusannya
Kebutuhan akan struktur tata kelola yang komprehensif menjadi semakin penting seiring dengan semakin populernya sistem AI agen ini di seluruh organisasi. Kemampuan sistem ini untuk memutuskan secara independen menekankan kebutuhan penting akan kerangka kerja yang kuat yang memastikan perilaku etis, transparansi, dan akuntabilitas. Phaedra Boinodiris, pemimpin AI Terpercaya Global dari IBM Consulting, membahas 'tren' seputar AI agen dan perlunya tata kelola AI dalam Q & A ini.
Teaganne Finn: Tolong jelaskan AI agen. Apakah kegembiraan seputar teknologi ini dijamin?
Phaedra Boinodiris: Ada banyak minat pada AI agen. Jika Anda pikirkan, itu seperti memiliki sejumlah solusi AI atau model AI yang berbeda yang dirangkai, di mana output dari satu model AI akan berfungsi sebagai input untuk model AI lainnya.
TF: Bisakah Anda berbagi beberapa contoh cara kerja AI agen?
PB: Tentu saja. Mari kita mulai dengan kendaraan otonom — contoh klasik. Sistem ini lebih dari sekadar pengenalan gambar; mereka menggabungkan pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, dan bahkan kemampuan perencanaan. Mereka tidak hanya melihat — mereka bernalar dan bertindak.
Contoh yang lebih relevan mungkin adalah robot pembersih rumah pintar. Aplikasi ini memetakan ruang hidup Anda, menghindari rintangan, mempelajari rute pembersihan yang optimal, dan memutuskan kapan harus membersihkan berdasarkan jadwal atau preferensi Anda. Itulah agen yang bertindak secara otonom dalam lingkungan fisik.
Atau pertimbangkan agen AI pribadi yang cerdas. Katakanlah Anda sedang merencanakan perjalanan ke Madrid. Anda memberi tahu lokasi hotel, minat Anda-musik, makanan, seni-dan batasan Anda, seperti anggaran EUR 50 dan batas berjalan kaki 10 mil. Sebagai tanggapan, agen AI akan mengkurasi rencana perjalanan, membuat reservasi, dan mengoptimalkannya berdasarkan waktu, jarak, dan preferensi. Tidak hanya menjawab pertanyaan Anda, tetapi juga melakukan pekerjaan untuk Anda.
Sekarang izinkan saya membagikan beberapa contoh penggunaan kelas enterprise yang telah dikerjakan IBM:
Dalam layanan keuangan, satu solusi AI agen mengklasifikasikan dan mengurutkan keluhan pelanggan. Dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami, aplikasi ini mengidentifikasi kata kunci dan sentimen-seperti "pengembalian dana", "cedera", atau "keselamatan"-untuk memprioritaskan dan merutekan pesan dengan tepat. Sistem ini bahkan dapat menyusun tanggapan yang dipersonalisasi sesuai dengan nada dan kebijakan perusahaan.
Dengan menyusun pesan-pesan yang tidak terstruktur ke dalam kategori dan tindakan yang jelas, AI mengurangi waktu penyelesaian dan memastikan masalah-masalah mendesak ditingkatkan untuk ulasan. IBM telah menerapkan solusi serupa dengan bank-bank besar untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepatuhan peraturan.
Dalam ilmu kehidupan, AI agen digunakan untuk merampingkan dokumentasi peraturan. Satu solusi IBM secara otomatis menghasilkan draf laporan berkualitas tinggi dari data uji klinis, publikasi penelitian, dan dokumentasi teknis. Dilatih berdasarkan pengajuan peraturan sebelumnya, AI menghasilkan konten dalam format terstruktur yang kompatibel dengan pedoman agensi.
Peninjau manusia tetap mengikuti perkembangan, memastikan akurasi dan keterlacakan. Ini tidak hanya mempercepat waktu kedatangan obat baru tetapi juga mengurangi upaya manual dan kesalahan — yang sangat penting dalam industri yang sangat diatur.
Untuk produsen peralatan, IBM telah menghadirkan alat layanan mandiri yang didukung AI untuk mengelola pertanyaan pelanggan yang kompleks dan unik—seperti menemukan suku cadang pengganti, membandingkan produk, atau memecahkan masalah. Pertanyaan ini beragam dan jarang, seringkali terlalu khusus untuk chatbot tradisional. Solusi agentic menarik informasi dari basis pengetahuan yang berbeda untuk memberikan jawaban yang tepat, mengurangi beban pada pusat kontak dan meningkatkan kepuasan pelanggan dalam skala besar.
TF: Dengan teknologi baru muncul risiko yang lebih besar terkait etika dan tata kelola AI. Bisakah Anda menjelaskan beberapa kekhawatiran tersebut?
PB: AI prediktif atau tradisional hadir dengan risiko yang membutuhkan pagar pembatas yang aman. Ada banyak cerita dalam berita yang merinci bagaimana organisasi dengan niat besar menerapkan model AI tradisional yang tidak akurat atau tidak adil. AI generatif memperkuat risiko tersebut dan memperkenalkan risiko baru. Sekarang dengan peningkatan otonomi dalam agen AI, masih ada risiko baru dan diperkuat.
Untuk organisasi yang mungkin tidak memiliki tata kelola AI, organisasi yang ingin melompat ke AI agen memiliki daya tarik yang lebih besar. Kurva pembelajaran yang lebih besar dalam hal mencari tahu bagaimana kami memastikan bahwa solusi AI ini dapat dipercaya.
Untuk benar-benar memanfaatkan potensi AI, organisasi tidak hanya harus “melakukan AI yang tepat” — memilih contoh penggunaan model AI yang tepat untuk diinvestasikan yang selaras dengan strategi — tetapi juga “melakukan AI dengan benar”. Untuk “melakukan AI dengan benar”, organisasi harus bergerak melampaui fokus pada infrastruktur, model, dan operasi untuk alamat tantangan sosioteknik untuk mendapatkan kepercayaan.
Kepercayaan pada sistem AI tidak dapat dicapai semata-mata melalui solusi teknis — ini membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup orang, proses, dan alat. Kepercayaan harus dibangun dengan sengaja melalui transparansi, pendidikan, dan inklusivitas.
TF: Kritik dalam hal tata kelola AI yang bertanggung jawab adalah melumpuhkan inovasi. Bisakah Anda menggambarkan keseimbangan etika dan kreativitas ini?
PB: Menurut saya ketika seseorang kritis terhadap subjek etika dan tata kelola AI, atau kritis tentang subjek regulasi ketika menyangkut AI, mereka telah menyatakan keprihatinan tentang terhambatnya inovasi dan kreativitas. Tapi saya akan menunjuk ke statistik kegagalan 75% yang banyak dirujuk oleh analis.
75% investasi dalam AI gagal. Mereka terjebak. Mereka terjebak dalam bukti konsep. Mereka tidak pernah memberikan ROI yang diharapkan yang dicari investor. Dan salah satu alasan utama mengapa mereka gagal adalah karena mereka belum mendapatkan kepercayaan dari orang-orang atau orang-orang terlalu percaya pada AI.
Tujuan utamanya adalah memilih AI yang tepat untuk memecahkan masalah yang akan meningkatkan kecerdasan kita, dan kemudian menjalankan AI tersebut dengan benar dengan melakukan kerja keras yang diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Tidak ada tombol mudah di sini.
Sistem AI harus aman terhadap musuh. Mereka perlu mencerminkan maksud dengan tepat. Mereka harus memiliki hasil yang adil, transparan dan benar-benar dapat dijelaskan, serta menjaga privasi data kita. Agen perlu dapat diamati sehingga kita dapat melacak apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya, mengingat besarnya keinginan AI akan energi dan air, kita perlu sistem ini agar juga berkelanjutan secara lingkungan.
Anda tidak dapat memiliki kepercayaan tanpa memiliki akuntabilitas. Saya telah menulis secara ekstensif tentang masalah akuntabilitas, dan kami telah merilis banyak makalah IBV tentang hal ini. Gartner baru saja tahun ini menerbitkan makalah luar biasa yang merinci kepada klien mereka bagaimana membuat vendor bertanggung jawab secara kontraktual atas hasil AI.
Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, semua ini tidak mudah. Tidak ada tombol yang mudah untuk mengembangkan AI dengan cara yang layak dipercaya, tetapi upaya itu sangat penting. Dan setelah Anda melakukan upaya dasar, MAKA Anda dapat melaju cepat seperti yang dijelaskan dengan baik dalam analogi trek mobil balap ini. Terutama karena teknologi seperti AI agen terus berkembang, lebih banyak tata kelola akan diperlukan.
