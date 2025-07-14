Otomatisasi AI dalam penjualan termasuk penjadwalan rapat, mencatat catatan CRM, dan mengirim tindak lanjut. Meskipun otomatisasi sangat membantu, itu juga memicu kekhawatiran yang berkembang dalam penjualan: Apakah kita mengotomatiskan elemen manusia yang membuat bisnis benar-benar berfungsi?
Kabar baiknya adalah Anda tidak harus memilih antara efisiensi dan elemen manusia yang membuat penjualan benar-benar efektif. Dengan alat yang tepat dan solusi yang didukung AI, Anda dapat merampingkan alur kerja, mengurangi gesekan, dan memberdayakan tim untuk fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik: membangun hubungan pelanggan yang bermakna dan mendorong hasil.
Tidak seperti asisten dan alat AI tradisional yang menunggu Anda memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan, agen AI bertindak lebih seperti mitra proaktif. Agen AI tidak hanya menanggapi perintah—ia memahami tujuan Anda, Orchestrate alat Anda, dan membantu Anda pindah transaksi dengan kecerdasan dan kecepatan.
Think seperti ini: Alih-alih memiliki asisten digital yang bereaksi hanya ketika Anda mengatakan, “Jadwalkan panggilan,” agen AI lebih seperti kolaborator strategis. AI mengetahui data dan alur kerja Anda, memahami prospek Anda dan membantu Anda tetap selangkah lebih maju, tanpa menenggelamkan Anda dalam tugas manual atau membutuhkan input konstan.
Solusi yang membantu tim penjualan memprioritaskan prospek, melibatkan prospek lebih cepat, dan menyempurnakan strategi secara real time bukanlah fantasi futuristik. Ini terjadi sekarang, didorong oleh AI agen. Bahkan profesional nonteknis dapat dengan mudah membangun agen AI, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi mereka, dan menerapkan dengan cepat. Proses ini semua dimungkinkan tanpa perlu menulis satu baris kode atau mengandalkan tim ilmu data.
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Bagi banyak pemimpin bisnis, tantangan sebenarnya bukan hanya memilih teknologi yang tepat. Sebaliknya, perjuangannya adalah memastikan bahwa pilihan-pilihan itu tidak membatasi mereka ke dalam satu tumpukan teknologi atau memaksa mereka untuk meninggalkan alat yang telah mereka investasikan. Dan dalam penjualan, di mana setiap tahap siklus dapat terlihat berbeda, tantangan itu menjadi lebih kompleks.
Tim menyulap berbagai alat dan sistem yang sering kali tidak terhubung satu sama lain, yang memperlambat dan mempersulit untuk mendapatkan insight yang jelas dan dapat ditindaklanjuti.
Jika Anda berada di bidang penjualan, kasus penggunaan ini bukanlah hal baru bagi Anda, tetapi cara AI agen dapat mengubahnya adalah dengan:
Agen AI mengakses CRM, email, dan data pasar Anda untuk memunculkan prospek yang paling menjanjikan. Mereka dapat memprioritaskan berdasarkan sinyal niat, perilaku membeli, dan kecocokan, sehingga Anda tidak membuang waktu mengejar prospek dingin.
Bayangkan berjalan ke rapat dan agen AI Anda telah menarik insight industri terbaru, pitch deck yang disesuaikan, dan studi kasus yang relevan—semuanya disesuaikan untuk klien tertentu. Itulah AI agen yang sedang beraksi.
Tidak ada lagi entri data tengah malam. AI agen dapat memperbarui CRM Anda secara real time, meringkas catatan panggilan, dan bahkan menandai risiko atau peluang berdasarkan pola percakapan.
Bayangkan ini: Seorang pemimpin penjualan sedang meninjau akun strategis dan ingin menghasilkan materi pemberdayaan produk yang disesuaikan dengan klien itu. Alih-alih mengisi formulir atau mencari detail latar belakang, mereka hanya mengatakan, "Hasilkan konten pemberdayaan untuk Sun Corp pada Produk x."
Hanya itu yang diperlukan.
Di balik layar, agen AI beraksi. Seseorang mengakses data CRM untuk memahami kapan Sun Corp menjadi pelanggan, produk apa yang telah mereka adopsi, dan di mana mereka berada dalam perjalanan mereka. Yang lainnya menarik studi kasus yang relevan, data penggunaan dan tonggak pencapaian orientasi. Yang ketiga menyusun materi pemberdayaan, disesuaikan dengan tahap, industri, dan tujuan Sun Corp.
Proses ini terjadi sekaligus menghasilkan urutan email yang sesuai dengan nada dan bahasa yang diperlukan untuk menjaga klien tetap terlibat.
Hasilnya? Paket pengaktifan lengkap yang dipersonalisasi siap dikirim. Tidak ada penggalian manual tambahan. Tidak ada alat yang terfragmentasi. Hanya koordinasi cerdas di seluruh sistem, yang dipicu oleh satu tujuan tingkat tinggi. Ini adalah kekuatan AI agen: memahami tujuan Anda, mengakses data yang tepat, dan menjalankan alur kerja yang kompleks—sehingga tim Anda dapat fokus pada hal yang paling penting, membangun hubungan, dan mendorong hasil.
Kami berada pada titik balik dalam cara tim penjualan beroperasi, bukan karena fundamental telah berubah, tetapi karena alat untuk memfasilitasi proses berkembang. Pada intinya, penjualan yang hebat masih tentang membangun kepercayaan, memahami kebutuhan dan menunjukkan pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Apa yang berubah adalah bahwa AI agen sekarang dapat mendukung koneksi manusia itu dengan presisi.
AI agen bukan sekadar tren teknologi lainnya; ini adalah perubahan dalam cara kami memberdayakan penjual untuk melakukan apa yang mereka lakukan dengan baik — dengan sedikit usaha, lebih fokus, dan hasil yang lebih baik. Tim yang bersandar sekarang tidak hanya akan mengikuti - mereka akan mengatur kecepatan dan melihat nilai bisnis yang nyata.
Koordinasi cerdas semacam ini bukanlah visi yang jauh — ini terjadi sekarang. Dan kami bangga memimpin inovasi yang membuatnya mungkin.
Di garis depan AI agen, kami membangun solusi yang memberdayakan tim penjualan untuk pindah lebih cepat, terhubung dengan lebih sengaja, dan beroperasi dengan presisi yang lebih tinggi. Semua manfaat ini dimungkinkan tanpa mengorbankan sentuhan manusia yang mendorong hasil nyata.
Jika Anda siap untuk melihat bagaimana sistem ini dapat bekerja untuk tim Anda, kami telah mempermudah untuk Ambil langkah selanjutnya.
Percepat transformasi penjualan dengan agen penjualan siap pakai yang sudah jadi dan siap pakai yang tersedia di katalog watsonx Orchestrate. Alat ini adalah solusi no-code yang terintegrasi dengan lancar dengan alat dan sistem Anda yang ada—membawa kekuatan AI agen ke dalam satu antarmuka intuitif. Dirancang khusus untuk tim penjualan, agen penjualan AI membantu Anda menyelesaikan lebih banyak hal dengan lebih sedikit gesekan, lebih fokus, dan eksekusi yang lebih cerdas.
Sebagai pemimpin di bidang ini, kami berkomitmen untuk membantu organisasi penjualan buka potensi penuh mereka. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi halaman web agen penjualan IBM watsonx atau daftar untuk mendapatkan uji coba gratis.
Temukan cara Anda dapat membuka potensi penuh gen AI dengan agen AI.
Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Bentuk AI generatif dengan memberikan kontribusi kepada LLM dengan cara yang terbuka dan dapat diakses.
Bergabung dengan komunitas bagi arsitek dan pembangun AI untuk belajar, berbagi ide, dan terhubung dengan orang lain.
Jelajahi perbedaan antara agen AI dan asisten AI dan pelajari bagaimana keduanya dapat menjadi agen perubahan untuk produktivitas perusahaan.
Akankah 2025 menjadi tahun agen AI? Di episode kali ini dari Mixture of Experts, kami akan membicarakan model AI, agen, perangkat keras, dan rilis produk dengan beberapa pakar industri terkemuka.
Bantu pengembang untuk membangun, menerapkan, dan memantau agen AI dengan studio IBM watsonx.ai.
Ciptakan produktivitas inovatif dengan salah satu rangkaian kemampuan paling komprehensif di industri untuk membantu bisnis membangun, menyesuaikan, dan mengelola agen dan asisten AI.
Raih penghematan biaya lebih dari 90% dengan model Granite yang lebih kecil dan terbuka, yang dirancang untuk efisiensi pengembang. Model yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini memberikan kinerja luar biasa terhadap tolok ukur keamanan dan di berbagai tugas perusahaan, mulai dari keamanan siber hingga RAG.
Otomatisasi alur kerja yang kompleks dan ciptakan produktivitas inovatif dengan salah satu rangkaian kemampuan paling komprehensif di industri untuk membantu bisnis membangun, menyesuaikan, dan mengelola agen dan asisten AI.