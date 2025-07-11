Di sektor layanan keuangan Australia, evolusi AI, terutama AI agen, menawarkan baik peluang maupun risiko. Sistem otonom ini menjanjikan penyederhanaan proses lama dan memungkinkan layanan yang lebih adaptif dan personal.



Tetapi otonomi yang berkembang juga memperkenalkan tantangan unik: ketidakselarasan tujuan, pelanggaran privasi data, kerentanan keamanan, dan kegagalan bertingkat. Misalnya, agen manajemen kekayaan mungkin secara bertahap mengalihkan alokasi ke investasi berisiko tinggi untuk memaksimalkan pengembalian, bertentangan dengan toleransi dan niat risiko pelanggan. Ketika pengawasan manusia secara real-time menjadi lebih sulit, pertanyaan kritis muncul seputar kontrol, akuntabilitas, dan pagar pembatas yang diperlukan untuk memastikan penerapan yang aman dan bertanggung jawab.



Selain mengelola risiko yang muncul, lembaga keuangan juga harus menavigasi lingkungan peraturan yang kompleks dan berkembang. Di Australia, kami baru-baru ini melihat pengenalan standar AI sukarela untuk diikuti oleh pedoman wajib, yang tercakup dalam Proposals Paper. Proposals Paper membahas sifat otonom sistem AI agen sebagai risiko yang diperkuat dan kemungkinan ‘kehilangan kendali’ pada sistem AI agen ketika mereka menyimpang dari batasan yang ditetapkan oleh manusia.

Untuk bank, ini tidak teoretis. Kemampuan agen AI untuk secara independen mengakses dan bertindak atas data pelanggan yang sensitif menentang prinsip inti privasi, penjelasan, dan transparansi. Sejalan dengan UU AI Uni Eropa, sistem berisiko tinggi, seperti yang terlibat dalam pengambilan keputusan kredit atau anti pencucian uang, mungkin segera diminta untuk memenuhi standar baru yang sangat menuntut sistem agen. Pada saat yang sama, undang-undang yang ada sudah berlaku. Ini termasuk peraturan dan kerangka kerja khusus sektor serta undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang privasi.



Kantor Komisaris Informasi Australia (OAIC) baru-baru ini mengeluarkan panduan untuk AI generatif, yang meluas ke agen karena penggunaan model bahasa besar. Panduan ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip undang-undang privasi berlaku pada sistem AI yang memanfaatkan informasi pribadi dan menekankan bahwa informasi pribadi hanya digunakan untuk tujuan aslinya. Sistem agen dapat mengambil risiko menggunakan data untuk tujuan lain kecuali ada kontrol yang kuat. Misalnya, agen chatbot perbankan yang meningkat ke rekomendasi keuangan real-time tanpa jejak audit yang jelas atau batasan tujuan dapat melanggar kepatuhan.



Di bidang-bidang di mana regulasi tidak jelas, bank harus mengandalkan fondasi etika yang kuat dan manajemen risiko proaktif sejak awal. Ini membutuhkan pendekatan “dirancang untuk patuh”: menyelaraskan tata kelola AI dengan nilai-nilai organisasi, mengikat strategi AI dengan strategi bisnis, dan memprioritaskan kasus penggunaan tidak hanya berdasarkan dampak dan kelayakan, tetapi juga oleh risiko. Ini berarti menyiapkan registri contoh penggunaan AI yang terpusat, yang distandarisasi di seluruh departemen, guna memantau risiko dan kinerja. Menanamkan penilaian risiko sejak dini memvalidasi gagasan dan memastikan keselarasan dengan tingkat toleransi risiko organisasi.



Seiring berkembangnya risiko, begitu juga kontrol, seperti pagar pembatas modular dan pemantauan real-time, untuk menskalakan agen otonom dengan aman. Peluncuran bertahap dimulai dengan proyek percontohan, menentukan tujuan keuangan dan kepatuhan, menilai risiko khusus untuk layanan keuangan, dan terus menyempurnakan kontrol akan membantu memastikan adopsi yang aman dan dapat diskalakan di seluruh sektor.



Keberhasilan jangka panjang akan membutuhkan lebih dari sekadar teknologi. Ini menuntut perubahan budaya: mengganti kerangka kerja risiko yang ada, menanamkan literasi AI di seluruh organisasi, dan mendorong kolaborasi lintas fungsi di seluruh risiko, data, keamanan, dan tim bisnis. Dengan praktik tersebut, lembaga keuangan dapat memastikan mereka menggunakan AI yang tepat DAN menggunakan AI dengan tepat.