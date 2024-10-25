Mengatasi kekhawatiran yang berkembang tentang keamanan siber di bidang manufaktur

Menurut laporan Biaya Pelanggaran Data tahun 2024 dari IBM, pelanggaran data merugikan organisasi industri 13% lebih besar dari rata-rata global 4,88 juta USD. Selain itu, sektor ini mengalami peningkatan paling mahal dari industri mana pun, naik rata-rata 830.000 USD per pelanggaran dibandingkan tahun lalu. Lonjakan biaya ini dapat mencerminkan kenyataan bahwa produsen sangat sensitif terhadap waktu henti operasional. Sebagai contoh, rata-rata produsen mobil kehilangan 22.000 USD per menit ketika lini produksi berhenti.

Sayangnya, masalah tidak berakhir di situ. Waktu untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran data di organisasi industri lebih banyak dari rata-rata industri, yaitu 199 hari untuk mengidentifikasi dan 73 hari untuk mengatasi pelanggaran. Tren yang mengkhawatirkan ini menggarisbawahi kerentanan sektor ini dan dampak finansial serangan siber yang dapat menimpa produsen.

Salah satu bentuk serangan siber yang paling umum dalam industri manufaktur adalah ransomware. Serangan ransomware pada sistem kontrol industri meningkat dua kali lipat pada tahun 2022 saja. Ketika operasi manufaktur terganggu, kerugian finansial dan reputasi bisa sangat besar. Rantai pasokan dapat mengalami kekacauan, yang menyebabkan penundaan produksi dan kehilangan pendapatan.

Kekhawatiran utama lainnya adalah pencurian kekayaan intelektual. Penjahat siber, termasuk aktor ancaman negara-bangsa, sering menargetkan desain milik eksklusif dan rahasia dagang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau strategis. Jenis spionase siber ini bisa sulit deteksi, karena penyerang dapat menyusup ke jaringan dan mengambil data dalam waktu yang lama tanpa diketahui.

Serangan rantai pasokan juga menjadi perhatian utama. Dalam serangan ini, penjahat siber menargetkan pemasok atau mitra pihak ketiga yang rentan untuk mendapatkan akses ke sistem produsen. Karena produsen sering bergantung pada jaringan pemasok yang kompleks, pelanggaran pada satu pemasok dapat memiliki efek beruntun di seluruh lini produksi. Keterkaitan ini membuat industri sangat rentan terhadap serangan skala besar.

Meningkatnya keterhubungan sistem manufaktur karena digitalisasi telah memperluas permukaan serangan. Perangkat IoT dan sistem yang terhubung memungkinkan pemantauan dan kontrol real-time, tetapi juga menimbulkan kerentanan jika tidak diamankan dengan benar. Batas antara TI dan OT yang makin tipis memudahkan penyerang untuk menyusup ke sistem dan menyebabkan gangguan yang meluas.