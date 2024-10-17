Beradaptasi atau ketinggalan: Peran strategis AI untuk CFO yang berpikiran maju

1.Teknologi sebagai inti: Peran CFO tidak lagi terbatas pada pengelolaan keuangan. CFO semakin memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan teknologi dan strategi bisnis. CFO unggulan menilai bahwa hubungan mereka dengan CTO adalah yang paling vital, dan 72% menyatakan hubungan tersebut sebagai hal penting.

2. Eksekusi dan strategi seperti yin dan yang — berlawanan tetapi saling berhubungan satu sama lain: CFO diposisikan sebagai agen utama perubahan, perlu menyeimbangkan ketepatan dan ketangkasan dalam menanggapi berbagai faktor strategis yang berkembang. 36% lebih banyak CFO terkemuka dapat merespons perubahan strategi dengan cepat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka.

3. Data adalah sumber kehidupan AI Anda: adopsi AI dalam keuangan bukan hanya tentang memotong biaya; data juga tentang membuka peluang pertumbuhan baru. Analisis data yang lebih baik memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Terlepas dari manfaatnya yang terbukti, potensi AI dalam keuangan kurang dimanfaatkan, dengan hanya 34% operasi keuangan menggunakan atau mengoptimalkan AI tradisional.

4.Ambil risiko dengan percaya diri: Salah satu tantangan utama yang dihadapi CFO adalah menyeimbangkan toleransi risiko dan mengelola risiko secara efektif. Tanpa manajemen risiko yang tepat, organisasi menjadi paling rentan terhadap peristiwa tak terduga, kerugian finansial, pengambilan keputusan yang tidak efektif, kerusakan reputasi, kesalahan alokasi sumber daya, dan gangguan operasional. AI dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko lebih awal, memungkinkan manajemen yang lebih proaktif dan alokasi sumber daya yang lebih baik.