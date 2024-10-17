Beradaptasi atau ketinggalan: Peran strategis AI untuk CFO yang berpikiran maju

Chief Financial Officer (CFO) tidak lagi hanya peninjau statistik; mereka adalah pemimpin strategis yang bertanggung jawab untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Dengan kemajuan teknologi baru seperti AI generatif, para pemimpin keuangan memiliki alat yang luar biasa untuk membentuk kembali cara mereka beroperasi, berinovasi, dan memberikan nilai di seluruh organisasi mereka.
Karena volatilitas ekonomi terus meningkat, CFO menghadapi tekanan yang meningkat untuk memastikan efisiensi operasional sekaligus memimpin transformasi digital. Tantangannya terletak pada mengadopsi teknologi baru untuk tetap berada di depan persaingan, sambil mengelola kompleksitas lingkungan keuangan saat ini. Jawaban atas tantangan ini mungkin terletak pada memanfaatkan kekuatan kecerdasan buata (AI).
AI telah mulai mengubah cara CFO mengelola tim, proses, dan strategi keseluruhan mereka. Di antara berbagai lompatan AI dalam beberapa tahun terakhir, generative AI menonjol sebagai teknologi yang mampu menganalisis sekaligus menghasilkan konten, ide, dan solusi dari data. AI generatif memungkinkan para pemimpin keuangan mengotomatisasi pekerjaan rutin, memperkuat kualitas pengambilan keputusan, dan mencapai tingkat efisiensi yang dulu tampak mustahil.
Bayangkan dunia di mana asisten AI Anda menghasilkan laporan keuangan yang kompleks dalam hitungan menit, memprediksi tren pasar dengan akurasi tinggi, atau bahkan menyarankan strategi pemotongan biaya berdasarkan data real-time. Dengan AI generatif, ini bukan lagi masa depan yang jauh; itu terjadi sekarang.
Tetapi bagaimana CFO secara efektif menggunakan alat-alat ini untuk memaksimalkan hasil bisnis? Sebuah studi baru dari IBM® Institute of Business Value (IBV) menyoroti tindakan utama yang perlu diambil CFO, mulai dari mengelola toleransi risiko dan meningkatkan kemitraan teknologi hingga mengadopsi AI generatif untuk menggunakan teknologi dan mendorong organisasi mereka maju.
1.Teknologi sebagai inti: Peran CFO tidak lagi terbatas pada pengelolaan keuangan. CFO semakin memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan teknologi dan strategi bisnis. CFO unggulan menilai bahwa hubungan mereka dengan CTO adalah yang paling vital, dan 72% menyatakan hubungan tersebut sebagai hal penting.
2. Eksekusi dan strategi seperti yin dan yang — berlawanan tetapi saling berhubungan satu sama lain: CFO diposisikan sebagai agen utama perubahan, perlu menyeimbangkan ketepatan dan ketangkasan dalam menanggapi berbagai faktor strategis yang berkembang. 36% lebih banyak CFO terkemuka dapat merespons perubahan strategi dengan cepat dibandingkan dengan rekan-rekan mereka.
3. Data adalah sumber kehidupan AI Anda: adopsi AI dalam keuangan bukan hanya tentang memotong biaya; data juga tentang membuka peluang pertumbuhan baru. Analisis data yang lebih baik memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Terlepas dari manfaatnya yang terbukti, potensi AI dalam keuangan kurang dimanfaatkan, dengan hanya 34% operasi keuangan menggunakan atau mengoptimalkan AI tradisional.
4.Ambil risiko dengan percaya diri: Salah satu tantangan utama yang dihadapi CFO adalah menyeimbangkan toleransi risiko dan mengelola risiko secara efektif. Tanpa manajemen risiko yang tepat, organisasi menjadi paling rentan terhadap peristiwa tak terduga, kerugian finansial, pengambilan keputusan yang tidak efektif, kerusakan reputasi, kesalahan alokasi sumber daya, dan gangguan operasional. AI dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko lebih awal, memungkinkan manajemen yang lebih proaktif dan alokasi sumber daya yang lebih baik.
Bagi CFO yang ingin tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang, memahami dan menerapkan AI generatif sangat penting. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perjalanan pembelajaran gen AI Anda:
CFO diposisikan secara unik untuk mendorong perubahan yang berarti dalam organisasi mereka. Dengan merangkul kekuatan transformatif AI generatif, para pemimpin keuangan dapat pindah melampaui manajemen keuangan tradisional dan menjadi inovator sejati.
Baik Anda ingin merampingkan operasi, meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data, atau memimpin organisasi melalui transformasi digital, AI menawarkan seperangkat alat yang kuat untuk membantu mencapai tujuan tersebut.
Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjelajahi masa depan keuangan dan inovasi. Untuk insight lebih lanjut, kami mengundang Anda untuk mengunduh Studi CFO IBV lengkap dan mendengarkan webinar ini untuk mempelajari lebih lanjut peran CFO yang terus berkembang di era AI.
