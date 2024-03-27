Mempercepat akuntansi emisi Lingkup 3: LLM sebagai solusi

Salah satu pendekatan untuk memperkirakan emisi Lingkup 3 adalah dengan memanfaatkan data transaksi keuangan (misalnya, pengeluaran) sebagai proksi untuk emisi yang terkait dengan barang dan/atau jasa yang dibeli. Mengkonversi data keuangan ini menjadi inventaris emisi GRK memerlukan informasi tentang dampak emisi GRK dari produk atau layanan yang dibeli.

US Environmentally-Extended Input-Output (USEEIO) adalah kerangka kerja penilaian siklus hidup (LCA) yang melacak arus ekonomi dan lingkungan barang dan jasa di Amerika Serikat. USEEIO menawarkan kumpulan data dan metodologi komprehensif yang menggabungkan analisis IO ekonomi dengan data lingkungan untuk memperkirakan konsekuensi lingkungan yang terkait dengan kegiatan ekonomi. Dalam USEEIO, barang dan jasa dikategorikan ke dalam 66 kategori, disebut sebagai kelas komoditas, berdasarkan karakteristik lingkungan umum mereka. Kelas komoditas ini dikaitkan dengan faktor emisi yang digunakan untuk memperkirakan dampak lingkungan menggunakan data pengeluaran.

Kumpulan data Eora MRIO (Multi-region input-output) adalah kumpulan faktor emisi berbasis pengeluaran yang diakui secara global yang mendokumentasikan transfer antar sektoral di antara 15.909 sektor di 190 negara. Kumpulan faktor Eora telah dimodifikasi agar selaras dengan kategorisasi USEEIO dari 66 klasifikasi ringkasan per negara. Ini melibatkan pemetaan 15.909 sektor yang ditemukan di seluruh kategori Eora26 dan klasifikasi sektor nasional yang lebih rinci ke categories pengeluaran USEEIO 66.

Di sinilah LLM berperan. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah luar biasa telah dicapai dalam menyusun model bahasa dasar yang ekstensif untuk pemrosesan bahasa alami (NLP). Inovasi ini telah menunjukkan kinerja yang kuat dibandingkan dengan model machine learning (ML) konvensional, terutama dalam skenario di mana data berlabel kekurangan pasokan. Memanfaatkan kemampuan model NLP pra-terlatih yang besar ini, dikombinasikan dengan teknik adaptasi domain yang memanfaatkan data terbatas secara efisien, menghadirkan potensi signifikan untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan penghitungan dampak lingkungan Lingkup 3.

Pendekatan kami melibatkan penyempurnaan model dasar untuk mengenali kelas komoditas Environmentally-Extended Input-Output (EEIO) dari pesanan pembelian atau entri buku besar yang ditulis dalam bahasa alami. Selanjutnya, kami menghitung emisi yang terkait dengan pengeluaran menggunakan faktor emisi EEIO (emisi per $ yang dibelanjakan) yang bersumber dari Supply Chain GHG Emission Factors for US Commodities and Industries untuk kumpulan data yang berpusat di AS, dan Eora MRIO ( input-output multi-wilayah) untuk kumpulan data global. Kerangka kerja ini membantu merampingkan dan menyederhanakan proses bagi bisnis untuk menghitung emisi Lingkup 3.

Gambar 1 menggambarkan kerangka kerja untuk estimasi emisi Lingkup 3 menggunakan model bahasa besar. Kerangka kerja ini terdiri dari empat modul yang berbeda: persiapan data, adaptasi domain, klasifikasi dan perhitungan emisi.