Kapan 10 detik menjadi masalah besar? Dalam hal kinerja aplikasi.

Untuk aplikasi layanan mikro cloud native, 10 detik adalah waktu yang sangat lama.

Hal-hal yang dapat terjadi pada aplikasi Anda dalam 10 detik tidak ada habisnya dan sebagian besar tidak baik.

Tapi, sebelum kita menyelami detail tentang apa yang bisa terjadi pada aplikasi Anda, mari kita lihat beberapa peristiwa dunia nyata yang menunjukkan apa yang bisa terjadi dalam 10 detik:

Usain Bolt bisa memenangkan medali emas 100 meter di Olimpiade — tepatnya dalam 9,58 detik.

Lampu lalu lintas dapat berubah dari hijau menjadi kuning menjadi merah.

Pengguna memutuskan dalam 10 detik apakah mereka ingin tetap berada di situs web Anda.

Atasi cegukan Anda.

Hilangkan kabut pada cermin setelah mandi.

Lipat t-shirt dalam dua gerakan.

Lakukan semua jenis matematika mental.

Memecahkan Rubik's Cube dalam 2 gerakan.

Membuka kunci dengan penjepit kertas.

Kami terutama menyukai contoh Usain Bolt karena jumlah jarak itu adalah jalan yang panjang untuk berlari dalam waktu kurang dari 10 detik.

Untuk kinerja dan ketersediaan aplikasi cloud-native, 10 detik adalah keabadian. Transaksi berputar di internet, menjaga roda perdagangan terlumasi dengan baik.

Apa yang bisa terjadi dalam 10 detik jika terjadi kesalahan? Nah, ribuan transaksi bisa mengalami penundaan atau crash dan tidak selesai sama sekali.

Dengan jenis masalah ini, pendapatan dapat turun karena hilangnya penjualan. Pelanggan akan meninggalkan keranjang belanja dan situs Anda dan menemukan tempat lain untuk membeli apa yang mereka inginkan. Dan citra merek Anda bisa menderita.

Lalu, mengapa alat observabilitas yang menangkap metrik secara perlahan atau lebih buruk sampel dan agregat metrik dan jejak? Bagaimana platform seperti itu dapat dilihat setara dengan platform observabilitas, seperti platform IBM® Instana yang mengumpulkan dan mengontekstualisasikan informasi dengan kecepatan layanan mikro modern. Mereka memungkinkan masalah yang dijelaskan di atas bertahan untuk jangka waktu yang lama sampai informasi yang Anda butuhkan untuk memperbaiki masalah tersedia.