Sekilas tentang kerangka kerja tata kelola etika AI IBM

Studi kasus mengamati bahwa, “Karena AI lebih banyak diadopsi dalam operasi bisnis, organisasi harus memastikan teknologi ini digunakan secara etis.” Ketika contoh penggunaan AI berkembang, prinsip-prinsip yang didefinisikan secara luas dan abstrak terbukti tidak cukup dengan tidak menyediakan proses yang jelas untuk ulasan hukum dan etika.

Kerangka kerja IBM® dibangun di sekitar empat peran inti dalam perusahaan:

Komite Penasihat Kebijakan: pemimpin global senior yang memberikan pengawasan Dewan Etika AI dan membantu menetapkan strategi perusahaan dan toleransi risiko.

Badan Etika AI: sebuah badan pusat lintas disiplin yang mendukung tata kelola terpusat, ulasan dan proses pengambilan keputusan untuk kebijakan etika IBM®, praktik, komunikasi, riset, produk, dan layanan. Dewan baru-baru ini menerbitkan sudut pandangnya tentang model dasar yang membahas risiko yang ditimbulkan oleh AI generatif.

Penanggung Jawab Etika AI: perwakilan unit bisnis yang terlatih dalam etika AI, yang bertindak sebagai titik kontak pertama untuk mengidentifikasi masalah, mengurangi risiko terkait untuk setiap contoh penggunaan dan mengeskalasi masalah ke Dewan Etika AI jika diperlukan.

Jaringan Advokasi: jaringan karyawan tingkat akar rumput di banyak aliran kerja dewan yang berbeda dan mempromosikan prinsip-prinsip etika teknologi IBM® dalam tim mereka dan meningkatkan inisiatif etika AI di seluruh organisasi.

Selain itu, Kantor Proyek Etika AI CPO mendukung semua inisiatif ini, berfungsi sebagai penghubung antara peran tata kelola, mendukung implementasi prioritas etika teknologi, membantu menetapkan agenda Dewan Etika AI dan memastikan dewan tetap up to date tentang tren industri dan strategi perusahaan.