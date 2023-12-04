Sekilas tentang kerangka kerja tata kelola etika AI IBM

“Organisasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek AI yang mereka kembangkan, menerapkan, atau gunakan tidak memiliki konsekuensi etika negatif,” menurut Gartner. Namun, meskipun 79% eksekutif mengatakan bahwa etika AI penting bagi pendekatan AI di seluruh perusahaan, kurang dari 25% yang telah mengoperasionalkan prinsip-prinsip tata kelola etika. Dalam studi kasus baru yang menampilkan IBM®, Gartner berbicara tentang bagaimana membangun kerangka kerja tata kelola untuk merampingkan proses mendeteksi dan mengelola masalah etika teknologi dalam proyek AI.
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Studi kasus mengamati bahwa, “Karena AI lebih banyak diadopsi dalam operasi bisnis, organisasi harus memastikan teknologi ini digunakan secara etis.” Ketika contoh penggunaan AI berkembang, prinsip-prinsip yang didefinisikan secara luas dan abstrak terbukti tidak cukup dengan tidak menyediakan proses yang jelas untuk ulasan hukum dan etika.
Kerangka kerja IBM® dibangun di sekitar empat peran inti dalam perusahaan:
Selain itu, Kantor Proyek Etika AI CPO mendukung semua inisiatif ini, berfungsi sebagai penghubung antara peran tata kelola, mendukung implementasi prioritas etika teknologi, membantu menetapkan agenda Dewan Etika AI dan memastikan dewan tetap up to date tentang tren industri dan strategi perusahaan.
IBM® telah secara terbuka mendefinisikan pendekatan multidisiplin dan multidimensinya terhadap etika AI, yang dibangun berdasarkan prinsip kepercayaan dan transparansi. Dasar-dasar ini mendukung kerja Dewan Etika AI IBM®, yang melakukan ulasan contoh penggunaan AI untuk membantu memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip IBM® dan lingkungan peraturan yang berkembang.
Menggunakan kerangka kerja yang dijelaskan di atas, IBM® memajukan tata kelola AI yang etis melalui penawaran produknya. IBM® watsonx.governance, komponen portofolio watsonx yang akan tersedia pada 5 Desember 2023, membantu organisasi memantau dan mengatur seluruh siklus hidup AI. Ini membantu mempercepat alur kerja AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan. Toolkitnya mengotomatiskan manajemen risiko, memantau model untuk bias dan penyimpangan, menangkap metadata model, dan memfasilitasi kepatuhan kolaboratif di seluruh organisasi.
IBM® Consulting juga menyediakan layanan konsultasi AI yang luas yang sesuai dengan pendekatan perusahaan kami terhadap etika AI. Pakar kami dapat membantu organisasi menerapkan AI yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya di berbagai contoh penggunaan, termasuk layanan pelanggan, modernisasi aplikasi, transformasi bakat, operasi pemasaran dan operasi keuangan.
Gartner, Studi Kasus: Kerangka Kerja Tata Kelola AI untuk Mengelola Etika Contoh Penggunaan, Tim Riset, 20 September 2023.
GARTNER adalah merek dagang dan merek layanan terdaftar dari Gartner, Inc. dan/atau afiliasinya di A.S. dan internasional dan digunakan di sini dengan izin. Semua hak cipta dilindungi undang-undang. Gartner tidak mendukung vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi penelitiannya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi untuk hanya memilih vendor yang memiliki peringkat tertinggi atau sebutan lainnya. Publikasi riset Gartner terdiri dari opini organisasi riset Gartner dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan fakta. Gartner menyangkal semua jaminan, baik tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan penelitian ini, termasuk jaminan kelayakan untuk diperdagangkan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.
Pelajari manfaat utama yang diperoleh dengan tata kelola AI otomatis baik untuk AI generatif maupun model machine learning tradisional.
Pelajari tentang tantangan baru AI generatif, perlunya mengatur model AI dan ML, serta langkah-langkah untuk membangun kerangka kerja AI yang tepercaya, transparan, dan dapat dijelaskan.
Memahami pentingnya membangun proses penilaian yang dapat dipertahankan dan secara konsisten mengategorikan setiap contoh penggunaan ke dalam tingkat risiko yang sesuai.
Baca tentang mendorong praktik etis dan patuh dengan portofolio produk AI untuk model AI generatif.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Atur model AI generatif dari mana saja dan terapkan di cloud atau on premises dengan IBM watsonx.governance.
Lihat cara tata kelola AI dapat membantu meningkatkan kepercayaan karyawan Anda terhadap AI, mempercepat adopsi dan inovasi, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Bersiaplah menghadapi Undang-Undang AI UE dan bangun pendekatan tata kelola AI yang bertanggung jawab dengan bantuan IBM Consulting.
Arahkan, kelola, dan pantau AI Anda dengan satu portofolio untuk mempercepat AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan.