Pendekatan Empat Langkah untuk Memverifikasi Ketahanan Aplikasi Cloud-Native

Paradigma arsitektur cloud-native sudah ada sejak lama. Inti dari arsitektur cloud-native adalah komponen fungsional independen yang kohesif yang membawa ketangkasan bisnis, skalabilitas, dan ketahanan — berkontribusi pada percepatan waktu ke pasar, keunggulan kompetitif, dan biaya yang dioptimalkan. Paradigma ini telah didukung secara aktif melalui lingkungan teknologi poliglot.
Solusi yang diwujudkan menggunakan kombinasi arsitektur dan lingkungan teknologi di atas dapat menjadi sangat kompleks untuk dipelihara dan dikelola, terutama karena banyaknya komponen dan beberapa kerangka kerja teknologi yang diperlukan untuk realisasinya. Implementasi praktik desain dan rekayasa yang kurang optimal secara eksponensial meningkatkan kompleksitas dan risiko pemeliharaan solusi tersebut.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
“Ketahanan” adalah salah satu praktik teknik yang sangat penting untuk keberhasilan/kegagalan inisiatif transformasi digital apa pun. Seperti yang mungkin Anda ketahui, ketahanan secara langsung berkontribusi terhadap ketersediaan keseluruhan solusi melalui metrik seperti Mean Time to Recover (MTTR) dan Mean Time Between Failures (MTBF), serta secara langsung menentukan tercipta atau gagalnya pengalaman pengguna yang transformatif.
Ketahanan pada dasarnya adalah kemampuan sistem untuk bertahan melawan kegagalan. Sementara kegagalan dalam sistem pada akhirnya dapat bermanifestasi sebagai kesalahan atau tidak tersedianya komponen/sistem, daftar faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem cloud-native yang terdistribusi sangat signifikan.
Sudah ada banyak materi yang berfokus pada cara “menerapkan” ketahanan dalam aplikasi cloud-native. Praktik Build for Reliability Garage dari IBM® memberikan pengenalan dan kerangka kerja yang bagus untuk implementasi ketahanan. Ada juga kerangka kerja seperti chaos monkey atau alat seperti Gremlin yang membantu dalam “menguji“ ketahanan aplikasi.
Namun tantangannya tetap — bagaimana kita Verify apakah solusi “cukup tangguh”? Secara khusus, bagaimana kita tahu jika pengujian kami mencakup skenario yang diperlukan dan memadai? Bagaimana kita tahu kegagalan apa yang diinduksi?
Kami ingin mengusulkan pendekatan empat langkah berikut untuk alamat tantangan di atas.
Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi “jalur lintasan unik” — pada dasarnya, urutan/kombinasi di mana komponen solusi Anda dapat digunakan untuk mendukung skenario fungsional. Skenario ini dan komponen pendukung menyediakan set dasar yang perlu diuji.
Misalnya, aplikasi Anda mungkin mendukung satu atau beberapa hal berikut:
Setelah kami mengidentifikasi skenario dan komponen, langkah selanjutnya adalah menentukan apa yang bisa “gagal” dengan berbagai komponen ini. Mari kita ambil contoh layanan mikro tunggal dengan karakteristik sebagai berikut:
Pandangan ini dapat disatukan melalui identifikasi “permukaan kegagalan”, seperti di bawah ini:
Setiap permukaan kegagalan yang diidentifikasi pada langkah sebelumnya dapat gagal karena berbagai alasan — itulah yang perlu kita identifikasi selanjutnya. Melanjutkan dengan contoh yang sama seperti sebelumnya – memetakan permukaan kegagalan ke kemungkinan penyebab dapat memberi Anda daftar berikut:
Penyebab dan permukaan kegagalan dapat digunakan untuk membuat matriks seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Dengan pemahaman ini, kami dapat menentukan dan merencanakan kombinasi skenario yang harus diantisipasi ketika solusi menghadapi berbagai bentuk “assault” atau tekanan. Ini, pada gilirannya, sekarang dapat diimplementasikan melalui kerangka kerja pengujian chaos, seperti yang disebutkan sebelumnya:
Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, pengujian kegagalan saja tidak akan cukup. Pertimbangkan skenario-skenario berikut:
Hal ini membutuhkan kemampuan tambahan untuk melengkapi kerangka kerja pengujian chaos Anda seperti Infrastructure as Code (IaC) atau konfigurasi ulang sumber daya cloud yang dinamis.
Selain itu — karena pengujian aktual dengan komponen mahal — Anda mungkin juga ingin mempertimbangkan kemampuan untuk verifikasi “statis”, seperti berikut ini:
Secara keseluruhan, kami berpandangan bahwa ketahanann memerlukan perhatian tidak hanya setelah pengembangan selesai, tetapi sepanjang siklus — mulai dari identifikasi skenario sejak awal, pemeringkatan berdasarkan dampak bisnis, hingga penggunaan kombinasi “serangan” statis dan dinamis untuk memverifikasi serta memvalidasi ketahanan pada tingkat komponen. Pendekatan yang telah kami jelaskan dalam postingan blog ini akan membantu mengatasi tantangan utama yang dikutip dalam seluruh perjalanan ini.
Layanan pengembangan dan modernisasi aplikasi cloud-native IBM® memastikan infus praktik rekayasa dengan konsistensi dan ketelitian yang diperlukan. Lihat tautan berikut untuk mempelajari lebih lanjut:
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Lihat cara menghubungkan tingkat data arsitektur Anda ke tingkatan aplikasi dalam wadah menggunakan FlashSystem dan Red Hat OpenShift—memastikan kinerja, ketahanan, dan skalabilitas.
Dapatkan panduan mendalam tentang merancang, menerapkan, dan menyetel sistem penyimpanan IBM DS8A00. Pelajari cara merampingkan I/O, memastikan ketersediaan yang tinggi, dan memperkuat pemulihan bencana di lingkungan yang sangat penting.
Jelajahi arsitektur dan konsep di balik IBM Storage Ceph. Pelajari cara merancang lapisan data yang dapat diskalakan dan penyembuhan mandiri yang mendukung beban kerja AI, mengkonsolidasikan penyimpanan, dan menurunkan biaya di seluruh aplikasi multi-tingkat.
Insight IDC tentang cara sistem file paralel meningkatkan throughput dan keandalan di tingkat data untuk aplikasi multi-tingkat dengan permintaan tinggi.
Pelajari cara analitik di tingkat data dapat menginformasikan logika aplikasi dan pengalaman front-end untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Jelajahi contoh nyata adopsi AI generatif dalam industri seperti keuangan dan rantai pasokan. Pelajari cara sistem ini didukung oleh arsitektur berlapis modern.
Layanan penyewa tunggal yang dikelola sepenuhnya untuk mengembangkan dan menyediakan aplikasi Java.
Gunakan perangkat lunak dan alat bantu DevOps untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi cloud native di berbagai perangkat dan lingkungan.
Pengembangan aplikasi cloud berarti membangun sekali, mengulangi dengan cepat, dan menerapkan di mana saja.
Layanan Konsultasi Pengembangan Aplikasi IBM Cloud menawarkan panduan pakar dan solusi inovatif untuk menyederhanakan strategi cloud Anda. Bermitralah dengan para pakar cloud dan pengembangan IBM untuk memodernisasi, menskalakan, dan mempercepat aplikasi Anda, sehingga memberikan hasil yang transformatif bagi bisnis Anda.