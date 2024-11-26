83% organisasi melaporkan serangan orang dalam pada tahun 2024

Menurut 2024 Insider Threat Report dari Cybersecurity Insiders, 83% organisasi melaporkan setidaknya ada satu serangan orang dalam pada tahun lalu. Yang lebih mengejutkan dari statistik ini adalah bahwa organisasi yang mengalami 11-20 serangan orang dalam mengalami peningkatan lima kali lipat dari jumlah serangan yang mereka alami pada tahun 2023 - bergerak dari hanya 4% menjadi 21% dalam 12 bulan terakhir.

Dengan meningkatnya ancaman orang dalam, sangat penting bagi bisnis untuk mengenali bahaya nyata yang berasal dari dalam ekosistem digital mereka sambil mempraktikkan strategi manajemen ancaman yang efektif untuk menangani mereka.