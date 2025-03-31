AI berada di garis depan dalam semakin banyak pengambilan keputusan bisnis di lingkungan bisnis TI. Dari mendorong produktivitas hingga memberikan insight tingkat lanjut, AI secara fundamental mengubah cara perusahaan modern beroperasi. Sementara itu, mainframe terus menangani lebih dari 70% beban kerja transaksional dunia di seluruh industri dan telah berevolusi untuk mendorong inovasi digital saat ini.
Organisasi yang ingin mencapai inovasi sejati menyadari bahwa mainframe dan AI adalah mitra dan katalisator untuk inisiatif dan strategi masa depan. Area fokus utama termasuk kemampuan AI bawaan, keandalan penting, arsitektur keamanan, kepatuhan, daya pemrosesan, kemampuan beradaptasi, dan fleksibilitas. Sederhananya, mainframe memberikan keuntungan yang sangat diperlukan dalam komputasi perusahaan modern dan strategi bisnis AI.
Mainframe telah mendefinisikan ulang peran mereka dalam infrastruktur TI modern. Sistem ini memberdayakan organisasi melalui akselerator AI yang terintegrasi pada chip, mendorong kecepatan dan skala dengan latensi yang lebih rendah untuk membantu bisnis mencapai lebih banyak. Mainframe saat ini adalah pembangkit tenaga listrik yang mampu menangani 1 triliun transaksi web setiap hari dengan keamanan dan keandalan sebagai prioritas utama. Dan seperti yang dengan cepat disadari oleh organisasi, solusi yang didukung AI membutuhkan energi dan daya pemrosesan dalam jumlah besar.
Dengan AI yang ditanamkan langsung ke dalam mainframe operasi untuk meningkatkan pemrosesan, bisnis dapat mencapai insight real-time dengan peningkatan throughput dan pengurangan waktu respons. Dengan menjaga inferensi tetap melekat pada mainframe, organisasi dapat memperoleh manfaat AI lebih cepat dan lebih hemat biaya.
Ketika beberapa menit waktu henti dapat menelan biaya jutaan dolar, mainframe masa kini menonjol dengan keandalannya yang legendaris. Dengan kinerja waktu aktif 99,99999%, yang berarti hanya beberapa detik waktu henti per tahun atau kurang, mainframe masa kini memberikan kemampuan operasional berkelanjutan yang dibutuhkan oleh bisnis modern. Ini bukan hanya tentang menjaga sistem tetap berjalan; tapi juga tentang menjaga kepercayaan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan yang bergantung pada layanan yang selalu tersedia.
Misalnya, ketika bank-bank besar memproses jutaan transaksi selama liburan belanja, mereka membutuhkan pemrosesan berkecepatan tinggi dan andal yang tidak akan membuat pelanggan menunggu ketika tiba waktunya untuk check out. Dengan perbankan, layanan kesehatan, dan industri padat data lainnya, risiko waktu henti minimal yang ditawarkan oleh mainframe adalah keharusan strategis.
Karena industri tersebut mengintegrasikan alat AI langsung ke dalam operasi mereka, waktu aktif ini membantu mengurangi banyak tantangan, termasuk mempertahankan akses ke data dan insight yang berharga. Mainframe tidak memiliki pesaing dalam waktu respons yang cepat untuk insight bisnis yang lebih cepat, yang disampaikan secara ahli oleh solusi AI.
Dengan munculnya ancaman siber yang semakin canggih, mainframe menawarkan keuntungan strategis melalui arsitektur keamanan yang komprehensif.
Mainframe memberikan tingkat keamanan yang terjalin ke dalam struktur mereka melalui fitur-fitur ini:
Mainframe modern membawa deteksi ancaman real-time selangkah lebih jauh dengan kemampuan aman dari quantum dan diakselerasi AI untuk secara proaktif mengatasi ancaman siber mendatang. Perusahaan dapat meningkatkan langkah-langkah keamanan menggunakan AI dengan mendeteksi anomali dan menghasilkan laporan yang mengarah pada informasi berharga terkait ancaman.
Banyak mainframe modern memiliki kerangka kerja kepatuhan bawaan dan trailing audit yang kuat. Ini membuatnya berharga bagi organisasi yang menggunakan data sensitif dalam AI mereka dan perlu mematuhi persyaratan peraturan yang ketat. Misalnya, perusahaan asuransi harus menangani informasi berharga dengan aman, seperti informasi pasien, catatan medis, dan informasi penagihan. Arsitektur keamanan yang melekat ini dapat mengurangi risiko, menyederhanakan kepatuhan, dan memberikan ketenangan pikiran bagi organisasi yang menangani operasi sensitif.
Sementara platform cloud unggul di banyak bidang, mainframe tetap sangat efektif dalam menangani beban kerja transaksional yang kompleks bervolume tinggi. Mainframe memiliki kekuatan untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi solusi berbasis AI.
Kemampuan mereka untuk memproses jutaan transaksi per detik dengan waktu respons mikrodetik membuat mainframe ideal untuk mencapai pemrosesan keuangan real-time, transformasi data skala besar, dan operasi bisnis penting. Inferensi latensi rendah untuk pekerjaan yang sensitif waktu, seperti beban kerja dalam transaksi atau real-time, membantu memastikan hasil berbasis insight disampaikan ke bisnis dan pelanggan mereka dalam volume dan kecepatan tinggi.
Kekuatan pemrosesan mainframe berkecepatan tinggi diterjemahkan langsung ke dalam kemampuan bisnis, seperti kemampuan untuk menangani beban kerja puncak selama masa belanja liburan, memproses transaksi perbankan global akhir hari, atau mengelola sistem reservasi maskapai penerbangan. Dalam setiap skenario ini, mainframe adalah pahlawan tak terlihat yang mendorong nilai bagi pelanggan.
Sementara investasi awal dalam teknologi mainframe sangat besar, manfaat ekonomi jangka panjang telah terbukti lebih besar daripada biaya. Melalui jejak infrastruktur terkonsolidasi, pengurangan biaya operasional, dan karakteristik kinerja yang dapat diprediksi, mainframe biasanya menunjukkan total biaya kepemilikan yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem terdistribusi yang menangani beban kerja serupa.
Beberapa fitur mainframe berkontribusi pada efisiensi ekonomi:
Manfaat biaya juga melampaui sistem. Sistem berbasis AI membutuhkan lebih sedikit pemeliharaan dan tenaga kerja berkat kontrol, deteksi, dan peringatan cerdas.
Mainframe modern dibangun untuk mengurangi konsumsi energi dan jejak real estat, baik on premises atau di pusat data. Fokus pada keberlanjutan ini tidak hanya akan meningkatkan ROI tetapi juga meningkatkan efisiensi pusat data untuk dampak lingkungan yang positif.
Mainframe menunjukkan ketangkasan strategis dengan terintegrasi secara mulus dengan layanan cloud untuk menyelesaikan strategi transformasi digital dengan AI sebagai inti utamanya. Dengan mendukung bahasa pemrograman populer, kontainerisasi, dan arsitektur layanan mikro, mainframe membantu organisasi menggunakan investasi mereka sambil mengadopsi praktik pengembangan modern.
Sebanyak 88% dari 2.500 eksekutif TI global yang disurvei oleh IBM Institute for Business Value (IBV) setuju bahwa modernisasi aplikasi pada mainframe sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Pengembang dapat menggunakan AI untuk memodernisasi atau membangun aplikasi lebih cepat dan lebih efisien, sambil menutup kesenjangan keterampilan.
Kemampuan beradaptasi adalah kunci untuk mengoptimalkan beban kerja dan menggunakan berbagai kemampuan baru AI sambil tetap mengurangi biaya dan menjaga data yang sangat penting. Mainframe berfungsi sebagai jembatan antara sistem yang mapan dan teknologi baru, menyediakan platform yang stabil untuk inovasi sambil mempertahankan keunggulan operasional.
Seiring dengan organisasi yang terus mengembangkan hal yang mungkin dilakukan dengan solusi AI, mainframe terus berkembang dan beradaptasi sebagai alat untuk transformasi bisnis. Organisasi yang visioner mengakui nilai strategis mainframe sebagai landasan untuk inovasi dan pertumbuhan. Kombinasi unik antara keandalan, keamanan, daya pemrosesan, kemampuan beradaptasi, dan efisiensi ekonomi menjadikannya alat penting untuk operasi perusahaan yang sukses.
