Ketika beberapa menit waktu henti dapat menelan biaya jutaan dolar, mainframe masa kini menonjol dengan keandalannya yang legendaris. Dengan kinerja waktu aktif 99,99999%, yang berarti hanya beberapa detik waktu henti per tahun atau kurang, mainframe masa kini memberikan kemampuan operasional berkelanjutan yang dibutuhkan oleh bisnis modern. Ini bukan hanya tentang menjaga sistem tetap berjalan; tapi juga tentang menjaga kepercayaan pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan yang bergantung pada layanan yang selalu tersedia.

Misalnya, ketika bank-bank besar memproses jutaan transaksi selama liburan belanja, mereka membutuhkan pemrosesan berkecepatan tinggi dan andal yang tidak akan membuat pelanggan menunggu ketika tiba waktunya untuk check out. Dengan perbankan, layanan kesehatan, dan industri padat data lainnya, risiko waktu henti minimal yang ditawarkan oleh mainframe adalah keharusan strategis.

Karena industri tersebut mengintegrasikan alat AI langsung ke dalam operasi mereka, waktu aktif ini membantu mengurangi banyak tantangan, termasuk mempertahankan akses ke data dan insight yang berharga. Mainframe tidak memiliki pesaing dalam waktu respons yang cepat untuk insight bisnis yang lebih cepat, yang disampaikan secara ahli oleh solusi AI.