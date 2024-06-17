Munculnya AI generatif adalah momen terbaik bagi para CEO. Semua mata tertuju pada mereka dan keputusan yang mereka buat sekarang untuk mengarahkan organisasi mereka ke masa depan.
Terdapat kanvas peluang menarik dengan AI generatif: meningkatkan produktivitas di hampir setiap fungsi perusahaan, menghadirkan pengalaman pelanggan baru yang menarik, dan mendorong pengembangan produk serta layanan digital baru—semuanya didukung oleh teknologi yang ditingkatkan.
Untuk mewujudkan peluang ini, episode Akademi AI IBM® baru-baru ini mengidentifikasi lima pilar utama yang harus dimiliki.
Satu hal yang jelas: CEO tidak dapat menjalankan bisnis masa depan dengan pola pikir hari ini. AI generatif bukan sekadar alat untuk perbaikan tambahan. Ini akan mengubah bisnis itu sendiri—jika para pemimpin memahami beberapa kebenaran sulit.
Studi CEO IBM® Institute for Business Value 2024 yang baru telah mengidentifikasi enam kebenaran sulit yang harus dihadapi oleh para CEO untuk bisa berkembang di era baru bisnis dan teknologi ini.
Munculnya AI generatif telah memicu perdebatan sengit mengenai dampaknya pada tenaga kerja. Beberapa berpendapat AI generatif akan menciptakan lapangan kerja baru, sementara yang lain memperingatkan itu bisa menghilangkannya. Kenyataannya, AI generatif akan melakukan keduanya. Pertimbangkan ini: sebagian kecil pekerjaan mungkin baru diciptakan, sebagian kecil mungkin hilang; bagaimana dengan sebagian besar di tengah yang akan berubah?
Saat CEO bertindak cepat pada AI generatif, mereka memahami bahwa teknologi ini akan mendefinisikan ulang pekerjaan dan tugas di setiap level. Saat ini, 51% CEO mengatakan mereka merekrut untuk peran terkait AI generatif yang belum ada tahun lalu. Namun, meski perubahan berlangsung cepat, hanya 44% yang mengatakan mereka telah menilai dampak AI generatif pada tenaga kerja mereka.
Pemimpin perlu memikirkan masa depan dan menanyakan keterampilan rutin dan duniawi mana yang dapat diambil alih oleh asisten AI, serta keterampilan mana yang paling penting bagi manusia? Hal ini menyoroti pentingnya keterampilan manusia bawaan seperti kreativitas, desain, etika, pemikiran kritis, komunikasi, dan kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat.
Para pemimpin bertanggung jawab memberdayakan timnya untuk memanfaatkan AI generatif dalam menciptakan kembali cara mereka bekerja. Hal ini berarti mencari orang-orang yang melakukan pekerjaan hari ini untuk besok, menghargai pengambilan risiko yang bijaksana dan melengkapi karyawan dengan sumber daya dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk Jelajahi AI generatif dengan percaya diri dan bertanggung jawab.
Ingat, AI generatif tidak akan menggantikan orang, tetapi orang yang menggunakan AI generatif akan menggantikan orang yang tidak.
“Jika saya bertanya ke orang-orang apa yang mereka inginkan, mereka akan bilang kuda yang lebih cepat.”
Kutipan terkenal yang sering dikaitkan dengan Henry Ford muncul saat mempertimbangkan potensi AI generatif dalam pengalaman pelanggan. Membayangkan solusi yang lebih baik satu hal, tetapi merancang pendekatan sama sekali baru untuk suatu masalah adalah hal yang berbeda. Banyak CEO sudah merangkul pola pikir ini; mereka menempatkan inovasi produk dan layanan sebagai prioritas utama dalam survei kami tahun 2024, naik dari posisi keenam tahun sebelumnya.
Pengalaman yang benar-benar inovatif dibangun berdasarkan masukan pelanggan, memberikan apa yang mereka inginkan bahkan sebelum mereka menyadarinya. Namun, kenyamanan itu hanya bernilai jika dibangun di atas fondasi kepercayaan.
Pertimbangkan teknologi wearable. Aplikasi berbasis AI generatif dapat menangkap data tentang kebiasaan olahraga, pola tidur, diet, dan biometrik pengguna, lalu merangkum hasilnya. Namun, terlebih dahulu, pengguna harus menyetujui pengumpulan dan analisis data mereka. Menjelaskan dengan jelas bagaimana AI generatif melindungi dan memproses data pelanggan dapat meningkatkan keterlibatan, loyalitas, dan kepercayaan, karena pelanggan merasa lebih nyaman menggunakan AI generatif.
Dengan kepercayaan dan prinsip AI yang bertanggung jawab sebagai dasar, AI generatif dapat merevolusi cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, memberikan pengalaman yang benar-benar personal dan melebihi harapan.
Saat CEO mengadopsi AI generatif di perusahaan, mereka dihadapkan pada tantangan: mengejar keuntungan jangka pendek atau berinvestasi untuk kesuksesan jangka panjang. Faktanya, dua dari tiga CEO mengatakan mereka mencapai target jangka pendek dengan mengalihkan sumber daya dari upaya jangka panjang.
Namun, jalan pintas teknologi adalah jalan buntu. CEO harus mundur selangkah, menilai infrastruktur teknologi, menentukan bagian yang sehat secara struktural, yang perlu didukung, dan yang harus dimulai ulang. Lapisan pengalaman AI generatif dapat berfungsi sebagai pelindung tambahan, menyederhanakan kompleksitas dan memberikan pengalaman unggul bagi pelanggan serta karyawan. Namun, mereka tetap perlu bekerja keras untuk memperbaiki fondasi yang ada di bawahnya.
Banyak pemimpin saat ini merasakan tekanan kuat untuk “bertindak” dengan AI generatif. Di seluruh C-suite, berbagai eksekutif bersaing untuk kepemimpinan dan kontrol, dan hak pengambilan keputusan tidak selalu jelas.
Meski begitu, ketidaksepakatan dapat bersifat produktif. Ini adalah gambaran menyeluruh yang muncul dari mendengar perspektif tiap pemimpin, menunjukkan kepada CEO arah yang harus ditempuh organisasi.
Untuk memastikan konflik mendorong kreativitas, pemimpin harus menetapkan aturan dasar dan membangun ketegangan konstruktif yang tepat. Secara khusus, CEO perlu memastikan fungsi keuangan dan teknologi memiliki dinamika kolaboratif yang tepat; hampir dua pertiga CEO mengatakan kesuksesan sangat bergantung pada kualitas kolaborasi antara keduanya.
Sangat menggoda untuk tetap berpegang pada hal yang nyaman dan familiar di tengah perubahan yang begitu cepat. Namun, kemitraan bisnis yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar sejarah, kepercayaan, dan nilai bersama; mereka juga menuntut kemauan untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkembang.
Untuk tetap unggul, perusahaan harus menilai kemitraan ekosistem mereka dengan cermat. Ini berarti mendefinisikan dengan jelas kebutuhan dari kemitraan dan mengajukan pertanyaan sulit namun penting: apakah mitra saat ini mempercepat transformasi atau justru menahannya?
Tidak ada yang bisa menjadi yang terbaik dalam segala hal, tetapi dengan bekerja sama dengan mitra yang tepat, organisasi dapat memanfaatkan kekuatan satu sama lain untuk mendorong pertumbuhan dan membangun ketahanan.
Teknologi hanyalah alat, dan kekuatannya tergantung pada penggunanya. Jika orang memanfaatkan potensi AI generatif, bisnis dapat mengalami transformasi yang cepat. Namun, jika tidak, upaya tersebut akan terhenti. Faktanya, 64% CEO setuju bahwa keberhasilan dengan AI generatif lebih bergantung pada adopsi oleh orang daripada teknologinya sendiri.
Namun, dalam kondisi saat ini, kesenjangan tersebut masih bertahan. Banyak karyawan melihat AI generatif sebagai sesuatu yang terjadi pada mereka, bukan sebagai alat yang bekerja untuk mereka. CEO harus memusatkan perhatian pada tenaga kerja mereka untuk menumbuhkan budaya di mana orang merasa menjadi bagian dari solusi, terutama ketika banyak perubahan terasa datang dari atas ke bawah. Bayangkan masa depan di mana setiap karyawan adalah pencipta, terlibat dalam membentuk kembali peran mereka dan menulis masa depan organisasi.
Masa depan bisnis dimiliki oleh mereka yang berani membayangkan kembali, mengganggu, dan mendorong transformasi dengan keberanian dan keyakinan. Enam Fakta yang sulit diterima yang diuraikan menjadi ajakan untuk bertindak bagi CEO untuk menghadapi realitas AI generatif dan memanfaatkan potensinya dalam merevolusi organisasi mereka. Sudah waktunya melepaskan “apa yang selalu berhasil” dan mengambil lompatan keyakinan menuju teknologi baru, model bisnis baru, dan era inovasi baru.
