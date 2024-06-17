Munculnya AI generatif adalah momen terbaik bagi para CEO. Semua mata tertuju pada mereka dan keputusan yang mereka buat sekarang untuk mengarahkan organisasi mereka ke masa depan.

Terdapat kanvas peluang menarik dengan AI generatif: meningkatkan produktivitas di hampir setiap fungsi perusahaan, menghadirkan pengalaman pelanggan baru yang menarik, dan mendorong pengembangan produk serta layanan digital baru—semuanya didukung oleh teknologi yang ditingkatkan.

Untuk mewujudkan peluang ini, episode Akademi AI IBM® baru-baru ini mengidentifikasi lima pilar utama yang harus dimiliki.

Strategi : Tetapkan strategi AI generatif yang jelas dengan mengidentifikasi contoh penggunaan prioritas yang memberikan nilai bisnis dan ROI nyata.

: Tetapkan strategi AI generatif yang jelas dengan mengidentifikasi contoh penggunaan prioritas yang memberikan nilai bisnis dan ROI nyata. Pusat Kontrol AI : Saat menskalakan AI, Anda akan menghadapi banyak teknologi dan model AI yang berjalan di lokasi berbeda. Pusat kontrol AI dapat menjadi lapisan yang menghubungkan dan membungkus beberapa model, menyediakan tata kelola AI dan akses aman ke data kepemilikan Anda.

: Saat menskalakan AI, Anda akan menghadapi banyak teknologi dan model AI yang berjalan di lokasi berbeda. Pusat kontrol AI dapat menjadi lapisan yang menghubungkan dan membungkus beberapa model, menyediakan tata kelola AI dan akses aman ke data kepemilikan Anda. Data : Maksimalkan potensi data Anda, gabungkan harta karun data kepemilikan dengan model yang tepat untuk memanfaatkan sumber nilai baru.

: Maksimalkan potensi data Anda, gabungkan harta karun data kepemilikan dengan model yang tepat untuk memanfaatkan sumber nilai baru. Model Operasi : Merancang ulang model transformasi operasional agar organisasi dapat bergerak cepat dari ide ke produk minimum layak (MVP) hingga solusi berskala, dengan fokus pada penyampaian pengalaman manusia yang lancar.

: Merancang ulang model transformasi operasional agar organisasi dapat bergerak cepat dari ide ke produk minimum layak (MVP) hingga solusi berskala, dengan fokus pada penyampaian pengalaman manusia yang lancar. Manusia: Pikirkan lebih dari sekadar membuat tim Anda lebih efisien. Anda perlu membayangkan kembali cara pekerjaan diselesaikan dan menciptakan keterampilan, peran, serta jalur karier baru untuk mendorong organisasi masa depan yang didorong AI.

Satu hal yang jelas: CEO tidak dapat menjalankan bisnis masa depan dengan pola pikir hari ini. AI generatif bukan sekadar alat untuk perbaikan tambahan. Ini akan mengubah bisnis itu sendiri—jika para pemimpin memahami beberapa kebenaran sulit.

Studi CEO IBM® Institute for Business Value 2024 yang baru telah mengidentifikasi enam kebenaran sulit yang harus dihadapi oleh para CEO untuk bisa berkembang di era baru bisnis dan teknologi ini.