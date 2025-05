Sebelum komputasi cloud, industri bergantung pada solusi perangkat lunak lokal yang sangat terspesialisasi. Sebagai contoh, banyak yang mengandalkan sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) seperti SAP, yang membutuhkan penyesuaian yang signifikan.

Pada awal tahun 2000-an, munculnya komputasi cloud mulai membentuk kembali lingkungan perangkat lunak. Salesforce adalah salah satu pelopor perubahan ini, merevolusi manajemen hubungan pelanggan (CRM) dengan memindahkannya ke cloud. Sebelum Salesforce, sistem CRM juga biasanya di lokasi, membutuhkan infrastruktur TI mahal yang dikelola oleh tim khusus.

Seiring kematangan komputasi cloud, penyedia layanan cloud (CSP) menyadari bahwa setiap industri memiliki persyaratan berbeda, dan banyak yang khawatir tentang keamanan, risiko, serta kepatuhan data. Hal ini menjadi hambatan bagi industri yang sangat diatur, seperti perawatan kesehatan dan keuangan, sehingga memperlambat adopsi cloud.

Pada tahun 2010-an, saat cloud masih sebagian besar digunakan sebagai sumber daya TI umum, beberapa penyedia mulai memperluas portofolio mereka dengan menawarkan lebih banyak solusi khusus industri untuk mengatasi masalah keamanan dan regulasi. Pada tahun 2012, SAP memasuki cloud industri dengan SAP Cloud Platform, yang menyediakan modul khusus seperti SAP for Healthcare dan SAP for Retail.

Penyedia layanan cloud utama, termasuk IBM Cloud, mulai menawarkan solusi khusus untuk industri seperti keuangan, retail, dan pemerintah, dengan fitur kecerdasan buatan (AI) dan kemampuan analitik yang dirancang untuk berbagai sektor tersebut. Saat ini, IBM Cloud terus berinovasi pada platform cloud perusahaannya, menyediakan solusi cloud yang aman dan sesuai untuk industri yang diatur seperti pemerintah, layanan kesehatan, dan telekomunikasi.

Pada tahun 2020, IBM meluncurkan IBM Cloud for Financial Services bekerja sama dengan bank mitra seperti Bank of America dan BNP Paribas. Solusi ini membantu organisasi jasa keuangan memenuhi persyaratan keamanan siber dan regulasi mereka, sekaligus memanfaatkan manfaat dan fleksibilitas cloud. Dewan IBM Layanan Keuangan Cloud, yang terdiri dari lebih dari 130 mitra teknologi dan fintech, bekerja sama dengan IBM untuk memvalidasi standar keamanan dan kepatuhan mereka. Grup ini membahas manajemen risiko pihak ketiga dan keempat, tata kelola multicloud, dan masalah kedaulatan data.