Jaringan 5G dibagi menjadi bagian geografis yang dikenal sebagai sel. Di dalam sel-sel ini, perangkat nirkabel seperti smartphone, tablet, dan komputer terhubung ke internet atau jaringan telepon dengan mengirimkan gelombang radio antara stasiun pangkalan dan antena. Teknologi yang mendasari jaringan 5G sama dengan jaringan 3G atau 4G, tetapi kecepatan unduhnya jauh lebih tinggi. Beberapa kecepatan unduh jaringan 5G dapat mencapai setinggi 10 gigabit per detik (Gbps) jika hanya ada beberapa perangkat di jaringan.

Seiring meningkatnya pelanggan yang dijangkau dan jumlah aplikasi yang mendukungnya, popularitas teknologi 5G di kalangan perusahaan telekomunikasi dan penyedia layanan internet (ISP) juga diperkirakan akan meningkat. Di Amerika Utara, misalnya, ISP yang paling populer untuk internet rumahan, Verizon, Google, dan AT&T, telah mengadopsinya dan lebih dari 200 juta rumah berlangganan.

Tiga fungsi utama yang membedakan teknologi 5G:

Standar seluler Pemotongan jaringan Jaringan pribadi

Berikut adalah pandangan lebih dekat ke masing-masing area tersebut, alasan area tersebut unik untuk 5G, dan caranya membantu menjalankan teknologi ini.

Standar seluler baru

Standar 5G NR (New Radio) untuk jaringan seluler adalah spesifikasi teknologi akses radio (RAT) baru yang dibangun khusus untuk jaringan 5G mobile. Pada tahun 2018, Proyek Kemitraan Generasi ke-3 (3FPP) memulai pengembangan standar global baru untuk jaringan mobile untuk memandu pengembangan perangkat dan aplikasi pada jaringan 5G. Kini, jaringan seluler dan produsen yang ingin menjalankan atau merancang perangkat 5G cukup mengikuti standar 5G NR untuk patuh, meningkatkan kemudahan dan kemungkinan perluasan jaringan 5G. Menurut laporan terbaru oleh Ericsson, 45% jaringan di seluruh dunia kompatibel dengan 5G pada akhir 2023, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 85% pada akhir dekade ini.

Pemotongan jaringan

Di jaringan 5G, operator dapat menerapkan beberapa jaringan virtual independen pada infrastruktur yang sama, mendukung banyak aplikasi bisnis dan memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas yang bahkan lebih kompleks dari sebelumnya dari jarak jauh. Misalnya, perusahaan yang ingin membagi fungsionalitas nirkabel berdasarkan contoh penggunaan atau model bisnis dapat membentuk “koleksi” pada jaringan 5G. Koleksi memberi pengguna di jaringan itu pengalaman yang lebih andal dan konsisten pada perangkat mobile pilihan mereka dibandingkan generasi teknologi nirkabel sebelumnya.

Jaringan pribadi

Teknologi 5G memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan pribadi dengan fitur personalisasi yang disempurnakan, seperti akses aman, kontrol kualitas yang ditingkatkan, dan mobilitas tambahan. Karena fitur-fitur ini, 5G pribadi dengan cepat menjadi populer di kalangan perusahaan global yang menginginkan semua kekuatan dan fitur 5G tetapi dengan lapisan keamanan tambahan untuk bisnis mereka. Jaringan 5G pribadi memungkinkan perusahaan mengelola beberapa perangkat, layanan, dan aplikasi dalam lingkungan yang sangat pribadi, aman, dan efisien, lebih dari jaringan publik mana pun.