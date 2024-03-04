Jika Anda berada di sektor teknologi (atau terlibat dalam bisnis apa pun yang bergantung pada teknologi digital), Anda mungkin pernah mendengar desas-desus seputar 5G. Standar jaringan seluler berkecepatan tinggi terbaru siap untuk mengubah konektivitas nirkabel masa kini dan mengantarkan era baru transformasi digital.
Namun, seperti teknologi baru lainnya, adalah hal yang bijaksana untuk mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan pro dan kontra sebelum terjun ke dalamnya. Pada artikel ini, kita akan melihat beberapa kelebihan dan kekurangan jaringan 5G sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat untuk bisnis Anda.
5G (teknologi seluler generasi kelima) adalah standar baru untuk jaringan seluler. Pertama kali dirilis oleh perusahaan mobile pada tahun 2019, jaringan ini bergantung pada frekuensi radio untuk transmisi data seperti pendahulunya 3G, 4G dan 4G LTE. Namun, pembaruan dalam latensi dan bandwidth memberikan 5G keuntungan tertentu seperti kecepatan unduh dan unggah secepat kilat, serta peningkatan konektivitas dan keandalan.
Dalam empat tahun sejak debutnya ke pasar, 5G telah banyak disebut sebagai teknologi transformatif dengan skala yang mirip dengan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan machine learning (ML). Ketika teknologi mobile broadband berkembang, jumlah data yang dihasilkan setiap hari meningkat secara eksponensial ke titik di mana infrastruktur jaringan 3G dan 4G tidak dapat menanganinya. Masuki jaringan 5G, dengan waktu unduh dan unggah yang cepat serta bandwidth yang lebih luas yang mampu menangani volume data yang jauh lebih besar.
Selain kecepatan yang lebih tinggi dan waktu unggah/unduh yang lebih singkat, ada beberapa perbedaan penting lainnya antara jaringan 5G dan 3G/4G yang perlu diperhatikan:
5G menggunakan pemancar yang lebih kecil daripada pendahulunya, memungkinkan mereka ditempatkan secara diam-diam di gedung, di dalam pohon, atau di tempat terpencil lainnya. Sel-sel (atau “sel kecil”) yang diandalkan jaringan nirkabel untuk konektivitas juga lebih kecil di jaringan 5G dan membutuhkan lebih sedikit daya untuk menjalankannya.
MSC (Modulation and Coding Scheme) adaptif dari 5G—skema untuk mengirim data dari perangkat WiFi—lebih baik daripada MCS yang digunakan dalam 4G dan 3G. Hasilnya adalah bahwa BER (Block Error Rate), yang digunakan untuk mengukur frekuensi kesalahan dalam jaringan, sangatlah rendah. Pada jaringan 5G, ketika BER meningkat ke tingkat tertentu, pemancar menurunkan kecepatan koneksi sampai tingkat kesalahan turun. Pada dasarnya, jaringan 5G menukarkan kecepatan untuk akurasi secara real-time sehingga BER mereka selalu mendekati nol.
Jaringan 5G dapat memanfaatkan rentang bandwidth yang jauh lebih luas daripada jaringan sebelumnya. Dengan memperluas spektrum sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari sub-3 GHz hingga 100 GHz dan bahkan lebih tinggi, jangkauan 5G dapat mencakup frekuensi yang lebih rendah dan lebih tinggi. Ini memperluas kapasitas dan throughput jaringan secara keseluruhan dengan memungkinkannya berfungsi di spektrum bandwidth yang jauh lebih luas, meningkatkan jumlah perangkat yang dapat didukung pada satu waktu.
Latensi rendah 5G (jumlah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lain di jaringan) memungkinkan kecepatan yang membuat aktivitas seperti mengunduh file atau berinteraksi dengan cloud 10x lebih cepat daripada di jaringan 4G atau 3G. Sementara jaringan 4G memberikan latensi sekitar 200 milidetik, jaringan 5G secara rutin memberikan serendah satu milidetik.
Seperti teknologi baru lainnya, ada banyak alasan untuk menyukai 5G tetapi ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Mari kita lihat beberapa kekhawatiran yang menghalangi konsumen dan perusahaan untuk menerimanya dengan sepenuh hati.
Sementara algoritma 5G makin komprehensif daripada pendahulunya, pengguna masih rentan terhadap serangan siber. Salah satu area yang menjadi perhatian adalah enkripsi. Sementara aplikasi di jaringan 5G dienkripsi, standar 5G NR tidak memiliki enkripsi menyeluruh, membuatnya terbuka untuk jenis serangan tertentu.
Meskipun pengirisan jaringan adalah fitur populer dari jaringan 5G, ini juga merupakan area kewaspadaan. Saat membuat jaringan virtual untuk fungsi tertentu, perangkat lunak 5G terpapar kepada peretas, malware, dan potensi pelanggaran lainnya. Setelah pelanggaran terjadi, malware atau spyware berpotensi menyebar ke seluruh infrastruktur operator atau perangkat jaringan, menyebabkan masalah di seluruh perusahaan.
Untuk memindahkan layanan dan fungsionalitas ke jaringan 5G, bisnis harus mempertimbangkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk meng-upgrade peralatan mereka agar kompatibel dengan 5G. Ini bisa memakan waktu dan biaya. Biasanya, perusahaan yang telah mengandalkan jaringan 3G atau 4G selama beberapa waktu telah berinvestasi besar dalam peralatan mereka. Menggantikan peralatan dan melatih pekerja untuk dapat menerapkan dan memelihara infrastruktur baru menghadirkan tantangan besar.
Dengan peluncuran teknologi 5G di seluruh dunia, banyak daerah perkotaan besar sekarang memiliki cakupan 5G. Namun, penting untuk dicatat bahwa 5G masih tidak tersedia di semua tempat dan tidak akan terjadi dalam waktu lama. Banyak daerah terpencil, misalnya, tidak memiliki koneksi 5G atau hanya menawarkan jangkauan terbatas. Sebelum perusahaan melakukan upgrade ke 5G, mereka harus melihat di mana mereka berencana menggunakannya, terutama jika beroperasi di daerah pedesaan, untuk memastikan mereka memiliki jangkauan 5G.
Gelombang radio frekuensi tinggi yang dilalui sinyal 5G mudah diblokir oleh benda-benda umum seperti bangunan dan/atau pepohonan. Hal itu dapat menimbulkan masalah dalam memastikan rute yang lancar untuk dilewati gelombang. Pabrik dan kantor menghadirkan tantangan unik yang telah menyebabkan beberapa bisnis mendesain ulang fasilitas dengan cara yang lebih ramah jaringan 5G.
Jaringan 5G dibagi menjadi bagian geografis yang dikenal sebagai sel. Di dalam sel-sel ini, perangkat nirkabel seperti smartphone, tablet, dan komputer terhubung ke internet atau jaringan telepon dengan mengirimkan gelombang radio antara stasiun pangkalan dan antena. Teknologi yang mendasari jaringan 5G sama dengan jaringan 3G atau 4G, tetapi kecepatan unduhnya jauh lebih tinggi. Beberapa kecepatan unduh jaringan 5G dapat mencapai setinggi 10 gigabit per detik (Gbps) jika hanya ada beberapa perangkat di jaringan.
Seiring meningkatnya pelanggan yang dijangkau dan jumlah aplikasi yang mendukungnya, popularitas teknologi 5G di kalangan perusahaan telekomunikasi dan penyedia layanan internet (ISP) juga diperkirakan akan meningkat. Di Amerika Utara, misalnya, ISP yang paling populer untuk internet rumahan, Verizon, Google, dan AT&T, telah mengadopsinya dan lebih dari 200 juta rumah berlangganan.
Tiga fungsi utama yang membedakan teknologi 5G:
Berikut adalah pandangan lebih dekat ke masing-masing area tersebut, alasan area tersebut unik untuk 5G, dan caranya membantu menjalankan teknologi ini.
Standar 5G NR (New Radio) untuk jaringan seluler adalah spesifikasi teknologi akses radio (RAT) baru yang dibangun khusus untuk jaringan 5G mobile. Pada tahun 2018, Proyek Kemitraan Generasi ke-3 (3FPP) memulai pengembangan standar global baru untuk jaringan mobile untuk memandu pengembangan perangkat dan aplikasi pada jaringan 5G. Kini, jaringan seluler dan produsen yang ingin menjalankan atau merancang perangkat 5G cukup mengikuti standar 5G NR untuk patuh, meningkatkan kemudahan dan kemungkinan perluasan jaringan 5G. Menurut laporan terbaru oleh Ericsson, 45% jaringan di seluruh dunia kompatibel dengan 5G pada akhir 2023, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 85% pada akhir dekade ini.
Di jaringan 5G, operator dapat menerapkan beberapa jaringan virtual independen pada infrastruktur yang sama, mendukung banyak aplikasi bisnis dan memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas yang bahkan lebih kompleks dari sebelumnya dari jarak jauh. Misalnya, perusahaan yang ingin membagi fungsionalitas nirkabel berdasarkan contoh penggunaan atau model bisnis dapat membentuk “koleksi” pada jaringan 5G. Koleksi memberi pengguna di jaringan itu pengalaman yang lebih andal dan konsisten pada perangkat mobile pilihan mereka dibandingkan generasi teknologi nirkabel sebelumnya.
Teknologi 5G memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan pribadi dengan fitur personalisasi yang disempurnakan, seperti akses aman, kontrol kualitas yang ditingkatkan, dan mobilitas tambahan. Karena fitur-fitur ini, 5G pribadi dengan cepat menjadi populer di kalangan perusahaan global yang menginginkan semua kekuatan dan fitur 5G tetapi dengan lapisan keamanan tambahan untuk bisnis mereka. Jaringan 5G pribadi memungkinkan perusahaan mengelola beberapa perangkat, layanan, dan aplikasi dalam lingkungan yang sangat pribadi, aman, dan efisien, lebih dari jaringan publik mana pun.
Kini, setelah memiliki gambaran yang lebih lengkap tentang pro dan kontra untuk dipertimbangkan tentang 5G dan cara teknologi baru ini bekerja, mari kita lihat penerapannya di dunia nyata.
