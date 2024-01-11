5 cara IBM® membantu produsen memaksimalkan manfaat AI generatif

Meskipun masih dalam tahap awal, AI generatif dapat menawarkan kemampuan pengoptimalan yang kuat bagi produsen dalam aspek terpenting: produktivitas, kualitas produk, efisiensi, keselamatan pekerja, dan kepatuhan regulasi. AI generatif dapat bekerja bersama model AI lain untuk meningkatkan akurasi dan kinerja, misalnya dengan menambah gambar untuk meningkatkan evaluasi kualitas model visi komputer. Dengan AI generatif, kesalahan pembacaan berkurang dan penilaian kualitas menjadi lebih baik secara keseluruhan.
Mari kita lihat lima cara spesifik IBM® memberikan solusi pakar yang telah membantu klien nyata memasukkan AI generatif ke dalam perencanaan operasi masa depan.
Pelatihan pekerja penting untuk menciptakan lingkungan manufaktur yang aman dan efisien, namun sangat menyita waktu manajer. AI generatif dapat menonton video dan melacak langkah pelatihan pekerja, termasuk mencatat peristiwa tertentu dan memvalidasi penyelesaian yang benar. AI generatif kemudian dapat meringkas hasilnya, termasuk stempel waktu bagi manajer untuk meninjau setiap peristiwa—menghemat waktu bagi semua pihak. Dalam industri yang sangat diatur, memiliki bukti tambahan di luar sertifikat akan meningkatkan kesiapan dan operasi tenaga kerja. Pengujian awal menunjukkan AI generatif dapat mengurangi waktu pelatihan sekitar 30% dan meningkatkan penyelesaian pelatihan dan sertifikasi sebesar 25%.
Pekerja yang mengakses prosedur operasi standar (SOP) sering memiliki banyak pertanyaan, terutama di pabrik kompleks, yang dapat memiliki lebih dari 3.000 SOP. Mendapatkan jawaban cepat dengan dukungan visual dan audio dari AI generatif dapat meningkatkan efisiensi operasional sekitar 15% dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pengguna akhir hingga 90%. Mampu menanyakan dan mengonfirmasi langkah operasional mengurangi waktu yang dibutuhkan pekerja lain, meningkatkan kepercayaan staf junior, dan meningkatkan kepatuhan keseluruhan terhadap prosedur.
Di beberapa industri, proses pengaturan dan startup bisa sangat kompleks dan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi besar jika tidak ditangani dengan benar. Salah satu contohnya adalah menyiapkan izin garis dalam manufaktur biofarma, di mana pembersihan garis yang dilakukan dengan benar dapat menentukan apakah batch obat bernilai tinggi dapat dijual atau justru menjadi skrap yang mahal. AI generatif dapat meninjau video untuk memverifikasi otomatis pengaturan lini produksi, memastikan proses produksi diperiksa dan disetel dengan benar. Dipadukan dengan video dan visi komputer, AI generatif dapat secara proaktif meningkatkan pemeriksaan manual pekerja, sehingga secara signifikan mengurangi pengerjaan ulang dan menurunkan kesalahan pengaturan hingga sekitar 75%.
Banyak industri sudah menggunakan AI dan visi komputer untuk memeriksa kualitas. AI generatif dapat meningkatkan ketepatan gambar yang kemudian ditinjau untuk jaminan kualitas. Mengidentifikasi dan meringkas cacat beserta strategi mitigasinya membantu meningkatkan tingkat lolos pertama secara keseluruhan dan dapat mendorong peningkatan hingga 80% dalam deteksi kesalahan kualitas dibandingkan metode lain. Memungkinkan pekerja dengan cepat menyesuaikan pengaturan manufaktur untuk menghilangkan masalah kualitas dapat secara signifikan menurunkan jumlah cacat berikutnya, meningkatkan throughput, dan memperkuat reputasi pasar.
Denda peraturan bukanlah hal sepele dan dapat merugikan produsen jutaan dolar setiap tahun. Dan karena semakin banyak negara membuat badan pengatur dan mengeluarkan peraturan, bisnis global menghadapi lingkungan yang selalu berubah dan kompleks. Kemampuan untuk memeriksa proses dan kebijakan saat ini terhadap basis data peraturan yang relevan akan meningkatkan kepatuhan, mengurangi denda, dan mencegah potensi rasa malu akibat persyaratan yang terlewat. AI generatif dapat mengurangi denda hingga 25% dan meningkatkan kepatuhan hingga 60% melalui teks real-time dan akses kueri suara ke badan pengatur untuk membantu pengguna akhir.
