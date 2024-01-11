5 cara IBM® membantu produsen memaksimalkan manfaat AI generatif

Meskipun masih dalam tahap awal, AI generatif dapat menawarkan kemampuan pengoptimalan yang kuat bagi produsen dalam aspek terpenting: produktivitas, kualitas produk, efisiensi, keselamatan pekerja, dan kepatuhan regulasi. AI generatif dapat bekerja bersama model AI lain untuk meningkatkan akurasi dan kinerja, misalnya dengan menambah gambar untuk meningkatkan evaluasi kualitas model visi komputer. Dengan AI generatif, kesalahan pembacaan berkurang dan penilaian kualitas menjadi lebih baik secara keseluruhan.

Mari kita lihat lima cara spesifik IBM® memberikan solusi pakar yang telah membantu klien nyata memasukkan AI generatif ke dalam perencanaan operasi masa depan.