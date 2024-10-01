5 tips untuk membangun tim inovasi yang sukses

Ketika organisasi ingin merangkul teknologi yang muncul seperti AI generatif, semakin penting untuk membentuk tim yang memiliki tujuan inti memanfaatkan teknologi baru untuk menghasilkan nilai. Tim inovasi mendorong pengembangan ide, produk, dan proses baru, mendorong pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Dengan berfokus pada pemecahan masalah kreatif dan tren masa depan, tim ini membantu perusahaan tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Namun, lebih dari 95% inovasi perusahaan gagal. Jadi, bagaimana kita bisa mengatur tim inovasi untuk berhasil?
Tim inovasi unik dalam suatu perusahaan karena mereka harus mencapai beberapa tujuan yang berbeda, termasuk riset dan pengembangan, Pendidikan dan penyampaian proyek. Mereka membutuhkan fleksibilitas untuk menguji hal-hal baru, sambil mampu memberikan dampak dengan cara yang matang. Tiga elemen dasar dapat membantu mengatur tim inovasi untuk sukses—struktur tim yang unik, kemitraan dengan bisnis, dan proses khusus inovasi—menggunakan metodologi Garage IBM® untuk inovasi sebagai cetak biru.
Tim inovasi sering disusun untuk mendukung berbagai tujuan yang berubah, yang membutuhkan struktur tim yang fleksibel dan beragam. Seringkali, tim inovasi ditugaskan untuk memenuhi fungsi R & D dan implementasi, masing-masing dengan tanggung jawab dan alur kerja yang unik. Pendekatan ini memerlukan kelompok fungsional yang berbeda dengan tim pendukung mereka sendiri, yang bekerja menuju tujuan yang berbeda:
Struktur yang berbeda ini memungkinkan tim inovasi untuk secara bersamaan Jelajahi ide-ide baru dan kemudian membawanya ke pasar secara efektif.
Selain dua fungsi inti (eksekusi dan R & D), tim inovasi juga harus terlibat dalam upaya pendidikan dan aktivasi, bermitra erat dengan sisi bisnis. Acara yang direncanakan, seperti hackathon, dan penciptaan alat pendidikan, sangat penting untuk menumbuhkan budaya inovasi dan perubahan organisasi. Inisiatif ini membutuhkan koordinasi antara R&D dan fungsi eksekusi, bersama dengan kolaborasi dengan pemangku kepentingan bisnis untuk memastikan aktivasi relevan dan berdampak. Seiring pertumbuhan tim inovasi, kebutuhan akan struktur dan proses yang dapat diskalakan menjadi penting, memastikan bahwa aspek eksplorasi dan pengiriman tim dapat berkembang tanpa kehilangan efektivitas. Pendekatan fungsi ganda ini memungkinkan tim inovasi untuk tetap responsif terhadap permintaan pasar dan peluang internal untuk pertumbuhan.
Bermitra secara efektif dengan unit bisnis membutuhkan model operasi yang terdefinisi dengan baik di mana fungsi sentral, seperti tim inovasi, menetapkan arah strategis dan praktik terbaik. Model ini memberdayakan bagian lain dari bisnis untuk beroperasi secara independen sambil mengikuti pedoman yang ditetapkan. Tata kelola memainkan peran penting dalam kolaborasi ini dengan menetapkan standar, memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi, dan mengatur nilai di seluruh unit. Tim tata kelola atau PMO dapat menerapkan stage gating untuk memantau kemajuan dan mengelola risiko, sementara juga mengawasi pendanaan untuk memastikan sumber daya dialokasikan untuk inisiatif yang selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Pendekatan terstruktur namun fleksibel ini mendorong inovasi, mendorong efisiensi, dan mempertahankan konsistensi di seluruh organisasi.
IBM® Garage menunjukkan bagaimana tiga langkah berkreasi bersama, melaksanakan bersama, dan bekerja sama mendorong inovasi dan nilai melalui kolaborasi terstruktur. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana Anda dapat memanfaatkan metodologi IBM® Garage di bagian “Metode kami”!
Tim inovasi sering dihadapkan pada aliran peluang potensial yang tak ada habisnya, sehingga sangat penting untuk membangun kerangka kerja untuk asupan kerja. Pendekatan terstruktur ini memungkinkan pengelolaan permintaan masuk yang efisien dan efektif, memastikan bahwa tim dapat fokus pada inisiatif yang paling menjanjikan sambil mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan prioritas.
Proses pengambilan dapat mencakup banyak basis, termasuk pengiriman ide baru, ukuran t-shirt, prioritas, pengembangan produk, dan kegiatan go-to-market, sepanjang peluncuran. Proses ini harus dipasangkan dengan struktur tata kelola yang sesuai yang mencakup pemimpin bisnis fungsional yang relevan dari seluruh perusahaan, termasuk produk, hukum, pemasaran dan keuangan. Pada gerbang tahap yang telah ditetapkan, lakukan tinjauan oleh badan pengawas untuk memberikan persetujuan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan menerima permintaan secara terstruktur, tim inovasi dapat membantu memastikan kelancaran arus antara R & D dan tim eksekusi, meminimalkan risiko ketidakselarasan dan memaksimalkan potensi hasil yang sukses. Kerangka kerja ini sangat penting mengingat luasnya titik kontak yang dimiliki tim inovasi dengan bisnis, karena memungkinkan mereka untuk memprioritaskan proyek yang selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Gagal dengan cepat dan melakukan iterasi dengan segera merupakan komponen penting dalam proses inovasi. Seperti yang terlihat dari gambar di atas, metodologi Garage bergantung pada iterasi yang cepat dan sering untuk memberikan nilai. Tim inovasi perlu menumbuhkan budaya kolaborasi yang kuat dan budaya masukan yang kuat yang mendorong komunikasi terbuka dan jujur. Untuk mencapai hal ini, para pemimpin perlu menjadikan proses ini sebagai norma dalam tim mereka:
Dengan memprioritaskan keamanan psikologis dan masukan, tim inovasi dapat mengubah kegagalan menjadi pengalaman yang berharga yang mendorong pertumbuhan dan perbaikan seiring waktu.
Kerangka kerja IBM® Garage memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan melengkapi klien dengan praktik dan teknologi untuk mengubah ide-ide tersebut menjadi nilai pada timeline yang dipercepat. IBM® Garage telah membantu klien menghasilkan sepuluh kali lipat lebih banyak ide inovatif dan mencapai hasil 67% lebih cepat. Pelajari lebih lanjut tentang praktik Garage dan bagaimana Garage dapat meningkatkan inovasi untuk Anda.
