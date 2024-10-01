5 tips untuk membangun tim inovasi yang sukses

Ketika organisasi ingin merangkul teknologi yang muncul seperti AI generatif, semakin penting untuk membentuk tim yang memiliki tujuan inti memanfaatkan teknologi baru untuk menghasilkan nilai. Tim inovasi mendorong pengembangan ide, produk, dan proses baru, mendorong pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Dengan berfokus pada pemecahan masalah kreatif dan tren masa depan, tim ini membantu perusahaan tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Namun, lebih dari 95% inovasi perusahaan gagal. Jadi, bagaimana kita bisa mengatur tim inovasi untuk berhasil?

Tim inovasi unik dalam suatu perusahaan karena mereka harus mencapai beberapa tujuan yang berbeda, termasuk riset dan pengembangan, Pendidikan dan penyampaian proyek. Mereka membutuhkan fleksibilitas untuk menguji hal-hal baru, sambil mampu memberikan dampak dengan cara yang matang. Tiga elemen dasar dapat membantu mengatur tim inovasi untuk sukses—struktur tim yang unik, kemitraan dengan bisnis, dan proses khusus inovasi—menggunakan metodologi Garage IBM® untuk inovasi sebagai cetak biru.