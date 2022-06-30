Tag
Analisis

5 rekomendasi untuk menyusun strategi data Anda dengan tepat

Gustavo Espinosa

Meningkatnya strategi data

Ada minat baru dalam merenungkan apa yang dapat dan harus dilakukan dengan data, bagaimana mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana memeriksa keselarasan strategi data dengan tujuan bisnis. Evolusi teknologi, cloud, dan analitik yang menakjubkan—dan apa artinya bagi penggunaan data—berubah dengan cepat, yang membuatnya mudah tertinggal jika strategi data dan proses terkait Anda tidak sering ditinjau kembali.

Dari multicloud dan multidata hingga multiproses dan multiteknologi, kita hidup dalam lingkungan multi-segalanya. Untungnya, pendekatan manajemen data saat ini tidak dibatasi oleh kendala tradisional seperti lokasi atau pola data. Strategi data dan arsitektur yang tepat memungkinkan pengguna mengakses berbagai jenis data di tempat yang berbeda—on premises, di cloud publik apa pun, atau di edge—dengan cara layanan mandiri. Dengan teknologi seperti machine learningkecerdasan buatan atau IoT, insight yang dihasilkan menjadi lebih canggih dan berharga, terutama ketika diintegrasikan ke dalam proses dan alur kerja organisasi Anda.

Evolusi lanskap multi-segalanya, dan apa artinya bagi strategi data

Ketika ekosistem berubah selama beberapa tahun terakhir dan secara bersamaan meningkatkan peluang untuk meningkatkan hasil yang didukung oleh data, beberapa faktor utama yang berkontribusi mendorong perubahan besar dalam cara Anda harus memikirkan strategi data Anda:

  • Realitas multicloud hybrid dan adopsi yang dipercepat telah menciptakan kemungkinan dan tantangan baru. Menurut studi Institute for Business Value (IBV) baru-baru ini, 97% perusahaan telah menguji coba, menerapkan, atau mengintegrasikan cloud ke dalam operasi mereka. Tetapi tidak semua data cocok untuk cloud. Meskipun pangsa pengeluaran TI yang khusus untuk cloud publik diperkirakan akan menurun sebesar 4% antara 2020 dan 2023, pengeluaran hybrid dan multicloud diperkirakan akan meningkat hingga 17%. Memindahkan, mengelola, dan mengintegrasikan data dalam ekosistem multicloud hybrid membutuhkan strategi, desain, dan tata kelola data yang tepat untuk menghilangkan silo dan merampingkan akses data.
  • Keberagaman tipe data, pemrosesan data, integrasi, dan pola konsumsi yang digunakan oleh organisasi telah tumbuh secara eksponensial. Jenis data ini memerlukan platform terbuka dan arsitektur data yang fleksibel untuk memastikan konsistensi dengan orkestrasi yang tepat di seluruh lingkungan dan pendekatan ulang yang kuat dari kemampuan dan keahlian tradisional.
  • Area bisnis membutuhkan lebih banyak nilai, dengan lebih cepat—faktanya adalah bahwa lingkungan multi-segalanya telah memicu dunia dengan tuntutan yang lebih besar. Persaingan berjalan lebih keras, dan setiap hari, model bisnis baru dan alternatif yang berbasis data dan digitalisasi muncul di hampir setiap industri. Lini bisnis telah meningkatkan tekanan untuk mempercepat inovasi dalam penyiapan produk melalui solusi, produk, atau bisnis berbasis data baru. TI bekerja untuk mengelola risiko, keamanan, dan kinerja yang mendasari melalui tata kelola, tanpa membatasi fleksibilitas. Keseimbangan antara inovasi dan tata kelola ini menghasilkan cara-cara kerja baru, seperti bagaimana portabilitas solusi data dan analitik telah menjadi cara untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan dengan memungkinkan fleksibilitas tinggi untuk berjalan di lingkungan yang berbeda dan menghindari vendor lock-in.
5 rekomendasi untuk Strategi data di lingkungan multi-segalanya yang baru

Dalam hal mendapatkan strategi data yang benar, saya suka menerapkan beberapa prinsip dasar model bisnis yang sukses—skalabilitas, efektivitas biaya, dan fleksibilitas untuk perubahan—dan memperluas konsep-konsep ini ke teknologi, proses, dan organisasi. Organisasi dengan strategi data yang tidak memiliki faktor-faktor ini sering menangkap hanya sebagian kecil potensi nilai dari data mereka dan bahkan dapat meningkatkan biaya tanpa manfaat yang signifikan.

Selain pertimbangan strategi data tradisional, seperti memperlakukan data sebagai aset perusahaan atau beralih ke budaya berbasis data dengan tim multi-fungsi, berikut adalah lima rekomendasi untuk strategi data yang manfaatkan lingkungan multi-segalanya:

  1. Berikan prioritas utama pada aset dan akselerator data: Kembangkan proses dan budaya seputar data yang memungkinkan standardisasi, penggunaan kembali, portabilitas, kecepatan tindakan, dan pengurangan risiko di seluruh siklus hidup data. Dari awal contoh penggunaan hingga pengembangan, penerapan, operasi dan peningkatan skala aset Anda, strategi data Anda harus didukung oleh teknologi dan platform yang tepat untuk memungkinkan solusi yang sepenuhnya berfungsi dan dapat diskalakan.
  2. Tetapkan model operasional yang benar-benar berpusat pada perusahaan: Sangat penting untuk memiliki model operasional yang tepat yang sepenuhnya selaras dengan tujuan bisnis organisasi dan ekosistem kemitraannya. Hal ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan organisasi. Terapkan praktik terbaik namun hindari pendekatan akademis murni. Tetapkan target yang tinggi, tetapi prioritaskan dan artikulasikan rencana yang realistis dan dapat ditindaklanjuti, membangun model kemitraan yang tepat di sepanjang prosesnya. Oleh karena itu, terapkan dan kembangkan teknik-teknik tangkas sesegera mungkin.
  3. Tinjau kembali cakupan dan pendekatan tata kelola data: Dalam lingkungan multi-segalanya ini, fungsi tata kelola data, proses, dan teknologi harus terus ditinjau kembali untuk mengelola kualitas data, metadata, katalogisasi data, layanan mandiri akses data, keamanan, dan kepatuhan dalam siklus hidup data dan analitik di seluruh perusahaan Anda. Perluas tata kelola data untuk menumbuhkan kepercayaan pada data Anda dengan menciptakan transparansi, menghilangkan bias, dan memastikan keterjelasan untuk data dan insight yang didorong oleh machine learning dan AI.
  4. Jangan kehilangan dasar-dasarnya: Untuk meningkatkan hasil bisnis, memanfaatkan data dengan cara yang berkelanjutan dan prioritaskan proyek yang dapat diskalakan, hemat biaya, dapat disesuaikan, dan dapat diulang untuk memberikan hasil jangka pendek dan jangka panjang. Dalam semua kasus, strategi data harus selaras dengan tujuan dan strategi bisnis Anda dan dibangun berbasis arsitektur data yang solid dan diatur. Mungkin Anda akan tergoda untuk segera terjun ke dalam analitik tingkat lanjut dan contoh penggunaan AI dengan janji hasil yang mencengangkan tanpa mempertimbangkan setiap implikasi yang ada, tetapi ingatlah bahwa tidak ada AI tanpa IA.
  5. “Tunjukkan dan beri tahu”: Manfaatkan pengalaman yang telah terbukti, teknologi baru, dan aset yang ada sebanyak mungkin, dan jangan lupa untuk menunjukkan hasil dengan cepat. Dengan kemampuan yang ditawarkan oleh lingkungan multicloud hybrid dan metode kreasi bersama dan akselerasi yang inovatif seperti IBM Garage, Anda memiliki alat untuk merancang, menerapkan, dan mengembangkan strategi data Anda untuk terus memberikan hasil bisnis. Dengan menunjukkan hasil nyata, mendorong adopsi, dan beroperasi dalam skala besar, Anda dapat mengurangi risiko dan mempercepat perjalanan menuju budaya berbasis data yang tahan lama.

Meskipun prinsip-prinsip inti dari strategi data tetap sama, faktor 'bagaimana' telah berubah secara dramatis dalam lingkungan data dan analitik baru, dan organisasi yang paling sukses adalah yang paling mudah beradaptasi untuk berubah ketika meninjau kembali strategi data. Pendekatan dan pola arsitektur saat ini seperti data fabric dan data mesh memiliki peran yang makin relevan dengan mendukung teknologi dan platform seperti multicloud hybrid. Saat Anda melihat ke depan, tinjau strategi data Anda berdasarkan peluang yang muncul dalam lingkungan multi-segalanya baru, dan bersiaplah untuk perubahan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara merancang strategi data Anda, lihat The Data Differentiator.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi data dan analitik IBM, kunjungi halaman Analitik Berbasis Data dan AI.

