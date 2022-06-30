5 rekomendasi untuk menyusun strategi data Anda dengan tepat

Ada minat baru dalam merenungkan apa yang dapat dan harus dilakukan dengan data, bagaimana mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana memeriksa keselarasan strategi data dengan tujuan bisnis. Evolusi teknologi, cloud, dan analitik yang menakjubkan—dan apa artinya bagi penggunaan data—berubah dengan cepat, yang membuatnya mudah tertinggal jika strategi data dan proses terkait Anda tidak sering ditinjau kembali.
Dari multicloud dan multidata hingga multiproses dan multiteknologi, kita hidup dalam lingkungan multi-segalanya. Untungnya, pendekatan manajemen data saat ini tidak dibatasi oleh kendala tradisional seperti lokasi atau pola data. Strategi data dan arsitektur yang tepat memungkinkan pengguna mengakses berbagai jenis data di tempat yang berbeda—on premises, di cloud publik apa pun, atau di edge—dengan cara layanan mandiri. Dengan teknologi seperti machine learning, kecerdasan buatan atau IoT, insight yang dihasilkan menjadi lebih canggih dan berharga, terutama ketika diintegrasikan ke dalam proses dan alur kerja organisasi Anda.
Ketika ekosistem berubah selama beberapa tahun terakhir dan secara bersamaan meningkatkan peluang untuk meningkatkan hasil yang didukung oleh data, beberapa faktor utama yang berkontribusi mendorong perubahan besar dalam cara Anda harus memikirkan strategi data Anda:
Dalam hal mendapatkan strategi data yang benar, saya suka menerapkan beberapa prinsip dasar model bisnis yang sukses—skalabilitas, efektivitas biaya, dan fleksibilitas untuk perubahan—dan memperluas konsep-konsep ini ke teknologi, proses, dan organisasi. Organisasi dengan strategi data yang tidak memiliki faktor-faktor ini sering menangkap hanya sebagian kecil potensi nilai dari data mereka dan bahkan dapat meningkatkan biaya tanpa manfaat yang signifikan.
Selain pertimbangan strategi data tradisional, seperti memperlakukan data sebagai aset perusahaan atau beralih ke budaya berbasis data dengan tim multi-fungsi, berikut adalah lima rekomendasi untuk strategi data yang manfaatkan lingkungan multi-segalanya:
Meskipun prinsip-prinsip inti dari strategi data tetap sama, faktor 'bagaimana' telah berubah secara dramatis dalam lingkungan data dan analitik baru, dan organisasi yang paling sukses adalah yang paling mudah beradaptasi untuk berubah ketika meninjau kembali strategi data. Pendekatan dan pola arsitektur saat ini seperti data fabric dan data mesh memiliki peran yang makin relevan dengan mendukung teknologi dan platform seperti multicloud hybrid. Saat Anda melihat ke depan, tinjau strategi data Anda berdasarkan peluang yang muncul dalam lingkungan multi-segalanya baru, dan bersiaplah untuk perubahan.
