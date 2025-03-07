Mengikuti jejak sektor swasta, pemerintah federal mulai memanfaatkan kekuatan transformatif kecerdasan buatan (AI). Pada Desember 2023, Badan Akuntabilitas Pemerintah (GAO) melaporkan hampir 1.200 contoh penggunaan AI yang sedang berjalan maupun yang direncanakan, di 20 lembaga pemerintah federal.
Komunitas Praktik Intelijen AI dari Badan Manajemen dan Anggaran telah menarik 12.000 anggota dari lebih 100 lembaga pemerintah federal, negara bagian, dan lokal.
Ketika AI berkembang, IBM® terus membangun pengalaman mendalamnya dengan pemerintah federal dengan membantu lembaga memahami cara menerapkan teknologi baru ini. Dasar upaya AI kami terletak pada kemitraan dengan Amazon Web Services (AWS), yang memungkinkan kami menghadirkan solusi AI inovatif yang dibangun di atas tumpukan teknologi AWS.
Bersama-sama, IBM® dan AWS membantu lembaga federal menavigasi kompleksitas implementasi AI dan mengidentifikasi area peluang—dari bukti konsep (POC) hingga sistem yang beroperasi penuh—serta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keamanan dan tata kelola data yang ketat.
Lima pertanyaan kunci dapat memandu lembaga federal saat menerapkan AI:
Banyak lembaga pemerintah cenderung mengambil pendekatan yang sangat hati-hati dalam menerapkan AI. Menerapkan teknologi baru tidak tanpa risiko, dan AI adalah alat kuat yang memerlukan batasan pengaman.
Tempat yang baik untuk memulai adalah proses backend yang berfokus pada sintesis informasi untuk mempercepat pengambilan keputusan. Sebagai langkah awal, kami memandu agensi mencari alur kerja dengan backlog terbesar dalam organisasi. Apa yang menjadi hambatan terbesar bagi pekerjaan yang sangat penting? Langkah ini sering menjadi titik awal yang baik untuk memulai dengan AI.
Dari sana, kami mengidentifikasi proses bisnis inti dan mengembangkan solusi AI yang dapat secara signifikan merampingkan alur kerja.
Dalam waktu singkat, pemerintah telah mengeksplorasi AI, dan berbagai contoh penggunaannya mulai muncul. Jika Anda adalah agensi yang ingin menyederhanakan proses, berikut empat contoh penggunaan AI yang efektif untuk dipertimbangkan:
Terbuka untuk mengejar POC dan bereksperimen dengan teknologi AI adalah langkah awal yang baik, tetapi banyak agensi terjebak di fase ini ketika upaya mereka berhenti. Hal ini bisa berdampak negatif pada staf yang sudah melihat potensinya dalam tugas sehari-hari.
IBM® membantu lembaga melampaui fase percontohan dengan menyusun peta jalan komprehensif. Peta jalan ini mencakup tumpukan teknologi yang diperlukan (termasuk infrastruktur dan perangkat lunak pihak ketiga), perkiraan biaya, dan panduan akuisisi untuk penerapan berskala.
Kami bekerja dengan lembaga untuk menetapkan model operasi akhir, mencakup tanggung jawab operasional, dukungan model AI, pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan, serta strategi untuk mengatasi pergeseran model.
Bagi lembaga publik, keamanan menjadi hal yang paling utama. Untungnya, AWS memasukkan pagar pengaman keamanan ke dalam produk AI-nya. Misalnya, Bedrock—yang digunakan untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan generatif (gen AI)—tidak pernah menggunakan data pelanggan untuk melatih modelnya.
Sebaliknya, setiap lembaga mempertahankan kontrol aman atas data dan model unik mereka, serta menggunakan data mereka sendiri untuk melatih model tersebut. Penggunaan sumber daya AWS memungkinkan kami meminimalkan risiko keamanan data sekaligus membantu agensi memenuhi kebutuhan kepatuhan secara efisien.
Kemitraan IBM® dengan AWS memanfaatkan kepatuhan dan keamanan AWS GovCloud, yang memenuhi standar FedRAMP dan menawarkan Otorisasi Sementara Dewan Otorisasi Bersama (JAB) (P-ATO) dan beberapa Otorisasi Badan (ATO) untuk tingkat dampak tinggi. Kami juga mendukung persyaratan residensi data yang lebih ketat di GovCloud.
Menjaga kualitas data sangat penting untuk penerapan AI yang aman. IBM® InfoSphere Information Server for Data Quality memanfaatkan NLP untuk membersihkan dan mengklasifikasikan data, terutama di sistem perencanaan sumber daya perusahaan agensi
Badan yang bermitra dengan IBM® mendapatkan akses ke tiga tumpukan teknologi AI generatif yang mendukung berbagai tingkat kematangan:
IBM® juga menawarkan platform IBM® watsonx AI dan data, yang menggunakan node GP2 AWS untuk pemrosesan. Platform watsonx kami dapat disediakan sebagai solusi yang dikelola sepenuhnya di AWS dan mencakup komponen-komponen berikut:
Salah satu manfaat kerja sama erat IBM® dengan AWS adalah watsonx memungkinkan agensi menggabungkan berbagai sumber data, termasuk basis data IBM® Db2, AWS S3, dan Aurora. Mengakses data dari beragam sumber ini memberikan insight lebih cepat kepada agensi tanpa menambah biaya atau kompleksitas.
IBM® Db2 juga tersedia sebagai layanan terkelola di AWS. Dengan akses ke GPU Nvidia di AWS untuk instans komputasi yang dipercepat, agensi dapat menggunakan Db2 untuk melatih dan menerapkan LLM mereka sendiri.
IBM® Consulting, dengan rekam jejak panjang dalam melayani instansi pemerintah, telah meraih Kompetensi AI Generatif AWS, yang semakin memperkuat keahlian federal kami. Bermitra dengan AWS, kami mengembangkan solusi berbasis AI inovatif untuk mengatasi tantangan pemerintah, membantu lembaga menjalankan misi mereka dengan aman dan efisien. Solusi proaktif ini memungkinkan layanan konstituen yang lebih cepat dan lebih baik, sekaligus melindungi masa depan agensi.
