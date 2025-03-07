Mengikuti jejak sektor swasta, pemerintah federal mulai memanfaatkan kekuatan transformatif kecerdasan buatan (AI). Pada Desember 2023, Badan Akuntabilitas Pemerintah (GAO) melaporkan hampir 1.200 contoh penggunaan AI yang sedang berjalan maupun yang direncanakan, di 20 lembaga pemerintah federal.



Komunitas Praktik Intelijen AI dari Badan Manajemen dan Anggaran telah menarik 12.000 anggota dari lebih 100 lembaga pemerintah federal, negara bagian, dan lokal.

Ketika AI berkembang, IBM® terus membangun pengalaman mendalamnya dengan pemerintah federal dengan membantu lembaga memahami cara menerapkan teknologi baru ini. Dasar upaya AI kami terletak pada kemitraan dengan Amazon Web Services (AWS), yang memungkinkan kami menghadirkan solusi AI inovatif yang dibangun di atas tumpukan teknologi AWS.

Bersama-sama, IBM® dan AWS membantu lembaga federal menavigasi kompleksitas implementasi AI dan mengidentifikasi area peluang—dari bukti konsep (POC) hingga sistem yang beroperasi penuh—serta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keamanan dan tata kelola data yang ketat.



Lima pertanyaan kunci dapat memandu lembaga federal saat menerapkan AI: