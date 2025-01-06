Organisasi saat ini tenggelam dalam aplikasi. Dengan ratusan dan terkadang ribuan alat yang terputus, silo data menjebak informasi berharga dan mengisolasi tim dari insight yang mereka butuhkan untuk mendorong bisnis ke depan.

Dengan perkiraan sekitar 1 miliar aplikasi logis baru yang dibuat di seluruh dunia pada tahun 2028, mengelola data secara efektif di seluruh sistem yang berbeda telah menjadi tantangan mendesak. Ketika informasi penting dikunci dalam aplikasi individual, itu menjadi tidak dapat diakses oleh tim lain yang dapat mengambil manfaat darinya.

Diperkirakan ada lebih dari 500 dependensi rata-rata per aplikasi saat ini. Perusahaan-perusahaan baru memasuki pasar alat pengembangan dengan CAGR 14,6%. Pertumbuhan aplikasi membuat data di seluruh organisasi terfragmentasi, dan organisasi membutuhkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk menjembatani kesenjangan ini secara efektif.