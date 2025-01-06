Organisasi saat ini tenggelam dalam aplikasi. Dengan ratusan dan terkadang ribuan alat yang terputus, silo data menjebak informasi berharga dan mengisolasi tim dari insight yang mereka butuhkan untuk mendorong bisnis ke depan.
Dengan perkiraan sekitar 1 miliar aplikasi logis baru yang dibuat di seluruh dunia pada tahun 2028, mengelola data secara efektif di seluruh sistem yang berbeda telah menjadi tantangan mendesak. Ketika informasi penting dikunci dalam aplikasi individual, itu menjadi tidak dapat diakses oleh tim lain yang dapat mengambil manfaat darinya.
Diperkirakan ada lebih dari 500 dependensi rata-rata per aplikasi saat ini. Perusahaan-perusahaan baru memasuki pasar alat pengembangan dengan CAGR 14,6%. Pertumbuhan aplikasi membuat data di seluruh organisasi terfragmentasi, dan organisasi membutuhkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk menjembatani kesenjangan ini secara efektif.
Organisasi saat ini mengadopsi lebih banyak cloud, SaaS, dan aplikasi khusus untuk memenuhi alamat mereka. Apa yang dulunya merupakan lingkungan TI terpusat telah berkembang menjadi ekosistem alat yang luas yang mencakup departemen, wilayah, dan tim.
Riset menunjukkan bahwa organisasi menggunakan rata-rata 130+ aplikasi dan untuk perusahaan yang lebih besar jumlahnya dapat melebihi 1.000. Pertumbuhan aplikasi ini menambah kompleksitas, menjadikan manajemen data dan aksesibilitas menjadi tantangan yang berkembang.
Dengan bertambahnya aplikasi, kompleksitas pun meningkat. Silo data dibuat ketika aplikasi beroperasi secara independen, mencegah akses ke informasi penting dan menghambat kolaborasi. Fragmentasi ini tidak hanya mempersulit manajemen data tetapi juga menghambat pengambilan keputusan karena insight berharga masih belum dimanfaatkan.
Faktanya, menurut postingan blog Juni 2023 yang ditulis oleh IDC, 33% eksekutif mengakui bahwa mereka sering kali tidak menggunakan data yang mereka terima. Ini menggarisbawahi biaya sebenarnya dari silo data: informasi penting dikumpulkan tetapi gagal mendorong tindakan karena tidak dapat diakses, terintegrasi dengan buruk, atau hanya berlebihan untuk dikelola. Beberapa tantangan dari fragmentasi ini meliputi:
Bayangkan sebuah perusahaan retail global mengelola inventarisnya di berbagai pasar regional. Setiap wilayah menggunakan aplikasi yang berbeda untuk melacak stok, penjualan, dan pesanan pelanggan. Sistem ini tidak terhubung secara global dan karenanya tidak berkomunikasi satu sama lain, menciptakan silo data. Tantangan spesifik perusahaan ini meliputi:
Menerapkan strategi ini akan membantu organisasi mengelola kompleksitas pertumbuhan aplikasi dengan lebih baik sambil menjembatani silo data secara efektif.
1. Memusatkan manajemen aplikasi
Menggunakan pendekatan manajemen terpusat memberi para pemimpin TI dan bisnis modern cara untuk mempertahankan efisiensi, keamanan, dan kontrol di seluruh portofolio aplikasi mereka. Ini memberi perusahaan pandangan yang jelas dan terstruktur tentang aplikasi, penggunaannya dan data yang mereka kelola untuk mempromosikan kelincahan bisnis. Pendekatan manajemen terpusat meliputi:
2. Menjaga interoperabilitas data di seluruh aplikasi
Sistem harus berkomunikasi dengan lancar untuk mengurangi silo data dan meningkatkan aksesibilitas. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan hasil analisis, mendorong perencanaan strategis, meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola risiko dan kepatuhan dengan mudah. Solusi komunikasi sistem meliputi:
3. Menetapkan kerangka kerja tata kelola data
Strategi tata kelola data yang kuat dengan keselarasan organisasi dan infrastruktur teknis menjaga konsistensi dan menjaga kualitas data di seluruh perusahaan. Elemen-elemen strategi ini meliputi:
4. Memanfaatkan AI dan otomatisasi
AI dan otomatisasi dapat merampingkan akses data, meningkatkan efisiensi, dan kolaborasi lintas fungsi. Solusinya meliputi:
5. Menumbuhkan budaya kolaborasi
Meskipun solusi teknis sangat penting, budaya kolaboratif sangat penting untuk memecah silo sambil mengelola pertumbuhan aplikasi. Membangun budaya kolaborasi menggabungkan teknologi, orang, dan proses untuk meningkatkan kualitas data, konektivitas data, dan perencanaan strategis berbasis data. Tingkatkan kolaborasi dengan:
Meskipun praktik terbaik dapat membantu mengurangi tantangan pertumbuhan aplikasi dan silo data, organisasi memerlukan alat canggih untuk mengelola kompleksitas ini dalam skala besar. IBM® Concert® menyediakan tampilan aplikasi terpusat, termasuk kinerja dan kesehatan.
Ini juga memetakan dependensi dan mengkonsolidasikan insight tentang kerentanan, kepatuhan, dan sertifikat. Dengan insight berbasis AI, alur kerja, dasbor kustom real-time, remediasi otomatis, dan metrik yang dapat disesuaikan untuk mengukur postur terhadap praktik terbaik, IBM Concert memungkinkan organisasi untuk merampingkan operasi, meningkatkan keamanan, dan mendorong kolaborasi yang efektif di seluruh departemen.
Seiring berkembangnya ekosistem aplikasi, begitu pula tantangan dalam mengelola silo data dan penyebaran aplikasi. Dengan menerapkan praktik terbaik ini dan memanfaatkan alat-alat inovatif seperti IBM Concert, organisasi dapat menumbuhkan lingkungan yang lebih terintegrasi, efisien, dan aman.
