Organisasi saat ini tenggelam dalam aplikasi. Dengan ratusan dan terkadang ribuan alat yang terputus, silo data menjebak informasi berharga dan mengisolasi tim dari insight yang mereka butuhkan untuk mendorong bisnis ke depan.

Dengan perkiraan sekitar 1 miliar aplikasi logis baru yang dibuat di seluruh dunia pada tahun 2028, mengelola data secara efektif di seluruh sistem yang berbeda telah menjadi tantangan mendesak. Ketika informasi penting dikunci dalam aplikasi individual, itu menjadi tidak dapat diakses oleh tim lain yang dapat mengambil manfaat darinya.

Diperkirakan ada lebih dari 500 dependensi rata-rata per aplikasi saat ini. Perusahaan-perusahaan baru memasuki pasar alat pengembangan dengan CAGR 14,6%. Pertumbuhan aplikasi membuat data di seluruh organisasi terfragmentasi, dan organisasi membutuhkan strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk menjembatani kesenjangan ini secara efektif.

Ekosistem aplikasi yang terus berkembang

Organisasi saat ini mengadopsi lebih banyak cloud, SaaS, dan aplikasi khusus untuk memenuhi alamat mereka. Apa yang dulunya merupakan lingkungan TI terpusat telah berkembang menjadi ekosistem alat yang luas yang mencakup departemen, wilayah, dan tim.

Riset menunjukkan bahwa organisasi menggunakan rata-rata 130+ aplikasi dan untuk perusahaan yang lebih besar jumlahnya dapat melebihi 1.000. Pertumbuhan aplikasi ini menambah kompleksitas, menjadikan manajemen data dan aksesibilitas menjadi tantangan yang berkembang.

Pertumbuhan aplikasi mengarah ke silo data

Dengan bertambahnya aplikasi, kompleksitas pun meningkat. Silo data dibuat ketika aplikasi beroperasi secara independen, mencegah akses ke informasi penting dan menghambat kolaborasi. Fragmentasi ini tidak hanya mempersulit manajemen data tetapi juga menghambat pengambilan keputusan karena insight berharga masih belum dimanfaatkan.

Faktanya, menurut postingan blog Juni 2023 yang ditulis oleh IDC, 33% eksekutif mengakui bahwa mereka sering kali tidak menggunakan data yang mereka terima. Ini menggarisbawahi biaya sebenarnya dari silo data: informasi penting dikumpulkan tetapi gagal mendorong tindakan karena tidak dapat diakses, terintegrasi dengan buruk, atau hanya berlebihan untuk dikelola. Beberapa tantangan dari fragmentasi ini meliputi:

  • Desentralisasi: Ketika organisasi bergeser dari arsitektur monolitik ke layanan mikro, jumlah aplikasi yang beroperasi secara independen tumbuh. Ekosistem terdesentralisasi ini memecah data, mempersulit manajemen dan aksesibilitas.
  • TI bayangan: Karyawan sering mengadopsi alat mereka sendiri tanpa pengawasan TI. Hal ini sering menghasilkan aplikasi yang tidak dikelola yang tidak sesuai dengan standar organisasi, meninggalkan data terisolasi dan tidak terpantau.
  • Inefisiensi: Tim membuang waktu mengumpulkan data secara manual di seluruh sistem dan proses manual ini memperkenalkan faktor kesalahan manusia yang dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat.
  • Pengambilan keputusan yang buruk: Data yang tidak lengkap menyebabkan insight yang terlewatkan, membatasi pilihan strategis.
  • Risiko keamanan: Data yang terpisah-pisah membuat penerapan langkah-langkah keamanan yang konsisten menjadi lebih sulit, sehingga meningkatkan kerentanan.

Silo data dalam praktik: Skenario yang menantang

Bayangkan sebuah perusahaan retail global mengelola inventarisnya di berbagai pasar regional. Setiap wilayah menggunakan aplikasi yang berbeda untuk melacak stok, penjualan, dan pesanan pelanggan. Sistem ini tidak terhubung secara global dan karenanya tidak berkomunikasi satu sama lain, menciptakan silo data. Tantangan spesifik perusahaan ini meliputi:

  • Inefisiensi: Tim operasi di kantor pusat menghabiskan berjam-jam setiap hari mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data secara manual dari berbagai aplikasi regional. Ini menunda keputusan penting tentang produk mana yang perlu distok ulang atau dipindahkan antar-pasar.
  • Pengambilan keputusan yang buruk: Tanpa pandangan data yang terpadu, kepemimpinan perusahaan membuat keputusan yang tidak lengkap atau tertunda, yang menyebabkan stok habis di beberapa wilayah dan kelebihan stok di daerah lain. Kesalahan manajemen ini secara langsung berdampak pada pendapatan dan kepuasan pelanggan.
  • Risiko keamanan: Wilayah yang berbeda menerapkan protokol keamanan yang tidak konsisten karena menggunakan sistem independen. Ini membuka pintu bagi potensi pelanggaran data, terutama di wilayah di mana standar kurang ketat, menciptakan kerentanan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang perlindungan data internasional.

5 praktik terbaik untuk mengelola pertumbuhan aplikasi dan menjembatani silo data

Menerapkan strategi ini akan membantu organisasi mengelola kompleksitas pertumbuhan aplikasi dengan lebih baik sambil menjembatani silo data secara efektif.

1.    Memusatkan manajemen aplikasi

Menggunakan pendekatan manajemen terpusat memberi para pemimpin TI dan bisnis modern cara untuk mempertahankan efisiensi, keamanan, dan kontrol di seluruh portofolio aplikasi mereka. Ini memberi perusahaan pandangan yang jelas dan terstruktur tentang aplikasi, penggunaannya dan data yang mereka kelola untuk mempromosikan kelincahan bisnis. Pendekatan manajemen terpusat meliputi:

  • Inventaris aplikasi: Buat registri aplikasi komprehensif yang melacak kepemilikan, pemetaan ketergantungan, manajemen lisensi, penggunaan, dan tujuan untuk setiap aplikasi. Ini memastikan bahwa semua aplikasi diperhitungkan dan terhubung dengan tujuan strategis. Dengan semua informasi di satu tempat sentral, analitik dapat dijalankan di seluruh portofolio aplikasi Anda untuk mendorong insight seputar penyelarasan nilai bisnis, pembandingan kinerja, alokasi biaya, metrik penggunaan, dan tren.
  • Dasbor real-time: Siapkan dasbor real-time untuk pemantauan dan peringatan melalui arsitektur berbasis peristiwa yang memungkinkan aliran data yang mulus. Ini menciptakan sumber kebenaran tunggal untuk semua metrik aplikasi sambil menyediakan perusahaan dengan metode pelacakan pemanfaatan sumber daya, manajemen biaya, dan kinerja terintegrasi. Ini memberikan kontrol kepada pemangku kepentingan melalui insight yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan berbasis data dengan cepat.
  • Alur kerja standar: Otomatisasi alur kerja standar memindahkan proses manual ke alur kerja hemat waktu dan biaya yang efisien. Simpan semua informasi di tempat terpusat dengan menggunakan proses penerapan otomatis, alur persetujuan, pipeline CI/CD terintegrasi, dan sistem manajemen perubahan terpadu.
  • Manajemen keamanan terintegrasi: Kembangkan kontrol keamanan terintegrasi untuk manajemen akses terpusat dengan kebijakan keamanan terpadu. Hal ini memungkinkan profesional TI untuk memantau praktik keamanan, membuat pemeriksaan kepatuhan otomatis, dan mengelola kerentanan. Perusahaan dapat tetap berada di depan dan mengelola risiko secara efisien melalui pemantauan kepatuhan, pemeliharaan jejak audit, dan manajemen insiden untuk menjadi proaktif, bukan reaktif.

 

2.    Menjaga interoperabilitas data di seluruh aplikasi

Sistem harus berkomunikasi dengan lancar untuk mengurangi silo data dan meningkatkan aksesibilitas. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan hasil analisis, mendorong perencanaan strategis, meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola risiko dan kepatuhan dengan mudah.  Solusi komunikasi sistem meliputi:

  • Antarmuka pemrograman aplikasi (API): API memungkinkan aplikasi untuk bertukar data secara langsung, mengurangi isolasi dan penanganan data manual. Mengadopsi pendekatan yang mengutamakan API membantu mengelola pertumbuhan aplikasi dengan fleksibilitas yang lebih besar dalam pilihan teknologi, mengurangi kompleksitas integrasi, meningkatkan interoperabilitas aplikasi, dan meningkatkan produktivitas pengembang.
  • Model data standar: Memiliki model data standar mengurangi biaya pemeliharaan, biaya integrasi data, dan meningkatkan efisiensi di seluruh organisasi dengan mengurangi tugas manual. Ini juga memungkinkan pertumbuhan strategis melalui ekspansi pasar yang lebih cepat dan pengembangan produk baru sambil mempercepat inovasi melalui inisiatif ilmu data dan AI.
  • Middleware atau solusi yang didukung AI: Middleware dan alat AI bertindak sebagai lapisan terjemahan, menstandardisasi dan menerjemahkan format data di seluruh aplikasi yang terpisah-pisah untuk memfasilitasi komunikasi lintas sistem.

 

3.    Menetapkan kerangka kerja tata kelola data

Strategi tata kelola data yang kuat dengan keselarasan organisasi dan infrastruktur teknis menjaga konsistensi dan menjaga kualitas data di seluruh perusahaan. Elemen-elemen strategi ini meliputi:

  • Kebijakan dan standar data: Menetapkan standar data di seluruh organisasi untuk mendorong kompatibilitas di seluruh sistem termasuk keamanan, privasi, penggunaan, dan akses. Data standar meningkatkan berbagi data, kepercayaan, dan aksesibilitas melalui konsistensi, kelengkapan, dan akurasi data untuk memastikan data dapat diandalkan.  Hal ini memungkinkan organisasi membuat keputusan berbasis data yang akurat yang mengurangi kesalahan dan inefisiensi.
  • Manajemen data master (MDM): Gunakan MDM untuk membuat sumber kebenaran tunggal, menyediakan departemen dengan data yang konsisten dan tepercaya. Ini menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan akurasi data, mengurangi redundansi data, meningkatkan insight berbasis data, dan membuat data yang konsisten di seluruh aplikasi.
  • Integrasi: Memastikan keselarasan kerangka kerja tata kelola data di seluruh portofolio dengan strategi bisnis, manajemen risiko, dan tata kelola TI. Hal ini memungkinkan pengurangan alur kerja duplikat dan mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan dengan biaya minimal.

 

4.   Memanfaatkan AI dan otomatisasi

AI dan otomatisasi dapat merampingkan akses data, meningkatkan efisiensi, dan kolaborasi lintas fungsi. Solusinya meliputi:

  • Insight berbasis AI: AI dapat mengidentifikasi tren dan pola di seluruh aplikasi, memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti dan mengidentifikasi hubungan tersembunyi yang mungkin terlewatkan oleh tim manusia. Hal ini memungkinkan tim untuk menjadi proaktif dengan menampilkan insight yang meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi praktik terbaik industri di seluruh aplikasi mereka.
  • Otomatisasi: Otomatisasi mengurangi intervensi manual dalam pengumpulan dan pemrosesan data, menghemat sumber daya yang berharga dan memastikan akses tepat waktu ke informasi. Menggunakan AI untuk mengotomatiskan manajemen metadata dengan mengklasifikasikan dan menyarankan hubungan antara data yang terpisah-pisah, perusahaan dapat melacak silsilah data untuk mengidentifikasi penggunaan, ketergantungan, dan asal data agar data lebih mudah ditemukan dan diakses.
  • Sinkronisasi data real-time: Untuk mengurangi latensi saat mengakses data di seluruh sistem dan alat, integrasikan AI untuk mendeteksi dan memprioritaskan perubahan antara data dan aplikasi. Proses ini memastikan bahwa pembaruan penting menyebar terlebih dahulu. Analisis dan sinkronisasi data real-time meningkatkan kelincahan bisnis dengan memungkinkan tim bereaksi cepat terhadap perubahan dengan keputusan berdasarkan data terkini di seluruh perusahaan.
  • Federasi data: Tinggalkan data di sumber dengan membuat lapisan virtualisasi data tanpa memindahkan data secara fisik. Aktifkan AI untuk menyimpan data yang sering diakses secara cerdas dan mengoptimalkan kinerja kueri. Ini memberikan pandangan terpadu dari sumber data dan mengurangi latensi dan biaya yang terkait dengan konsolidasi data tradisional.
  • Integrasi AI: Menjembatani kesenjangan pengetahuan dengan menggunakan pemrosesan bahasa alami dan AI generatif. Hal ini memungkinkan karyawan non-teknis untuk mengajukan pertanyaan dan mengambil insight yang dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan berbasis data. Gunakan Integrasi AI untuk membangun budaya data yang menghubungkan silo data antar-sistem dan menghasilkan pemetaan data real-time, manajemen metadata otomatis, analitik layanan mandiri, tata kelola, dan persyaratan peraturan kepatuhan. Integrasi ini memungkinkan organisasi untuk membuka peluang utama untuk pertumbuhan dan mengurangi hambatan manual untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan tetap kompetitif.

 

5.    Menumbuhkan budaya kolaborasi

Meskipun solusi teknis sangat penting, budaya kolaboratif sangat penting untuk memecah silo sambil mengelola pertumbuhan aplikasi. Membangun budaya kolaborasi menggabungkan teknologi, orang, dan proses untuk meningkatkan kualitas data, konektivitas data, dan perencanaan strategis berbasis data. Tingkatkan kolaborasi dengan:

  • Tim lintas fungsi: Mendorong tim dari berbagai departemen untuk bekerja sama dalam proyek-proyek terkait data, mendorong pendekatan bersama terhadap informasi dan inovasi. Buat insight bisnis dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dorong penyelarasan lintas fungsi untuk memecah silo data dan organisasi.
  • Pertukaran data yang transparan: Pimpinan harus mendorong komunikasi terbuka antara tim IT dan tim bisnis, memastikan bahwa data mengalir dengan lancar dan semua orang memiliki akses ke informasi yang mereka butuhkan.

Ambil langkah selanjutnya dengan IBM Concert

Meskipun praktik terbaik dapat membantu mengurangi tantangan pertumbuhan aplikasi dan silo data, organisasi memerlukan alat canggih untuk mengelola kompleksitas ini dalam skala besar. IBM® Concert® menyediakan tampilan aplikasi terpusat, termasuk kinerja dan kesehatan.

Ini juga memetakan dependensi dan mengkonsolidasikan insight tentang kerentanan, kepatuhan, dan sertifikat. Dengan insight berbasis AI, alur kerja, dasbor kustom real-time, remediasi otomatis, dan metrik yang dapat disesuaikan untuk mengukur postur terhadap praktik terbaik, IBM Concert memungkinkan organisasi untuk merampingkan operasi, meningkatkan keamanan, dan mendorong kolaborasi yang efektif di seluruh departemen.

Seiring berkembangnya ekosistem aplikasi, begitu pula tantangan dalam mengelola silo data dan penyebaran aplikasi. Dengan menerapkan praktik terbaik ini dan memanfaatkan alat-alat inovatif seperti IBM Concert, organisasi dapat menumbuhkan lingkungan yang lebih terintegrasi, efisien, dan aman.

Hilangkan silo data dan bangun masa depan yang lebih terhubung dengan uji coba 30 hari gratis dari IBM Concert

