3 aturan membentuk masa depan bisnis modern

Ekspektasi pelanggan dan karyawan yang terus berkembang bukanlah hal baru. Harapan baru selalu mendorong bisnis untuk beradaptasi, menghadapi tantangan baru, dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan serta akselerasi. Namun, dunia saat ini berbeda, dan kita berada di persimpangan yang diperbesar oleh pandemi dan oleh bisnis-bisnis yang bertahan sambil berharap semuanya kembali seperti dulu.

Namun, bisnis yang visioner, menghadapi tantangan, dan berkomitmen pada transformasi nyata akan memisahkan diri dari pesaing. Mereka menjadi Bisnis Modern saat ini dan berada dalam posisi terbaik untuk menarik pelanggan bernilai, karyawan setia, dan mitra yang berdedikasi.

Dinamika bisnis baru dengan prioritas yang berubah, kondisi pasar yang terus bergerak, dan model bisnis yang muncul—memberi IBM® peluang untuk menata ulang dan memperluas laporan tahunan The State of Salesforce. Dalam edisi ke-10 tahun ini, kami melihat ke depan dan membagikan insight tentang bagaimana para pemimpin tingkat C di seluruh dunia memandang Salesforce, portofolio yang berkembang, serta perannya dalam mendukung pendekatan kepemimpinan bisnis yang modern.

Jelajahi The State of Salesforce: Future of Business 2021-2022

Di bawah ini saya membagikan ringkasan tiga aturan baru yang membentuk masa depan bisnis—aturan yang akan memandu penciptaan keunggulan kompetitif dan keterlibatan pelanggan serta karyawan secara global. Saya harap ringkasan ini berguna dan mendorong Anda untuk membaca laporan lengkap serta menyelami riset, opini pakar, dan panduan kami.