3 aturan membentuk masa depan bisnis modern

Ekspektasi pelanggan dan karyawan yang terus berkembang bukanlah hal baru. Harapan baru selalu mendorong bisnis untuk beradaptasi, menghadapi tantangan baru, dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan serta akselerasi. Namun, dunia saat ini berbeda, dan kita berada di persimpangan yang diperbesar oleh pandemi dan oleh bisnis-bisnis yang bertahan sambil berharap semuanya kembali seperti dulu.
Namun, bisnis yang visioner, menghadapi tantangan, dan berkomitmen pada transformasi nyata akan memisahkan diri dari pesaing. Mereka menjadi Bisnis Modern saat ini dan berada dalam posisi terbaik untuk menarik pelanggan bernilai, karyawan setia, dan mitra yang berdedikasi.
Dinamika bisnis baru dengan prioritas yang berubah, kondisi pasar yang terus bergerak, dan model bisnis yang muncul—memberi IBM® peluang untuk menata ulang dan memperluas laporan tahunan The State of Salesforce. Dalam edisi ke-10 tahun ini, kami melihat ke depan dan membagikan insight tentang bagaimana para pemimpin tingkat C di seluruh dunia memandang Salesforce, portofolio yang berkembang, serta perannya dalam mendukung pendekatan kepemimpinan bisnis yang modern.
Jelajahi The State of Salesforce: Future of Business 2021-2022
Di bawah ini saya membagikan ringkasan tiga aturan baru yang membentuk masa depan bisnis—aturan yang akan memandu penciptaan keunggulan kompetitif dan keterlibatan pelanggan serta karyawan secara global. Saya harap ringkasan ini berguna dan mendorong Anda untuk membaca laporan lengkap serta menyelami riset, opini pakar, dan panduan kami.
Cara kerja modern mencakup berbagai aspek seperti pengembangan budaya, peningkatan konektivitas, kebijakan, teknologi, dan tentu saja talenta kelas dunia. Karyawan saat ini bekerja dengan cara yang berbeda, menggunakan teknologi baru yang mendorong keterlibatan, memberikan informasi, serta membangun koneksi dan kolaborasi. Membangun tenaga kerja digital yang melek teknologi dan fleksibel menjadi tantangan sekaligus peluang utama bagi bisnis pada 2022 dan seterusnya. Para pemimpin bisnis perlu memanfaatkan portofolio cloud seperti Salesforce dan Slack untuk merancang sistem yang lebih cerdas dan intuitif guna memperkuat strategi talenta dan upaya pemberdayaan karyawan.
Slack membuka peluang baru untuk melibatkan karyawan dan meminta masukan mereka secara percakapan, serupa dengan cara mereka berkomunikasi di luar pekerjaan. Kami percaya investasi dalam platform percakapan dan kolaboratif semacam ini akan menjadi gelombang penting bagi tenaga kerja masa depan dan berdampak besar pada kemampuan bisnis menarik, mempertahankan, serta memberdayakan tenaga kerja yang dinamis dan beragam. Platform ini akan menghubungkan bisnis, karyawan, dan pelanggan dengan informasi serta pengalaman yang paling relevan.
Investasi AI di saluran pelanggan berlanjut, dengan investasi yang muncul dalam kolaborasi dan personalisasi karyawan —area pertumbuhan masa depan tercepat untuk AI dan Otomatisasi adalah Kolaborasi, naik +81%.
- The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
Alur kerja pada umumnya adalah suatu proses. Seperti cara pekerjaan dilakukan dalam bisnis Anda. Namun, alur kerja cerdas bersifat prediktif, otomatis, tangkas, dan transparan. Semakin Anda berkembang, semakin cerdas bisnis Anda. Bisnis modern perlu mengambil pendekatan holistik dengan mengevaluasi seluruh proses secara menyeluruh, mengidentifikasi titik gesekan, dan menerapkan AI serta intelijen bisnis secara strategis untuk menciptakan pengalaman yang lancar dan fleksibel di seluruh perusahaan.
Banyak pemimpin bisnis yang bekerja dengan kami menunjukkan minat besar pada alur kerja yang ditanamkan teknologi karena mereka melihatnya sebagai salah satu keunggulan kompetitif terpenting dalam beberapa tahun mendatang. Berinvestasi dalam alur kerja cerdas di platform kuat dan ekspansif seperti Salesforce akan menciptakan nilai yang berkelanjutan serta meningkatkan pengalaman bagi pelanggan dan karyawan.
Salesforce bukan sekadar CRM—ini adalah platform yang terhubung dengan proses bisnis inti dan memungkinkan transformasi yang lebih luas. +80% responden menilai Salesforce penting untuk menghadirkan AI dan otomatisasi proses.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
Masa depan bisnis bergantung pada nilai unik dari komunitas konsentris yang saling terhubung melalui teknologi, ide, dan kemampuan yang mendorong nilai maksimal bagi pelanggan. Ketika komunitas-komunitas ini terhubung, ekosistem berkembang dan nilai bagi pelanggan meningkat. Salesforce adalah contoh nyata dari prinsip ini di mana Trailhead, AppExchange, dan jaringan mitra yang lebih luas bekerja bersama untuk menciptakan nilai tambahan bagi pelanggan.
Ada banyak contoh industri yang memanfaatkan ekosistem Salesforce serta merangkul kemitraan dan model bisnis baru ketika mereka terpaksa beralih ke digital secara cepat selama pandemi. Pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan pengecer terus mencari cara baru untuk melayani konstituen, pasien, dan pelanggan mereka. Kebutuhan bisnis yang terus berkembang akan inovasi, kecepatan, dan fleksibilitas membuat Bisnis Modern semakin bergantung pada komunitas serta kemampuan ekosistem mereka untuk mendorong pengalaman berbasis nilai.
Karena gangguan pasar memaksa bisnis untuk beradaptasi, banyak yang mengandalkan platform Salesforce.8 dari 10 pemimpin tingkat C percaya Salesforce mengubah model bisnis—setengah dari mereka menilai perubahan ini penting.
– The State of Salesforce: Future of Business Survey, 2021
