3 alasan mengapa dukungan infrastruktur yang tepat sangat penting untuk AI

Adopsi AI generatif (gen AI) tidak lagi menjadi spekulasi masa depan. Dengan potensi besar yang ditawarkannya, perusahaan sudah memaksimalkan penggunaannya untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan meneruskan manfaat ini kepada klien mereka.

Transformasi ini datang dengan tantangan baru. Ketika klien mulai menerapkan AI on premises, langkah pertama adalah mengevaluasi apakah pusat data mereka siap: meningkatkan infrastruktur TI membutuhkan daya dan pendinginan yang memadai, mempersiapkan jaringan untuk menangani volume data yang besar, mengoptimalkan dan memperluas kapasitas infrastruktur, dan menerapkan langkah-langkah perlindungan sekaligus memungkinkan skalabilitas. Menurut sebuah laporan oleh IBM Institute for Business Value (IBM IBV), kolaborasi dengan Oxford Economics, yang melakukan survei pada 2.500 pemimpin di 34 negara dan 26 industri, 43% eksekutif teknologi C-level menyampaikan kekhawatiran tentang infrastruktur teknologi mereka telah meningkat selama enam bulan terakhir karena gen AI, dan mereka sekarang fokus untuk mengupgradenya guna meningkatkan skala teknologi.

Organisasi harus memiliki strategi implementasi yang membantu memastikan operasi yang efisien, waktu henti minimal, dan respons cepat terhadap persyaratan TI, sekaligus menangani kepatuhan terhadap peraturan, pertimbangan etis, dan ancaman keamanan. Memiliki mitra utama dengan keahlian AI internal dan kemampuan untuk mengelola siklus hidup penuh dari infrastruktur yang mendasarinya ini penting untuk memanfaatkan evolusi teknologi ini.

IBM Technology Lifecycle Services (TLS) menawarkan rangkaian solusi komprehensif untuk dukungan infrastruktur dan layanan mulai dari penerapan hingga penonaktifan, membantu organisasi mengoptimalkan infrastruktur TI mereka dengan ketersediaan dan ketahanan. IBM TLS membantu dalam peningkatan pusat data agar siap AI, menggunakan rantai pasokan global dan kerangka kerja logistik untuk memenuhi tuntutan beban kerja AI intensitas tinggi untuk produk IBM dan berbagai Produsen Peralatan Asli (OEM), dalam skala besar. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dapat dihadapi pusat data saat menjalankan beban kerja AI, bersama dengan cara IBM TLS mengatasinya: