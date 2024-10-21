3 alasan mengapa dukungan infrastruktur yang tepat sangat penting untuk AI

Adopsi AI generatif (gen AI) tidak lagi menjadi spekulasi masa depan. Dengan potensi besar yang ditawarkannya, perusahaan sudah memaksimalkan penggunaannya untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan meneruskan manfaat ini kepada klien mereka.
Transformasi ini datang dengan tantangan baru. Ketika klien mulai menerapkan AI on premises, langkah pertama adalah mengevaluasi apakah pusat data mereka siap: meningkatkan infrastruktur TI membutuhkan daya dan pendinginan yang memadai, mempersiapkan jaringan untuk menangani volume data yang besar, mengoptimalkan dan memperluas kapasitas infrastruktur, dan menerapkan langkah-langkah perlindungan sekaligus memungkinkan skalabilitas. Menurut sebuah laporan oleh IBM Institute for Business Value (IBM IBV), kolaborasi dengan Oxford Economics, yang melakukan survei pada 2.500 pemimpin di 34 negara dan 26 industri, 43% eksekutif teknologi C-level menyampaikan kekhawatiran tentang infrastruktur teknologi mereka telah meningkat selama enam bulan terakhir karena gen AI, dan mereka sekarang fokus untuk mengupgradenya guna meningkatkan skala teknologi.
Organisasi harus memiliki strategi implementasi yang membantu memastikan operasi yang efisien, waktu henti minimal, dan respons cepat terhadap persyaratan TI, sekaligus menangani kepatuhan terhadap peraturan, pertimbangan etis, dan ancaman keamanan. Memiliki mitra utama dengan keahlian AI internal dan kemampuan untuk mengelola siklus hidup penuh dari infrastruktur yang mendasarinya ini penting untuk memanfaatkan evolusi teknologi ini.
IBM Technology Lifecycle Services (TLS) menawarkan rangkaian solusi komprehensif untuk dukungan infrastruktur dan layanan mulai dari penerapan hingga penonaktifan, membantu organisasi mengoptimalkan infrastruktur TI mereka dengan ketersediaan dan ketahanan. IBM TLS membantu dalam peningkatan pusat data agar siap AI, menggunakan rantai pasokan global dan kerangka kerja logistik untuk memenuhi tuntutan beban kerja AI intensitas tinggi untuk produk IBM dan berbagai Produsen Peralatan Asli (OEM), dalam skala besar. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dapat dihadapi pusat data saat menjalankan beban kerja AI, bersama dengan cara IBM TLS mengatasinya:
Pusat data masa kini telah menjadi lebih kompleks karena adopsi AI dan ketergantungan pada teknologi dari berbagai vendor. Menurut laporan “Navigating the Evolving AI Infrastructure Landscape” dari TechTarget Enterprise Strategy Group, 30% organisasi berharap untuk menerapkan AI di lingkungan hybrid cloud, yang menggarisbawahi perlunya memiliki infrastruktur memodernisasi dan konektivitas yang efektif.
Mempertahankan ketahanan operasional menuntut infrastruktur terkini dan manajemen risiko proaktif, tetapi mengawasi berbagai kontrak dan masalah pemecahan masalah dapat jadi sulit dan mahal bagi staf internal TI. IBM TLS meningkatkan kemampuan klien yang ada tidak hanya dengan menerapkan dan mendukung produk IBM (IBM Z, Power dan Storage), tetapi juga dengan mengintegrasikan teknologi multi-vendor baru yang kompatibel dengan AI (multi-vendor technologies).
Model bahasa besar membutuhkan sumber daya yang signifikan dan beberapa komputer yang beroperasi secara paralel dalam konfigurasi klaster jaringan besar. Sebagai tulang punggung infrastruktur, jaringan ini harus mendukung arsitektur bandwidth tinggi, latensi rendah, dan dapat diskalakan, dengan pengoptimalan khusus untuk komunikasi GPU, akses penyimpanan, dan tugas AI terdistribusi. Laporan IDC “AI View” mencatat bahwa jaringan adalah item pengeluaran infrastruktur terbesar untuk pelatihan gen AI, yaitu sebesar 44%. Dengan menawarkan pendekatan terpadu dan holistik yang berfokus pada ketahanan dan ketersediaan, dengan tim khusus di seluruh dunia dan kemitraan strategis, IBM TLS menjadi solusi lengkap untuk klien dan penasihat untuk memperoleh, merencanakan, menerapkan, mendukung, mengoptimalkan, dan menyegarkan infrastruktur pusat data (server, jaringan, penyimpanan, dan perangkat lunak), memfasilitasi transisi yang mulus ke lingkungan yang siap AI.
Jika AI menghadirkan tantangan yang semakin kompleks ke pusat data, penggunaan AI itu sendiri mungkin bermanfaat dalam mengatasi masalah tersebut. Di garis depan perubahan ini, IBM TLS mengintegrasikan AI ke dalam alat dan proses untuk memberdayakan agen dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk melihat lebih detail tentang bagaimana IBM TLS menggunakan AI, lihat apa yang disampaikan oleh Bina Hallman, Wakil Presiden di Layanan Dukungan TLS untuk Infrastruktur IBM.
Sistem Gen AI, yang mengandalkan komponen kompleks seperti GPU, jaringan, dan penyimpanan, dapat mengalami tingkat kegagalan yang lebih tinggi akibat beban kerja yang intensif. Jumlah data yang besar yang diproses dan dibagikan juga dapat meningkatkan kerentanan. Waktu henti yang tidak direncanakan dan potensi pelanggaran data dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi bisnis, tetapi dukungan proaktif dapat mempercepat penyelesaian masalah dan mengantisipasi masalah sebelum terjadi.
Survei IBM IBV “Panduan CEO untuk AI generatif: Platform, data, dan tata kelola” mengungkapkan bahwa sebagian besar responden menyatakan kekhawatiran terkait jejak data dan asal-usul data (61%) serta keamanan data (57%) akan menjadi hambatan dalam mengadopsi gen AI. Untuk mengatasi tantangan ini, IBM TLS menawarkan solusi seperti IBM Support Insights, yang mengelola inventaris lebih dari 3.000 klien dan 3,5 juta aset TI, mengidentifikasi dan memberi peringatan tentang lebih dari 1,5 juta kerentanan keamanan aktif dengan rekomendasi untuk penyelesaian. Pendekatan ini membantu menjaga integritas infrastruktur AI, mengurangi gangguan, dan mengatasi masalah yang disebabkan oleh kontrak yang telah kedaluwarsa. Selain itu, IBM TLS membantu klien menghapus data dari aset lama dan menyediakan layanan penghancuran media, membantu memastikan sanitasi data sesuai dengan Pedoman Sanitasi Media dari Institut Standar dan Teknologi Nasional AS (NIST).
Meningkatnya permintaan energi pusat data, yang dihasilkan dari peningkatan Integrasi AI, dapat menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi dari konsumsi daya dan emisi karbon, menghambat tujuan keberlanjutan. Seperti yang dilaporkan oleh International Energy Agency (IEA) pada bulan Januari lalu, konsumsi listrik pusat data global dapat meningkat menjadi lebih dari 1.000 TWh pada tahun 2026, naik dari perkiraan 460 TWh pada tahun 2022. Adopsi AI tidak boleh mengabaikan target keberlanjutan, dan portofolio IBM TLS membantu klien membuat keputusan yang terinformasi dengan mengevaluasi tuntutan beban kerja dan pemanfaatan infrastruktur, serta memantau konsumsi daya dan jejak karbon. IBM IT Sustainability Optimization Assessment menggunakan perangkat lunak IBM Turbonomic, yang menjalankan skenario perencanaan “bagaimana jika” yang dipilih untuk memahami kemungkinan dan dampak pengoptimalan pusat data. Setelah penilaian, klien menerima laporan terperinci dengan tindakan yang direkomendasikan, perkiraan pengurangan biaya, proyeksi konsumsi energi, dan peningkatan jejak karbon, membantu mereka menyelaraskan inisiatif AI mereka dengan tujuan keberlanjutan.
Ketika hambatan baru muncul, bersiap dengan baik, mengantisipasi potensi masalah, dan bermitra dengan mitra dukungan dan layanan TI yang tepercaya dan berpengalaman dapat memengaruhi keberhasilan adopsi AI dan pemeliharaan berkelanjutan. Selama beberapa dekade, IBM telah mengikuti prinsip-prinsip inti yang mendukung tumpukan solusi AI lengkap dengan beberapa teknologi vendor. Di mana pun klien berada dalam perjalanan mereka, IBM diposisikan untuk memanfaatkan keahliannya guna membantu organisasi dengan infrastruktur untuk peluang AI, penawaran produk yang disesuaikan, konsultasi ekstensif, layanan siklus hidup teknologi, dan kolaborasi dengan ekosistem mitra kami yang luas.
