3 langkah baru dalam proses penambangan data untuk memastikan AI yang dapat dipercaya

Setelah model dikembangkan oleh ilmuwan data, model ini sering diserahkan kepada tim MLOPS. Ketika data model baru dimasukkan ke dalam produksi, itu dapat membawa kemungkinan bias baru atau meningkatkan bias yang sebelumnya diabaikan tanpa pemantauan yang tepat. Data produksi dapat menyebabkan penyimpangan dalam kinerja atau konsistensi, dan menanamkan bias ke dalam model dan data. Sangat penting untuk memantau model dengan memperkenalkan peringatan yang tepat yang menunjukkan penurunan kinerja model dan mekanisme untuk memutuskan kapan harus menghentikan model yang tidak lagi cocok untuk digunakan menggunakan alat seperti IBM® Watson Studio. Sekali lagi, kualitas data harus dilacak dengan membandingkan distribusi data produksi dengan data yang digunakan untuk melatih model.

Ilmu data yang bertanggung jawab berarti memikirkan model di luar kode dan kinerja, dan sangat dipengaruhi oleh data yang Anda gunakan dan seberapa dapat dipercaya. Pada akhirnya, mitigasi bias adalah proses yang rumit, tetapi penting yang membantu memastikan bahwa model mengikuti proses manusia yang benar. Bukan berarti kita harus menambah pekerjaan baru, namun kita perlu mengevaluasi ulang dan menata kembali praktik yang sudah kita lakukan sebagai ilmuwan data agar tetap bertanggung jawab.

